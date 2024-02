Dos custodios de un camión de valores fueron asesinados tras un intento de asalto ocurrido la mañana de ayer en Guadalajara.

Los hechos fueron reportados poco antes de las 07:00 horas de ayer en la calle Longinos Cadena, casi en el cruce con Carlos Reyes Avilés, en la colonia Lomas de Polanco.

A pesar de que en las cercanías hay cámaras de videovigilancia del sistema “Escudo Urbano C5”, estas no sirvieron para apoyar en la captura de los delincuentes.

Los custodios, empleados de la empresa Seguritec, llegaron al banco y fueron sorprendidos por hombres encapuchados, quienes les dispararon con armamento de alto calibre.

Además de los guardias fallecidos, un comerciante de un tianguis que se instala en la zona resultó lesionado en una pierna.

Los agresores les quitaron las armas cortas a los custodios, aunque una escopeta fue abandonada en el sitio.

Las autoridades compartieron que el monto que presuntamente había sido robado estaba ya resguardado en la sucursal: alrededor de 7.8 millones de pesos.

Personal del Ministerio Público y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ya investigan los hechos para tratar de dar con los responsables.

El pasado 28 de noviembre, otros dos custodios fueron asesinados tras un asalto ocurrido en la colonia Libertad. En ese entonces, los responsables lograron escapar con alrededor de un millón 400 mil pesos provenientes de una abarrotera.

La Policía de Guadalajara puso en marcha un operativo en el que incluso se echó mano del helicóptero de la corporación, pero al igual que esta vez, no hubo detenidos.

De acuerdo con Mide Jalisco, las denuncias por robo a sucursales bancarias tuvieron un alza en el último año. Mientras en 2022 hubo 11 denuncias por este tipo de ilícitos en el Estado, el año pasado se reportaron 12.

Según un estudio de la organización México Evalúa, 99.5% de los delitos que se cometen en Jalisco quedan impunes.

Preocupa al sector industrial el alza de violencia en Jalisco

Las empresas en Jalisco gastan parte de sus ganancias en poder asegurar sus valores y mercancías, dadas las condiciones de seguridad en las que se encuentra el estado de Jalisco, situación que ha preocupado al sector industrial de la entidad.

Luego del asesinato de dos custodios privados cuando pretendían abastecer un banco de la colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara, César Castro, titular del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), indicó que es preocupante, pues los asaltos a valores y mercancías no disminuyen.

“No es sólo el hecho de que roben las mercancías, sino que también están matando a los conductores, a quienes las trasladan. Los conductores hoy en día están asustados, van con el Jesús en la boca porque todos los días están propensos a que los asalten”, lamentó Castro Rodríguez.

En tema de mercancías, dijo, los gastos en prevención han ascendido, considerando el seguimiento por GPS, blindajes con custodios privados, aseguramiento de los cargamentos, entre otros, pues señaló, las pérdidas de las mercancías de este sector ascienden a miles de dólares.

Dijo, hoy en día es necesario aplicar estas medidas ante la falta de coordinación de las autoridades, especialmente la ausencia de la Guardia Nacional en las carreteras, debido a que en caso de un robo o asalto las empresas no sólo tienen pérdida de la mercancía, sino que también deben reponer los recursos robados para dar la cara a los clientes.

Aunque hasta el momento el CCIJ no tiene un promedio de las cifras a las cuales ascienden los costos en prevención y en pérdidas por la violencia vivida en la entidad, indicó que los gastos son cuantiosos, considerando que se mueven hasta dos embarques diarios en el sector.

Asesinaron a uno en Tlaquepaque

El caso más reciente antes del ocurrido ayer fue el de un guardia de una plaza comercial ubicada en las inmediaciones de la Central Camionera Nueva, ubicada en el municipio de Tlaquepaque; pretendía ingresar a uno de los negocios.

Los custodios de valores fueron asesinados cuando abastecían los cajeros de un banco. EL INFORMADOR/A. Navarro

LA VOZ DEL EXPERTO

Atacan con extrema violencia

José Colomo Guajardo, profesor de la Facultad de Derecho de la UP.

Para José Colomo Guajardo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP), el hecho de que los criminales ataquen a los policías custodios con armas de grueso calibre podría responder al hecho de que los criminales saben que los agentes privados llevan armas, también de calibres altos, y que usualmente están capacitados para actuar en caso de algún ataque.

“Históricamente hemos tenido siempre este tipo de situaciones, y suelen ser justo porque los guardias utilizan armas de alto calibre, por ello que los asaltos se den con alto grado de violencia, donde suele haber lesionados o fallecimientos”, dijo el académico.

Esto podría estar relacionado también con el hecho de que los delincuentes estudian las rutas y horarios de sus víctimas antes de atacar, aunque el principal punto a analizar es saber de dónde provienen las armas utilizadas por los atacantes.

Colomo Guajardo, quien ha trabajado y analizado la operación de diversas empresas de seguridad privada en el país, explicó que los custodios que operan valores suelen estar bien capacitados en su labor, pues para poder contar con el permiso de portación de arma deben saber utilizarla y maniobrarla de manera adecuada, por lo cual las grandes empresas de seguridad privada suelen invertir en constantes capacitaciones.

“Tampoco es un tema que se deba solucionar con más equipo o con más armas, porque el día de mañana que tengan que traer armas de mayor calibre, lo que va a pasar es que las bandas organizadas van a llegar con nuevas estrategias o con nuevas armas”, indicó Colomo Guajardo.

En este sentido, instó, la solución debe venir desde la índole preventiva, donde juega un papel importante la autoridad, a través de la detención y castigo de los integrantes de estas bandas, así como de una coordinación para tener un mejor control de la seguridad en la entidad.

A metros del banco donde asesinaron a los dos custodios hay dos cámaras de videovigilancia. Sin embargo, pese a esta tecnología los homicidas escaparon. EL INFORMADOR/A. Navarro

Aseguran armas y droga en la colonia El Rosario

A menos de 11 kilómetros del lugar donde los dos custodios fueron asesinados a manos de sujetos con armamento de grueso calibre, la Policía de Guadalajara, en coordinación con las fuerzas federales, realizaron el aseguramiento de armas, droga y la recuperación de un vehículo reportado como robado, luego de un enfrentamiento en la colonia El Rosario.

El comisario de la Policía tapatía, Juan Pablo Hernández, informó que se recibió un reporte de un robo con violencia de una camioneta en Río Hondo y Río Reforma, por lo que se procedió a un despliegue de vigilancia en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, logrando ubicar a los delincuentes en el cruce de Río Tapachula y Río Reforma.

Ahí bajaron del automotor dos sujetos armados, uno con un arma larga y otro con un arma corta, con las cuales dispararon a los agentes, intentando ingresar a una finca en el cruce, al parecer usada como guarida.

Sin embargo, ninguno de los dos hombres consiguió entrar, pues fueron detenidos a tiempo por los oficiales.

Al interior del inmueble se encontraron alrededor de cinco kilos de una sustancia con las características del cristal, una bolsa con alrededor de un kilo de aparente cocaína, un arma larga calibre .223 con al menos 24 tiros útiles y un arma corta .357 con un tiro útil y cinco percutidos.

“Lo que nos llama la atención es que sujetos con un arma larga hayan robado con violencia un vehículo, es algo fuera de lo común. No sabemos si estaban huyendo de algún lugar o qué pudo haber pasado, porque no traían ningún otro vehículo”, dijo el comisario, por lo que no se descarta alguna posible relación con el ataque a los custodios.

Los detenidos dijeron llamarse Óscar Alberto “N”, de 40 años, y Gilberto “N”, de 35, y fueron llevados ante el Ministerio Público.

Abandonan cinco cadáveres

La Fiscalía Especial Regional del Distrito III con sede en Lagos de Moreno, lleva a cabo investigaciones para esclarecer el homicidio de cinco personas, quienes fueron localizadas ayer en el municipio de Ojuelos.

Ayer por la tarde se reportó que sobre la autopista Lagos de Moreno-Villa de Arriaga, se observaban siluetas de personas inconscientes. Elementos de la Guardia Nacional que realizaron la labor de primeros respondientes se trasladaron al punto, localizando a un lado de la cinta asfáltica los cuerpos de cuatro masculinos y una femenina, semidesnudos y con manchas hemáticas, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de personal de los servicios médicos, quienes corroboraron el deceso de los hombres.