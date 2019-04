Salud apuesta a certificación de hospitales

Debido a que sólo 86 de las 616 unidades médicas que hay en el Estado se encontraban acreditadas ante la Federación en el arranque de la presente administración, la Secretaría de Salud en Jalisco inició los procedimientos para certificar otras 150 durante este año, por lo que uno de cada tres hospitales y centros de salud brindarán un servicio de calidad, con la intención de estar en condiciones de recibir recursos del Seguro Popular a favor de sus afiliados.

Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud, destaca que este tema es otro de los “grandes rezagos” en la presente administración: “Jalisco es el peor Estado del país en cuanto a la acreditación. Recibimos apenas 14% de las unidades acreditadas. Y no tienen una atención médica adecuada si no están acreditadas”.

Recuerda que Jalisco llegó a tener 90% de sus unidades acreditadas; es decir, que funcionaban de manera óptima. “Año con año se fue perdiendo el porcentaje”.

Cuando detectaron la problemática se intentó iniciar el proceso de acreditación de los hospitales pendientes, pero todas las Entidades federativas también están rezagadas, lo cual provoca un cuello de botella. “Encontramos que la Dirección General de Acreditación en México tuvo más de tres mil solicitudes de unidades para acreditar en el país, lo cual era imposible que nos aceptaran (para agilizar los procesos)”.

Por eso les aceptaron sólo 150 en este año, que incluyen hospitales como los de San Juan de los Lagos y Puerto Vallarta, que estarán listos en diciembre (en los primeros meses de la administración ya se cumplió con el proceso en 29 hospitales).

El secretario considera que, de mantenerse esta tendencia, en tres años podrían certificar 90% de las unidades, aunque advierte que es necesario esperar a lo que suceda con el Programa del Seguro Popular, pues las reglas de operación aún no están claras por parte del Gobierno federal.

Destinarán 300 millones para obras en hospitales

Entre las anomalías detectadas en el rubro de salud por la actual administración se encuentran 57 inmuebles que se quedaron sin terminar durante el sexenio pasado, la mayoría hospitales o centros de salud. Por eso Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud en Jalisco, confirma que proyectan destinar 300 millones de pesos para obras de infraestructura en este año, aunque el monto que se requiere para finalizar todos los proyectos aún está en evaluación.

Entre las obras más importantes se encuentran el Hospital de Lagos de Moreno, el cual lleva alrededor de 10 años en proceso de construcción. Es un proyecto que inicialmente se presupuestó en 100 millones de pesos, pero hasta el momento sigue sin funcionar.

El secretario de Salud en Jalisco informa que faltan alrededor de 40 millones de pesos para su conclusión, los cuales ya fueron comprometidos por el gobernador Enrique Alfaro. Sin embargo, el mayor monto se iría en equipamiento. Para esto se requieren otros 150 millones de pesos, aunque faltaría el cálculo de la contratación de personal.

“Es un hospital regional que nos permitiría resolver la problemática de prácticamente 15 o 17 municipios aledaños”.

En estas condiciones se encuentra también el Hospital General de Puerto Vallarta. Ahí se detectaron algunas deficiencias: “Encontramos que estaba abandonado el laboratorio de salud pública… se trata de un problema que ya fuimos a ver, se están haciendo los cálculos de cuánto se necesita”.

Subraya que los laboratorios son fundamentales: “El laboratorio supuestamente ya estaba entregado, ya estaba listo, pero no tenía ni elevadores, no tenía conexión de luz ni agua. La verdad es que le falta muchísimo trabajo para eso”.

El viernes pasado, recuerda, estuvieron en el municipio de Tamazula de Gordiano, en donde también se cuenta con un hospital regional; incluso, había sido inaugurado tres veces en los últimos 14 años y no había dado ninguna consulta. “Faltaban conexiones eléctricas. Hoy, todavía nos falta mucho personal, nos falta equipamiento. Se está trabajando en el hospital de Tamazula”.

El problema para concluir estos trabajos, señala, obedece al desorden administrativo, lo que impacta en la atención de los usuarios (en Jalisco hay 3.9 millones de personas que no tienen seguridad social).

“De alguna manera, estos son potenciales beneficiarios del Seguro Popular, son gente que se atiende en las unidades del sector salud. Estas personas, en muchos casos, están afiliadas al Seguro Popular, están esperando los beneficios en esas unidades médicas”.

Agrega que en el municipio de San Julián se construiría un centro de salud ampliado y tampoco se cumplió. Otro de Talpa de Allende no se ha terminado. “No estaba terminado y faltaba equipamiento y una serie de cosas”.

Por otra parte, el nosocomio de San Juan de los Lagos se encuentra en remodelación porque los quirófanos no estaban bien.

Denuncias

En días pasados, el gobernador Enrique Alfaro acusó a Antonio Cruces Mada por el manejo irregular de 605 millones de pesos. Ya se presentaron las denuncias correspondientes. Sin embargo, advirtió que las irregularidades podrían alcanzar los ocho mil millones de pesos.

Algunas de las unidades con obras pendientes

Zona metropolitana de Guadalajara

Hospital General de Occidente en Zapopan.

Instituto de Cancerología de Zapopan.

Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva.

Hospital en San Martín de las Flores de Abajo.

Unidad de Estabilización de Urgencias de Santa Paula.

Centro Jalisciense de la Transfusión Sanguínea en Zapopan.

Centro de salud en Arenales Tapatíos.

Centro de salud en La Huizachera.

Centro de salud en San Esteban.

Otros municipios

Hospital General de Puerto Vallarta.

Hospital de Lagos de Moreno.

Hospital de Tamazula.

Hospital Regional de Ciudad Guzmán.

Hospital Regional de Ameca.

Hospital Integral de Arandas.

Hospital de la Comunidad de Tizapán.

Heredan observaciones millonarias

Aunque en el cierre de la pasada administración estatal se reportó que se había dado respuesta a todas las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de salud, éstas no fueron suficientes, pues se mantiene sin comprobar el gasto de seis mil 157 millones de pesos (por los ejercicios fiscales del periodo 2012-2018).

El secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, declara que tras solicitar información sobre el tema se les notificó que sólo se había comprobado un 66% del monto observado a la Entidad, “que fue por el orden de los 21 mil millones de pesos. La gran mayoría de las observaciones se hicieron al Seguro Popular. Básicamente, un tercio al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y dos tercios al Seguro Popular”.

Actualmente, hay siete personas de la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud dedicadas a dar respuestas a estas irregularidades. La intención, acentúa, es bajar 50% de estos recursos que se encuentran en procedimientos de responsabilidad resarcitoria. “Estamos trabajando en determinar cómo ayudamos a que esto se solucione, brindando todas las facilidades para que se pueda hacer la aclaración, pero tenemos un déficit importante. El tema es el desorden administrativo. En la Federación son muy claras las reglas de operación”.

A pesar de que la mayoría de las anomalías es atribuible al periodo en el que Antonio Cruces Mada estuvo al frente del Seguro Popular y de la Secretaría de Salud, en el último reporte de denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación a las cuentas públicas (que van desde 1998 a 2016), las observaciones más recientes corresponden a las irregularidades de la cuenta 2012; es decir, de la antepasada administración.

El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, advirtió que por la falta de certificaciones, en este año se perdieron alrededor de mil millones de pesos provenientes de la Federación para Jalisco. EL INFORMADOR/A. Camacho

Sin embargo, suman nueve denuncias relacionadas al Seguro Popular, de las cuales siete se presentaron en 2014 y dos durante 2017, por el presunto desvío de recursos, pagos indebidos, falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Las últimas anomalías señaladas por la Auditoría al gasto de salud corresponden a la cuenta pública de 2017, periodo en el que Cruces Mada aún estaba como titular de la dependencia.

El manejo irregular era por 167.6 millones de pesos, correspondientes a tres fondos federales, pero ya se redujo a 124 millones tras la recuperación de recursos durante el proceso de revisión.

La principal irregularidad en el Seguro Popular fue la adquisición de medicamentos a sobreprecio por 102.2 millones de pesos.

En el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se señalaron anomalías por 55.4 millones de pesos, y en el programa Prospera otros 4.9 millones de pesos.

Anomalías

La gestión de Enrique Alfaro detectó anomalías por el orden de los 605 millones de pesos, correspondientes a 33 observaciones no aclaradas por la pasada administración. Ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Suman 70 cuentas bancarias que fueron entregadas durante el proceso de entrega-recepción, pero se encontraron 117 activas.

La Contraloría interna dejó prescribir la responsabilidad administrativa en más de 50 expedientes.

Existe una afectación en las reglas de operación del Seguro Popular en los centros de salud y hospitales acreditados. Se perdieron mil millones de pesos por el rezago en la acreditación de unidades.

Hay más deudas

Además de las anomalías por 605 millones de pesos que se le atribuyen a Antonio Cruces Mada, ex secretario de Salud, y los seis mil millones de pesos que no han sido comprobados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Salud en Jalisco registra deudas por 248 millones de pesos: más de 200 millones en pasivos contingentes, 40 millones de pesos por omisión en cobros de contratos y laudos por ocho millones de pesos.

“Tenemos que resolver, sobre todo, el tema de las auditorías federales. Nos encontramos que no había mucha alineación en cuanto a los procesos y los presupuestos”.

Fernando Petersen Aranguren recuerda que los señalamientos de la Auditoría son principalmente por cuestiones relacionadas con el Seguro Popular, ya que se contrataban a hospitales privados para muchos servicios, principalmente en el área de obstetricia.

Afirma que durante su gestión habrá total transparencia en la utilización de los recursos públicos, apegado a lo establecido. “Nosotros no encontramos claridad ni procesos, ni protocolos o manuales”.

En la denuncia presentada por el gobernador no se incluyeron estas deudas, debido a que podrían añadirse en señalamientos que se realizarían posteriormente.

Detectan fallas en hospitales para la mujer

La nueva administración a cargo de Fernando Petersen Aranguren encontró el Hospital de la Mujer y el Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, con áreas en mal estado y sin las acreditaciones necesarias.

El secretario explica que esto representa un problema porque uno de cada cuatro egresos hospitalarios en la Entidad es por embarazo.

“Estamos arreglando quirófanos, está un séptico al lado del quirófano que está fuera de norma… todos esos detalles los estamos arreglando para acreditar y dar la atención”.

Adelanta que buscarán conseguir la acreditación en el mes de octubre. Mientras tanto, firmaron un contrato para utilizar las instalaciones del Hospital General de Zapopan. “Ya se tenían firmados el año pasado, pero este año pensamos hacer un convenio de cerca de 35 millones de pesos para los servicios (de obstetricia y ginecología)”.

La Contraloría del Estado interpuso cuatro denuncias penales por desvíos detectados en el “Esperanza López Mateos”. La primera, el 19 de septiembre de 2017, por sustracción de medicamentos de alto costo y recetas médicas irregulares. En la segunda, realizada el 10 de enero de 2018 por el mismo motivo, se detectó un daño al erario por nueve millones 590 mil pesos.

Otra denuncia, del 26 de marzo de 2018, fue por compras fraccionadas por alrededor de cuatro millones de pesos. Esas tres denuncias se encuentran en la etapa de integración por parte del Ministerio Público. La última acusación, del 8 de agosto de 2018, se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por el concepto de compras excesivas e irregulares del mismo proveedor, por un monto de ocho millones 266 mil pesos.

Además de las denuncias, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dictó medidas cautelares contra el “Esperanza López Mateos” en julio de 2018, por el mal servicio médico.

Población y servicios

Población en Jalisco: 8 millones 110 mil 943.

Población sin seguridad social: 3 millones 966 mil 182.

Egresos hospitalarios al año (promedio): 206 mil 060.

Consultas externas al año (promedio): 5.9 millones.

Embarazadas atendidas al año (promedio): 75 mil.

Vacunas aplicadas al año: 3.5 millones.

El universo de posibles beneficiarios del sistema de salud pública en Jalisco es de 3.9 millones de personas. EL INFORMADOR/A. Camacho

Pide reglas claras en plan federal

En diciembre pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador inició el proceso de centralización de los servicios de salud en ocho Estados y proyecta que, a más tardar en dos años, se integren el resto de las Entidades federativas. Sin embargo, Fernando Petersen Aranguren aclara que Jalisco se sumará hasta que se tengan reglas claras.

El año pasado se inició la federalización de los servicios de salud de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Y se prevé que, a mediados de este año, se adhieran otros ocho.

“No pensamos entrar en esta promoción de los otros ocho Estados, no es lo que se piensa por el momento. Se piensa que Jalisco tendrá que entrar cuando se hagan los cambios legales, pero sí es importante decir que traemos un déficit importante, todavía se tienen abiertas auditorías por el periodo 2012-2018 por alrededor de siete mil millones de pesos, traemos todo un tema de recursos”.

Sin embargo, reconoce que independientemente de que se quiera o no, pareciera que para el 2020 todos los Estados deberán centralizar sus servicios, de acuerdo con la visión que tiene el Gobierno federal.

El secretario insiste en que deberán aprobarse reformas o crearse nuevas leyes para que esto ocurra. “No podemos hacer eso simplemente por acuerdos. El tema es que, para que todo mundo tenga que entrar, deberá hacerse una ley”.

El primero de los temas en los que comenzó la centralización, explica, fue en los medicamentos. “Es posible que en el curso de los próximos dos meses se vea un proceso de compra consolidada para todos los Estados, ese parece ser un tema que ya trae el Presidente. Inicialmente se pensó que fuera a través del IMSS, pero hoy las voces dicen que quizá no, entonces, no hay seguridad y no hay reglas de operación de cómo será eso”.

Las compras

No había reglas de operación o controles en las compras en la pasada administración, las cuales se podían hacer desde las Regiones Sanitarias.

