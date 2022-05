Suben incendios forestales y logran sentenciar sólo a uno

Elementos del Escuadrón Motorizado Jaguares de la Policía de Zapopan reportaron la detención de un hombre señalado como presunto responsable de un incendio en la zona forestal sobre la Carretera a Saltillo, a la altura de la Colonia Mesa Colorada de Oriente.

Junto con él, otras 14 personas han sido encarceladas de 2010 a la fecha en todo el Estado. Sin embargo, la Dirección General de Investigación Especializada de la Fiscalía de Jalisco informó que sólo una cuenta con sentencia hasta el momento. No se detalla el estado legal del resto.

Mientras tanto, según reportes de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), tan sólo entre 2020 y 2021, los incendios forestales en Jalisco crecieron casi al doble, pues pasaron de 638 a mil 052. Y como siempre, los mayores daños están en el Bosque de La Primavera.

La mayoría fueron a causa de la mano del hombre y, aunque muchos no son intencionales, hay también quienes con saña incendian los predios.

En lo que va del año, ya suman 597 incendios forestales en 81 municipios de Jalisco. Además, se han combatido 443 eventos en zonas agrícolas y de pastizales.

En 2022, la Semadet confirma de manera preliminar que 30 mil 445 hectáreas han sido afectadas en el Estado durante la presente temporada de estiaje (que son el equivalente al Bosque de La Primavera).

Alistan reforma para sancionar a los responsables de incendios forestales

Proponen otorgar mayores facultades a los municipios para actuar con rapidez en casos de siniestros en zonas de protección federal.

Para tener más atribuciones en los bosques que están a cargo de la Federación, como aplicar sanciones, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) presentará la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de Jalisco.

Juan José Llamas, director general de Recursos Naturales, adelantó que esta ley fue consensuada por actores forestales y esperan presentarla, máximo, el próximo mes.

Así se pretenden fortalecer las acciones de prevención en incendios forestales: a los municipios para que tengan más herramientas para el combate de incendios forestales y se alinea a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico para que se organice el uso de fuego a través de calendarios de quema agropecuarios para tener menos riesgos por incendios de este tipo.

“Se le va a dar fortaleza a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) para que en caso de que alguien no cumpla con un calendario o no respete los ordenamientos municipales, se pueda sancionar”.

Además, destacó que esta ley se realiza porque hay vacíos en la legislación existente, pero también porque muchas de las acciones que pudieran realizar son atribuciones de la Federación, por lo que buscan que el Estado tenga mayor margen para poder atender situaciones de este tipo.

Detalló que la NOM-015, que regula el uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios, no ha tenido un impacto real en el control de los incendios forestales pese a tener más de 20 años de existencia.

Por ello, con la nueva ley, se prevé mejorar el uso de fuego de manera gradual, pero va a fortalecer para reducir de mediano a largo plazo los incendios forestales.

Actualmente, además del cambio climático, uno de los elementos más importantes para los incendios es el vandalismo, con 35%; las causas desconocidas, con 30%, y las quemas agropecuarias, con 20%, informó el director.

En esto último, señaló que hay una estrategia con el uso de calendarios municipales para la quema controlada, así como prohibiciones de hacerlo en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Telón de fondo

Celebran Día del Bosque... con presupuesto a la baja

Con presupuestos a la baja y amenaza de incendios ante sequías, el Gobierno del Estado conmemoró el Día Internacional de los Bosques establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para celebrar la importancia de todos los tipos de bosques y crear conciencia al respecto. Jalisco cuenta con una superficie forestal de cuatro millones 402 mil 540 hectáreas, que representan el 56 por ciento de la superficie estatal.

Cerca del 17 por ciento de la superficie forestal de la Entidad se encuentra en Áreas Naturales Protegidas (ANP), más las áreas categorizadas como humedales de importancia internacional denominados sitios Ramsar. Sin embargo, los presupuestos para combatir los incendios van a la baja. A nivel federal mientras en 2014 se destinaron siete mil 667 millones de pesos (mdp) a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en este año se etiquetaron sólo dos mil 400 millones.

Reciben capacitación y equipo para optimizar su trabajo. EL INFORMADOR/ G. Gallo

Preocupan quemas en Mazamitla y Tapalpa

Las zonas turísticas de Mazamitla y Tapalpa, así como el Bosque La Primavera, son áreas preocupantes en cuanto a los incendios forestales por estar rodeados por habitantes, señaló Juan José Llamas, director general de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Afirmó que, aunque no se han suscitado más eventos que algunos incendios pequeños que se han controlado en poco tiempo, el lugar es riesgoso por las condiciones meteorológicas tan cambiantes.

Por ejemplo, el año pasado hubo muchas lluvias que, aunque benefician por la humedad, también aumentan el llamado combustible, como el zacate que en temporada de estiaje y en un año como este con el fenómeno El Niño, se seca y tiene más probabilidad de quemarse.

Por ello, trabajan con Protección Civil y Bomberos municipales para tener rutas de salidas y actividades de prevención.

Pero también señaló que por la carga de combustible la zona norte es otro lugar en riesgo: Sierra de Manantlán, los municipios de Cuautitlán de García Barragán, Casimiro Castillo, Villa Purificación y la región de la Costa.

“Ahí son más por actividades agropecuarias, de siembra de pastizales, y son de riesgo más por enfoque forestal que por el daño a personas. Pero también porque son sitios bastante inaccesibles. En la zona norte, por ejemplo, usamos naves para trasladar a personal más rápido al sitio de combate”.

Claves

Pega sequía a la mayoría de municipios

Sequía - Viene lo peor del estiaje, pero la sequía ya afecta casi todo el territorio de Jalisco. El Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reporta que en 113 municipios hay condiciones de sequía entre “moderada” y “severa”.

Seco - Sólo en 12 localidades las condiciones se clasifican como “anormalmente seco” o sin problemas: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Ayotlán, Cuautitlán de García Barragán, Degollado, Jesús María, Tolimán, Tonila, Tuxcacuesco, San Gabriel y Zapotitlán de Vadillo.

Inicio - El Servicio Meteorológico Nacional recuerda que la temporada de huracanes inició el 15 de mayo en el Océano Pacífico, mientras que en el Atlántico es a partir del 1 de junio. Y se proyecta que las lluvias comenzarían a regularizarse en la segunda quincena de junio.

Severa - La mayor afectación se localiza en 57 municipios que presentan nivel de sequía “severa” (al cierre de marzo pasado eran 45 las localidades en esta condición). Toda la Zona Metropolitana de Guadalajara está en el área de mayor sequía, junto con otras localidades como Chapala, Jocotepec, Colotlán, Mezquitic, Ameca, Tala, Lagos de Moreno y Tepatitlán, entre otros.

Calor - La Conagua confirma que en el último año se registró falta de lluvia en la zona de la Sierra Madre Occidental, así como temperaturas más cálidas que el promedio, en la Región Centro Occidente del país. Estas condiciones incrementaron las condiciones de sequía en Estados como Jalisco.

Moderada - Otros 56 municipios de Jalisco que registran sequía “moderada”. Esta condición se presenta en poblaciones como Atotonilco, La Barca y Zapotlán el Grande.

Niña - El Centro de Predicciones Climáticas informó el mes pasado que el fenómeno de La Niña persiste con intensidad, provocando evaporación, pocas nubes y radiación directa del Sol.

Tandeos - En 2021, México sufrió una sequía “severa” que vació las presas de una buena parte del país, como la Presa Calderón, que provocó tandeos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La contaminación por incendios afecta a casi toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. SUN

Voz del experto

Hermes Ulises Ramírez, investigador de la Universidad de Guadalajara

El calor se extenderá hasta finales de junio



Los días calurosos en Jalisco aún durarán un mes más. Hermes Ulises Ramírez, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señaló que sería hasta la tercera semana de junio cuando el calor comience a disminuir en el Estado, cuando inicien las lluvias.



“Normalmente el calor se presenta por fenómenos meteorológicos que nos dan ondas de calor con los que aumenta varios grados de manera significativa, pero no son permanentes. Luego de que pasan vuelve la temperatura a condiciones normales. Pero en realidad las temperaturas son bastante altas a comparación de otros años y puede ser producto de dos fenómenos: la variabilidad climática natural y efecto del cambio climático”.

Este último, dijo, por las acciones como quema de combustible fósil y falta de áreas arboladas o su conversión a áreas con concreto que reflejan el calor.



Compartió que las lluvias registradas este miércoles no significan que haya comenzado el temporal, sino que son los llamados “aguaceros de mayo”. Será una vez que haya tres días de lluvia seguidos cuando se dará inicio al mismo.



Sin embargo, resaltó que se espera un año con el fenómeno de La Niña, lo cual significa que habrá más sequía y no serán tan cuantiosas como un año normal.

“Al final no será la misma cantidad de agua, será un poco más abajo de 50 a 70 ml. Hay veces que habrá poca lluvia de gran intensidad que provocará grandes problemas en las ciudades, pero si llueve de manera intensa no significa que sea más agua”.

Y, aunque se prevé este fenómeno, en los últimos años ya no hay regularidad y puede cambiar rápidamente a neutro o a El Niño.

Sigue #debateinformador

Participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Qué opina de las sanciones contra los que incendian los bosques?