Sube de tono confrontación entre candidatos a Los Pinos

El segundo debate presidencial fue escenario para que escalaran los cuestionamientos directos entre los dos candidatos punteros, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, y Ricardo Anaya, de Por México Al Frente. A diferencia de su actitud en el primer encuentro, López Obrador se dedicó a responder señalamientos y revirar a sus oponentes.

Anaya abrió fuego contra López Obrador advirtiendo que sus propuestas en materia de desarrollo económico y migración son antiguas y basadas en información desactualizada. El ex dirigente panista aseveró que el problema de AMLO no es su edad o que no hable inglés, sino sus “ideas viejas” y que “no entiende el mundo”.

Aludido en los señalamientos, López Obrador calificó a Anaya como “Ricky riquín canallín” para luego sacar a colación los señalamientos en su contra por presunto lavado de dinero. En el paquete de descalificaciones también metió a José Antonio Meade, de la alianza Todos Por México, al que acusó de ser parte de la “mafia del poder”.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México reaccionó sacando su cartera y levantando las manos, cuando Anaya se le acercó al cuestionarlo sobre la reducción de la inversión durante su gestión en la capital.

Meade también repartió juego: cuestionó a López Obrador por incluir en la lista de plurinominales de Morena al Senado a Nestora Salgado, acusada por secuestro.

El priista también enfocó baterías contra Anaya, al que calificó como cínico por tener viviendo a su familia en Atlanta y no haberse preocupado por visitar un consulado y conocer la situación de los migrantes.

Tras las descalificaciones, el candidato independiente Jaime Rodríguez “El Bronco” logró una mueca de abrazo entre los aspirantes presidenciales y se quejó de que lo marginaban de la discusión. Volvió a referir su polémica propuesta de cortar las manos a funcionarios corruptos y lo planteó como un castigo a los agentes aduanales que abusen de los migrantes. En la relación comercial con Estados Unidos dijo que se tendría que abrir la posibilidad de que el país recupere la propiedad del Banco Nacional Mexicano (Banamex).

El segundo debate tuvo como novedad que seis personas pudieron preguntar directamente a los candidatos, además de que hubo 42 asistentes como público que formularon un par de preguntas. Fueron los moderadores quienes eligieron los cuestionamientos formulados en cada bloque. Se aclaró que, para seleccionar a los ciudadanos invitados, el INE realizó más de 600 entrevistas y se eligieron a personas con credencial para votar, que aún están indecisas en el sentido de su voto.

Falta el tercero

El tercer debate presidencial será el próximo 12 de junio en Mérida, Yucatán. Tendrá como novedad que se usarán las redes sociales para plantear preguntas a los candidatos.

Los temas serán: Crecimiento económico, pobreza, desigualdad, educación, ciencia y tecnología y desarrollo sustentable.

LAS FRASES DEL DEBATE

"Ahora quieren enfermarme, estoy al 100. Me gusta todavía batear, estoy bateando arriba de 300… estoy macaneando. Estoy muy bien y les voy a ganar. Aunque se unan les voy a ganar a los representantes de la mafia del poder".

Andrés Manuel López Obrador

"El problema, Andrés Manuel, no es tu edad, en absoluto. El problema es que tus ideas son muy viejas. Sé que mucha gente dice que cómo, si no hablas inglés, aspiras a ser el Presidente de México. Tampoco me parece en lo absoluto un problema que no entiendas inglés… el problema es que no entiendes el mundo".

Ricardo Anaya

"Lo primero que debemos hacer es ‘destetarnos’ de los gringos y ponerlos en su lugar. Ser animal es algo que a los humanos nos molesta, pero a veces los humanos hacen más daño con el veneno de su boca, entonces el presidente Trump creo que es algo de eso".

Jaime Rodríguez

"Se necesita ser muy cínico para no conocer de Atlanta más que donde vivía la familia, sin visitar una sola vez a los consulados o los migrantes".

José Antonio Meade

LOS CANDIDATOS

Por segunda ocasión, López Obrador fue el candidato más atacado: de las 57 críticas, 28 fueron en su contra. Ricardo Anaya fue el que más propuestas lanzó.

El más atacado

Andrés Manuel López Obrador (28)

Quien más atacó

Jaime Rodríguez “El Bronco” (24)

Propuestas por candidato

Andrés Manuel López Obrador (19)

Ricardo Anaya (22)

Jaime Rodríguez (17)

José Antonio Meade (11)

LAS CLAVES DEL DEBATE/Respuestas de los candidatos

PREGUNTAS CIUDADANAS Andrés Manuel López Obrador Ricardo Anaya José Antonio Meade Jaime Rodríguez Calderón Comercio exterior e inversión ¿Cuáles serán sus acciones concretas para reorientar las exportaciones a otros países?

Luis Ángel Amador Pérez, ciudadano participante ¿Sí o no al aumento del salario mínimo? ¿Cómo lo van a lograr?

Diego Domínguez Sánchez, ciudadano participante • La mejor política exterior es la interior. Si nos amenazan con construir muros, militarizar la frontera. Tenemos que fortalecer la economía para que haya trabajo en México. Vamos a apoyar a los migrantes. Estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. • Estoy de acuerdo con Trump: hay que aumentar los salarios en México... eso plantea en el Tratado de Libre Comercio. En la frontera aumentaremos al doble el (salario) mínimo. No podemos estar hablando de un acuerdo sin igualdad en salarios. • Hay que diversificar y replantear la relación con Estados Unidos. El 80% de las exportaciones de México son hacia los Estados Unidos. Fue un error histórico haber recibido a Trump en Los Pinos cuando llevaba un año insultando a los mexicanos. • Se trata de que el mexicano esté bien pagado. Aumentaremos el salario mínimo a 100 pesos y lo duplicaremos en los primeros cuatro años de mi Gobierno. También implementaremos que las personas que ganan menos de 10 mil pesos no paguen Impuesto Sobre la Renta. • Tenemos oportunidades en muchas partes del mundo y vamos a aprovecharlas. También tenemos que hablar de respeto. Trump nos insultó hace cuatro días llamando animales a los migrantes. No vamos a permitir ningún acuerdo que no esté basado en el respeto. • Hay una gran distancia entre el Norte y Sur entre hombres y mujeres. Tenemos que lograr que el comercio y la inversión nos ayuden. Fui secretario de Hacienda dos veces: desaparecí la primera zona para hacer una del salario mínimo. Hay que mejorar. • “Destetarnos” de los gringos y ponerlos en su lugar. Hablarle a Trump como debe hablarle el Presidente. Tenemos que ver hacia otras partes y tenemos que trabajar en Asia, en Corea y Japón, también en Sudamérica. Hay que hacer un tratado de libre comercio entre mexicanos. • Se necesitan 335 pesos más o menos para que la gente tenga una posibilidad. El salario mínimo no debe existir, eso es una mafia en la economía de México. El asistencialismo mata, la gente es trabajadora. Hay mexicanos que viven de la dádiva. Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional ¿Qué pueden hacer sobre la inseguridad?

Teresa Reynaga, ciudadana participante ¿Cómo piensan ayudar a los migrantes que cruzan México para pedir un trato digno en EU?

Teresa Mercado, ciudadana participante • La violencia no se puede combatir con violencia, la estrategia que han seguido el PRI y el PAN ha sido fallida. El mal hay que enfrentarlo con el bien. No hay crecimiento económico y debe haber para que haya paz y tranquilidad. El ladrón que más daña es el político corrupto. • Tenemos que llevar a cabo la negociación del tratado. No vamos a incluir sólo lo comercial y la mejora de salarios. Haremos una propuesta a EU para firmar una alianza por el progreso, que incluya también a Centroamérica para que haya proyectos para el desarrollo. • Para combatir la corrupción necesitamos Policías limpias. Vamos a atacar las causas, promover el deporte y la cultura, que existan más oportunidades para los jóvenes. Exigir a EU que haga su parte. Ellos no hacen nada para evitar que lleguen las armas que nos matan. • Pongamos el ejemplo, cooperemos con los países de Centroamérica, porque un peso invertido en cooperación vale más que un muro como el que pretende construir Trump. Quien viene huyendo de la guerra y de un desastre natural debe ser recibido con los brazos abiertos. • Parte del problema tiene que ver con las armas que llegan… y con la impunidad. En un año podemos blindar tecnológicamente a la aduana para detectar las armas y evitar que las armas lleguen, que nuestra aduana sea impenetrable en mi primer año de Gobierno. • Tendríamos que hacer equipo con las Iglesias. Muchos de ellos no quieren cruzar a Estados Unidos, quieren aprovechar nexos en la frontera Sur. Si logramos bajar gas y combustibles, podemos potenciar su desarrollo para darle a los centroamericanos un espacio con dignidad. • La corrupción está en los agentes aduanales, hay que cambiarlos a todos y, si es posible, mocharles las manos. Hay que combatir la corrupción. Hay que terminar con eso contundentemente. Seré un Presidente itinerante y me vendré a vivir a Tijuana hasta solucionarlo. • Convertir a Chiapas en el California que necesita México para contener ahí la migración con trabajos. Que puedan cruzar México de manera digna. Generemos empleo y condiciones mejores. El tránsito se puede contener sin agresión y con respeto al derecho de la personas. Derechos de los migrantes ¿Qué dice el plan de acciones de ustedes para defender los derechos de los migrantes?

Gerardo Osuna, ciudadano participante ¿Qué estrategia tienen para lograr la inserción laboral de los deportados?

Venecia Cendejas, ciudadana participante • Insisto en acabar con la corrupción. Se roban el dinero. Propongo que los 50 consulados de México en Estados Unidos sean centros de defensa en el migrante. Propongo a Alicia Bárcenas como embajadora en la ONU para defendernos. • México es un país con una gran fortaleza por su civilización originaria y por la cultura de nuestros pueblos. Los migrantes son un ejemplo. México es un pueblo muy trabajador, de los más trabajadores del mundo. Tenemos que protegerlos. • Lo que pasan nuestros migrantes en Estados Unidos es inaceptable, ya no sólo deportan a los que acaban de cruzar sino a los que llevan 40 años ahí. Cuando veo esto que está pasando digo: ‘Carajo, dónde está el Gobierno mexicano’. Yo estoy a favor de los migrantes. • Vamos a duplicar los recursos a los consulados para poner énfasis en la protección jurídica a las familias. La estrategia será integral para que, quienes regresan, encuentren las mejores condiciones. Garanticemos la representación de los migrantes mexicanos. • Cada vez que logramos que un joven consiga un empleo aquí puede cambiar su destino y el rostro de esa comunidad de origen. Que tengan preparatoria y empleo para que no busquen oportunidades fuera, los que ya están fuera tenemos que ver, porque hay tratos diferentes. • Andrés Manuel maneja un partido que tiene a su disposición miles de pesos y lo manejan sus hijos. Nos preguntamos de qué vive y ahí tenemos la respuesta. El Centro tiene mucho que aprender de la frontera, debemos trabajar para fortalecer la frontera. • Pretendo dedicar el 5% de los 580 mil millones de pesos de las remesas para la defensa del migrante. Nos dan más dinero que cualquier Estado el PIB. Con el dinero de los partidos les ofreceremos empleo y salud a los deportados. • Podemos utilizar una condición de patrimonio para los que regresen. Tenemos que regresarles eso, respetar su cultura y su apoyo en la generación de riqueza. Hay cambiar la Ley de coordinación fiscal para que el presupuesto se divida 50% federal y 50% los Estados.



LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

“Sector empresarial, sin mención”

Olga Gil (académica del ITESO)

Para Olga Gil, los candidatos a Los Pinos debieron concentrarse en responder sobre la relación del comercio exterior con el sector empresarial, pues es un factor fundamental en las negociaciones y necesita ser atendido para que exista mayor innovación y tecnología, con lo cual México podría salir a otros mercados en el extranjero, más allá de las exportaciones a Estados Unidos.

Uno de los puntos en los que coincidieron los aspirantes, según la especialista, fue en que todos mostraron actitud de colaboración respecto al tema del posible retorno de mexicanos, así como una posible colaboración y suma de fuerzas.

Respecto al comportamiento de los candidatos, consideró que si bien no respondieron de forma concreta, Meade fue el candidato que se mostró más preparado, pues “hizo gala de la experiencia obtenida por su paso en el gobierno”.

Sobre López Obrador manifestó que se mostró más confiado y relajado, situación que influyó para que respondiera con calma y mesura; sin embargo, no olvidó hablarle directamente a sus seguidores, lo que lo lleva a mantenerlos de cerca mientras que “El Bronco” se mostró espontáneo y abierto, actitudes que lo benefician para “caerle bien a la audiencia”.

“Qué bueno que hay debates, es sano en una decisión como la que viene. Creo que se tendría que reformular el tema de las preguntas y el acotamiento de las respuestas porque se siguen desviando, no responden de forma concreta y esto llega un punto en el que se siente aburrido, cansado”.

“Fallaron en política exterior”

Carlos Cerda Dueñas (experto en política exterior por el Tecnológico de Monterrey)

Los candidatos no se enfocaron en el tema central del segundo debate, que eran las relaciones de México con el resto de los países para hacer frente a diversas problemáticas, “ahí sí nos defraudó el debate, porque prácticamente no se tocó el tema”, señaló Carlos Cerda.

“Se fueron a temas internos. Se habló de la legalización de la mariguana, del salario mínimo, de la educación, pero realmente se tocó muy poco el tema de la política exterior y de nuestras relaciones con los otros países. Sí se centró y, es la idea de los candidatos, que la política exterior se debe fundamentar en la política interna”.

Se encauzaron un poco, dijo, cuando una de las personas del público preguntó sobre el trato de los migrantes de Centro América y de los haitianos en México, pero nunca se mencionó a Europa, “no se mencionó a América Latina como tal, ya no digo Asia o África, por ahí se mencionó África, pero muy brevemente”.

El experto del Tecnológico de Monterrey agregó que desde ese punto de vista el debate quedó a deber porque no se fijaron posturas sobre lo que va a ser la relación de México con el mundo, “como era el nombre del tema del debate, salvo por algunos chispazos como era la política bilateral con los Estados Unidos”, y en gran medida, por la renegociación del Tratado de Libre Comercio y por la postura que se debe tomar frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Sin las propuestas claras”

José Manuel Barceló (especialista en seguridad fronteriza por la Universidad Panamericana)

Para José Manuel Barceló, los candidatos no tuvieron propuestas claras sobre cómo enfrentar los problemas que tiene México tanto en la frontera Norte como en la del Sur.

Consideró que José Antonio Meade tiene conocimiento de este tema por las funciones que ha tenido dentro del Gobierno, y Ricardo Anaya está informado por el trabajo parlamentario que ha realizado en este tipo de problemáticas, pero Andrés Manuel y Jaime Rodríguez no tuvieron algún compromiso claro, “la frontera Sur es un verdadero polvorín y no insisten en ello, lo desconocen”.

La única referencia que se hace al problema que se vive en esta franja fronteriza, explicó, es que actualmente se permite cruzar de manera abierta a todos los centroamericanos o personas de cualquier otra nacionalidad que buscan llegar a los Estados Unidos, “porque con eso medio le tapamos el ojo al macho diciendo que somos un poquito más abiertos. No. Es un verdadero problema”.

Acentuó que es verdad que el país está dividido en el del Sureste y del Norte, porque el Gobierno no le ha dado importancia. La atención de las autoridades, señaló, se la ha dado a los “tuitazos” que publica el presidente de Estados Unidos.

“El día que el Gobierno mexicano medio olvide esos ‘tuitazos’ y ponga realmente un interés en resolver los problemas, vamos a empezar a mejorar, porque siento que hasta la fecha el Gobierno mexicano no solamente permite la salida de mano de obra mexicano, sino que hasta la promueve”.

CONCLUSIONES

“Debate no cambiará la intención del voto”

Para el periodista Diego Petersen, el segundo debate no definirá la intención del voto, pues los temas abordados no generaron mayor relevancia en la mayoría de ellos; sin embargo, habrá que esperar las discusiones que se generen durante la siguiente semana.

“Tal vez no tendrá la trascendencia que tuvo el primero, será el menos importante de los tres debates por las razones del tema, el horario, el formato, pero que, por lo menos, dejará dos tres temas de discusión” Señaló que la frase “Ricky riquín canallín”, expresada por Andrés Manuel, en referencia de Ricardo Anaya, podría ser lo más relevante del debate celebrado.

Para Gabriela Aguilar, columnista de esta casa editorial y de Televisa, si bien aún hay puntos a mejorar, el formato permitió que los aspirantes salieran de su “zona de confort”, situación que agradece el público, pues permiten un mayor acercamiento. Respecto a los candidatos, añadió que en esta ocasión se vieron mejor entrenados, dando respuestas que les permitían revelar datos importantes, pero a su vez con la capacidad de retomar los temas a cuestión.