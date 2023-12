La fracción parlamentaria de Hagamos en el Congreso de Jalisco propuso destinar poco más de dos mil 400 millones de pesos de forma multianual para la renovación de la red de distribución del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

La diputada de Hagamos, Mara Robles, dijo que el plan es destinar la cantidad exclusivamente para la renovación de la red de distribución del organismo de agua metropolitano y resolver el problema de abasto y mala calidad, esto tras la comparecencia del director del SIAPA, Carlos Enrique Torres, ante el Congreso estatal en la que acusó la falta de recursos asignados para el organismo.

“Proponemos asignar dos mil 400 millones de pesos anuales durante los próximos tres años y este fondo se debe dedicar exclusivamente al proyecto de la red de distribución del SIAPA. Con esa inversión, apuntaríamos a lograr una solución definitiva para el problema de abasto de agua”.

La legisladora explicó que al menos 20% de las tomas domiciliarias no cuentan con los criterios mínimos de calidad del agua para consumo humano.

“En al menos el 20% de las tomas domiciliarias en el Área Metropolitana de Guadalajara el agua no cumple con los criterios mínimos de salubridad para consumo humano. Entre los contaminantes detectados se encuentran coliformes totales que ya sabemos son las fuentes de infecciones en el estómago”.

Mara Robles señaló que alrededor de 853 mil personas resultaron afectadas por la mala calidad del agua durante 2023 según estimaciones del SIAPA, pero de ellas, 188 mil tuvieron un impacto severo.

Para destinar tales recursos, se proponen reajustes a rubros del Proyecto de Presupuesto de Egresos, entre ellos, reducir en 90% la inversión en construcción y mantenimiento de la red carretera y en el 50% en viáticos de funcionarios principalmente.

Mara Robles.

Red de la ZMG es obsoleta

La bancada de Hagamos en el Congreso de Jalisco insistió en que la red de distribución de agua del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) está obsoleta y acusaron que más de la mitad de ella supera los 20 años de servicio.

Mara Robles recordó que, durante la comparecencia del titular del SIAPA, Carlos Enrique Torres, ante el Congreso de Jalisco, fue aceptada esta problemática, principalmente durante la actual administración en la que no se ha renovado siquiera el 1% de la red de distribución del organismo del agua metropolitano.

“A pesar de que más de 60% de la infraestructura supera los 20 años de servicio, sólo se ha renovado 0.18% de las tuberías entre 2019 y 2023. El titular del SIAPA y el secretario de Gestión Integral del Agua ha reconocido esta problemática”.

Sin embargo, EL INFORMADOR publicó en agosto que en la ciudad hay ocho mil 589 kilómetros de líneas y colectores que comprenden las redes de drenaje sanitario y pluvial de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá; de ese total, el 19% requieren ser sustituidas ya que venció su vida útil, según informó en aquella ocasión el SIAPA.

Incluso, Carlos Enrique Torres Lugo, director del organismo del agua, dijo que preparaban un estudio para determinar cuáles son las zonas de la ciudad que requieren el cambio de tuberías y drenaje.

Según la Agenda de Resiliencia Hídrica del Área Metropolitana de Guadalajara, presentada el año pasado por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), el 70% de las tuberías de la red de agua potable y alcantarillado tienen más de 30 años.

Incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 10/2022 el año pasado en la que señalaron que habría redes de drenaje con más de 80 años, alrededor del 5% del total de la red según la recomendación.

En la misma recomendación, se detalla que la infraestructura reciente, con aproximadamente una década de vida representa 8% de la red.

Más de 60% de la infraestructura supera los 20 años de servicio, y sólo 8% tiene menos de 10 años. ESPECIAL

Cambiar el drenaje cuesta 8 mil MDP

Durante su comparecencia ante diputados del Congreso de Jalisco, el director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Carlos Enrique Torres Lugo, reconoció que la inversión requerida para la renovación total de la red de distribución del organismo es de ocho mil millones de pesos.

“El director del SIAPA dijo aquí que se requieren ocho mil millones de pesos (MDP) y por lo tanto, no le movimos para que luego él no diga que no es la cifra que planteó”, dijo la diputada de Hagamos, Mara Robles.

De acuerdo con el titular del SIAPA en su comparecencia, la cantidad de cartera vencida que tiene el organismo, es decir, lo que adeudan usuarios del organismo, asciende a los seis mil millones de pesos.

“Es una cifra bastante alta, estamos hablando de aproximadamente de un estimado cobrable de seis mil millones de pesos (…) es un poco más de un año de presupuesto del organismo”, señaló en su comparecencia.

Según el Presupuesto de Egresos del SIAPA para 2023, el total del monto autorizado para este año es superior a los cinco mil 500 millones de pesos, comentó el director del organismo del agua.

Sin alza en las tarifas

El 29 de noviembre, el Congreso avaló las 125 leyes de ingresos de los municipios de Jalisco, en las que se determinó que las tarifas del SIAPA no tendrán aumento en 2024. El aumento que fue propuesto por el Consejo Tarifario del organismo es del 5% para 2024 y ya habían sido aprobados por varios municipios. Sin embargo, debido a la falta de discusión, los legisladores acordaron que no fueran autorizados.