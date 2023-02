Por la violencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene el mando de las labores de seguridad en la zona limítrofe de Jalisco y Zacatecas, confirmó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su visita a la Entidad.

Ante casos como la desaparición y muerte de los cuatro colotlenses, cuyos cuerpos fueron encontrados en enero pasado, el Mandatario contestó que aumentaron la presencia de agentes en la carretera Colotlán-Guadalajara. “Sí hay una participación del crimen organizado en los límites de Jalisco y Zacatecas, se está actuando. Tiene la responsabilidad la Secretaría de la Defensa Nacional en esa zona”.

López Obrador insistió en que los delitos han bajado en el país. Sin embargo, se reconoció que el Estado se ubicó en el sexto lugar en asesinatos durante el año anterior. Y aumentó el robo de vehículos.

Tras ser cuestionado respecto a que Jalisco ocupa el primer lugar en desaparición de personas, afirmó que hay investigación y trabajo en las búsquedas. Argumentó que hay coordinación con el Gobierno estatal y dijo que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentará un informe sobre el tema en los próximos días. “Lamentamos mucho que haya desaparecidos, nada más hay un matiz importante: el Estado no permite que se lleven a cabo torturas, masacres y desapariciones como antes”.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, presentó un informe sobre la incidencia delictiva y el estado de fuerza. Explicó que Jalisco tiene seis mil 391 policías estatales operativos y seis mil 536 elementos de la Guardia Nacional desplegados con 15 coordinaciones.

Por su parte, el gobernador de Jalisco comentó que en la reunión con el Gabinete de Seguridad abordaron los temas del reforzamiento de la presencia de la Guardia Nacional y más acciones en la Región Altos Norte y en los límites con Michoacán.

El Presidente ofreció su conferencia matutina desde la Base Aérea en Zapopan. EFE/Presidencia de México

AMLO asegura que no se maquillan cifras de incidencia delictiva

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no maquillan cifras de incidencia delictiva en Jalisco y se analiza reforzar la presencia de la Guardia Nacional en municipios como Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga.

"Se trató en la reunión de hoy, Tlajomulco y Guadalajara, lo planteó el gobernador, son los municipios donde ha habido incremento en la incidencia, pero en general en Jalisco, hay una tendencia a la baja en delitos como se expresó, no maquillamos cifras.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la V Región Militar de Jalisco, el presidente López Obrador dijo que en la entidad ha habido una "disminución en homicidios, en el secuestro de manera considerable y en el caso de desaparecidos, pero vamos a tomar en cuenta el planteamiento sobre todo en lo que tienen que ver con la presencia de la Guardia Nacional".

El Mandatario dio que no se ha movido a persona de la Guardia Nacional, pero se encentran en un proceso reclutamiento.

LA VOZ DEL EXPERTO

Sigue habiendo falta de transparencia en cifras de seguridad

Rubén Ortega Montes, Profesor investigador del CUCiénega.

Falta transparencia y un ejercicio serio de interpretación de los datos estadísticos al Gobierno Federal, esto luego de la mañanera de Andrés Manuel López Obrador en la V Región Militar en Zapopan, donde el ejecutivo aseguró que en su gobierno no maquillan cifras de incidencia delictiva.

Rubén Ortega Montes, Profesor investigador del CUCiénega y miembro del observatorio de seguridad y justicia de la Universidad de Guadalajara, destacó que es importante un informe general de resultados exacto de todos los delitos en Jalisco y que hay asuntos que manejan en sigilo y a conveniencia.

“Falta de transparencia en muchos asuntos delicados. El presidente en su campaña, siempre que fue candidato, solicitaba que se abrieran los registros, los expedientes, al día, al momento, para que la sociedad estuviera enterada, y entonces blindan los expedientes para no dar una información a tiempo y veraz. Si las vemos dentro de 8 años, para qué nos van a servir, no nos van a servir como dato histórico, no se pueden tomar decisiones”, destacó.

Por su parte, el maestro Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, destacó que son pocos los delitos que se denuncia en la Entidad y que la percepción de inseguridad en la Entidad sigue permaneciendo.

“Solamente se denuncia el 7% de los delitos, están haciendo un populismo criminal, manipulación que se hace para decir que todo está bien cuando todo está fallando, y este mes el gobernador reconoció que se le cayeron las cifras. Es parte de su populismo, de un discurso tramposo y falso, porque, vayan a los reclusorios para preguntarles a los detenidos si fueron torturados, que pasa con la tortura psicológica, y somos campeones en desaparecidos, todo esto forma parte de un esquema que se debe de investigar y no lo tiene que hacer el Estado, lo deberían de hacer una comisión de medios de comunicación y las universidades, profesionales de la criminalística y criminología”, acotó.

Ortega Montes, concluyó que es una falta de respeto a las fuerzas federales la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, registrada en Tapalpa en diciembre pasado, y que el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que pudiera ya no tener vida.

La presa El Zapotillo estará lista el próximo año: López Obrador

Sin precisar el avance actual de las obras, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la presa El Zapotillo estará concluida el próximo año para aumentar el abasto de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

De visita en Jalisco para participar en la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea, el mandatario federal dijo que regresará en dos semanas para supervisar el avance de los trabajos en la presa, los acueductos y la Línea 4 (L4) del tren eléctrico a Tlajomulco.

“Ya este año va a haber más agua, a finales de este año, y en el próximo año vamos a cumplir con nuestro programa que es la terminación de la presa y dos acueductos, eso es lo que se tiene”, dijo.

El Presidente no precisó el avance de los recursos federales destinados al plan de abasto de agua. Al esquema de abasto de agua para la ZMG se le etiquetaron cuatro mil 470 millones de pesos (MDP), en la iniciativa del presupuesto federal de este año.

Los fondos se destinarían a las obras de adecuación en la cortina de la presa El Zapotillo y a la construcción de acueductos para conectar las presas Zapotillo, El Salto, La Red y Calderón. También consideró la habilitación de estaciones de bombeo, subestación eléctrica, ampliación de la planta potabilizadora. Adicionalmente contemplan el pago de indemnizaciones y obras complementarias.

En el caso de la L4 el Presidente recordó que se construye con financiamiento tripartita entre los Gobiernos estatal, federal y la iniciativa privada.

López Obrador añadió que también trabajan en la construcción de 50 cuarteles de la Guardia Nacional que quedarán terminados y equipados al cierre de su administración; además de la habilitación de 129 sucursales del Banco del Bienestar. Por otra parte, refirió que continuarán con todos los programas del Bienestar con otro aumento de 25% en la pensión adultos mayores en 2024; dijo que Jalisco esa pensión beneficia a 706 mil adultos mayores.

En el Colegio del Aire de Zapopan, el Presidente encabezó la conmemoración del 108 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana y entregó reconocimientos a elementos.

POBLADORES DE TEMACA

Acciones que se han llevado a cabo en el conflicto

El cumplimiento del Plan de Justicia para la Reparación Integral de Daños avanza lento, consideraron activistas y pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Los pobladores señalaron que el Gobierno de Jalisco no ha devuelto las propiedades que compró cuando pretendía desalojar a las comunidades.

Los inconformes detallaron que son alrededor de 70 predios en posesión estatal que deberían ser devueltos.

Activistas y pobladores aprobaron que se retomaran las obras en la cortina de la presa y avalaron el proyecto ejecutivo de las obras en la cortina para evitar la inundación y garantizar el desfogue del agua.

El Plan de Justicia para la Reparación Integral de Daño incluye la presentación de disculpas públicas a las comunidades y medidas de no repetición.

Realizar una auditoría técnica y financiera a la obra y declarar el río Verde como área natural protegida, cancelar las concesiones de extracción de materiales pétreos.

Base Aérea 5, en Zapopan. EL INFORMADOR/Archivo

CLAVES

Agradece comandante de la Fuerza Aérea Mexicana

El comandante de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), general piloto aviador José Gerardo Vega Rivera, agradeció este viernes al presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo y la confianza depositada en las Fuerzas Armadas para coadyuvar en los proyectos prioritarios de su gobierno.

En el marco de la ceremonia por el 108 aniversario de la FAM, encabezada por López Obrador en el Colegio del Aire de la Secretaría de la Defensa Nacional, el mando militar reiteró el compromiso del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana de conducirse con honestidad, transparencia, apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

“Las capacidades de la institución están al servicio de la nación y agradecemos la oportunidad que nos brinda para coadyuvar en los proyectos prioritarios del gobierno de la república, servir al pueblo de México es un honor para quienes integramos el instituto armado”.

Ante el ejecutivo federal y los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; Marina, José Rafael Ojeda Durán; Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; y el presidente del Senado, Alejandro Armenta, Vega Rivera afirmó que la FAM vive una etapa ascendente derivado de las misiones encomendadas para la defensa y el desarrollo del país.

Por lo que, señaló que los más de 10 mil hombres y mujeres que integran la FAM mantendrán el rumbo firme y ascendente con el compromiso de ser más eficientes en el cumplimiento de las misiones generales.

“En la presente administración las aeronaves de la Fuerza Aérea, con la habilidad y el soporte de sus tripulaciones y especialistas, han llevado a cabo más de 270 mil horas de vuelo, 7 mil de ellas en el año 2022, que se participó en el sistema integral de vigilancia aérea, y se efectuaron 2 mil vuelos de reconocimiento, de los cuales mil 500 para la erradicación de 13 mil 700 plantíos ilícitos y 4 mil 221 de transporte, 300 en la aplicación del plan DNIII…”, indicó.

TELÓN DE FONDO

Presidente alista condecoración para Miguel Díaz-Canel

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el acuerdo firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador mediante el cual se determina entregar la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, mandatario de Cuba, por su cooperación en temas de salud entre ambas naciones.

En el acuerdo se señala que esta condecoración será entregada en la ciudad de Campeche el 11 febrero, en el marco del encuentro que sostendrá López Obrador con Díaz-Canel.

Se argumenta que la condecoración es para "reconocer al Excelentísimo Señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, por su labor al fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre México y Cuba".

"Díaz-Canel ha manifestado su aprecio por México y su interés en profundizar los vínculos bilaterales con nuestro país en las distintas visitas que ha llevado a cabo en territorio nacional, entre las que destacan la realizada para la toma de posesión del Ejecutivo Federal en 2018, así como su visita oficial en 2019 como presidente de la República de Cuba y su asistencia en 2021 al Desfile Cívico-Militar conmemorativo del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México, en la cual fue invitado de honor", se señala en el DOF.

También se destaca que el mandatario cubano ha impulsado la cooperación en temas de salud entre las dos naciones mediante el envío a México de médicos y enfermeras para apoyar durante la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, así como la recepción en Cuba de cientos de estudiantes de medicina para cursar distintas especialidades, la venta de vacunas y medicamentos a nuestro país, así como la suscripción de un acuerdo bilateral de cooperación en materia de salud.

Se destaca que ha habido participación en el fortalecimiento de los lazos culturales entre México y Cuba, al enviar una delegación al Festival Internacional Cervantino en 2021, donde los cubanos fueron los invitados de honor.

También se facilitó la apertura de espacios para que México recibiera el mismo trato en la Feria Internacional del Libro de La Habana en abril de 2022 e inauguró la librería Tuxpan del Fondo de Cultura Económica, en donde fue la primera librería extranjera en la ciudad.

Se recuerda que, durante la visita de trabajo del 8 de mayo de 2022 a La Habana, López Obrador recibió la condecoración José Martí, máxima distinción que entrega el gobierno cubano, y se suscribió una declaración conjunta que consolida una nueva etapa en la relación bilateral y un acuerdo de cooperación en materia de salud.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la imposición de la Orden Mexicana del Águila Azteca significa un acto de reciprocidad al otorgamiento de la condecoración de la Orden José Martí.