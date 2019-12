Sólo uno de cada siete discapacitados, con pensión federal en el 2020

El Gobierno de la República prevé que el siguiente año un millón de mexicanos recibirá la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que otorga un monto económico de dos mil 550 pesos al bimestre. Sin embargo, en México 7.1 millones de ciudadanos viven con discapacidad, por lo que el apoyo solamente beneficia a uno de cada siete.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que este 2019 se lleva ejercido un presupuesto de 9.1 mil millones de pesos en este programa. Y adelantó que, para el siguiente año, aumentará a 14.2 mil millones de pesos, con lo que se busca alcanzar el objetivo.

“En el programa de becas para niñas y niños con discapacidad se contempla una ampliación presupuestal y se considera aumentar la pensión o mantenerla porque ya se está incluyendo el porcentaje de la inflación (un incremento de más de 3%)”, remarcó el Presidente en la conferencia mañanera.

De la meta planteada, al mes de diciembre se tiene un avance de 815 mil 883 beneficiados (81%), de los cuales 507 mil 950 son niñas, niños, adolescentes y jóvenes, informó la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Otro grupo prioritario del programa es el de los pueblos originarios o indígenas, por lo que se incorporó a 77 mil adultos de entre 30 y 64 años de edad, así como a más de 230 mil personas del mismo rango que viven en las zonas urbanas con alto grado de marginación o pobreza.

Ante las fallas registradas en los primeros meses, principalmente por el retraso en la entrega de la pensión federal, Montiel Reyes explicó que 38% recibe el subsidio a través de la tarjeta del Bienestar; el resto, mediante el despliegue de un operativo de pago, pues en las comunidades se carece de infraestructura bancaria.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica realizada el año pasado, 545 mil 679 habitantes de Jalisco tienen alguna discapacidad, lo que representa 6.6% de la población, porcentaje ligeramente superior a la media nacional, que registra 6.3 por ciento.

Sobre la anterior encuesta, Zacatecas encabeza el listado, con 9.6% de su población, seguido de Tabasco, con 9.4%, y Guerrero, con 8.7 por ciento.

A nivel nacional, Jalisco registra el porcentaje más alto de personas con discapacidad para caminar, subir o bajar usando sus piernas.

López Obrador subraya que en este año se han invertido 9.1 mil millones de pesos en este programa. NOTIMEX/G. Durán

Incrementarán el monto

Durante la conferencia de ayer, en la que se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se anunció que el monto de los programas de pensiones para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad tendrá un incremento debido a la inflación. El apoyo para adultos pasará de dos mil 550 pesos bimestrales a dos mil 650 pesos.

En 2020, el Gobierno federal invertirá 300 mil millones de pesos en Programas Integrales para el Desarrollo. De éstos, la Secretaría de Bienestar manejará 180 mil millones, 30 mil millones más que en este ejercicio anual.

Sobre la forma de la entrega de los recursos, anunciaron que, en el siguiente año, el Banco del Bienestar Federal contará con 13 mil sucursales en todo el país, con el propósito de que los beneficiarios reciban el apoyo de forma directa, ya que señalaron que en las administraciones anteriores quienes repartían los recursos de los programas sociales en las comunidades exigían un “moche” de 30 por ciento.

Y se busca eficiencia y cercanía para evitar incidentes, ya que se han presentado 10 eventos como el robo en operativos de pago.

Además, prometieron que transparentarán todos los padrones de los programas del Gobierno federal, que tienen más de 20 millones de beneficiarios.

Pide más empleos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para incrementar el número de plazas para personas con discapacidad en las empresas, así como promover el respeto a los derechos de este sector.

“Ya por su propia cuenta están contratando a personas con discapacidad, pero aprovecho para hacer un llamado (a los empresarios) y que se tome en cuenta este tema”.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, habló sobre el avance que registra el programa de becas para discapacitados y expuso acciones que lleva a cabo su Gobierno en esa materia.

María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Bienestar, y Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, informaron que la Pensión para el Bienestar a las Personas con Discapacidad registra 81% de avance.

De acuerdo con los datos, en 2019 se ha ejercido un presupuesto de 9.1 mil millones de pesos y se prevé que para 2020 aumente a 14.2 mil millones.

Conmemoración

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se instauró por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover los derechos y el bienestar de este grupo social, además de concientizar al resto de la población sobre esta situación vulnerable.

Beneficiarios

Vía Transparencia, la Secretaría de Bienestar detalló que hasta el pasado 30 de junio, las Entidades con más beneficiarios de este programa eran Veracruz, Estado de México, Oaxaca y Puebla.

En Jalisco estaban registradas en el padrón un total de 22 mil 274 personas.

Presupuesto

En 2020, el Gobierno federal invertirá 300 mil millones de pesos en los Programas Integrales para el Desarrollo.

Padrón

El Gobierno federal reporta que tiene un padrón de más de 20 millones de beneficiarios de los programas sociales.

Padecen pobreza

La Unidad Sociodemográfica del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco informa que de los ocho millones 215 mil 666 habitantes registrados en la Entidad durante 2018, 545 mil 679 (6.6%) tenían alguna discapacidad. De ese total, 294 mil 715 son mujeres y 250 mil 964 hombres, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica elaborada en 2018.

La Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos menciona que la discapacidad es un término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad y restricciones a la participación.

Las deficiencias se refieren a los problemas en la función corporal o las alteraciones en la estructura corporal, como la parálisis o la ceguera.

Las limitaciones a la actividad son dificultades para ejecutar acciones como caminar o comer.

Por último, las restricciones a la participación son problemas que involucran cualquier área de la vida, por ejemplo, ser discriminados en el empleo o en el transporte público.

Mientras que los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que, en Jalisco, 37.4% de la población con discapacidad vivía en situación de pobreza multidimensional, un 33.3% en pobreza moderada, así como 4.1% en pobreza extrema.

En otra arista, 39.8% de la población con discapacidad era vulnerable por carencias sociales y un 7.5% vulnerable por ingresos.

“Únicamente el 15.3% era no pobre y no vulnerable”, destaca el instituto jalisciense.

En lo que se refiere a las carencias, desglosan que 52.2% de la población con discapacidad en el Estado se encontraba en rezago educativo, 16.4% tenía carencia por acceso a los servicios de salud y 37.5% por acceso a la seguridad social.

Por otra parte, 7% presentó carencia por calidad y espacios de la vivienda y 9% por acceso a los servicios básicos en la vivienda.

Además, 16.5% de la población con discapacidad registró carencia por acceso a la alimentación.

Los porcentajes pueden sumar más de 100 debido a que se reporta una o varias discapacidades.

GUÍA

Las clasificaciones

La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, remarcó que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad considera cinco tipos de discapacidad: la motriz, intelectual, mental, auditiva y visual.

La Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos describe que la discapacidad motriz es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema corporal.

La intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual, como en la conducta adaptativa. “Esta discapacidad aparece antes de los 18 años y su diagnóstico, pronóstico e intervención son diferentes a los que se realizan para la discapacidad mental y la discapacidad psicosocial”, resalta la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.

El caso de la discapacidad mental se refiere a las alteraciones o las deficiencias en el sistema neuronal, que sumado a una sucesión de hechos que la persona no puede manejar, detona una situación alterada de la realidad.

Recientemente surgió el término discapacidad psicosocial, que se define como una restricción causada por el entorno social, centrada en una deficiencia temporal o permanente en la psique, debido a la falta de un diagnóstico o tratamiento. Algunos ejemplos son depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, trastorno de ansiedad, esquizofrenia o trastornos alimentarios.

La discapacidad auditiva es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos. Cuando la pérdida es de superficial a moderada se necesita el uso de auxiliares auditivos. “Cuando la pérdida auditiva no es funcional para la vida diaria, la adquisición de la lengua oral no se da de manera natural”. Es por eso que utilizan la visión como principal vía de entrada de la información para aprender y comunicarse.

Por último, la discapacidad visual es una alteración de la agudeza visual, campo visual o visión de los colores. Se clasifica de acuerdo con su grado.

Analiza AMLO que el Gobierno aproveche las clínicas del Teletón

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la atención médica especializada en este sector es importante para prevenir la discapacidad permanente, ya que muchas veces llega a este punto porque no hay buenas clínicas para ejercer los cuidados necesarios. Por eso, “independientemente de si nos gusta o no, si consideramos que fue auténtico o falso, lo que hay en el país son las clínicas del Teletón, que son las que tienen más cobertura. No descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo para que sus instalaciones sean utilizadas”.

Dijo que este hecho sería una excepción a la política del actual Gobierno, que prefiere que los apoyos lleguen sin intermediarios, debido a que se debe aprovechar la infraestructura que ya existe.

La idea es acordar un mecanismo para que los ciudadanos reciban becas para los tratamientos en estos sitios.

Abundó en que esta idea podría replicarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); es decir, utilizar todas las instalaciones y equipos existentes para realizar más cirugías. “Y que una operación no se haga a los tres o seis meses, sino reducir el tiempo de atención. Hay discapacidades que se pueden corregir si se atienden, pero por la pobreza y por la falta de atención médica especializada, esas discapacidades menores se convierten en permanentes”.

En respuesta, Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, vio como positiva la intención de López Obrador, ya que eso permitirá que ningún niño con discapacidad se quede sin atención por falta de recursos económicos.

Landeros expresó que ya le había comentado al Presidente sobre la posibilidad de utilizar la tarjeta Bienestar, mediante la cual las personas con discapacidad pudieran destinar su apoyo a la rehabilitación en un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) u otras instituciones de calidad.

Claves

Nacimiento. En 1997 arrancó el proyecto del Teletón, con el propósito de unir a empresas, medios de comunicación y sociedad para, con profesionalismo, atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, incluyendo a sus familias.

Infraestructura. A la causa de la discapacidad, que ya cuenta con 22 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil, se sumaron atenciones para el autismo y el cáncer por la creciente necesidad de atención integral en estos temas. En 2012 se abrió el primer Centro Autismo Teletón y en 2013 iniciaron las operaciones del Hospital Infantil Teletón de Oncología.

Fortaleza. El Sistema Infantil Teletón es el más grande y mejor calificado del mundo. Tiene como objetivo unificar la estructura de funcionamiento y mantener los mismos estándares de calidad en todos los centros. Ahora que el Gobierno federal analiza otorgar becas para personas con discapacidad para que se atiendan en las clínicas del Teletón se ampliarían las atenciones, pero también el subsidio federal para esta iniciativa.

Niños y jóvenes solicitan mayor respeto

En la Mesa de deliberación sobre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, destacan las peticiones de apoyar con personal profesional la atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en escuelas, así como promover campañas que fomenten el respeto a sus derechos.

El director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE), Roberto Cardiel Soto, remarcó la importancia de los resultados de dicha encuesta, que refleja la voz de 5.6 millones de menores de edad y jóvenes mexicanos.

Señaló que las mesas de análisis que se realizan en diversos Estados del país permiten recuperar la voz de este sector de la población y estructurar una agenda nacional de trabajo que permita avanzar en materia de sus derechos.

Durante las mesas, que esta vez se efectuó en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la oficial de Educación de Unicef en México, Paola Gómez, afirmó que el análisis de los temas de derechos humanos en este momento de violencia es importante en foros donde se documente la participación activa y efectiva.

“Si los niños opinan y participan en dicha consulta es porque esperan que los adultos hagamos algo”, consideró la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, precisó en su oportunidad que la encuesta que promueve el INE es determinante para garantizar el derecho a la niñez.

En ese mismo foro, la alumna Martixa Antonela Mariscal González pidió combatir la discriminación y la exclusión en las escuelas.

“Necesitamos acciones que no limiten nuestra libertad y que se fomente la tolerancia, ser incluyentes y respetar las diferencias. Creemos que las autoridades deben agregar grupos especializados para niños con discapacidad y realizar campañas para que todos los adultos conozcan nuestros derechos”.

Mientras que Mónica González, integrante del Comité Técnico de Acompañamiento de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, propuso que en la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana en la Ciudad de México se incorpore la participación de los niños, niñas y los jóvenes, lo que sería un avance importante.

