Se triplican los contratos de ahorro eléctrico en Jalisco

Ante el aumento del costo de la electricidad y la mejora del retorno de inversión al adquirir equipo fotovoltaico, los jaliscienses han optado por la instalación de celdas solares en sus domicilios, comercios e industrias.

En 2017, ocho mil 586 usuarios de la Entidad tenían contratos para la generación de energía eléctrica, pero la cifra aumentó a 23 mil 388 (con corte al 30 de junio pasado), alrededor del triple en tan sólo año y medio. Esto significa que la Entidad se mantiene como primer lugar nacional con 20% de los convenios, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Adrián Díaz, secretario de secciones regionales en la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), considera que el incremento obedece a que los usuarios recuperan su inversión en un periodo de cuatro a ocho años, y la duración de los equipos está proyectada a 25 años. “La gente ve que con la instalación de paneles se le deja de pagar a la CFE y ayudan al medio ambiente”.

En 2016, Mauricio Vega decidió instalar celdas solares en su negocio de lavado de automóviles porque cada bimestre pagaba 14 mil pesos de electricidad. Informa que invirtió alrededor de 480 mil pesos en 36 paneles, por lo que después de cinco años comenzará a notar los beneficios económicos.

El director del Congreso Internacional de Energía, Sergio Alcalde, remarca que 75% del territorio nacional es apto para sistemas solares. “En Jalisco somos líderes en sistemas interconectados a la red y en generación distribuida”.

También refiere que la Entidad ocupa el noveno sitio en generación de centrales fotovoltaicas. “Para estos próximos dos años hay proyectos energéticos muy ambiciosos que suman un total de 25 en Jalisco, con una inversión cercana a los tres mil millones de dólares. Eso va a reposicionar a la Entidad para tener más autosuficiencia, más calidad de la energía, y a mejor precio”.

Los sistemas fotovoltaicos se recomiendan para viviendas, comercios e industrias que pagan arriba de mil 500 pesos bimestrales por consumos de energía eléctrica. EFE/Archivo

Instala paneles solares y baja pago de la CFE

Cada bimestre, Jorge Martínez, habitante de la colonia Ciudad del Sol, en Zapopan, pagaba entre cuatro mil y ocho mil pesos por concepto de luz eléctrica debido a que su vivienda es muy grande y cuenta con una alberca.

En marzo de 2018 decidió instalar celdas solares en su azotea. Comenta que no tuvo problemas porque la empresa con la que contrató el servicio le ayudó a realizar el trámite ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“En mi primer periodo con los paneles solares pagué 46 pesos. Mi casa es grande, con alberca, con focos prendidos todas las noches. Sí tenía un consumo elevado”.

Martínez explica que primero pagó el montaje de 12 paneles solares, pero después agregó otros cuatro para adicionar un equipo de refrigeración.

“Entre los meses de abril y junio yo tenía un consumo de energía enorme, por el verano, por eso me convenía invertir. El equipo me daba 25 años de energía. Lo que me gustó de estas empresas es que si necesitas más capacidad o que vas a gastar más luz por cualquier situación, ellos pueden adicionar los paneles a tus necesidades”.

Una ventaja, agrega, es que si sobra energía, los de la CFE “guardan” lo que se acumula, y posteriormente se compensa en los meses en que se consume más.

“Y no le tienes que dar mantenimiento a los paneles, son muy resistentes. Antes me preocupaba que les fuera a pasar algo. Ya en marzo cumplo dos años con ellos. Me dijeron que en cinco años recuperaba mi inversión, pero según mis cálculos va a ser en menos tiempo, como para diciembre (de 2020)”.

Agrega que también se siente contento porque contribuye a la preservación del medio ambiente mediante el aprovechamiento de los recursos naturales.

“Yo soy muy ecológico y voy en contra del abuso a los precios. La luz y el gas están carísimos, ahora estoy pensando en modificar el sistema con paneles solares para generar agua caliente”.

El secretario de secciones regionales en la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), Adrián Díaz, explica que los sistemas fotovoltaicos se recomiendan para viviendas, comercios e industrias que pagan arriba de mil 500 pesos bimestrales por consumos de energía eléctrica.

Aunque remarca que los precios varían entre empresas, el promedio del costo de los equipos ha ido a la baja en los últimos cinco años. “Por ejemplo, en 2017, un panel instalado salía hasta en 16 mil pesos, ahora está entre 10 mil y 14 mil pesos”.

Recuperarán inversión en cinco años

Paulina Leyva, encargada de publicidad del salón de eventos Quinta Carlota, ubicado en El Salto, comparte que desde hace año y medio adquirieron celdas solares, ya que el costo de la energía eléctrica era muy elevado y causaba mermas económicas al negocio.

“Uno de los factores que más afectaba el bolsillo era la luz, porque en un evento necesitas mucho el sistema de audio. Nuestro consumo anterior era de 35 mil a 45 mil pesos mensuales”.

Tras la instalación de 198 paneles en el sitio, el bimestre pasado les llegó el recibo de luz por 900 pesos, es decir, tuvieron un ahorro de 98 por ciento.

Menciona que aunque habían pensado en usar la tecnología desde antes, les preocupaba que el equipo fuera a fallar o que generara problemas de luz durante algún evento, lo que perjudicaría el negocio.

“Llevamos año y medio con ellos y no he tenido ningún problema. Pensé que iba a ser más difícil por el tema del trámite, pero la empresa te apoya con eso”.

Otro punto a favor, dice, es que la empresa les ofreció un financiamiento que les permitió adquirir el equipo sin tener que desembolsar el pago en una sola exhibición.

“Calculamos que vamos a recuperar la inversión en los próximos tres y cinco años, depende de los eventos que tengamos. Después de cinco años ya no vamos a tener ese gasto tan fuerte”.

Se reducen precios

El director de ingeniería de la empresa BayWa.re, David Rodríguez Álvarez, considera que la reducción de los costos de los paneles puede obedecer al aumento en la oferta y los obstáculos que ha impuesto el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Bajó todavía más porque como se cerró el mercado americano con las tarifas de Trump, entonces los fabricantes que no pudieron vender en Estados Unidos bajaron sus precios para poder hacerlo en otros mercados, como el mexicano. Por eso ahorita hay una oportunidad bastante alta para que las empresas puedan tener energía renovable”.

Remarca que además se cuenta con el beneficio para deducir el cien por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Con la instalación de paneles solares, los usuarios logran economías de hasta 98% en el pago de energía eléctrica. ESPECIAL

CLAVES

Eliminan apoyos

Viviendas. El Fondo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) dejó sin recursos a los proyectos de Apoyo a la Generación Distribuida y Programa de Mejoramiento Sustentable en Vivienda Existente, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Energía (Sener) mediante Transparencia.

Apoyos. La Sener indica que el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía tiene para 2019 una bolsa de 122.8 millones para el Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios, Escuelas y Hospitales, y de 95.7 millones para el Programa Eco-Crédito Empresarial Masivo. En este año se triplicó el apoyo en comparación al ejercicio anterior, cuando destinó 33.3 millones.

Mipymes. El proyecto está destinado a propietarios de micro, pequeñas o medianas empresas (tiendas de abarrotes, carnicerías, cremerías, pastelerías, restaurantes u hoteles) que requieran reemplazar equipos de baja eficiencia por equipos de alta eficiencia, con el fin de reducir el consumo de energía y su facturación eléctrica.

Fideicomiso. Los interesados obtienen un crédito a cuatro años que se paga por medio del recibo de luz de la CFE, y de cinco años para sistemas fotovoltaicos. Aunque la Comisión fue uno de los impulsores del fideicomiso, responde que desde 2018 no le destina recursos. Entre 2013 y 2017 le inyectó más de mil 140 millones de pesos.

Alternativas. Sergio Alcalde, director del Congreso Internacional de Energía, opina que aunque el programa del FIDE es interesante, todavía falta que los rendimientos sean más expeditos y atractivos para que la gente se anime a cambiar sus equipos. “Todavía no se dan esas condiciones. Hay algunas bancas comerciales que dan una mejor alternativa en cuanto a costos”.

Municipios otorgan incentivos

Los habitantes de Zapopan y Tlaquepaque pueden solicitar descuentos en su predial si cuentan con tecnología para generar energía limpia en sus viviendas.

Para 2020, Tlaquepaque ampliará el incentivo para casas, comercios e industrias que tengan instalaciones como calentadores solares, sistemas de rehúso de agua, terrazas o techos verdes. También se podrá apoyar a construcciones que utilicen materiales que no dañan al medio ambiente.

La regidora independiente, Daniela Chávez, explica que el descuento será del 30 por ciento para quienes se sumen a estos esquemas.

“Pueden acceder al beneficio viviendas en construcción o construidas, con inversiones en el rubro de servicios básicos como gastos en consumo de agua, energía, techos verdes, energía solar. Es importante que los municipios comiencen a incentivar a que los ciudadanos y todos los sectores cambien la forma en que vienen consumiendo. Hay que construir ciudades con más resiliencia contra el cambio climático”.

Por otro lado, Zapopan fue el primer Ayuntamiento en aprobar modificaciones para otorgar descuentos en predial a viviendas con energías amigables instaladas en sus hogares: calentadores solares, sistema para la captación, filtración, almacenamiento y uso de aguas pluviales o celdas solares fotovoltaicas.

Vía Transparencia, el municipio reporta que en 2018 descontó 25 por ciento del impuesto a 205 viviendas, lo que representó 440 mil 503 pesos. Y de enero al 1 de octubre de este año, 28 casas fueron beneficiadas con un descuento total de 25 mil pesos (entre todas).

Para constatar la instalación y operación de dicha tecnología, la Dirección de Medio Ambiente debe emitir un dictamen, aunque solamente es válido para casa habitación y deja fuera a condominios, comercios e industrias.

El año pasado recibieron 408 solicitudes, de las cuales 265 fueron por calentadores solares, 141 de celdas fotovoltaicas y dos de sistemas de captación de agua.

Aunque hace unos meses trascendió que los descuentos se cancelarían para 2020, el presidente municipal Pablo Lemus declaró que el incentivo se matendrá el próximo año.

Esquemas de ahorro

Durante el Congreso Internacional de Energía desarrollado la semana pasada, se abordaron diferentes temáticas relacionadas al ahorro. Sergio Alcalde comenta que uno de los rubros que trataron fue la posibilidad de que los municipios y entidades fortalezcan sus esquemas operativos mediante energías renovables en manejo de residuos, alumbrado público, planta de tratamiento de agua, sistemas de generación de energía solar.

Manuel Sotomayor, director jurídico de Emmaso S.A de C.V, enfocada en asesorar a los gobiernos interesados en invertir en energías renovables, subraya que con la nueva reforma energética los municipios también tienen la obligación de generar y crear sus fuentes de energías.

El municipio de Tomatlán, dice, renovó sus lámparas de alumbrado público, con lo que obtuvo un bono de ahorro por parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee). “Nos hemos topado con municipios que traen proyectos muy ambiciosos. Tiene que darse ese cambio en México, aprovechar esa oportunidad”.

El Gobierno de Jalisco publicó en su primer informe que financiaron 57 proyectos productivos en beneficio de igual número de productores, para la instalación de paneles solares. “De esta forma se reduce el uso de energías fósiles, se disminuye la emisión de gases de efecto invernadero, y se generan ahorros de hasta 90% en el pago de energía eléctrica”.

En Jalisco existen 23 mil 388 convenios de interconexión de energía fotovoltaica; alrededor del 20 por ciento, por lo que se ubica en primer lugar nacional en ese rubro. EL INFORMADOR/Archivo

Jalisco mantiene liderato

La Comisión Federal de Electricidad comparte que, hasta el pasado 30 de junio, tenía 112 mil 556 contratos de interconexión de energía fotovoltaica en el país, de los cuales, 23 mil 388 convenios corresponden a Jalisco; alrededor del 20 por ciento, por lo que se ubica en primer lugar en ese rubro y también en la capacidad instalada, con 196.92 megavatios (MW).

El segundo lugar en convenios lo ocupa Nuevo León, con 12 mil 606 y una capacidad instalada de 105.03 megavatios. La proyección a nivel nacional es que al cierre de este año sumen más de 130 mil contratos y, en 2023, alcanzar alrededor de medio millón.

La CFE precisa que los contratos de servicios fotovoltaicos permiten la instalación en domicilio o negocio de una central eléctrica de generación distribuida y generación limpia distribuida menor a 0.5 MW, y realizar un contrato de interconexión con CFE suministrador de Servicios Básicos.

Existen tres modelos de contraprestación. Uno es la medición neta, en la que el cliente consume y genera energía, la cual se compensa entre sí y se emite una única facturación. La otra es la facturación neta, en donde la energía consumida que se factura al cliente es independiente de la que éste genera y vende a la CFE, es decir, no se compensa. Por último, el cliente puede venderle a la Comisión toda la energía generada sin que exista contrato de suministro.

Hasta 2015, en México había nueve centrales de generación con energía solar fotovoltaica en distintas áreas, de las cuales dos están en el Occidente.

GUÍA

Tipos de energía

Las energías renovables son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente y no liberan emisiones contaminantes.

Se basan en el aprovechamiento de la radiación solar, en todas sus formas: el movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses ya existentes; la energía oceánica en sus distintas formas, y el calor de los yacimientos geotérmicos.

La energía solar fotovoltaica se capta a través de celdas conectadas entre sí, que producen electricidad. Este sistema se instala a través de celdas para ahorro de luz.

La tecnología termosolar concentra la radiación solar para calentar, producir vapor de agua y pasarlo por una turbina de la misma forma que se realiza en una central termoeléctrica o de ciclo combinado. Éste se utiliza para calentar el agua de una forma natural mediante paneles.

Fuente: Secretaría de Energía.

