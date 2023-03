2 La jacaranda

Jacaranda con la Catedral de fondo. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La jacaranda es uno de los árboles más representativos no solo de Guadalajara sino de todo México, y, que no obstante, no es originario de nuestro país.

Tatsugoro Matsumoto era un inmigrante japonés que por circunstancias del destino vivía en nuestras tierras, y conocía como nadie los secretos de las plantas. En 1912, el Gobierno de México quiso plantar en sus calles árboles de cerezo, como señal de amistad hacia Japón. Matsumoto dictaminó que la tentativa era inviable, considerando que el cerezo no daría sus flores en los climas veleidosos del Distrito Federal: es un árbol que responde al frío.

EL INFORMADOR/ ARCHIVO

En su lugar trajo a la jacaranda. Fue un éxito inmediato, pues el árbol se adaptó sin complicaciones a las condiciones climatológicas de nuestro país. Hay jacarandas en todo México, y son tan cotidianas que nadie puede dudar que sean de aquí, y de ningún otro lado.

Las jacarandas pertenecen a la familia Bignoniaceae y llegan a medir hasta 15 metros de altura, con una probabilidad de vida de 80 años. No obstante, a pesar de su belleza, no tienen mucha utilidad en el proceso de la polinización. De acuerdo con la académica Ivonne Olalde Omaña, en la jacaranda "jamás observarás a especies como colibríes, escarabajos o abejas".

Tatsugoro Matsumoto, el responsable de la jacaranda en México. ESPECIAL/ Museo Matsumoto

Más allá de su color característico, y de su identidad cultural, la jacaranda, "en las redes de vida (...), no nos aporta nada", aseguró la experta. Su propósito, entonces, no tiene otro sentido más que la melancolía, y los suspiros. Como escribió Alberto Ruiz Sánchez:

"Así despierta mi calle, con jacarandas al fondo, el horizonte amarillo y el tráfico detenido. Su semáforo es el cielo repleto de jacarandas".

La jacaranda es uno de los árboles más comunes de Guadalajara. Son un refugio común en los jardines del Parque Rojo, en sus sábados soleados y domingos sin fin.