Suman esfuerzos en contra de la deserción escolar en Jalisco

Para evitar la deserción de 17 mil 522 alumnos de educación básica con los que no se ha tenido ningún contacto en el último año, la Secretaría de Educación estatal, padres de familia y la iniciativa privada unen esfuerzos para la campaña “Jalisco en la Escuela”.

El secretario Juan Carlos Flores Miramontes lanzó una invitación: “En Jalisco no queremos que las oportunidades futuras de los estudiantes se vean en riesgo. A estos niños normativamente se les deja pendiente la calificación del año pasado, está previsto que se implementen instrumentos de diagnóstico y procesos de regularización”.

Añadió que se le apuesta a la presencialidad, por lo que “les pedimos (a los padres) que se pongan en contacto con los docentes, independientemente de la modalidad que elijan (presencial, híbrida o virtual)”.

Armando Beltrán Zacarías, presidente de Mexicanos Primero Jalisco, resaltó que en el regreso a la presencialidad se promueve la seguridad y los protocolos en colaboración con todos. Mientras que Raúl Uranga, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, afirmó que “es urgente asegurar todo lo que esté de nuestra parte para el regreso a las aulas. Es apremiante para fortalecer las habilidades que sólo ocurren en las aulas, como la interacción con las personas, formar integrantes activos y propositivos… y evitar la deserción”.

Ayer, el Gobierno federal urgió a la pronta apertura de los planteles escolares porque la pandemia impactó negativamente en diversos aspectos en la niñez, al incrementar “en máximos históricos” los índices de deserción escolar, violencia intrafamiliar, embarazo infantil, homicidios y suicidios entre menores.

En síntesis, 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo 2020-2021 por causas de la pandemia, de los cuales tres millones son infantes.

La Secretaría de Educación del Estado estima que dos terceras partes de los alumnos van a regresar a las escuelas el 30 de agosto. EL INFORMADOR/Archivo

ESTRATEGIA

Darán oportunidades a los niños sin calificaciones

La Secretaría de Educación confirma que el 98% de los 1.6 millones de estudiantes de educación básica en la Entidad recibió una calificación en el anterior ciclo escolar. Eso quiere decir que el 2% restante (32 mil estudiantes) no tiene calificación en su grado escolar anterior.

Por ese motivo recordó que está previsto y normado que el alumno se pueda presentar en este próximo ciclo escolar, para que el nuevo maestro le haga un diagnóstico.

Y una vez que el menor vuelva al plantel, existe una guía del Consejo Técnico para que se aplique una valoración para conocer si el estudiante tiene los conocimientos para el ciclo escolar en el que está.

“Si está, se les asigna una calificación por el nuevo maestro, quien califica el año anterior basado en ese diagnóstico. Si no tiene los conocimientos, avanza hasta la primera evaluación con asesorías, retroalimentación y regularización”.

Hay dos grandes retos para los docentes: la preservación de la salud, pero también el desafío pedagógico y didáctico. “Si algo nos hemos dado cuenta es que el sistema mundial está por enfrentar una revolución educativa que no la provocó el COVID-19. Por primera vez, ésta generación tiene una exposición que nadie ha tenido. Hoy, un niño de primaria no necesita tener un libro o un profesional. Si cuenta con tecnología ya no cuenta con esa barrera si es que tiene conectividad”, apunta Flores Miramontes.

Añade que tener la atención de muchos adolescentes no es sencillo. Y se hace realidad el concepto de aprendizaje basado en proyectos para aprender. “No ver asignaturas independientes, sino toda una serie de elementos que nos sirven para dar respuesta a algo. Hoy, con la emergencia sanitaria, evolucionamos en año y medio”.

“La intención es que todos regresen a las aulas en Jalisco”

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco, precisa que lo más recomendable para el siguiente ciclo es regresar a las escuelas. “La recomendación a todos es la presencialidad. Y para eso nos vamos a preparar. La intención es que todos regresen a las aulas en Jalisco”.

Comenta que decía un pensador mexicano que es humano tener miedo, pero no es humano temerle al miedo. “Puede dar temor regresar a la escuela después de un año y medio de estudiar en casa, pero es importante asimilar esa situación y ser capaces de permanecer sanos, a pesar de que alguna persona con la que convivimos pueda estar contagiada”.

Estimó que dos terceras partes de los alumnos van a regresar a las clases presenciales en el ciclo escolar, que iniciará a partir del 30 de agosto. Hay 1.6 millones de menores de edad en educación básica, entre instituciones públicas y privadas.

Ante el alza de los contagios del nuevo coronavirus, principalmente entre menores de edad y personas no vacunadas, el secretario de Educación acentúa que a nivel mundial los sistemas educativos ya regresaron a las clases de forma presencial.

“La escuela no es la principal fuente de contagios. Un dato importante es que se dispararon más los casos de contagios para menores de 14 años durante estas semanas en que los niños están de vacaciones. Mientras estuvieron estudiando eran pocos los casos en este rango de edad. Quizá en vacaciones salimos, viajamos, vamos a fiestas y demás… y se empezaron a contagiar”.

Menciona que afortunadamente ya se empieza a notar una disminución de eventos en este rango de edad, lo que significa que la estructura, la disciplina y los horarios escolares podrían influir en cómo se cuidan del virus.

“El transporte público quizá tiene un riesgo mayor que la escuela, pero también hay que decir: más del 90% de los niños llegan caminando a la escuela”.

Sobre cuál es el protocolo en caso de que los estudiantes o maestros resulten positivos al nuevo coronavirus, explica que el grupo en el que convive se tendría que aislar dos semanas.

Si un niño o maestro es sospechoso del COVID-19 tiene que informar para que la Secretaría de Salud del Estado apoye con las pruebas respectivas.

“La instrucción es que los grupos no se mezclen, por eso vamos a escalonar los recreos. Y si conviven, que se tenga registrado, mandar esta señal no sólo cuando alguien se infecte, sino cuando se tiene la sospecha se debe informar a la escuela”.

Por otro lado, las personas que no estuvieron en contacto pueden seguir acudiendo a las aulas.

Agrega que en las asesorías presenciales tuvieron el reporte de 39 casos de maestros infectados, así como ocho niños, aunque no significa que los contagios ocurrieron en los planteles escolares.

Juan Carlos Flores Miramontes pide a la población regresar a las escuelas con todas las medidas sanitarias. EL INFORMADOR/M. Muñoz

Los números

Escuelas en Jalisco: 13 mil 415.

Estudiantes: 1 millón 660 mil 553.

Docentes: 79 mil 779.

GUÍA

Tendrán los horarios completos

Los alumnos podrán elegir tomar las clases de forma presencial, híbrida o virtual, con horarios completos y venta de alimentos en los planteles. “La libertad de elegir si su hijo permanece en casa estudiando implica una autogestión en el estudio, a diferencia del ciclo pasado, donde el maestro podía atenderlo todos los días”, indica el secretario de Educación.

El criterio para definir el modelo híbrido (si los alumnos van a clases todos los días o si lo hacen una semana y la otra no), dependerá del tamaño del grupo.

Si el grupo no rebasa la capacidad instalada del aula, pueden ir todos los días.

Esta medida se aproxima al requerimiento de cumplir con una distancia de 1.5 metros entre los alumnos. “Si en un salón caben 50 butacas, podrán estar hasta 25 niños. Si el grupo excede esa cantidad se tendrían que dividir en dos: la primera mitad toma clases una semana y, la segunda mitad, el resto del grupo”, precisa Flores Miramontes.

En caso de que los padres decidan que sus hijos tomen clases de manera virtual, deberán acudir a la escuela e informar que desean que el alumno siga bajo esta modalidad. “Debe existir un documento donde se sepa que el niño está inscrito, que la intención del papá es estar en la escuela, con ese grupo, con ese maestro, y que acuerden un esquema de evaluación, ya no un esquema de seguimiento diario, porque los maestros ahora estarán concentrados en los alumnos que sí tienen presencialidad”.

Dice que los menores que sigan estudiando desde sus hogares tendrán preparadas las guías semanales, mensuales y los proyectos integradores para que los descarguen o los trabajen de forma dinámica, si es que tienen acceso a internet.

En caso de no tener conectividad, pueden acudir a un sitio para que les ayuden a descargar las guías. “El maestro se las puede proporcionar. Hacen un autoestudio y la escuela se compromete para evaluar esos encargos”.

Por último, si un padre de familia decide que su hijo comience a estudiar de forma virtual, puede cambiarse a la presencialidad en el momento que así lo decida.

Avala SNTE regreso obligatorio de maestros, pero con garantías

Andrés Manuel López Obrador asegura que los docentes no estarán obligados a dar clases presenciales, pero el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, responde que esa medida no aplica en la Entidad. “Que se dijera a nivel federal que no era obligatorio para los maestros no tiene sentido. No puedes decir que todos los niños pueden regresar a las aulas, cuando los maestros no van a estar allí. Insistir que en Jalisco sí es obligatorio para nosotros acudir a las escuelas”.

Al respecto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lo respalda, pero con garantías.

Elpidio Yáñez, secretario general de la Sección 16 del SNTE, señaló que aún hay escuelas que no cumplen con las condiciones para un regreso seguro para los maestros y los alumnos. Por ello, ya se encuentran en la realización de un listado de los planteles que no tienen condiciones seguras (como servicios de agua, luz eléctrica y drenaje), que entregarán la próxima semana a las autoridades tanto estatales como municipales, con el fin de que estén listas antes del 30 de agosto. “El riesgo es para todos, pero apostamos a que la escuela tenga las condiciones, que nos aseguren que tendremos los insumos para cumplir con los protocolos de sanidad. Es un proceso que valoraremos junto con los padres de familia. Queremos que sea seguro”.

En caso de que no existan condiciones en alguna escuela, “se seguirá cumpliendo con la labor, ya sea desde casa”.

Por su parte, Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero en Jalisco, recuerda que es necesario que los niños vuelvan a las clases, ya que no todos cuentan con acceso a internet, medios electrónicos o acompañamiento.

La Secretaría de Educación en Jalisco está lista para el regreso presencial de los alumnos. EL INFORMADOR/Archivo

Pedirán carta compromiso, pero no es obligatoria

Flores Miramontes enfatiza que se pedirá la carta compromiso que los padres de familia deben firmar para que los hijos regresen a clases, aunque no será de carácter obligatorio.

Aunque hay reportes de que el documento tendrá que entregarse diario, explica que la Secretaría de Educación elaboró un documento para que quedara clara la responsabilidad que tiene la escuela y los padres de familia.

“Ya después la Federación sacó un borrador de una carta que nos circularon, pero se les filtró la carta federal”.

Sin embargo, aunque no es un requisito indispensable, es clave para facilitar la comunicación entre ambos lados. “Y al quedar por escrito, más que querernos deslindar de alguna responsabilidad, queremos que ambas partes entendamos qué se espera de nosotros”.

Al respecto, pide que los padres estén al pendiente de cualquier síntoma que sus hijos pudieran presentar, como dolor de cabeza, tos, congestionamiento o escurrimiento nasal. Si lo tienen, es preferible que los menores se queden en casa. “En la escuela no tendríamos el filtro del termómetro al ingreso porque tendríamos saturación. Eso se hace al interior. Cada escuela hará su estrategia de supervisión al interior”.

También afirma que ya se repartieron los artículos que facilitan la limpieza, como cloro, jabón, gel antibacterial y los termómetros.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina del regreso a las aulas?

Participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.