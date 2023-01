La Fiscalía de Zacatecas confirmó ayer que los cuerpos encontrados en una fosa clandestina en Tepetongo pertenecen a Daniela Márquez, Viviana Márquez y Paola Vargas, desaparecidas el 25 de diciembre en una carretera de la Entidad vecina y originarias de Colotlán. Familiares y amigos realizaron ayer el velorio.

A las autoridades sólo les falta confirmar los resultados de José Melesio Gutiérrez.

“Ayer tuvimos una diligencia con los padres de las jóvenes. La Dirección de Servicios Periciales mostró las evidencias, reconoció algunos de los objetos personales y más tarde se pudo determinar a través del comparativo de genética forense con el ADN que estos restos óseos corresponderían a las tres mujeres... Nos falta todavía José, ya que los padres estaban en Guanajuato”, dijo Francisco José Murillo, fiscal de Zacatecas.

El alcalde de Colotlán, José Julián Quezada, acentuó que en ese municipio hay 17 personas desaparecidas desde hace más de tres años.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo del Gobierno federal, en Jalisco suman 15 mil 043 personas en esta situación desde 1964.

El pasado 2 de enero, familiares de los jóvenes acudieron al Centro de Guadalajara para reclamar a las autoridades estatales por su desaparición. En ese entonces el gobernador de Jalisco dijo que no se incrementaría la vigilancia porque en Colotlán no había problemas delictivos.

Los féretros de las hermanas Viviana y Daniela Márquez, y su prima Paola Vargas fueron recibidas en Colotlán, para darles el último adiós. SUN

El cortejo fúnebre con los cuerpos de Daniela Márquez, Viviana Márquez y Paola Vargas salió la noche de ayer de Tepetongo, Zacatecas; y ayer mismo llegaron a Colotlán, Jalisco, donde comenzó el velorio.

Un día antes, se encontró la camioneta MG en la que desaparecieron el 25 de diciembre de 2022 Daniela y Viviana Márquez, Paola Vargas, y José Melesio Gutiérrez. Del hombre aún se siguen haciendo las confrontas genéticas.

Pobladores de Tepetongo caminaron por las calles en conjunto con las carrozas fúnebres y vehículos con familiares de las tres jóvenes para despedirlas y acompañarlas, para que tomaran la carretera Federal 23, con destino en Colotlán. Los zacatecanos pedían también justicia con gritos al unísono.

En transmisión en vivo en televisión, el padre de Daniela y Viviana, Daniel Márquez, con su duelo, sabe que ya no es una incertidumbre no saber de sus hijas y mostró empatía con familiares de más personas desaparecidas.

“Ya vamos en camino a Colotlán para despedirlas, gracias a Dios, y darles santa sepultura. Estaremos velando hoy (viernes), mañana todo el día y el domingo a la 1:30 de la tarde será su misa para darles cristiana sepultura. Le damos gracias a Dios que nos las regresó, las tenemos con nosotros y vamos a homenajearlas, en apoyo con todas las personas que han perdido un familiar y no han podido localizar; es triste, y es una agonía no saber dónde están”.

Cerró 2022 con récord en fosas clandestinas

Jalisco es la entidad con más personas desaparecidas. Por eso, el pasado 22 de febrero llegó la primera brigada de madres buscadoras provenientes de Sonora, Querétaro, Ciudad de México, Michoacán y Puebla, quienes se encargan de buscar a sus hijos en sitios donde la autoridad investiga.

Con picos, palas y simples varillas de metal buscan en los sitios donde sospechan que podrían estar sus hijos, ubicaciones que en muchas ocasiones identifican a partir de sus propias investigaciones, de hilar pruebas o gracias a reportes anónimos.

En su primera jornada, las madres reportaron el hallazgo de 71 víctimas, encontradas como osamentas o dentro de bolsas de plástico, en puntos de inhumación clandestina. Sin embargo, tras los análisis correspondientes, la Fiscalía de Jalisco aseguró que se trataba de los restos de 45 personas.

A partir de ello, las madres capacitaron a otras familias de nuestra entidad y desde entonces salen a buscar a sus seres queridos, en ocasiones, de la mano de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Tras un análisis de la presente administración, 2022 fue el año con más fosas localizadas desde 2018, con un total de 41 tumbas clandestinas localizadas hasta noviembre pasado, de acuerdo con estadísticas de la Plataforma de Seguridad Jalisco, a cargo del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) y de la organización Jalisco Cómo Vamos. En tales puntos fueron encontrados los restos de 301 personas.

En su pasado informe en materia de seguridad, el gobernador de Jalisco evitó abundar sobre esta problemática, mencionando únicamente que si se tienen más fosas clandestinas “es porque las autoridades están buscando”.

Al respecto, Jorge Ramírez Plascencia, investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, indica que existe un estancamiento en cuanto a las labores de las autoridades para evitar que esta situación aumente, exponiendo así las fallas de las estrategias emprendidas por las autoridades para detener la situación.

Explicó que en lugar de disminuir, las cifras van en aumento. Y es principalmente a las labores que emprenden las familias para buscarlos, así como la presión que hacen para que se les brinde apoyo para extraer a sus seres queridos una vez que se les localiza. “Esto demuestra que el Gobierno del Estado realmente no tiene interés en localizar cuerpos, si lo hubiera habría cifras a la baja. Hay un débil esfuerzo del Gobierno del Estado, tiene mucha resistencia a que se sigan localizando cuerpos”.

Familiares de Paola Vargas, Viviana Márquez y Daniela Márquez despidieron a las jóvenes que desaparecieron desde el pasado 25 de diciembre. SUN

Promedio, según datos del IIEG

En promedio, en cada fosa clandestina son hallados los restos de al menos 12 víctimas, aunque no en todos los casos se encuentran completas, sino en segmentos, y no siempre se localizan todas las partes de una sola víctima en un solo punto.

Fosas masivas en Jalisco

En noviembre de 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Federación dio a conocer que Jalisco tenía dos de las fosas clandestinas con más víctimas exhumadas de todo el País, halladas en lo que va de la actual administración estatal de Gobierno.

Con 171 víctimas, señaló una fosa clandestina hallada en la colonia El Mirador (aunque según los datos de la Fiscalía Estatal corresponden al menos dos fosas encontradas en la misma colonia entre 2019 y 2020), seguida de la fosa clandestina de Los Sabinos, en El Salto, de donde se exhumaron los restos de 115 personas.

Desde enero del 2018 a noviembre de 2022 en Jalisco, la Entidad con más personas desaparecidas del país, han sido exhumados los restos de al menos mil 872 víctimas de un total de 149 fosas clandestinas, de acuerdo con información de la Plataforma de Seguridad Jalisco, a cargo del IIEG y la organización Jalisco Cómo vamos.

Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco apoya a las brigadas

De enero a diciembre del año recién terminado, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco realizó un total de 608 operativos de búsqueda, con la participación de autoridades de los tres niveles de Gobierno, así como de familiares e integrantes de colectivos de personas que han sido reportadas como desaparecidas.

Según los datos de la Dirección de Búsqueda, las diligencias llevadas a cabo en 2022 “se realizaron de manera individualizada y generalizada, con el apoyo de la Dirección de Atención a Familiares y las Células de Búsqueda Municipales”, siendo los meses de mayo, octubre, noviembre y diciembre, donde se concentraron el mayor número de operativos.

Entre los municipios donde intervino esta Comisión en dichos operativos, además de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se encontraron, por ejemplo, Poncitlán, Tuxcueca, Ocotlán, Chapala, Tequila, La Barca, Tecalitlán, Talpa de Allende, Tala, Atotonilco, Cabo Corrientes, Acatlán, Puerto Vallarta, Zapotlán El Grande, Arandas, San Juan de Los Lagos y Encarnación de Díaz.

Participaron activistas y autoridades

Se emprendieron 620 colaboraciones con autoridades de diferentes entidades del país, y 204 operativos de búsqueda de familiares de personas extraviadas, personas fallecidas sin identificar y personas fallecidas identificadas no reclamadas.

TELÓN DE FONDO

Presentan registro

El pasado 7 de diciembre, este medio de comunicación compartió la información presentada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en la cual se presentó el Registro de Personas Fallecidas Identificadas no reclamadas.

Se trataba de un registro de 68 personas cuyos restos fueron inhumados por el Instituto luego de hacer cruces de información de huellas dactilares con el Instituto Nacional Electoral para conocer su identidad, pero que no han sido reclamados por sus familiares. Cuatro días después, el 11 de diciembre, el Instituto informó que se había logrado devolver a sus familias a nueve de estos cuerpos: siete eran hombres y dos mujeres.

De los cadáveres, tres habían sido inhumados en el panteón de Coyula y seis más se encontraban en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Sin embargo, hasta el momento se desconoce a quiénes corresponden los cadáveres, pues las fichas no han sido dadas de baja de la plataforma, es decir, continúan mostrándose los 68 registros.

Según Ciencias Forenses, considerando que muchos de los fallecidos son de otros Estados, “se realizarán publicaciones en medios impresos de las entidades con mayor predominancia en el origen de los fallecidos”.

Madres buscadoras llegaron a Jalisco desde febrero de 2022 para continuar con las indagatorias. SUN/Archivo

Gobierno no debe cantar victoria en desaparecidos

Para Jorge Ramírez Plascencia, coordinador del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, el Gobierno de Jalisco no debería cantar victoria al presumir la baja de homicidios sabiendo que existen todas estas víctimas que fueron asesinadas de manera violenta, pues también forman parte de la criminalidad que no ha sido contenida en la Entidad, pese a que no se han determinado las causas por las cuales fueron ultimadas.

“También está el hecho de las mismas desapariciones, en las cuales se presupone que en muchos de los casos las víctimas ya fueron privadas de la vida, pero no se han localizado o no se ha logrado identificar sus cuerpos. Todo esto influye en la disminución de homicidios en las cifras oficiales”.

Lo anterior se relaciona también con el número de restos humanos bajo resguardo del Servicio Médico Forense de la Entidad ya que, de acelerar su identificación, podría ayudar a agilizar las investigaciones de por qué las víctimas fueron asesinadas, incluso podrían ayudar a disminuir el número de personas desaparecidas, pues no es sino hasta que se logra su identificación completa que una persona puede ser considerada como localizada, según lo establecen las leyes locales y federales.

GUÍA

Acumulan cuerpos sin identificar

Con un total de 654 cuerpos, comenzó a operar en octubre de 2019 el Registro de Personas Fallecidas Sin Identificar, a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, luego de los tráileres con cuerpos humanos que deambularon por la ciudad que destaparon la crisis forense vivida en Jalisco. Sin embargo, a poco más de tres años la cifra se ha quintuplicado, llegando a tener, hasta el pasado 2 de enero, un total de tres mil 813 registros de personas fallecidas no identificadas por sus familiares a resguardo del Servicio Médico Forense.

Los registros contemplan a víctimas “completas” preidentificadas por sexo, vestimenta, tatuajes, cicatrices, edades aproximadas y, en algunos de los casos, hasta nombres probables, así como osamentas y restos humanos seccionados.

Del total de registros, 335 corresponden, preliminarmente, a mujeres, dos mil 934 registros corresponderían a víctimas hombres y en 543 registros no se pudo determinar el sexo.

Hay desde cuerpos de bebés recién nacidos, hasta personas adultas mayores. Y otros casos en los cuales no puede verificarse mayor información. Los registros datan desde el 19 de septiembre de 2018, aunque la plataforma señala que es posible que existan restos humanos con data previa a tal fecha.

Aunque especifica que se contempla sumarlos al micrositio, todavía se “está en proceso de consolidación”, es decir, que es probable que existan víctimas que ni siquiera han sido registradas en él.

Pese a ser una propuesta del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas en 2022, Jalisco debía presentar el proyecto de la construcción de un Centro de Identificación Humana, el cual no fue iniciado sino hasta mayo del año pasado, con un presupuesto de 36 millones de pesos.

CELERIDAD

Centro de Identificación Humana

Se prevé que trabajen en el Centro de Identificación Humana aproximadamente 50 especialistas, quienes se encargan únicamente de la identificación de los restos humanos que resguarda el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a fin de dar celeridad a su reconocimiento para que sean devueltos a sus familias.