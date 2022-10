Luego de dos años en los que se realizó de forma “virtual” debido a la pandemia, los feligreses regresaron a las calles de la ciudad para estar en la edición 2022 de la Romería y rompieron el récord de asistencia con 2.4 millones de participantes. En comparación, en 2019 acudieron 1.8 millones.

Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, dijo que los romeros tenían muchas ganas de volver al recorrido y agregó que la emergencia sanitaria incrementó su fe.

“Vinieron muchas familias. Tuve la oportunidad de ver a muchísima gente de otros Estados y también de otros países”, expresó.

Entre los visitantes de fuera estuvieron los hermanos Francisco y Rafael Álvarez, quienes llegaron de Los Ángeles para participar en el evento. Su peregrinar fue muy representativo, ya que todos los integrantes de su familia portaban una camisa con el número 06 y una fotografía de su padre Rafael, quien falleció en 2020 por problemas de salud.

El secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, destacó que la celebración terminó con saldo blanco y refrendó que la Romería es el acto espiritual del mundo católico más relevante en cuanto a peregrinaciones.

Por otro lado, en la misa para recibir de vuelta a la Virgen de Zapopan, luego de haber peregrinado por poco más de 150 iglesias de la metrópoli, el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, hizo un llamado a la sociedad y a los gobiernos para evitar divisiones y optar por establecer comunicación.

“Ya de violencia tenemos mucho, ya de rencores y venganzas tenemos demasiado, no estamos contentos de vivir tantas divisiones. Lo que necesitamos experimentar es que somos hermanos, hijos del único y mismo padre, formamos una misma y única familia”.

Durante la jornada se brindaron 126 atenciones médicas, con dos traslados, y hubo dos menores de edad extraviados y entregados a sus familiares. No se registraron detenciones.

Regreso a la normalidad

Tras dos años de pandemia, los asistentes volvieron a acompañar de forma presencial a la Virgen de Zapopan en su camino hacia la Basílica

Los habitantes se levantaron temprano para ver pasar a la Virgen. EL INFORMADOR/E. Gómez

Ciudadanos manifestaron su emoción por regresar de forma presencial. EL INFORMADOR/E. Gómez

Acudieron a pedir por las personas desaparecidas. EL INFORMADOR/E. Gómez

Angélica pide por su hijo desaparecido

Desde el 23 de septiembre José Ángel Nuño está desaparecido, tras ser visto por última vez en la colonia Independencia. Ayer, su madre Angélica Nuño acudió a la Romería para pedirle a la Virgen de Zapopan que interceda en su localización. “Lleva dos semanas desaparecido, es la primera vez que vengo a la peregrinación y lo único que le pido a la Virgen es poder localizarlo”.

Según la ficha de búsqueda, José Ángel, de 31 años, tiene acné en la cara, una cicatriz en la ceja izquierda, cabello castaño oscuro, ondulado y corto, tez blanca y complexión robusta. Su estatura es de 1.70 metros y se desconoce la indumentaria que vestía.

Siguen ejemplo de su padre

Los hermanos Francisco Álvarez y Rafael Álvarez, quienes llegaron desde Los Ángeles, California, para acompañar a la Virgen de Zapopan, contaron que siguen el ejemplo de su padre.

“La camisa número 6 y la foto es de mi papá, él venía cada año, desafortunadamente en el 2020 falleció, no habíamos venido por la pandemia con otras nuevas generaciones”.

Rafael Álvarez destacó que no hay excusas para regresar cada octubre a la ciudad en la que nacieron, ya que aunque en 1990 cruzaron de ilegales, ahora ya tienen documentos de nacionalidad estadounidense; incluso tienen una compañía en Los Ángeles y son generadores de empleo.

“Somos la tercera generación viniendo aquí, una parte de mi familia vive aquí en Jalisco y otra en Ciudad de México. Mi papá nos llevaba a ver los eventos deportivos, nos llevaba a ver entrenar a las Chivas, todos somos chivistas en la tradición familiar”, explicó emocionado.

La Generala fue recibida con aplausos y gritos de alegría entre los presentes. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Destacan saldo blanco en la celebración

Las autoridades municipales resaltaron el saldo blanco en el regreso de la Romería a la presencialidad. En la edición 288 de la Romería, el Gobierno tapatío desplegó un estado de fuerza de tres mil 549 servidores públicos y 758 vehículos, para cuidar el orden y la tranquilidad de las y los visitantes del Centro Histórico de la ciudad.

Tras el paso del contingente que acompañó a la imagen de La Generala, se realizó el retiro de los puestos autorizados para su instalación, se efectuaron labores de limpieza y se levantaron los cierres viales en el primer cuadro de la ciudad.

Juan José Frangie, presidente municipal zapopano, resaltó la coordinación entre autoridades municipales, estatales y religiosas, lo que hizo posible lograr saldo blanco un año más.

Zapopan dio a conocer que participó con un estado de fuerza de casi tres mil servidores públicos. Protección Civil y Bomberos reportó la inspección a 203 comercios y tres detecciones sobre uso de gas LP.

Enrique Ibarra Pedroza, secretario General de Gobierno, agradeció a los ocho mil servidores públicos de Zapopan, Guadalajara y del Gobierno del Estado por su esfuerzo para lograr el saldo blanco.

Numeralia

9.2 kilómetros de trayecto en la ruta.

23.75 toneladas de residuos recolectados.

126 atenciones médicas brindadas.

513 supervisiones en puestos semifijos.

980 los comercios ambulantes a los cuales los municipios de Guadalajara y Zapopan les permitieron establecerse para llevar a cabo la verbena popular.

8 mil 241 servidoras y servidores públicos de Zapopan, Guadalajara y del Gobierno del Estado.

Los fieles aguardaban con imágenes y sus teléfonos celulares. EL INFORMADOR/C. Zepeda

TESTIMONIOS

A sus 76 años, Herlinda madruga para ver pasar a La Generala

Ni el tiempo ni la edad impidieron que Herlinda Leonel regresara a la Romería.

Desde la una de la mañana, Herlinda, de 76 años, esperó en su silla de ruedas a la Virgen de Zapopan, en avenida Américas e Ignacio Herrera y Cairo. Acompañada de sus hijos, nietos y bisnietos, el frío de aproximadamente 17 grados centígrados no fueron impedimento para ella.

“Toda mi vida he acompañado a la Virgen. Antes la acompañaba en todo su trayecto, ahora ya no puedo y nos ponemos aquí a esperar. Viene toda mi familia: mis hijas, nietos, bisnietos y más. Venimos de aquí de Santa Teresita”.

Leonel esperó a La Generala para pedirle salud para disfrutar más tiempo de los suyos.

“Vida y salud para mis hijos y principalmente para mí. Si tenía frío pero me aguanto, no me ha dado hambre, con verla se nos quita”, agregó.

El lema elegido para la Romería 2022 fue “María, Reina de la Paz, intercede por nosotros”.

Asiste desde niña

María Lourdes Gómez Velázquez, de 71 años, traía una cartulina naranja con los diferentes títulos de la imagen de la Virgen. También recordó que acude al recorrido desde que era niña. “Tenía como 10 años, nos traían nuestros papás, hasta estrenábamos, e igual hoy, renovados del corazón y todo lo que nos dejaron nuestros padres, la Santísima Virgen de Zapopan es tan milagrosa. Estamos muy animados y con mucha alegría, amamos a nuestro padre Dios. Le pedimos por la conversión de las familias, por la paz en el mundo”.

El cardenal comparó el regreso de esta peregrinación de vuelta a la presencialidad, tras dos años de pandemia, como un ejemplo de que el pueblo camina junto y de la mano. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Robles Ortega pide unión a gobernantes y sociedad

El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, hizo un llamado a los gobiernos y a la sociedad para evitar divisiones y optar por establecer comunicación. También dijo que es necesario proponer ideologías en conjunto.

“Cada uno se manifiesta con tener la razón, con el ser el más santo, el más bueno, y todos los demás son malos. Escuchándonos aprenderemos a hacer el camino juntos”.

Comentó que si los ciudadanos no comprendemos que por medio de la unión lograremos la paz, no se podrá progresar. “Es para buscar lo mejor para nuestras vidas y nuestro país”.

Lo anterior, dijo, fue retomado con base en el “Concilio Vaticano II”, que este 2022 cumple 60 años, y el cual fue impulsado por el Papa Juan XXIII con el objetivo principal, como su nombre lo dice, de conciliar la relación entre la Iglesia y el mundo moderno.

Por otra parte, el cardenal comparó el regreso de esta peregrinación de vuelta a la presencialidad, tras dos años de pandemia, como un ejemplo de que el pueblo camina junto y de la mano.

Visita 150 iglesias

Tras haber visitado alrededor de 150 iglesias de la metrópoli durante el año, la Virgen de Zapopan volvió a la Basílica. Minutos antes de las 11:30 horas entró por los Arcos del Andador 20 de Noviembre escoltada por decenas de danzantes.

Portando su vestido azul cielo, con motivos dorados y pasteles, fue alzada en los hombros de los hermanos franciscanos, quienes la llevaron hasta el atrio principal de la Basílica.

Ahí fue montado un altar a lo alto adornado con flores y follaje, desde donde se celebró la misa de Bienvenida de “La Pacificadora”, a cargo del cardenal Francisco Robles Ortega.

Fueron tres horas y media y 9.2 kilómetros los recorridos por “La Generala” desde que salió a las 06:30 horas de la Catedral de Guadalajara, acompañada por miles de romeros que, ilusionados regresaron a la procesión tras dos años de haberse suspendido debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19.

Ya no era una pantalla por donde la veían, sino que caminaron junto con ella por la avenida Juárez hasta Américas, y desde ahí hasta la Basílica.

En el camino algunos se sumaban a la procesión, mientras que otros esperaban a los costados de pie, sentados en bancos, sillas, cobijas y hasta en el suelo.

CELEBRACIÓN ÚNICA

Historia

Con la mayor concentración de personas en un mismo día, la Romería de la Virgen de Zapopan es una de las principales celebraciones religiosas del país. El vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño, explicó que mientras las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe implican el flujo de personas durante varios días, este evento congrega un alto número de fieles durante sólo una jornada.

“La Virgen de Guadalupe y la de San Juan de los Lagos también mueven a muchos fieles, por supuesto que si sumamos las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe a lo largo de su novenario supera la cantidad de personas de la Romería de Zapopan”.

Asistieron más de 26 mil danzantes al recorrido. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Feligreses viven el evento con pasión

Una noche previa y en la madrugada del inicio a la edición 288 de la Romería, familias y romeros no quería dejar de pasar el momento de la procesión de la Virgen de Zapopan de la Catedral Metropolitana a su casa, la Basílica, por lo que algunos fieles acudieron descalzos para cumplir con la manda. También hubo danzantes detallando sus trajes y agarrando energía en la verbena que se colocó en la plaza de la Liberación. El récord de asistentes se rompió con dos millones 400 mil feligreses; el momento era único después de dos años que observaron a “La Pacificadora” en redes sociales y televisión por la crisis sanitaria del Coronavirus.

De esos 2.4 millones de personas, más de 26 mil eran danzantes, 486 miembros de la Guardia de Honor y de las bandas de guerra que con tambores y trompetas acompañaron toda la procesión.

A las 05:00 horas comenzó la Misa de Despedida de la Catedral, donde el monseñor Manuel González Villaseñor, obispo auxiliar, le pidió a la Virgen que interceda para que los gobernantes de México terminen con la violencia y corrupción.

“Que bendiga e ilumine a nuestros gobernantes, que en ocasiones, no todos, han olvidado los criterios de Dios y quieren suplantarlo”, detalló. A las 06:30, salió de la Catedral para tomar toda avenida Juárez desde el Centro Histórico. A las 07:00 horas, la Virgen llegó al parque Revolución o Rojo y su andar fue lento en comparación con el 2021, que iba en un vehículo que la transportaba para evitar aglomeraciones.

A las 11:47 horas, llegó a la Basílica donde fue recibida con porras, aplausos y vivas, para esperar la Misa de Bienvenida del cardenal José Francisco Robles Ortega.