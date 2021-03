“Si el pueblo pone, el pueblo quita”: la promesa de 2018

“Para acabar con estas ideas y con esas historias de cada tres años, de una lista de promesas que nunca se cumplen, el remedio infalible es: si el gobernante no funciona, correrlo de su puesto”.

Esas palabras las pronunció el entonces candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano (MC) en abril de 2018, durante una gira en Acatlán de Juárez, en el marco de las campañas políticas previo a la elección en la que él resultó el vencedor.

“Si el pueblo pone, el pueblo quita”, dijo entonces (EL INFORMADOR, 14 de abril de 2018). Y a prácticamente 15 días de cumplirse tres años desde esa promesa pública, el ahora gobernador de Jalisco revivió el discurso, aunque matizó que esto sucederá “cuando la gente quiera”.

El lunes, al encabezar la instalación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Gobernanza, recordó que él impulsó esa figura cuando fue alcalde de Tlajomulco.

“Fui el primer alcalde que se sometió a un ejercicio de ratificación de mandato y, vale la pena presumirlo porque, si no me hecho porras yo… Soy el único político mexicano, el único gobernante mexicano, que se ha sometido dos veces a la ratificación de mandato; el único en todo el país”.

No mintió. En septiembre de 2011, un día antes de la primera consulta en la que los tlajomulquenses decidieron que permaneciera en su puesto, el actual jefe del Ejecutivo estatal declaró a este medio que, de no ser avalado por los habitantes de la localidad que entonces gobernaba, allí terminaría su vida política (EL INFORMADOR, 25 de septiembre de 2011).

En total, 18 mil personas participaron en el ejercicio. El resultado: 97% de quienes contestaron la encuesta decidieron que su alcalde permaneciera en el cargo. Sus opositores criticaron la legitimidad del resultado debido al amplio margen de quienes votaron a favor.

Cinco años y 11 meses después, el 27 de agosto de 2017, ya como alcalde de Guadalajara volvió a someterse a la ratificación de mandato. En total, 65 mil 855 tapatíos avalaron su trabajo y nueve mil 533 lo reprobaron. Se imprimieron 165 mil boletas, pero la mitad de ellas no se utilizó. No toda la gente que se esperaba acudió a las casillas. También fue criticado por la oposición.

En su segunda campaña por la gubernatura (perdió la primera, en 2012, contra el priista Aristóteles Sandoval), aseguró en distintos eventos que, de ganar la elección, sometería sus métodos de gobernanza a consideración de los ciudadanos.

El gobernador está a punto de cumplir dos años y cuatro meses en su puesto. El lunes mandó un mensaje a quienes “de repente” cuestionan cuándo hará cumplir su promesa al respecto. Les respondió que “cuando la gente quiera, porque hoy en Jalisco (la ratificación) ya es un derecho. Si los ciudadanos lo solicitan, tienen la posibilidad de sacar de su cargo a cualquier gobernante. No sólo a un servidor; a todos”.

Aunque sí fue el primero, el gobernador de Jalisco no ha sido el único mandatario en el Estado que ha sometido su trabajo al escrutinio ciudadano y le ha dado el poder de decidir, a media gestión, si permanece o sale del Ayuntamiento.

En 2017, Ismael del Toro, Pablo Lemus, María Elena Limón y Alberto Uribe (alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco, respectivamente) lo hicieron también. Todos tuvieron una votación a favor en más de nueve de cada 10 votos.

Pese a ello, su ejercicio de ratificación fue cuestionado no sólo por el amplio margen de aprobación, sino por los gastos que se hicieron y porque algunos opositores lo consideraban un acto anticipado de campaña (estaban a pocos meses de iniciar las campañas de 2018).

Pero en esta ocasión, los alcaldes metropolitanos decidieron no someterse a este proceso. La razón fue la pandemia de COVID-19. Pablo Lemus incluso argumentó que fue “doblemente ratificado”, pues además del ejercicio intermedio en 2017, fue reelecto como alcalde de Zapopan en 2018.

Algunas de las críticas que se hicieron en 2017 fueron por “acarreo descarado”, la aplicación de tinta que en realidad no era indeleble (lo que permitía a los simpatizantes votar más de una vez), el uso de vehículos oficiales para la logística y el hecho de que ellos mismos organizaban los procesos, pues esto era visto como ser “juez y parte”.

Esta semana se instaló formalmente el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, que incluye a ciudadanos para aportar a la toma de decisiones en conjunto con sus autoridades. Y una de las primeras encomiendas de éste será impulsar las consultas públicas del pacto fiscal y la creación de un nuevo Constituyente.

El Gobierno de Jalisco presumió que se trata del primer modelo de este tipo en el país. Y el jefe del Ejecutivo prometió que “la representación, actuación y funciones del Consejo serán tomadas muy en serio por el Gobierno”.

Al consejo lo conforman 11 ciudadanos, integrantes de distintos sectores de la sociedad civil, elegidos mediante sorteo en el Congreso del Estado. Y ellos deberán “buscar y promover la participación ciudadana, la gobernanza y la cultura de la paz; incentivar y aprobar el acceso a los mecanismos de participación ciudadana, vigilando su organización, difusión y declaración de resultados”.

Es decir, que si eventualmente se realiza un ejercicio estatal de ratificación de mandato, este Consejo fungirá como un ente vigía.

Según lo explica el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, la ratificación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana directa y un mecanismo de rendición de cuentas, mediante el cual la ciudadanía tiene el derecho de evaluar el desempeño del gobernador, los diputados, presidentes municipales y hasta los regidores.

La diferencia con la revocación de mandato es que la ratificación sólo puede ser solicitada por el servidor público que desee ser evaluado por los ciudadanos, y sólo puede presentarse dentro de los primeros 120 días de la segunda mitad de su periodo constitucional al frente de ese puesto. En el caso del gobernador, sería después de que cumpla tres años en el cargo; es decir después, del próximo 6 de diciembre.

Para que sea un ejercicio válido, deberán participar por lo menos la misma cantidad de ciudadanos que lo hicieron en la elección donde resultó electo el servidor público sujeto al mecanismo. Si el número de votos en contra de la ratificación es mayor al número de votos que cuando fue electo, éste cesará en el cargo.

Se establece que una vez que sea procedente la remoción del gobernante, el órgano electoral (el IEPC, en este caso) deberá convocar a elecciones extraordinarias en un plazo no mayor a seis meses.

Si la gente no aprueba mi trabajo, yo les hago una promesa muy sencilla: me voy de presidente municipal porque el pueblo pone y el pueblo quita, y si no apruebo la ratificación de mandato no vuelvo a buscar un cargo de elección popular