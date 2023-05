Miles de jaliscienses se manifestaron ayer a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha sido recurrentemente atacada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con la Plaza de Armas como punto de reunión y con la frase “la Corte no se toca” como bandera, los participantes asistieron vestidos de blanco, luciendo pancartas con consignas como “la ley es la ley” y “yo confío en la SCJN”, además de otras que directamente señalaban su oposición al Presidente, a Morena y a la 4T.

Entre los asistentes también se encontraron diferentes organizaciones civiles, como Misión Rescate México y Confío en México, rodeados de la “marea rosa”, que ya había expresado anteriormente su apoyo al INE y al Inai. Este último organismo autónomo volvió a ser defendido ayer junto al Kiosco de las Musas, donde se instaló una mesa para que los inconformes registraran su firma de asistencia.

La capital de Jalisco fue una de las más de 50 ciudades que respondieron a la convocatoria nacional en apoyo a la Suprema Corte, en especial a la ministra presidente Norma Piña, quien ha sido señalada directamente desde Palacio Nacional por no compartir la visión del titular del Poder Ejecutivo, y atacada de manera violenta por seguidores de la 4T y su movimiento, con figuras de la ministra ahorcada y con ataúdes instalados afuera de la sede del Máximo Tribunal.

En la Ciudad de México, los manifestantes gritaron “¡ministros valientes, el pueblo los defiende!”, y entre pancartas en las que se leía “la Corte no se toca”, miles de personas vestidas de blanco se concentraron en el Monumento a la Revolución para unirse a la movilización convocada por organizaciones civiles en respaldo a los ministros.

Se manifiestan en la Plaza de Armas a favor de la Corte

Poco más de mil personas se reunieron ayer para manifestarse y apoyar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Plaza de Armas del Centro de Guadalajara, con el objetivo de hacer un frente civil ante los múltiples ataques que se han levantado en contra de diferentes ministros y en especial sobre la ministra presidente, Norma Piña.

Uno de los organizadores de la marcha, Rubén López, de Misión Rescate México, destacó que esta protesta, además de mostrar su apoyo a la SCJN también busca defender al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pues aún los senadores no han elegido sus comisionados.

“Una vez más los ciudadanos salimos para levantar la voz y defender nuestras instituciones, que promueven nuestros derechos y libertades. El día de hoy (ayer) en particular estamos para defender al Inai, hay un tema pendiente con los comisionados que no han sido designados por el Senado de la República; estamos levantando la voz: tienen que ser designados, el derecho a la información se vulnera y no lo vamos a permitir, tanto el INE como el Inai son las conquistas ciudadanas más importantes de los últimos años, las reconocemos como conquistas de nosotros.

“En segundo lugar, la defensa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por la ministra Piña que ha defendido de forma valiente e institucional el orden de la Constitución, por eso estamos aquí, somos muchos los que levantamos la voz”.

Por su parte, Salvador Cosío Gaona, presidente de Confío en México, resaltó que es importante que la SCJN siga siendo el órgano de mayor peso en el país, más que cualquier autoridad municipal, estatal o federal.

“Es muy importante que la gente se informe o razone lo que está ocurriendo. Estamos ante un riesgo inminente de que la Suprema Corte siga siendo atacada, y si los ministros se doblan o se quiebran, o se sienten intimidados de una forma compleja como en el ‘viernes negro’, cuando se aprobaron 20 reformas de diferentes temas y sobre todo si no lo anulan sería un precedente muy grave, que cualquier órgano colegiado municipal, estatal o federal, puedan hacer lo que quieran sin mayorías, sin procedimientos, sin nada y esto implica un Estado de derecho nulo, por eso aquí estamos para respaldar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo el apoyo a la legalidad".

Diferentes organizaciones civiles se unieron ayer en la Plaza de Armas, como Misión Rescate México y Confío en México. EL INFORMADOR/ A. Navarro

En ciudad de méxico

“La ley es la ley”, grito de batalla ciudadana

Más de dos mil personas, según cifras oficiales, vestidas de blanco y con pancartas en defensa de la Corte con la leyenda “La ley es la ley. Los ciudadanos respaldamos a la SCJN”, se concentraron ayer en el Monumento a la Revolución. Los asistentes gritaron consignas como “la ley es la ley”, y “la Corte no se toca”. La marcha culminó frente al Palacio de Gobierno.

Alejandra Morán Ramírez, presidente de Chalecos México, comentó que la movilización es en apoyo al Máximo Tribunal del país y para exigirle al Jefe del Ejecutivo que deje de atacar a los ministros desde el púlpito presidencial en las mañaneras.

"El que no participa en política está destinado a ser gobernado por los peores hombres, es un momento que la sociedad civil tome las riendas del país. Que los mexicanos agarremos al toro por los cuernos, necesitamos cerrar filas, unirnos todos", dijo Morán.

La mayoría de los asistentes fueron adultos mayores que también gritaban “Norma Piña, no estás sola” y “ministros valientes, el pueblo los defiende”, como algunas de las consignas de la marcha.

Cristina Velázquez, una pequeña empresaria de 62 años, se expresó en contra de las afirmaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial, al que ha acusado de estar corrompido.

"Los ministros están donde les corresponde, haciendo valer la justicia, las leyes, y no acaten sus caprichos, no se plieguen a su voluntad, y eso es lo que no le gusta a López Obrador", expresó Velázquez.

Agencias

Más de dos mil personas participaron en la marcha en la capital de la República. EL UNIVERSAL

Chocan simpatizantes que apoyan a la Corte contra seguidores del Presidente y su movimiento

La movilización encabezada por grupos de apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus ministros dejó una nueva vista de la fachada del Poder Judicial.

Luego de participar en la marcha que partió del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México, cientos de personas que apoyan a los ministros de la Suprema Corte se dirigieron al recinto del Máximo Tribunal Constitucional, donde se desató una trifulca entre este grupo y los simpatizantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que mantenían un plantón en las inmediaciones del lugar.

Las consignas contra AMLO y en respaldo de la SCJN escalaron a empujones, agresiones verbales, lanzamiento de botellas de agua, tierra, sillas y playeras con la figura de López Obrador, hasta llegar al desmantelamiento y destrozo del plantón.

Tras el disturbio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar para detener el conflicto y resguardar a los simpatizantes del Mandatario, a quienes les doblaban en número los manifestantes.

Los ánimos volvieron a escalar cuando los policías no permitieron que los manifestantes quitaran los carteles en contra de la ministra presidente Norma Lucía Piña y de la Corte en general, mismos que fueron colocados por los simpatizantes de Morena desde hace alrededor de un mes.

Tras los reclamos y exigencias para dejarlos pasar, dos manifestantes lograron escalar hasta las paredes y el frente de la Corte, para quitar los carteles y dejaron el frente del recinto sin pancartas de sus adversarios.

Una de las manifestantes se apoyó de un palo de madera para despegar los carteles, mientras los espectadores la alentaban gritando “¡duro, duro!”, hasta que arrancó la última pancarta del acceso principal de la Corte.

Con gritos de “Sí se pudo”, “Arriba la Corte”, “Gracias Poli”, simpatizantes a favor de la Suprema Corte festejaron el retiro de todas las imágenes en contra de los ministros que estaban pegados en la puerta principal del Máximo Tribunal.

El despegue de carteles fue festejado cantando el Himno Nacional y alzando la Bandera de México, por parte de las personas que apoyan a la SCJN.

Debido a los hechos, elementos de la SSC se quedaron en resguardo del Máximo Tribunal, ante posibles agresiones de los simpatizantes de ambos frentes.

El Universal

Los ánimos se alteraron afuera de la Corte, donde se encontraba un plantón desde hace un mes. EL UNIVERSAL

A nivel nacional

La movilización se replica en más de 50 ciudades a lo largo del país

La marcha fue convocada, entre otros lugares: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, León, Morelia, Aguascalientes, Torreón, Acapulco, Pachuca, Cancún, Puebla, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, Chihuahua, Cuernavaca, Hermosillo, Mérida, Mexicali, Tijuana, y más.

Telón de fondo

AMLO vs. SCJN

En las últimas semanas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha endurecido su posición en contra del Poder Judicial, luego que el mes pasado el Máximo Tribunal declaró inconstitucional una decreto que transfería el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), un duro golpe para el mandatario que ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares en labores de seguridad pública.

Las críticas arreciaron hace unas semanas, después de que la Corte invalidó parte de la polémica reforma electoral, “Plan B” que la mayoría oficialista del Congreso aprobó en diciembre y permitía a los funcionarios públicos expresar opiniones políticas sin riesgo de sanciones por incurrir en propagada electoral, tal como se establece en la actualidad.

Las tensiones aumentaron luego que el pasado 18 de mayo el máximo tribunal invalidó un decreto presidencial del 2021 que ordenaba a las dependencias públicas acelerar la emisión de permisos y autorizaciones para que la construcción de proyectos de infraestructura se pudieran ejecutar sin retrasos.

López Obrador desafió al Máximo Tribunal emitiendo el mismo día de la sentencia otro decreto en el que declaró al Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como la construcción de cuatro aeropuertos en el sur del país como proyectos de “seguridad nacional”.

“La Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados”, afirmó a inicios de semana el gobernante izquierdista al plantear que ante el “divorcio completo” de los jueces de las necesidades de la mayoría de los mexicanos “hace falta una reforma en el Poder Judicial”.

López Obrador anunció que en el último año de su sexenio, 2024, promoverá una reforma constitucional para que los ministros de la Corte, magistrados y jueces sean electos por voto ciudadano. En la actualidad la constitución faculta al Presidente de la República para presentar una terna de candidatos al Senado, los cuales requieren de los votos de las dos terceras partes de la cámara para su elección.

A los cuestionamientos contra el Poder Judicial se han sumado algunas figuras del oficialismo y seguidores del mandatario, quienes han realizado en los últimos días manifestaciones en los alrededores de la Suprema Corte para exigir la renuncia de la presidente del máximo tribunal, Norma Piña, y otros ministros.

Piña, quien asumió la presidencia de la Suprema Corte en febrero, ha mantenido silencio ante las críticas de López Obrador, pero en diferentes intervenciones públicas ha defendido la independencia de los jueces y de todo el Poder Judicial.

CT