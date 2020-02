Se duplica morosidad por refrendo vehicular

El año pasado, Rolando decidió no pagar el refrendo vehicular de su motocicleta debido a que la autoridad no le devolvió 336 pesos erogados por una fotomulta que no cometió.

Cuenta que en la recaudadora le dieron la razón y resolvieron que fue un error de la captura de placas, pero el dinero no le fue reembolsado. Para evitar dar más vueltas, pidió que con el saldo a favor se cubriera el refrendo, pero le dijeron que no.

Tras evadir el pago en los primeros meses del año, se le generó una multa y gastos de ejecución por el orden de los mil 300 pesos.

El incumplimiento que Rolando tuvo forma parte de un millón 374 mil adeudos de dueños de vehículos, que se acumularon durante 2019 en Jalisco por este concepto, con adeudos por 723.6 millones de pesos (MDP), que representan más del doble del monto por morosidad que se tenía en 2015.

Vía Transparencia, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado informa que, en 2015, se debían 323.3 MDP por refrendo vehicular, correspondientes a 777 mil 962 adeudos.

A pesar de las deudas, la Secretaría emitió menos requerimientos el año pasado y envió 245 mil 076 notificaciones a los incumplidos, mientras que en 2018 fueron 289 mil 126.

En noviembre pasado, durante una reunión que sostuvo con diputados para presentar la Ley Estatal de Ingresos 2020, el titular de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, declaró que diseñarían un plan para cobrar alrededor de mil MDP a los morosos.

Agregó que tan sólo por el aumento del 15% en el costo del refrendo de automóviles, y de 400% en el caso de los motociclistas, podrían ingresar 300 MDP adicionales a las arcas estatales. Sin embargo, el incremento para autos sólo pasó de 590 a 649 pesos; es decir, que no se alcanzó la estimación. Y la tarifa para el refrendo de motocicletas se pretendía homologar con la de automóviles, pero finalmente quedó en 260 pesos, lo que significa que aumentó 92 pesos, por lo que tampoco se alcanzó la proyección.

Adriana Olivares, académica de la Universidad de Guadalajara, señala que el problema es la opacidad que se tiene en el uso del dinero que ingresa por el refrendo.

“Cuando tengamos certidumbre de que esos recursos están siendo utilizados en la mejora del transporte público, de las banquetas o de las cosas que ayudan a mejorar la movilidad urbana, la gente estaría más convencida y menos reacia a pagar esos impuestos”.

Sólo siete de cada 10 pagan refrendo vehicular en Jalisco

Durante 2019, un total de 2.6 millones de propietarios de automotores realizaron el pago de esta contribución en la Entidad

De acuerdo con información otorgada vía Transparencia por la Secretaría de la Hacienda Pública, en 2019 se realizaron 2.6 millones de pagos por refrendo vehicular en sus diferentes modalidades, mientras que hace dos años se tuvieron 2.4 millones.

Si se toma en cuenta que en Jalisco hay un total de 3.9 millones de automotores, significa que durante el año pasado solamente siete de cada 10 propietarios cumplieron con esta obligación.

La recaudación del refrendo vehicular en Jalisco cerró en mil 441 millones de pesos en 2019, lo que representó un aumento frente a 2018 cuando ingresaron mil 171 millones por este concepto. Por ejemplo, la dependencia reporta que el pago de esta contribución por parte de motociclistas presentó un incremento de 60 por ciento, al pasar de 28.2 millones de pesos en 2018 a 46.8 millones durante el año pasado.

Debido a que se estima que el Estado recibirá menos recursos federales, tras el recorte por alrededor de tres mil 500 millones de pesos que se tendrá en las aportaciones, a finales del año pasado, el titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, informó que proyectaban aumentar un 16 por ciento la recaudación estatal para poder cumplir con sus objetivos, y esto gracias a los incrementos que tuvieron algunos impuestos y derechos.

Durante la última década, el costo del refrendo vehicular ha tenido un alza considerable en la Entidad.

Según las leyes de ingresos, durante 2010 los jaliscienses pagaron 370 pesos por refrendo vehicular de automovilistas. En comparación, este año el costo es de 649 pesos por unidad.

Aunque los propietarios de motos lograron frenar la homologación de este impuesto a 649 pesos, el aumento también ha sido considerable, ya que mientras hace 10 años costaba 85 pesos, para este 2020 deberán pagar 260 pesos.

Además, los motociclistas no tienen derecho a descuento por pronto pago. Actualmente el descuento para automovilistas es del 5% a quienes paguen durante este mes y el siguiente.

A pesar de que durante los primeros meses del año se tiene la captación más alta por el pago de impuestos, y hay quienes aprovechan estos descuentos, la académica de la Universidad de Guadalajara, Adriana Olivares, declara que para la ciudadanía es cada vez más complicado hacer frente a este tipo de obligaciones por los incrementos que se tienen cada año.

“Sobre todo porque en enero y febrero son meses en los que se tienen que hacer varios pagos oficiales como son el del agua potable y el predial”.

TESTIMONIOS

Ve excesivos los cobros

Pese a que durante el año pasado el costo del refrendo vehicular para motocicleta tuvo un costo de 168 pesos, la multa por incumplimiento de pago y el cobro por gastos de ejecución de cobranza provocaron que Rolando adeudara mil 300 pesos durante este año. “Me parecen excesivos los cobros, los gastos de ejecución”.

Los gastos de ejecución fueron por el orden de los 506 pesos. El contribuyente se decidió a cubrir el adeudo porque vendió su moto.

Rolando asegura que regularmente cumple con los pagos de refrendo, pero durante el año pasado tomó la decisión de no hacerlo como protesta porque la autoridad no le ha reembolsado el dinero que pagó por una fotoinfracción que no cometió.

Aunque no cometió la falta, tuvo que pagar una infracción por 336 pesos (con el descuento de 50% por pronto pago). “Les dije que no era mía. Tengo papeles de todo, metí la queja, me la aceptaron, pero pues la tuve que pagar”.

A finales del año pasado le llegó un requerimiento de pago, “pero no mencionaban nada de la fotoinfracción (en ninguno de los años posteriores al pago)”.

Rolando menciona que ya había dado varias vueltas para que le devolvieran este dinero pero no ocurrió, y tras vender la moto decidirá finiquitar cualquier adeudo.

Pagará multas por “desidia”

Por “desidia”, Andrés incumplió con el pago del refrendo vehicular durante 2019. Este año, en lugar de pagar 590 pesos (costo de esta contribución durante el año pasado), deberá cubrir multas y gastos de ejecución por cobranza.

“Lo íbamos a pagar en octubre, pero dije: ‘ya de aquí a enero o febrero los pago los dos juntos, no creo que haya problema’. Ya lo había hecho así con otro carro que tengo, pagaba los dos juntos”.

Comenta que realizará los pagos el próximo mes, una vez que baje el flujo de contribuyentes que acuden a las recaudadoras estatales durante los primeros meses del año.

Andrés añade que las multas le parecen elevadas y también el aumento que se ha tenido en los últimos años en el costo del refrendo.

“Pero también se sabe que se están haciendo muchas obras en Periférico y en muchos lados, los cuales está cubriendo el Estado porque el Gobierno federal (está enviando menos recursos), pero sí se me hizo demasiado”.

Agrega que los contribuyentes no deberían hacer frente a esas disminuciones de recursos federales. “Lamentablemente nosotros somos los que estamos pagando los platos rotos de las diferencias entre los gobiernos”.

CLAVES

Motociclistas

Morosos

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Hacienda Pública, con la proliferación de motocicletas que circulan en Jalisco también se agravó la tendencia a la morosidad entre los propietarios de este tipo de vehículos. En 2015 no cumplieron con este pago 130 mil 973 motociclistas, cantidad que casi se duplicó durante el año pasado. Hasta noviembre pasado se registraban 227 mil 525 morosos.

Seguro

La Secretaría de la Hacienda reportó que durante el año pasado sólo 4% de las unidades tiene una póliza de seguro. Además, apenas 30% de los motociclistas cuenta con el permiso para conducir vigente. Las autoridades estatales esperaban recibir mayores beneficios a través de pagos adicionales realizados por los propietarios de motos. En la Ley de Ingresos 2020 se proyectaba obligar a los motociclistas a presentar la licencia y seguro de daños a terceros, al momento de realizar el pago de refrendo, pero finalmente se retiró la propuesta.

TELÓN DE FONDO

Aprietan a los contribuyentes en 2020

Durante este año, el Gobierno estatal no creó nuevos impuestos, pero sí aumentó los ya existentes. Los contribuyentes jaliscienses pagarán más por conceptos como el refrendo vehicular o la renovación de licencias de conducir.

Los ajustes en el cobro de derechos y servicios estatales superan el parámetro inflacionario de 3 por ciento. En el caso del refrendo, aumentó 10% para quedar en 649 pesos, aunque se mantiene el descuento por pronto pago.

Tras las manifestaciones generadas por el fallido intento de homologar el refrendo de autos y motocicletas, el cobro a los propietarios de las segundas incrementó 54% y quedó en 260 pesos.

Las autoridades incrementaron también el costo de las licencias de manejo para automovilista y las multas por no tenerlas vigentes. La expedición y renovación creció 10 por ciento.

Tramitarla por primera vez implicará un desembolso de 696 pesos; y revalidarla, de 584 pesos.

El diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso estatal, reconoció que en la Ley de Ingresos 2020 incluyeron aumentos por arriba de la inflación, pero justificó la medida.

“Algunas actualizaciones que rebasaron el 3 por ciento. Todas tienen una justificación. Por ejemplo, en Jalisco el costo de las licencias es bajo. Los Estados vecinos que se parecen a Jalisco en su tamaño cobran mucho más”, dijo el legislador.

Los contribuyentes jaliscienses pagarán más por conceptos como el refrendo vehicular o la renovación de licencias de conducir. ARCHIVO

La voz del experto

Adriana Olivares González (académica de la Universidad de Guadalajara).

Critica falta de transparencia

La coordinadora de Proyectos de Movilidad y Espacio Público de la UdeG considera que si la autoridad transparentara el uso de los recursos que son recaudados a través del refrendo y la verificación vehicular, la ciudadanía tendría mayor confianza para realizar los pagos.

“Si no saben a qué se van a destinar esos impuestos y cada año se va subiendo el impuesto, el objetivo parece que es fundamentalmente recaudatorio, ¿y recaudatorio para qué? Pues tampoco lo sabemos”.

Señala que es “muy opaco” el uso que se hace de los montos recaudados. “Si tú dices: esos recursos que se van a recaudar se van a utilizar en mejorar la infraestructura para el transporte público, mejorar banquetas para hacer más caminable la ciudad. Pero si no hay transparencia en el uso de esos recursos, también parece que el objetivo es de recaudación y nada más”.

Opina que no se justifica el que se amplíe el costo del refrendo, porque la gente usa el automóvil como una necesidad para hacer más eficiente su tiempo de desplazamiento en la ciudad.

Insiste en que parece más una necesidad de recaudar dinero, que de generar un cambio social hacia unas condiciones de uso de la ciudad más sustentable.

La académica añade que otro de los problemas es que no se tiene una estrategia para desincentivar el uso de vehículo privado a través de la mejora del transporte público, lo que permitiría que los conductores decidieran bajarse de los automóviles privados y utilizar otros medios, como el servicio colectivo.

“El problema es que aún con las mejoras paulatinas que se están haciendo en los sistemas de transporte, todavía no está en condiciones para que la gente que usa el automóvil decida hacer un cambio modal”.

Se proyecta que con la puesta en marcha la Línea 3 del Tren Ligero se reduzca el número de vehículos que circulan en la metrópoli. El Ayuntamiento de Zapopan prevé la construcción de un estacionamiento disuasorio de bajo costo a la altura de la Estación Mercado del Mar para que los conductores dejen sus autos y usen la ruta.

RECAUDACIÓN

2018

Tipo de vehículo Movimientos Importe Automóviles 1’451,591 751’075,108 Camiones servicio público 5,272 2’731,440 Camionetas 706,456 363’986,343 Camionetas servicio público 319 164,451 Discapacitados 425 220,958 Ecológico 507 95,934 Minibuses 3,511 1’766,050 Motos 237,373 28’274,405 Remolques 29,054 14’989,012 Taxis 14,256 7’421,675 Vehículos antiguos 929 479,974 Vehículos antiguos 2 45 25,106 Total 2’449,738 1,171’230,456

2019

Tipo de vehículo Movimientos Importe Automóviles 1’573,596 908’313,778 Camiones servicio público 5,488 30’121,899 Camionetas 738,953 425’595,535 Camionetas servicio público 328 186,635 Discapacitados 434 251,615 Ecológico 1,705 432,921 Minibuses 3,835 2’156,530 Motos 291,047 46’864,344 Remolques 30,504 17’582,545 Taxis 15,772 9’249,032 Vehículos antiguos 840 487,479 Vehículos antiguos 2 30 16,463 Total 2’662,532 1,441’258,776

Cae gasto federalizado

Las participaciones federales pagadas a las Entidades hasta diciembre de 2019 fueron 4.4% inferiores con respecto a lo aprobado, lo que representó menos recursos para 28 Estados, entre estos Jalisco.

De acuerdo con el reporte mensual sobre el gasto federalizado del Instituto Belisario Domínguez (con corte a diciembre pasado), el Estado tenía programado recibir 60 mil 568 millones de pesos por este concepto, pero en el último mes del año había recibido tres mil 282 millones de pesos menos.

Los Estados que registraron la mayor caída fueron Baja California y Durango, con 11.1% y 8.9%, respectivamente. Pese a esto, en cuatro Entidades se observaron recursos extraordinarios: Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León y Tabasco.

Las aportaciones federales también registraron una reducción de 1.2% con respecto a lo aprobado. Debido, “a menores transferencias del Ramo 25 a la Ciudad de México y un menor pago del FONE a los Estados”.

Jalisco presentó un decrecimiento. De un total de 36 mil 225 millones de pesos que se aprobaron para 2019, hasta el último día del año pasado se habían pagado 36 mil 063 millones.

“Las aportaciones federales tienen como fin asignar recursos etiquetados en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas y municipios en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, desarrollo social, entre otros”.

Por su parte, el Ramo 28 Participaciones Federales se constituye por recursos no programables y no etiquetados desde la Federación para un fin específico, los cuales dependen de la recaudación tributaria y petrolera observada en el transcurso del ejercicio fiscal.

Adicionalmente, los gobiernos reciben recursos por convenios de descentralización y reasignación, del gasto federalizado identificado en el Ramo 23 y de la Protección Social en Salud. “No se calendarizan al inicio del ejercicio fiscal; sin embargo, en los informes trimestrales, se presentan montos aprobados al periodo, lo que permite realizar el comparativo de los recursos pagados respecto a los presupuestado”.

