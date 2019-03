Subejercicio y recortes afectan programa para los estudiantes con discapacidades

Adrián Alejandro, de 13 años, no pudo estudiar el ciclo escolar pasado porque no encontró una secundaria en la que lo aceptaran. Padece debilidad visual. “Me dijeron que no podía hacer el examen por las condiciones en las que estoy. Me hizo sentir mal. Yo quería seguir”.

La búsqueda de una escuela pública para menores de edad con discapacidad resulta ser un viacrucis. En la mayoría de los casos no son aceptados.

Si bien los Gobiernos estatales pueden acceder a recursos federales a través del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, de acuerdo con la cuenta pública 2017, en ese año se ejerció sólo la mitad del presupuesto asignado: se etiquetaron 383 millones de pesos y sólo se ejercieron 211.4 millones. Y mientras el año pasado el presupuesto fue de 401 millones, de los cuales aún no se reporta cuántos se invirtieron, la Federación le recortó más de 100 millones al programa en este año (quedó en 289.3 millones). Esos subejercicios y recortes afectan a esta población estudiantil.

Carecen de rampas 7 de cada 10 escuelas

En Jalisco, sólo 26.6% de las escuelas tiene rampa para personas con discapacidad, de acuerdo con el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE) 2018 elaborado por Mexicanos Primero.

En éste se recomienda al Estado asegurar que todas las instituciones educativas cuenten con infraestructura adecuada para atender a este sector de la población.

“Esto quiere decir que no hay infraestructura apropiada en todas las escuelas para nuestros niños”, destacó la directora de Mexicanos Primero Jalisco, Paulina Hernández Morales.

En el caso de los estudiantes con discapacidad motriz, “siete de cada 10 escuelas carecen de un baño adaptado con puertas amplias y agarraderas, y 55% de los planteles no dispone de rampas para sillas de ruedas”, menciona el estudio.

La organización ha señalado que el sistema educativo en México excluye a millones de personas, “por pertenecer a un sector de escasos recursos o tener una discapacidad, ser indígena o migrante”, insistió en su informe “Tod@s. El estado de la educación en México”.

Para generar una mayor inclusión en el sistema educativo propone crear un sistema de información que registre desde el nacimiento la formación de los niños y jóvenes, hasta establecer la formación de docentes como agentes de cambio para la inclusión, abarcando buenas prácticas para la formación en la primera infancia, como licencia de paternidad y maternidad, horarios flexibles y un plan para que la educación indígena no sea segmentada.

Resolución

El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la educación debe ser inclusiva, por lo que cualquier exclusión por parte de las escuelas es “discriminatoria”.

La Secretaría de Educación en Jalisco pretende mejorar la atención para los alumnos con capacidades diferentes. EL INFORMADOR/Archivo

TESTIMONIO

El calvario para la inscripción

Hace dos años, a Pablo le diagnosticaron el síndrome de Asperger. Actualmente cursa sexto de primaria, pero encontrar una secundaria pública cerca de su casa o un plantel incluyente es una tarea prácticamente descartada.

A principios de año, su mamá, Ana, realizó en línea el proceso de preinscripción. Primero, le pidieron ubicar su domicilio para elegir la escuela. Y comenzaron las trabas.

“Yo quería poner opciones cercanas, pero quería agregar la opción de una escuela incluyente, que está por la ex penal de Oblatos (Secundaria Mixta 8), pero como mi dirección es de Zapopan, no me dejaba poner esa escuela. Eso está mal, porque si identificas una escuela, el sistema no te lo permite en la mayoría de los casos”.

Detalla que luego aparece un apartado en el que se les pide información sobre si su hijo tiene una condición especial por alguna enfermedad o discapacidad. El problema, refiere, es que una vez concluido el registro, se les informa que deben presentar un diagnóstico de alguna institución pública que avale que su hijo tiene esa discapacidad, no importa si ya se cuenta con otro otorgado por algún especialista. “A fuerzas tiene que ser del IMSS, ISSSTE o DIF. Llamé, pero que ya tienen lleno y te dan cita hasta dentro de dos meses. Y para darte un diagnóstico de tu hijo tienen que hacerle pruebas. Es muy largo el proceso. Al final, te dan cita hasta dentro de dos meses, cuando en el sistema te lo están pidiendo de ya”.

A pesar de que le comentaron que los niños con alguna discapacidad o condición especial son aceptados en automático a través de este sistema, el principal obstáculo es obtener el diagnóstico, “es ahí cuando se pone complicado. Realmente no es cierto (que tengan prioridad)”.

Ana recuerda que le indignó el que la directora de la escuela privada a la que acude su hijo le comentara: “Pues llévalo a un Centros de Atención Múltiple (CAM) o llévalo a una secundaria abierta”. Sin embargo, al acudir al Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIE), le aclararon que tiene derecho a ir a una escuela regular. Además, los CAM atienden hasta el nivel de primaria.

Aunque ha podido cubrir la educación de sus hijos en escuelas particulares, aclara que los costos se han elevado debido a que en el ciclo pasado le solicitaron que pagara una monitora de educación especial, lo cual hizo durante seis meses. “Normalmente te cobran como 250 pesos diarios. Eso no te lo da la escuela, ni las públicas ni las privadas”. Agrega que durante esos meses se quedaba sin dinero.

Subraya que en el nuevo modelo educativo propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se plantea mejorar en el tema de la inclusión. Sin embargo, no ve que los maestros estén preparados para atenderlos en las escuelas públicas. “Muchos de los maestros no saben qué hacer y nadie los ha capacitado”.

Debido a que sólo encontró la Secundaria 8 como escuela incluyente y no pudo optar por ésta en el periodo de preinscripciones, buscará un colegio en donde se han mostrado receptivos, pero no por ello preparados para atenderlo. “Todavía me angustia qué voy a hacer con la escuela”.

Analizan crecer plan de inclusión escolar

Debido a que la actual administración trabaja en un nuevo proyecto educativo para el Estado, la Secretaría de Educación analiza cómo mejorar en materia de inclusión, destaca su titular Juan Carlos Flores Miramontes.

“Estamos haciendo esfuerzos, estamos haciendo todo un análisis de cómo podemos crecer más en inclusión en las escuelas, más que en estos centros especializados. Hay que decirlo, los centros especializados suelen ser también unas vías efectivas cuando no se cuenta con ese desarrollo de capacidades en las escuelas”.

El funcionario asegura que hay escuelas que brindan atención, por ejemplo, a niños sordos, así como secundarias en donde se aplica una dinámica interesante entre la escuela y los padres de familia.

Recientemente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) a través de los padres de familia que tienen niños con estas características, envió una lista de sugerencias, “que nos han enriquecido mucho el proyecto”.

El secretario recuerda que insisten lo suficiente para que, en el prerregistro para las instituciones educativas, los papás manifiesten si su hijo tiene diagnosticada o consideran que tiene alguna condición que le pueda dificultar el aprendizaje, porque eso les permite brindar algunas alternativas.

“Creemos que la atención es buena, pero estamos obligados a un proceso de mejora continua”.

Recuerda que actualmente cuentan con los Centros de Atención Múltiple (CAM), las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIE) para atender a estos menores. “Tuve la oportunidad de hablar con el personal de las tres modalidades. Les pedí, junto con el área que los integra (Educación Básica), que muestren sus proyecciones de crecimiento para el sexenio, y después nos sentemos las tres modalidades para ver cómo se utiliza mejor esa relación”.

Agrega que solicitan a los padres de familia que reporten a la Secretaría de Educación cuando exista un malentendido con alguna escuela, “así como un desconocimiento o un señalamiento particular de que no se puede recibir al niño. Es necesario que nos reporten eso, lo que está a disposición del ciudadano es un sistema educativo, no una escuela. En ocasiones, a lo mejor una escuela puede tener la dificultad de brindar un apoyo, pero como sistema podemos encontrar una solución”.

Con relación a la atención que se brinda en el Centro Educativo para Altas Capacidades (CEPAC), comenta que se analiza ampliar el proyecto.

En la Secundaria 8 se reciben a menores con diversos tipos de discapacidad o trastornos, como el Déficit de Atención e Hiperactividad o Síndrome de Asperger, entre otros. ESPECIAL

GUÍA

Los programas

—¿Qué son los Centros de Atención Múltiple (CAM)?

—Es un servicio escolarizado de la Dirección de Educación Especial donde se ofrece Educación Inicial y Básica (preescolar y primaria) y formación para el trabajo, de calidad para los niños, niñas y jóvenes con discapacidad o con trastornos generalizados del desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso a escuelas regulares. También se ofrece educación para la vida y el trabajo. Se atiende a alumnos con necesidades educativas especiales con discapacidad (auditiva, intelectual, motriz y visual), severa o múltiple.

—¿Qué son las USAER?

—Son los servicios que ofrecen información, asesoría y capacitación al personal del Sistema Educativo Nacional, a las familias y a la comunidad, sobre las opciones educativas y las estrategias de atención para las personas que presentan necesidades educativas especiales, prioritariamente asociadas con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes; asimismo, estos servicios ofrecen orientación sobre el uso de diversos materiales específicos para dar respuesta a las necesidades educativas de estas personas, y desarrollan estudios indagatorios con el fin de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación en las escuelas.

Atiende a profesores, papás y comunidad en general desde educación inicial hasta secundaria.

Secundaria 8 Mixta, el ejemplo

Hace 22 años, cuando inició su carrera como maestro de matemáticas, Rafael Ignacio Velasco tuvo su primera alumna sordociega, de nombre Eneida Guadalupe Rendón. Posteriormente, recibió a Jorge, Verónica y Carina, también con ceguera. La pregunta desde entonces fue: “¿Cómo le haré para que se lleven el conocimiento?”.

Por ello, hace 17 años decidió tomar capacitación en sistema braille para brindar atención a los alumnos con discapacidad visual o invidentes en la Secundaria 8 Mixta, ubicada en Guadalajara.

Esta escuela incluyente, donde los maestros se preocupan por capacitarse, se recibe a niños con diversos tipos de discapacidad o trastornos, como el Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Autismo, Síndrome de Asperger o Síndrome de Down.

“Hay un niño de nombre Emiliano que tiene distrofia muscular, pero los compañeros lo apoyan. Otro, Kevin, tiene parálisis cerebral… es un chavito que, a lo mejor, no lo iban a aceptar en otra escuela porque tiene 17 años (está en segundo de secundaria). Dos alumnos lo movían en la escuela y ahora se empieza a mover solo gracias al apoyo que ha tenido de sus compañeros”, puntualiza el maestro.

El director de la secundaria, Carlos Sandoval, comenta que en ambos turnos tienen cerca de 300 alumnos con algún tipo de discapacidad o barrera para el aprendizaje. Desde hace un año reciben apoyo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), que les imparte cursos de lenguaje de señas.

“Para ser una escuela incluyente viene un proceso para sensibilizar a los maestros, no todos los maestros se conectan en aprender, por ejemplo, braille o lenguaje de señas, pero los niños y maestros hacen una adecuación curricular. Con eso comienzan a trabajar”.

A pesar de que la escuela no recibe recursos para brindar este tipo de atención o apoyos en equipamiento, sólo de material, el maestro acentúa que hace alrededor de seis años fueron asesorados por los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa.

Destaca que, a los menores, se les da un trato igualitario. Además, se busca que estén activos con clases de yoga, deporte y otras actividades físicas que son impartidas por maestros del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code).

Señala que hay menores que han sido recibidos en primaria, pero no se trabajó bien con ellos. “No es solamente que los admitan, sino que hay que trabajar con ellos”.

Añade que los estudiantes egresados pueden continuar sus estudios. Martín, por ejemplo, está en segundo semestre de Psicología; Leonel, que es ciego, cursa primer semestre de Historia del Arte. “Rosy estuvo con nosotros, es licenciada en Educación Especial, tiene maestría en Educación y es invidente y fue alumna de aquí. Se les da un seguimiento”.

Además, tienen alumnos que han competido en paralimpiadas y han estado en el medallero.

LA VOZ DEL EXPERTO

Nueva reforma se queda corta

Paulina Hernández Morales (directora de Mexicanos Primero Jalisco).

La iniciativa de reforma educativa que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado al Congreso de la Unión se quedó corta en el tema de la inclusión en las escuelas públicas, pues no se contempla a las personas con discapacidad.

“Habla de la inclusión, pero no habla de la potencialización de la diversidad, y no habla específicamente de los derechos de los niños con discapacidades. Es un tema que estamos luchando con los diputados y los distintos actores con los que podamos incidir para que se incluyan a los niños, niñas y jóvenes de México con discapacidad”.

Es necesario, dice, que se brinde formación y apoyo a los docentes en materia de inclusión, que se cree la infraestructura adecuada para niños y niñas con alguna discapacidad en las escuelas. Y la otra, que se involucren también a las familias. “Todo esto debería estar entorno a lo que debería trabajar la Secretaría de Educación”.

En enero pasado, la organización alertó sobre cinco focos rojos detectados en la reforma enviada por el Presidente; entre éstos, el de la inclusión. “Además, la iniciativa del Presidente parece un avance porque propone que ‘el Estado aplicará una política educativa incluyente’; sin embargo, el concepto de inclusión en la iniciativa del Ejecutivo hace referencia a ‘la diversidad cultural y étnica’ y ‘las desigualdades sociales, de género y regionales’, pero deja fuera a los millones de niñas, niños y jóvenes con alguna discapacidad que ven violentado su derecho a aprender”, se destacaba en el comunicado enviado por la asociación sobre el tema.

En el caso de Jalisco, acentúa, la administración está en un proceso de creación del nuevo modelo educativo. “En ese modelo sí hay una parte que habla de la inclusión, está en estudio. Tengo entendido que tendrán en los meses de marzo y abril un proceso de talleres para que podamos opinar”.

TELÓN DE FONDO

Discriminatoria e inconstitucional

En octubre del año pasado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, de acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo “general u ordinario” -sin reglas ni excepciones-, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional.

Al resolver el amparo en revisión 714/2017, los ministros sostuvieron que en el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y oro especial, para las personas con discapacidad.

Resolvieron que las políticas y los recursos encaminados a formular las prácticas genuinamente inclusivas deben destacar sobre aquellas prácticas que tiendan a la separación, sea temporal o definitiva, de los educandos, atendiendo, entre otras consideraciones, a la discapacidad.

Progresivamente y hasta el máximo de los recursos posibles, se deberán tomar ajustes razonables, como lo son capacitar a profesores, adaptar las aulas a diferentes necesidades de los educandos y elaborar un plan de estudio que tome en cuenta las diferencias de los alumnos.

Consideraron que la escuela ordinaria con orientación inclusiva es la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos, ya que los niños que se educan con sus pares tienen más probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar incluidos en su comunidad.

Se declaró inconstitucional la disposición legal que propicia la coexistencia de dos sistemas educativos.

Secundaria 8. Este plantel tapatío brinda atención a los alumnos con discapacidad visual o invidentes. ESPECIAL

Las últimas acciones en Jalisco

Con base en las acciones anunciadas en el último informe de Gobierno de Aristóteles Sandoval, con el fin de fortalecer los servicios de educación especial e impulsar la inclusión educativa, se otorgó material didáctico especializado a 136 centros de atención múltiple, a 192 unidades de servicios de apoyo a la educación regular y a los centros de recursos e información para la integración educativa.

De forma adicional se invirtieron 22.1 millones de pesos para la instalación de mesas interactivas que ayudan al aprendizaje y desarrollo de competencias en niños con alguna discapacidad en 97 centros de atención múltiple.

Con una inversión de 11 millones de pesos se incorporó el servicio de educación secundaria al Centro Educativo para Altas Capacidades (Cepac). Con esto se benefician 105 niños de primaria y 90 de secundaria.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina del trato de la Secretaría de Educación para los alumnos con capacidades diferentes?

Participa en Twitter en el debate del día @informador