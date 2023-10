La Dirección de Justicia Cívica de Guadalajara informó que entre el 1 de enero y el 21 de septiembre de 2023, atendieron 150 casos por conflictos vecinales: 68% se resolvió.

Los principales problemas entre tapatíos que tuvieron buen final en los centros de mediación fueron por agresiones verbales, obstrucción de cocheras y estacionamientos, ruido, daño en inmuebles y basura, en ese orden, compartió el área de Transparencia.

Las colonias con más eventos de este tipo son Oblatos, Santa Cecilia, Balcones de Oblatos, El Sauz, Villa Guerrero, San José Río Verde, San Andrés, San Eugenio, Heliodoro Hernández Loza y Lázaro Cárdenas.

Luis Castro, director de la Unidad de Mediación de Guadalajara, explicó que esto ocurre principalmente por falta de tolerancia y cultura cívica de los ciudadanos, propiciado por circunstancias socioculturales de las distintas colonias de Guadalajara.

De acuerdo con Castro, el objetivo es reconocer este tipo de conflictos en una etapa temprana, antes de que lleguen a una conducta delictiva. “Como en instancias de primer contacto municipal tenemos esa misión. Los mediadores tenemos una preparación, certificación por parte del Instituto de Justicia Alternativa, que nos permite hacer esta labor, dado que son mediaciones formales que culminan en convenio por escrito que en algunas ocasiones es avalado por el Poder Judicial o jueces del Estado, y en algunas otras por los jueces municipales, según sea el caso”.

Agregó que es un servicio que se ofrece gratuitamente a los tapatíos, quienes pueden solicitar el apoyo en alguno de los ocho centros con los que cuenta el municipio. “Ir de forma presencial, con alguna solicitud oficial vigente, con fotografía, y las características de con quien tienen el problema. Una vez que se hace la solicitud, el municipio invita a la otra persona y es donde comienza ese diálogo”.

Obstruir las cocheras de los domicilios es uno de los principales conflictos entre tapatíos. EL INFORMADOR/A. Navarro

Resuelve conflicto en mediación tras cinco años de padecer ruido

Tras cinco años de padecer el ruido de su vecino, Marco Antonio Mares, quien vive en la colonia Moderna de Guadalajara, acaba de resolver un conflicto por medio de los centros de conciliación.

Mares cuenta que tenía alrededor de cinco años de padecer problemas relacionados con el ruido, ya que su vecino tenía música todo el día a muy alto volumen, lo que afectaba a sus familiares.

“Mis padres son adultos, están enfermos, y era molesto salir de mi casa para no estar escuchando. Mi mamá es hipertensa, eran jornadas de siete u ocho horas, y le dolía la cabeza. No podía ver televisión, cerrábamos todo pero se seguía escuchando el ruido, era exagerado”.

Menciona que muchas veces se vio obligado a llamar a las patrullas, sobre todo cuando el ruido era de madrugada. Sin embargo, la solución era momentánea y poco después los vecinos volvían a subir el volumen.

“Cimbraban los vidrios, las paredes, era muy molesto, hasta que en una junta vecinal que hacen en la colonia Morelos se nos informó sobre esta mediación. Nos dijeron que podíamos probar por ese medio”.

Dice que fue a levantar su reporte, y en menos de 10 días citaron a su vecino. “La persona también se presentó, llegamos a un acuerdo en que iban a modular el nivel de sonido, que nos íbamos a respetar los dos, firmamos el acuerdo, han pasado cerca de dos semanas y sí ha mejorado. Se moderaron en el ruido, ya no tenemos ese problema”.

Mares detalla que la justificación que tenían para no moderar el ruido era porque las personas decían que era su casa y podían hacer lo que quisieran, pero en la junta les mencionaron las consecuencias que podían tener si seguían con la actitud de molestar al vecino. “Nos dijeron que en caso de incumplimiento pasan a un juez de lo civil. Yo tenía ese problema, y espero que a la gente le sirva acercarse a la mediación”.

Luis Castro, director de la Unidad de Mediación de Guadalajara, indica que las personas pueden llegar a los centros de mediación a través de los mismos policías que en sus rondines pueden aplicar infracciones administrativas como ruido o tirar basura. “Y puede el juez cívico hacer una interrupción en su proceso para pasar a las personas para llegar a una mediación, si esto no se logra, se regresa el asunto al juez cívico”.

La otra vía es a través de la voluntad de las personas en alguno de los ocho módulos de la ciudad.

Uno de los principales problemas entre vecinos de El Sauz es uso de estacionamientos. EL INFORMADOR/Archivo

Resuelven conflictos por estacionamientos

Carmen Silva, presidente de la asociación de colonos en El Sauz, cuenta que varias personas han acudido al juez mediador por problemas relacionados con estacionamientos, ya que varias personas tienen más de un vehículo.

“Empiezan los conflictos porque como los estacionamientos no son designados, se sienten dueños y los usan porque tienen más de un carro”.

La señora subraya que muchas veces el diálogo no avanza, y es cuando se tiene que recurrir a esta forma de solución de conflictos.

“Firman y salen con el acuerdo, vienen y me dicen que sí se solucionó. Funciona cuando uno tiene ganas de hacer las cosas. Si se agrede a una persona, luego entra toda la familia, y empiezan las disputas entre la familia. Yo recomendaría que lo arreglaran por este medio. Yo les digo que vayan con el juez mediador cuando veo las cosas que no se pueden arreglar o se salen de control”.

En contraparte, muchas personas no recurren a estos espacios porque desconocen que existen. Por ejemplo, Gabriel Juárez, quien vive en una torre de departamentos, detalla que desde hace algunos meses tiene conflictos con su vecina y tiene miedo de que empeore.

“Primero fue por un tema de la basura, que decía que la dejábamos donde no iba, pero se ha vuelto personal y ahora nos ataca en el chat de vecinos. Sí es un problema porque vive al lado y los dos somos dueños, así que va a ser una convivencia permanente. Si veo que no hay solución, sí pensaría en ir a uno de estos sitios”.

EL DATO

Cómo acceder a servicio

La persona interesada debe presentarse con Identificación oficial vigente con fotografía, proporcionando los datos de identificación (nombre y domicilio) con quién se tiene el conflicto, dentro del Municipio de Guadalajara, en cualquiera de los ocho módulos.

La basura es uno de los problemas recurrentes entre los vecinos. EL INFORMADOR/A. Navarro

Más de mitad de habitantes ha tenido conflictos

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del primer trimestre de 2023 indicó que más de la mitad de los ciudadanos del área metropolitana de Guadalajara (51.5%) experimentó algún tipo de conflicto o enfrentamiento en su vida diaria. El ruido fue la causa principal de conflicto o enfrentamiento para el 20.4% de la población, aunque este porcentaje ha disminuido en 4.7 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Otros motivos importantes de conflicto incluyen los incidentes con la basura y los problemas de estacionamiento, los cuales provocaron conflictos en el 20.1% y 18.2% de los ciudadanos, respectivamente, según un análisis del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

De los habitantes que reportaron algún conflicto, el 87.4% de los ciudadanos mencionó que el problema lo tuvo con algún vecino, el 31.3% con desconocidos en la calle, 7.4% con autoridades de algún tipo, el 6.4% con familiares, el 2.1% con compañeros de trabajo/escuela y con establecimientos el 0.1 por ciento.

“Se observó una disminución porcentual en los establecimientos, los vecinos, y autoridades, mientras que se aumentaron porcentualmente los conflictos con los desconocidos en la calle, compañeros de trabajo/escuela y con familiares”.

Sobre las consecuencias, la salida más común a los conflictos derivados por el ruido fue pacífica. “Para el 52.5% de las personas el conflicto resultó en un diálogo o plática, para el 28.1% de las personas la consecuencia del conflicto fueron insultos o groserías, y en el 25.6% de los casos el resultado fueron gritos”.

CLAVES

Métodos alternativos

Definición. El Instituto de Justicia Alternativa describe que los métodos alternos ofrecen herramientas para la solución de conflictos personales y comunitarios. “Se caracterizan por ser facilitados por un tercero imparcial. Toma lugar en un espacio seguro donde el objetivo de estos medios es crear un acuerdo que tome en cuenta las necesidades indispensables de todas las partes interesadas. Así como el beneficio mutuo y el compromiso de participación activa en el proceso de restauración del conflicto”.

Oportunidad. En el caso de Guadalajara, se debe realizar cuando necesites resolver un conflicto entre personas, personas y empresas, personas e instituciones; cuando existen conflictos de carácter vecinal y no existe posibilidad de diálogo directo; cuando una persona se siente afectada por alguna empresa o negocio y no se le resuelve la inconformidad, y cuando una persona se siente afectada por alguna institución (casas de descanso, guarderías, Registro Civil, etc.) y no se le resuelve la inconformidad.

Competencia. El trámite lo puede realizar un representante legal, interesado, padres y tutor. Se obtiene un convenio firmado por ambas partes donde se establecen los términos de la mediación, dicho convenio solo se llevará a cabo cuando las partes estén de acuerdo en firmar. Se trata de un trámite gratuito.

Este procedimiento agiliza la resolución de conflictos entre vecinos. ESPECIAL

CENTROS DE MEDIACIÓN

Conoce los lugares de atención

No. 1. Calzada Independencia Norte 840, primer piso, entre Sierra Nevada y Quevedo y Zubieta, col. La Perla. Teléfono 33-1201-6000, extensión 6271. Horario de atención de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. Sábados de 10:00 a 14:00 horas.

No. 2. Centro Integral de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CIAV). Real de Minas número 3076, Zona Industrial Sur. Horario de atención de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

No. 3. Av. Cruz del Sur, esquina isla Aleutianas, col. Cruz del sur. Teléfono 33-1377-7932. Horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

No. 4. Unidad Administrativa San Andrés, San Andrés 2516, esquina Chamizal, colonia San Andrés. Teléfono 33-1201-6000, extensión 2873. Horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

No. 5. Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez, en Av. Circunvalación Oblatos, esquina calle Artesanos 2do. Piso, colonia. Oblatos. Teléfono 33-1201-6000, extensión 6373. Horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

No. 6. Plutarco Elías Calles 2243, entre Amado Aguirre y José María Castellanos, Col. Lomas del Paradero. Teléfono 33-3852-0502. Horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

No. 7. Instalaciones del Centro Tapatío de Atención para el Adulto Mayor (CETAM DIF). Av. Patria 3116, entre Islas Malvinas y Ahuehuetes, colonia El Sauz, en Guadalajara, Jalisco. Horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

No. 8. Unidad Administrativa Colorines, en Andador 13 y 1 de Octubre, colonia Colorines. Teléfonos 33-3111-4805. Horario de atención de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.