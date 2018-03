Si fuera por el público,"Tres anuncios por un crimen" gana el Oscar

Si la entrega de los Oscar dependiera del público, el filme “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (“Tres anuncios por un crimen”), de Martin McDonagh, se llevaría la estatuilla en la categoría a Mejor película. Y es que aunque parte con menos nominaciones que “The shape of water”, de Guillermo del Toro, ésta última ocupa el séptimo lugar en las preferencias de los espectadores.

Lo anterior es el resultado de una encuesta realizada en dos plataformas “online” de valoración de largometrajes con más tráfico en Internet: Rotten Tomatoes e Internet Movie Database (IMDb).

Si utilizamos exclusivamente como criterio las valoraciones de estos dos portales, el largometraje mejor situado para competir con el drama de McDonagh, que refleja la lucha de una madre por esclarecer la violación y el asesinato de su hija en una pequeña ciudad de la América rural, es “Call me by your name”, de Luca Guadagnino.

La historia de amor entre un adolescente, Elio (Timothée Chalamet), y el ayudante de su padre, Oliver (Armie Hammer), durante el verano de 1983 en un pueblo italiano.

Sin embargo, la película con más nominaciones es “The shape of Water”, el último trabajo del mexicano Guillermo del Toro.

La película, que narra el romance entre una mujer muda, empleada de la limpieza (Sally Hawkins), y una criatura humanoide-anfibia en un laboratorio en 1962, cuenta con 13 nominaciones, pero tiene menos valoración entre los espectadores que otros filmes como “Get out”, “Dunkirk”, “Lady Bird y “Darkest Hour”.

Pero, como demuestra la historia, el dictamen de la Academia de Hollywood no suele coincidir con el del público ya que de las diez películas mejor valoradas por los usuarios de Imdb y Rotten Tomatoes, en la última década sólo dos se llevaron el Oscar: “Spotlight” (2015) y “The King’s Speech” (2010).

Además, tan solo en dos ocasiones durante la última década, la película con mayor puntuación media entre los dos portales citados anteriormente fue la ganadora del Oscar. En 2008, “Slumdog Millionaire”, y en 2013, “12 Years a Slave”.

Cabe señalar que la película peor valorada en esta edición es “The Post”, de Steven Spielberg, con una valoración media de 7.3 sobre 10.

Para fans del Oscar

Grandes ausencias en la entrega del Oscar 2018: Darle gusto a todos es un problema, pero desde el punto de vista de la crítica, éstas son la películas que debieron contender por la estatuilla: “La gran enfermedad del amor” y “The Florida Project”.

Poco a poco, Netflix: Aunque ha sido complicado su ingreso a los festivales, las cintas producidas por esta plataforma van ganando terreno; y es que para esta entrega, el filme “Mudbound” compite en cuatro categorías: Mejor guion adaptado, Actriz secundaria, Fotografía y Canción original.

Miran al cómic: Aunque el público esperaba alguna nominación para “Wonder Woman”, la realidad es que ésta quedó fuera; sin embargo, “Logan” logó colarse en la categoría de Mejor guion adaptado; un paso más para la industria de los cómic.

Regresa el suspenso: Nominada a Mejor película, dirección, guion original y actor protagonista, la cinta de Jordan Peele “Déjame salir” ha conseguido que el género de suspenso se cuele en listas en las que generalmente las películas de este tipo están vetadas. La última que corrió con la misma suerte fue “El silencio de los corderos”.

“Logan”. Con la nominación a esta cinta, el Oscar se acerca a los cómics. ESPECIAL

LO BÁSICO

¿Cuánto vale un premio Oscar?

Aunque parezca mentira, el Oscar tiene un precio de un dólar. Esto se debe a que desde 1950 los ganadores del premio deben firmar un contrato que les prohíbe vender la estatuilla sin antes ofrecérsela a la Academia por esa módica suma. A pesar de que exista esta regla, se especula con que decenas de estatuillas han sido vendidas en el mercado negro.

SORPRESAS

¿Qué tanto trae la bolsa de regalos?

Según publican medios americanos, la bolsa de regalos —no oficial— de los Oscar de 2018 tiene un valor de unos 100 mil dólares e incluye más de cincuenta regalos entre ellos: Un viaje de 12 noches a Tanzania para dos personas de International Expeditions, un viaje de siete días a Hawai al Koloa Landing Resort, en Poipu, un procedimiento dental de rejuvenecimiento en Chao Pinhole Gum, joyas comestibles de Chocolatines, entre otros productos para la belleza y la salud.