Se fortalece el turismo interno tras restricciones

Antes de la pandemia, Alicia González visitó Japón y otros países. Sin embargo, ante las restricciones sanitarias, eligió viajar este año hacia destinos nacionales, principalmente porque no tenía su esquema de vacunación.

Alejandra López cuenta que en 2020 pensó en visitar Perú, pero por la emergencia sanitaria prefirió viajar por el país.

“Aunque han bajado los casos de COVID-19 y más personas estamos vacunadas, aún me da desconfianza ir a otros países. Viajo a lugares cercanos a los que puedo llegar en mi carro”.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el indicador trimestral del Producto Interno Bruto Turístico del segundo trimestre del año, el cual registró un aumento del 9.2 por ciento.

En el Tercer Informe del Gobierno de Jalisco se indicó que la derrama económica del turismo de verano en este año fue de nueve mil 181 millones de pesos (MDP), que representó un 153.8% más que en 2020.

Y ante los últimos eventos nacionales e internacionales en Jalisco, incluyendo a la FIL (que inicia hoy), se prevé que la ocupación hotelera se aproxime al 70 por ciento.

En el Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán, el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, afirmó que hay cifras que revelan que la actividad se encuentra en recuperación. Recordó que, al mes de octubre, se mantiene una inversión nacional de nueve mil 108 millones de dólares con 490 proyectos turísticos.

Tras los días más complicados de la pandemia, los destinos turísticos de Jalisco aumentan la afluencia de visitantes. EL INFORMADOR/Archivo

Repunta la ocupación hotelera en Vallarta; sube al sexto lugar

Luego de un año sin viajar por la pandemia, Lorena Gutiérrez visitó Puerto Vallarta en agosto pasado. Cuenta que en el hotel que se hospedó cumplieron con las medidas de distanciamiento social y con la sanitización de las habitaciones. “Me animé porque ya era mucho tiempo de estar encerrados. Además, mi esposo y yo teníamos la primera dosis de la vacuna”.

Explica que decidieron acudir a un hotel porque vieron que sí tenían protocolos sanitarios. “Traíamos cubrebocas y, en las áreas comunes, como restaurantes o bares, sí había aforo reducido. Sí tenían indicaciones al respecto. Afortunadamente no nos contagiamos”.

Puerto Vallarta es el sexto destino turístico del país con mayor porcentaje de ocupación hotelera en el acumulado de enero a septiembre de 2021, con un promedio de 51.8%, un crecimiento de 17.6% respecto al año pasado. Pero ya se estima 70 por ciento.

En primer lugar está Mazatlán (Sinaloa), Cancún (Quintana Roo), Piedras Negras (Coahuila), Los Cabos (Baja California Sur) y Ciudad Juárez (Chihuahua), según el monitoreo de 70 centros turísticos realizado por la Secretaría de Turismo Federal.

Por tipo de centro, las playas han registrado un mayor aumento en la ocupación, comparado con el mismo periodo del año anterior.

A nivel nacional, entre enero y septiembre de este año se registró un porcentaje de ocupación hotelera del 37.6% en promedio, un aumento comparado con el 26.2% del año anterior.

Según explica la plataforma DataTur, a nivel internacional, el indicador por excelencia o el más difundido para medir el comportamiento de la hotelería, “es el porcentaje de ocupación, también conocido como porcentaje de habitaciones vendidas”.

Luego que la Entidad pasara a semáforo verde por la baja en los contagios por el COVID-19, el pasado 11 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial de Jalisco la modificación al Acuerdo DIELAG ACU 013/2021, mediante el cual se emitieron medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia, el cual indica que “la operación de los hoteles y moteles podrá tener una ocupación del 100%. Y sus áreas comunes, de convenciones y exposiciones podrán funcionar hasta con el 80% de su capacidad”.

Esto representó un aumento, ya que durante la temporada de verano, los hoteles de la Entidad no tenían permitido un aforo mayor al 80 por ciento.

TESTIMONIO

“Cuesta más la habitación”

Alejandra López relata que estaba buscando hospedaje en una plataforma para un destino turístico en Colima, cuando encontró varias habitaciones que pertenecían a un mismo hostal; es decir, que cada una estaba ofertada de manera separada. Dice que estaba a punto de reservar, pero se le ocurrió llamar al lugar de forma directa.

“Me dijeron que salía como 300 pesos más barato, pero directo en la aplicación. En este caso, quizá usan la plataforma para exhibirlas, pero me he dado cuenta que ya no es tan barato como antes”.

En este año, mediante la plataforma, Alejandra también ha reservado a destinos como Ajijic, Puerto Vallarta y Tapalpa.

Menciona que en Colima sí observó que se cumplieron con los protocolos sanitarios, ya que pedían que los usuarios estuvieran todo el tiempo con el cubrebocas puesto, pero en otros destinos estaban más relajados. “Si son cabañas o espacios privados nadie te vigila, mientras no convivas con más personas”.

Desde el año pasado se contempló en Jalisco que estas aplicaciones pagarán el 3% del Impuesto Sobre Hospedaje, pero este medio publicó que, hasta julio pasado, aún no se cumplía con el registro estatal de las propiedades activas.

En febrero de 2020, la Secretaría de Turismo del Estado estimó que se tienen alrededor de cinco mil unidades rentables, que operan a través de estas plataformas.

Puerto Vallarta es el sexto destino turístico del país, con mayor porcentaje de ocupación hotelera entre enero y septiembre de 2021. EL INFORMADOR/Archivo

CLAVES

Presumen recuperación en Jalisco

Derrama. En el Tercer Informe del Gobierno de Jalisco se indicó que la derrama económica del turismo de verano en 2021 fue de nueve mil 181 millones de pesos, que representó un 153.8% más que en 2020, pero todavía un 11% menos que en 2019. En ese periodo, la ocupación hotelera alcanzó un promedio de 49.64%; es decir, 30.34 puntos porcentuales por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2020, en el que la ocupación fue de 19.30%, de acuerdo con la plataforma DataTur.

Pandemia. El secretario de Turismo a nivel federal, Miguel Torruco, enfatizó que es necesario destacar que los efectos del COVID-19 provocaron un cambio en la política turística de las naciones, que hoy obliga a México a adaptarse a una nueva realidad. “Esta situación reforzó nuestra visión de un turismo diferente, sostenible, que sea un motor de crecimiento económico y que se transite de la explotación del patrimonio a su conservación, de la saturación de destinos a un desarrollo regional, de un enfoque mercantilista a uno democrático, de la concentración de capitales a una mejor calidad de vida de los habitantes, de un desarrollo desigual a un desarrollo justo y equitativo”, mencionó.

Previsión. La Secretaría de Turismo Federal prevé que el PIB turístico 2021 registre una participación del orden del 7.1% en la economía. Y que en 2022 sea del 8.3% del PIB nacional, que implica la recuperación de la actividad turística. De acuerdo con la Cuenta Satélite del Turismo de México, en 2019, el Producto Interno Bruto Turístico representó 8.7% del Producto Interno Bruto Nacional.

Difícil, alcanzar meta de afluencia extrajera

Debido a la pandemia, todavía hay menos afluencia turística extranjera en los destinos de Jalisco. Según el último valor actualizado en el sistema de indicadores MIDE Jalisco, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año, un millón 255 mil 800 extranjeros visitaron la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Costalegre, Chapala y San Juan de los Lagos. Esto representa un promedio de alrededor de 157 mil personas mensuales.

De acuerdo con el indicador, la meta para este año es llegar a 4.2 millones de visitantes, lo que significa que es difícil que se cumpla la meta.

“Los valores registrados muestran un comportamiento atípico en virtud de factores sanitarios (COVID-19). Por ello, las cantidades reflejadas tienen una disminución en comparación con las cifras históricas”, se explica.

En 2020 se recibieron a un millón 913 mil personas, un promedio de 159 mil al mes, una cifra mayor a la documentada para este año.

A nivel nacional, en el segundo trimestre del año ya se presenta una recuperación del PIB Turístico, pero en Jalisco todavía no hay información actualizada del PIB estatal. El último reporte anual indica que también se vio afectado por la pandemia.

Según el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, la consolidación del turismo es uno de los pilares estratégicos de desarrollo. Y la meta es lograrlo a través del fortalecimiento y ordenamiento de los destinos turísticos existentes, “incrementando la conectividad nacional e internacional, impulsando la mejora de la infraestructura, incrementando la competitividad en el sector y promocionando al Estado al interior y exterior del país, de manera incluyente, protegiendo el patrimonio cultural, natural y social de las comunidades”.

NACIONAL

Suben visitas

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales, durante septiembre de 2021 ingresaron al país 4.3 millones de visitantes, de los cuales 2.4 millones fueron turistas internacionales.

En el mes en cuestión, el ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales reportó un monto de mil 472 millones de dólares. En septiembre de 2020 fue de 599 millones.

Durante la inauguración del Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, recordó que el año pasado debido a la restricción internacional de viajes, la suspensión de vuelos y cruceros, así como la cancelación de las ferias más importantes a nivel mundial, hubo una contracción del 73% en la llegada de turistas internacionales.

“Gracias a la acertada política, respecto a la no restricción de vuelos internacionales hacia territorio nacional, así como a la implementación inmediata de los protocolos biosanitarios diseñados por la Secretaría de Turismo en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud, la iniciativa privada y los Gobiernos de los Estados, por ello no se tocó fondo y se conservó la paz social y la estabilidad económica”.

Para este año, dijo, prevén la llegada de 31 millones de turistas internacionales, con una derrama de 18 mil 100 millones de dólares, así como una ocupación promedio anual del 46 por ciento.

“Al segundo trimestre del año, la población ocupada en México en el sector fue de alrededor de cuatro millones de personas; es decir, 249 mil empleos más, con respecto al primer trimestre de este año en todo el país”.

Guadalajara, Vallarta, Costalegre, Chapala y San Juan de los Lagos son los principales destinos turísticos de Jalisco. EL INFORMADOR/A. Navarro

GUÍA

Reactivan paseos en regiones

Para reactivar el turismo en las regiones, en agosto pasado la Secretaría de Turismo lanzó el programa de viajes gratuitos “Recorramos Jalisco 2021”, enfocado en personas que carecen de recursos para conocer la Entidad.

Para los recorridos proyectados en noviembre, anunció que beneficiarán a 544 jaliscienses con 17 salidas a nueve destinos turísticos del interior.

Para esta etapa del programa pueden participar las y los jaliscienses de 18 años en adelante, que tengan identificación oficial vigente de Jalisco con fotografía.

De los 17 viajes programados, siete incluirán la pernocta de una noche en habitación cuádruple en Puerto Vallarta o en Yahualica de González Gallo, Ocotes de Moya o Cañadas de Obregón.

Los 10 recorridos gratuitos restantes serán de ida y vuelta a destinos como Tapalpa, Tuxpan, Parque Acuático Corral Grande o Arandas.

En todos los viajes, el ganador puede llevar a tres invitados miembros de una familia. Los protocolos sanitarios autorizados por la Mesa de Salud para estos eventos fueron la permisividad de un aforo máximo del 75% en los autobuses, uso de cubrebocas en todo momento, gel antibacterial y sana distancia.

