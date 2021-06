Sin refrendar “Mi Pasaje”, más de 25 mil usuarios

Luego de que los beneficiarios del programa “Mi Pasaje Verde” señalaron dificultades para recibir el apoyo, 25 mil 329 de un padrón activo de 103 mil no refrendaron el subsidio en 2021, indicó por Transparencia la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado.

Este año no se abrió una nueva convocatoria, por lo que solamente obtendrían la ayuda los enlistados de años anteriores en las tres modalidades: adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes.

En el desglose, no tuvieron la ayuda 32% de los estudiantes empadronados, 19% de los adultos mayores y 12% de las personas con discapacidad.

En las convocatorias, estudiantes y adultos mayores refirieron que tuvieron problemas para que el sistema aceptara su Clave Única de Registro de Población (CURP) o para que les dieran la cita. También comentaron que, como no habían liquidado su orden de pago, no pudieron comprobar que seguían en actividades educativas.

Por ejemplo, Fernanda Hernández acudió al módulo Andador Centenario a renovar el trámite. “No me quiso aceptar el hombre que te revisa los papeles porque las copias que llevaba eran muy borrosas y necesitaba forzosamente mi holograma. El problema es que no pude llevarlo porque apenas pude reunir el dinero para hacer el pago y se ve reflejado hasta el lunes, cuando ya no atienden en esta modalidad en el programa”.

CONVOCATORIA 2021

Se quedan fuera

Las últimas cifras con las que cuenta la Secretaría del Sistema de Asistencia Social sobre el programa “Mi Pasaje” en todas sus modalidades son:

Para adultos mayores

Faltaron nueve mil 661 beneficiarios de atender la convocatoria del refrendo, lo que representa 19% del padrón activo.

Personas con discapacidad

Reportan 694 personas sin refrendo, que significan 12% de los beneficiarios respecto al padrón activo.

Para estudiantes

Faltaron de atender en la convocatoria del refrendo 14 mil 974 beneficiarios, que representan 32% del padrón activo.

Mi Pasaje

Presupuesto aprobado en 2021 Estudiantes 120’351,203 Adultos mayores 100’841,487 Mujeres 40’000,000 Con discapacidad 9’326,608

“Mi pasaje” tenía registrados a más de 103 mil beneficiarios en todas las modalidades, pero 25 mil 329 no refrendaron el apoyo. ESPECIAL

Usuarios reportan fallas en el programa de “Mi Pasaje”

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social informó en sus redes sociales que había entregado el apoyo del programa “Mi Pasaje Mujeres” a siete mil 050 beneficiarias, hasta el 20 de abril de 2021, cuando el último día de atención en los módulos era el 30 de ese mes.

En su lanzamiento, se dijo que, con el proyecto, buscaban beneficiar a 12 mil mujeres habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, quienes se quedaron fuera de la ayuda del programa “Mujeres Líderes del Hogar”.

Se buscó entrevista con la Secretaría para conocer si alcanzó la meta, pero no se obtuvo respuesta a la petición.

Por otro lado, en el Sistema de evaluación de desempeño de la página del Presupuesto Ciudadano del Gobierno estatal, tampoco se ha actualizado el número de mujeres beneficiadas, cuando es uno de los indicadores.

Al igual que las otras modalidades, usuarias también reportaron problemas para solicitar el apoyo.

Daniela Valle Ibarra indicó que no le permitían elegir fecha y hora en ninguno de los módulos establecidos.

Elsa García reportó que le dieron menos de los pasajes prometidos; incluso, compartió una fotografía para comprobarlo. “En el primer pasaje, en tu ticket debe decir el saldo de tu apoyo, pero yo lo obtuve y dice sólo 364, cuando nos dijeron que eran más de 700. ¿Dónde están los demás pasajes?”.

Las quejas se suman a otros sectores durante las convocatorias, como los estudiantes. Por ejemplo, Fernanda Hernández explicó que acudió al módulo del Andador Centenario a renovar el trámite. “Llevé mis documentos y no me quiso aceptar el hombre que te revisa los papeles, con la excusa de que las copias que llevaba eran muy borrosas y que necesitaba forzosamente mi holograma. No pude llevarlo porque apenas pude reunir el dinero para hacer el pago y se ve reflejado hasta el lunes, cuando ya no atienden en esta modalidad. Debieron de extender el plazo para los estudiantes. Muchos pudimos pagar hasta hace poco... y eso afecta en la cadena el resto del trámite”.

Estefanía Serrano coincidió. “Asistí al módulo de San Jacinto, pero tenía problemas con el comprobante de estudios. Por temas de pandemia no he asistido a la escuela para recibir el holograma en la credencial”, escribió el 26 de marzo, el último día de atención.

PUNTEO

La prórroga

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social precisó por Transparencia que el protocolo para que las personas adultas mayores, con discapacidad y los estudiantes había concluido.

Del 2 al 26 de febrero de 2021 se convocó a refrendar a los beneficiarios de los programas “Mi Pasaje para Personas Adultas Mayores” y “Mi Pasaje para Personas con Discapacidad”.

Mientras que del 1 al 26 de marzo del año en curso, se otorgó el refrendo semestral a los beneficiarios del programa “Mi Pasaje para Estudiantes”. Todo lo anterior anunciado y difundido a través de las convocatorias del programa “Mi Pasaje” en todas sus modalidades para el ejercicio 2021, del calendario A.

Se enfatizó que existió un periodo de prórroga, del 22 al 26 de marzo del presente año, para las personas adultas mayores y con discapacidad que no pudieron acudir a refrendar el programa en la fecha señalada en las convocatorias correspondientes.

La Secretaría anunció que en este año no se abrirá convocatoria para nuevos beneficiarios en “Mi Pasaje Verde” (apoyo al 100%).

Sector vulnerable

Según el Censo 2020, hay 686 mil jaliscienses que tienen más de 65 años, los cuales representan el 8.2% de la población total.

De acuerdo con el Informe de Pobreza y Evaluación del Coneval, Jalisco ocupó el lugar 22 respecto a las demás Entidades federativas por su porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza (con 220 mil 100).

Las estimaciones de pobreza revelan que, en 2018, el 42.4% de las mujeres en México estaban en esa situación.

Jalisco ocupó el lugar 23 respecto a las demás Entidades por su porcentaje de mujeres en pobreza (un millón 227 mil).

De acuerdo con los resultados del Censo 2020, 64 de cada 100 personas de 12 años y más en la Entidad son económicamente activas. La tasa de participación económica es de 76.9% en hombres y de 52% en mujeres.

Por otra parte, 9.9% de la población en Jalisco tiene alguna limitación para realizar actividades cotidianas, 4.6% tiene discapacidad y 1.3% tiene algún problema mental. En total, 15.8% de la población total tiene alguna limitación en la actividad cotidiana, discapacidad o algún problema o condición mental.

Según la justificación del programa publicada por el Gobierno estatal, no contar con los recursos económicos suficientes para realizar los traslados a los planteles es uno de los factores principales de deserción escolar. “Vale la pena considerar una serie de factores, como los problemas económicos de los padres, que ocasionan que los hijos abandonen sus estudios para apoyar a la economía familiar, buscando fuentes de empleo que en la mayoría de los casos son informales. O, en su caso, que se encarguen total o parcialmente de la casa, problemas escolares y víctimas de acoso escolar, entre los principales. Sin embargo, se identifica la situación económica de los hogares como un factor determinante para iniciar, continuar o abandonar los estudios”.

Los adultos mayores y los estudiantes son los principales beneficiados del programa estatal. ESPECIAL

BENEFICIARIOS

Padecen calvario

Consuelo Quezada tiene 72 años y llevaba una semana intentando, sin éxito, sacar una cita para que le renueven el apoyo de su tarjeta “Mi Pasaje Verde”, programa en el que le dan viajes gratis en el transporte público.

Primero acudió al módulo del Parque San Jacinto, pero le dijeron que el registro debía hacerse en línea. “Me recomendaron que sacara la cita en el cibercafé de enfrente, pero había una fila muy larga y estaba muy lento el sistema… no alcancé a que me atendieran”.

Regresó a su casa y marcó al teléfono que le proporcionaron. “Nadie contestó. No tengo computadora y por aquí ni hay cibercafés”, compartió.

Lorena, su sobrina, trató de apoyarla, pero se toparon con que la plataforma tenía problemas para registrar su Clave Única de Registro de Población (CURP).

En las redes sociales, los usuarios reportaron otros problemas. Por ejemplo, que el sistema agenda citas y que cuando las personas llegan resulta que sus colonias no entran entre las beneficiadas, o que el sistema bloquea las tarjetas para los que hacen las recargas en las tiendas de conveniencia.

El pasado 2 de febrero se anunció que los adultos mayores, las personas con discapacidad y estudiantes que se encontraban dentro del padrón de “Mi Pasaje Verde” comenzarían a recibir el apoyo para sus traslados.

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco insistió en que sólo se atiende con cita y afirmó que hay unos 150 mil beneficiados, por eso se saturaron las vías de comunicación.

FIRMAN CONVENIO

El 2020 cerró sin utilizar el sistema de prepago para reembolso a los camioneros

Hasta el año 2020, todavía no estaba al 100% instalado el sistema de prepago en el transporte público, por lo que la Secretaría del Sistema de Asistencia Social firmó un convenio para que un proveedor realizara el reembolso a los concesionarios.

En el convenio modificatorio se indica que, como todavía se estaba aplicando la transición al sistema de prepago del transporte público, “resulta conveniente que dicha persona moral lleve a cabo la administración y distribución del fondo de reembolso a transportistas”. Para ello se destinaron recursos a un fondo revolvente.

Debido a la pandemia, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social realizó un convenio modificatorio para ampliar la vigencia de los boletos entregados en las modalidades del programa “Mi Pasaje Verde”.

Según el documento publicado en su apartado de Transparencia, se indica que la contingencia sanitaria del COVID-19 había suspendido las actividades presenciales escolares, así como las actividades económicas esenciales, inclusive ha solicitado a los grupos vulnerables como adultos mayores su resguardo en casa para evitar contagios.

El convenio modificatorio para prorrogar la vigencia de los boletos se amplió hasta el 11 de diciembre de 2020. “Un fondo de reembolso de hasta 181 millones 654 mil pesos en el periodo comprendido del 30 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020”.

Además del fondo revolvente por 13 millones de pesos, para que el proveedor administre, distribuya y realice el reembolso de los boletos utilizados hasta el 6 de diciembre, y tendría hasta el 11 de diciembre para comprobar los reembolsos a concesionarios de los nueve municipios del área metropolitana: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo.

En comparación, en 2019 se pactó un gasto de hasta 316.3 millones de pesos en ambas convocatorias. Casi el doble de recursos.

Sin embargo, aunque no había pandemia, este medio publicó que en ese año se desaprovecharon 32 de cada 100 pasajes entregados a los estudiantes, las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. En los dos semestres de 2019 se entregaron 71.1 millones; sin embargo, sólo se utilizaron 48.2 millones de boletos.

