Siete rituales de Año Nuevo para la abundancia

1 Estrenar ropa

Qué mejor manera de iniciar el año que con ropa nueva. Por ello, procura estrenar para esa noche al menos una prenda.

Sabemos que por temas de la pandemia quizá no haya muchos recursos para ese gasto, pero no dejes pasar la oportunidad de consentirte con al menos una pieza nueva en tu look. Puedes apostar por un blazer, un abrigo para el frío o esos zapatos que tantas ganas tenías de comprarte.