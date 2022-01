Saturan las recaudadoras para pagar impuestos en metrópoli

En el primer día hábil de 2022, miles de personas acudieron a realizar el pago del refrendo y del predial. En la recaudadora 00, en el Centro de Guadalajara, contribuyentes cumplidos hicieron fila antes de que abrieran. Lourdes González, vecina de Jardines de San José, comentó que llegó después de las siete de la mañana para ser de las primeras en pasar a ventanilla. Apuntó que no le gusta ni ha intentado hacer el trámite por internet.

“Llegué como a las siete y media, madrugué un poco, pero fui de las primeras en pasar. No lo hago por internet. Prefiero venir y que me den de una vez mi comprobante de pago. Además, no le entiendo bien a eso de la tecnología”, dijo.

En la misma fila, Guillermo Castorena, habitante de la Zona Centro, compartió que optó por apersonarse el primer día para quitarse pendientes y no darle largas al pago.

“No lo dejo para luego y que pueda generar recargos. Aunque me toque una fila de dos horas, vale la pena. No lo hago por internet porque necesito el comprobante que me dan aquí en la recaudadora y si lo pago por internet el recibo me llega a otro domicilio y yo lo quiero tener en este momento”.

Érika Castañeda, vecina de la colonia Echeverría, guardó parte del aguinaldo que recibió para cubrir el pago del refrendo y el predial. Dijo que aprovechó que debía ir al Centro para hacer ambos trámites.

“Si de todas maneras hay que pagar, pues para qué esperar tantos días. Yo desde diciembre aparté de lo que nos dieron de aguinaldo en el trabajo para venir a pagar, aunque la verdad cada vez alcanza para menos. Ya pagué también el predial y aprovecho este día para ya salir de estos trámites”.

Antes de que abriera la recaudadora, la fila de contribuyentes ya se extendía una cuadra por el andador Pedro Moreno. Al ingreso a las oficinas, las personas recibían gel desinfectante y empleados de la Secretaría de Hacienda estatal pedían a los asistentes mantener la sana distancia.

Los usuarios coincidieron en aprovechar los descuentos que ofrecen los Gobiernos por el pronto pago o por formar parte de los grupos vulnerables. EL INFORMADOR/G. Gallo

AJUSTE

Los costos

Para este año el costo del refrendo se fijó en 711 pesos, lo que representa un aumento de 23 pesos en comparación con 2021. Durante enero se aplica un descuento de 10% por pronto pago; en febrero y marzo es de 5 por ciento.

Los contribuyentes deben cubrir como aportación 61 pesos adicionales al refrendo, de los cuales 33 se destinan a la Cruz Roja y 28 al Hogar Cabañas.

Están exentos de este pago los vehículos eléctricos e híbridos; los propietarios de motocicletas deben pagar 285 por el refrendo.

GUÍA

Aplican descuentos para el predial

Guadalajara

Otorga 10% de descuento en el pronto pago de la anualidad del impuesto predial y un seguro gratuito.

También un 50% de descuento para personas de entre 60 y 74 años sobre el primer millón de pesos del valor de la propiedad, así como 60% de descuento para personas de entre 75 y 79 años. Y 80% de descuento para personas mayores de 80 años.

Con el pronto pago del predial se obtiene un seguro de menaje sin costo por hasta 20 mil pesos, en caso de siniestros como incendios y daños de cimientos.

También un seguro de hasta 15 mil pesos por robo con violencia a domicilio.

El pago en línea es en la página https://pagosapp.guadalajara.gob.mx/.

Zapopan

Descuento por pronto pago del 15% durante enero y febrero.

Para personas con discapacidad, pensionadas, jubiladas o en situación de viudez se les aplica un descuento de 50 por ciento.

A los contribuyentes adultos mayores, el beneficio es dependiendo de la edad: 50% para los de 60 a 69 años, 60% para los de 70 a 79, así como 80% para las personas de 80 o más años.

El pago en línea es en https://www.zapopan.gob.mx/v3/predial

Tlaquepaque

Descuento del 15% a quien pague entre enero y marzo, 5% para quien pague en abril y hasta junio no habrá recargos en el pago.

Para adultos mayores de 60 a 64 años el descuento es del 50 por ciento.

Y de 100% para mayores de 65 años, sobre el primer millón de pesos del valor de la propiedad.

El pago en línea es en https://srvtes.tlaquepaque.gob.mx/Tesoreria/Predial.

Tlajomulco

En enero y febrero, el municipio ofrece un descuento del 15% en el cobro de predial y agua. En marzo será del 10% y en abril del 5 por ciento.

Se relanzó el programa de presupuesto participativo con una bolsa estimada de 50 millones de pesos para ejecutar las obras más votadas de una lista de 11 propuestas.

El pago en línea es en https://tesoreria.tlajomulco.gob.mx/Impuestos/.

Tonalá

Durante enero y febrero otorga un 15% de descuento. Las personas de la tercera edad o pensionados reciben 50% de descuento.

Se paga en la Unidad Administrativa Morelos número 20 en Centro, así como en la Coordinación de Participación Ciudadana y Construcción de la comunidad, en Rio Nilo 8096, en Loma Dorada.

El pago en línea se aplica en https://predialtonala.com/pago/.

TESTIMONIO

También madrugan para el predial

Las personas que acudieron a la recaudadora 1 de Guadalajara no tuvieron que hacer fila porque frente a las oficinas, ubicadas en Miguel Blanco, se colocaron un toldo y sillas donde esperaron su turno.

Pasaron en grupos reducidos al inmueble. Y mientras los llamaban, votaron por las obras incluidas en el programa de presupuesto participativo.

Héctor Delgado Ramírez, vecino de la colonia de El Fresno, se dijo sorprendido por el trato a quienes cumplen con pagar sus impuestos en los primeros días.

“Siempre vengo en los primeros días del año para aprovechar los descuentos que dan, por internet no me gusta porque no falta que falla o será que no le entiendo, pero no me gusta. El servicio está bien. Es la primera vez que me toca ver que ponen sillas y el techo”.

El Ayuntamiento de Guadalajara aplica 10% de descuento en el pronto pago de predial, así como 50% para personas de entre 60 y 74 años de edad sobre el primer millón de pesos del valor de la propiedad, entre otros beneficios.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Inicia consulta para seleccionar obras

Con un catálogo que incluye obras de rehabilitación de escuelas, recuperación de mercados y la intervención de parques, entre otras, el Ayuntamiento de Guadalajara comenzó con el ejercicio de presupuesto participativo en el que, al momento de acudir a pagar su predial, los ciudadanos votan por el proyecto al que consideren se le debe dar prioridad.

“Las y los tapatíos van a elegir cómo se priorizan los recursos que vía impuesto predial se recaudan en Guadalajara. Algunas de las obras que se están consultando son, por ejemplo, las Colmenas, el arreglo de banquetas, el arreglo de algunos mercados, plazas públicas, parques y unidades deportivas”, explicó Omar Nava González, titular de la Dirección de Participación Ciudadana.

En cada participación se podrán seleccionar hasta tres proyectos, dos por zona y uno más de la sección general. La consulta se aplica principalmente con dispositivos tecnológicos como tabletas, lo que permitió ahorro de hasta 400 mil pesos en papel.

Destaca que la administración municipal destinará a esas obras 15% del monto total que se recaude este año por concepto del impuesto predial.

El proceso de consulta concluye el 28 de febrero en las cinco recaudadoras municipales, las dos unidades itinerantes y también en el pago en línea.

Para la Zona Centro se puede elegir seis proyectos, como mejorar la iluminación. En Zona Minerva hay cinco opciones de proyectos, como el mantenimiento de la avenida Luis Pérez Verdía. Para Huentitán son otras cinco alternativas, como un nuevo centro comunitario en Lomas del Paraíso. En Oblatos destaca el centro comunitario en Santa Cecilia, entre otros.

Por su parte, Tlajomulco también inició con el programa de presupuesto participativo, que consiste en que los ciudadanos que pagan el predial decidan las obras de infraestructura o proyectos sociales a ejecutarse por el Gobierno.

Para este año se tendrá una bolsa de 50 millones de pesos para las obras más votadas, entre las que destacan la rehabilitación de la glorieta en Circuito Sur, en Santa Cruz de Las Flores; el andador Zaragoza en plaza de San Agustín, la construcción de andadores en el parque de Villas de La Alameda o la edificación de la cuarta etapa de la Zona 30 en la Cabecera Municipal.

Recaudadora 1 del Ayuntamiento tapatío, en donde instalaron toldos y sillas. EL INFORMADOR/G. Gallo

Jalisco se rezaga en meta de 2021

La recaudación por pago de derechos e impuestos estatales registrada durante el año pasado fue menor a lo proyectado por el Gobierno de Jalisco.

En la Ley de Ingresos de 2021 se calculó captar cinco mil 515 millones de pesos (MDP) por concepto de derechos, que incluye los cobros por temas vehiculares (como refrendo o licencias), pero la cifra planteada no se alcanzó porque en el resultado de ingresos presentado en los anexos del paquete económico de este año se reportó que sólo recaudaron cuatro mil 469 MDP.

La captación de impuestos fue de 160.2 MDP menos de la meta planteada en la Ley de Ingresos del año pasado, que era de seis mil 398 MDP.

Especialistas en materia fiscal han subrayado la necesidad de que el Estado sea más eficiente en su recaudación propia. El estudio “Hacia el fortalecimiento de la #IndependenciaFiscal”, elaborado por la agrupación México Evalúa, ubicó a Jalisco en el lugar 18 a nivel nacional en autonomía fiscal, con una recaudación propia menor al 10% de su gasto. Advirtió que la Entidad es parte del grupo de Estados que dependen de las aportaciones federales.

Por su parte, el coordinador de finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Christopher Cernichiaro Reyna, explicó que la mejora en materia de eficiencia recaudatoria no significa que deban aumentar los impuestos o crearse nuevos. Precisó que implica modernizar sistemas, contar con incentivos fiscales, programas de convenios de adeudos y descuentos por pronto pago, entre otros ajustes para combatir la evasión fiscal y que paguen todos los sujetos obligados.

En las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jalisco ocupa el lugar 15 en recaudación propia per cápita, con un promedio de dos mil 278 pesos.

A pesar de esos resultados en la recaudación propia, este año la Secretaría de Hacienda del Estado calculó obtener ingresos que llegarían a ocho mil 367 millones por cobros de impuestos y cinco mil 889 MDP por los derechos.

