Robos “conejeros”, al alza; bajan detenciones

El pasado 3 de septiembre, Roberto perdió los 38 mil pesos que acababa de retirar del banco: uno de los dos hombres que lo siguieron al salir de la sucursal sabía que traía esa cantidad y se la quitó a punta de pistola.

Según la Fiscalía, entre enero y agosto de este año suman 558 carpetas de investigación por robos a cuentahabientes, también conocidos como “conejeros”, en la Entidad.

Esta cifra es superior a las apuntadas por la dependencia desde 2013 y se acerca a las 611 que se documentaron durante 2017.

Sin embargo, a la par de esta situación bajaron las detenciones por este ilícito. Si bien en 2015 se registraron 49, el año pasado fueron apenas 28. En los primeros siete meses de 2018 van 25.

Arturo Villarreal Palos, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), indicó que el crecimiento de este problema puede derivarse del relajamiento en las medidas preventivas que tomaron las autoridades ante los 139 robos a bancos que hubo en 2013.

En ese año, las autoridades retiraron a los policías municipales y estatales de estos espacios para obligar a las instituciones a que contrataran guardias privados y acentuaran las medidas de seguridad como instalar vidrios reforzados en las cajas, puertas de ingreso retardado y restringir el uso de lentes oscuros, gorras y celulares dentro de las sucursales.

“Anteriormente los vigilantes privados estaban muy atentos a que la gente no trajera gorras, les llamaban la atención cuando usaban el celular, ya sea llamadas o mensajes de texto”.

El investigador agregó que para reducir estos eventos delictivos es necesario que se presione de nuevo a los bancos para que incrementen sus medidas preventivas.

El martes pasado, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018, en la que destacó que ocho de cada 10 jaliscienses consideran el cajero automático en la vía pública como uno de los espacios más inseguros. Más que el transporte público, la calle, el parque y la carretera.

En el estudio también se resaltó que, debido a la delincuencia, algunos modificaron sus conductas. Al menos 60% de los encuestados respondió que no permite que sus hijos menores de edad salgan a la calle, 58.2% ya no usa joyas y 44.2% prefiere no cargar efectivo.

Los ladrones sabían cuánto dinero había retirado Roberto

Era la mañana del lunes 3 de septiembre cuando Roberto Arellano acudió a la sucursal bancaria ubicada en un centro comercial de Río Nilo, entre Malecón y Lomas de Los Pájaros, pues un familiar en Estados Unidos había enviado dinero para organizar una fiesta familiar.

“Íbamos yo y mi esposa. Eran como las 09:20, más o menos. Llego con el cajero y le digo que voy a hacer un retiro de un envío. Le paso el papelito con la cantidad y la clave. Él estaba viendo la computadora, pero a un ladito se veía que traía su celular.

Roberto cuenta que el trabajador le pidió una copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), pues la necesitaba para que se generara un expediente que permitiera reportar a quién se le entregó el monto. El empleado lo mandó a un negocio, afuera del banco, para que completara el trámite.

“Voy de regreso otra vez y me comenzó a atender, me dio un chorro de billetes de 200, de 100, de 50 y de 20 pesos. Saqué 38 mil pesos. Le dije que si no traía mejor de 500 y me dijo que no, que porque era muy temprano y que era lo único que les había llegado. Desde ahí ya no me sonó muy bien, se entretuvo un buen rato contando y seguía viendo en su celular, porque sí lo alcancé a ver”.

Cuando finalmente le entregó el dinero, se lo guardó como pudo en todas las bolsas del pantalón y salió de la sucursal. Su esposa lo esperaba en el coche y se fueron a entregarlo con un familiar en la Colonia El Zalate, en Guadalajara. “Como a la mitad del Parque de la Solidaridad vi que venía un Jetta y una Golf gris atrás de mí”.

Cuando llegó a El Zalate, donde las fincas están construidas entre andadores, estacionó su auto y vio a dos personas en una motocicleta. Una de ellas se bajó y comenzó a caminar hacia su vehículo mientras que la otra se quedó en la moto.

Roberto le preguntó a un vecino si conocía al que iba a pie, pero el sujeto sacó un arma y le apuntó a su vecino. Roberto aceleró su auto hacia los andadores, pero el hombre se fue atrás de él.

“Cuando yo me paré ya tenía al tipo a un lado de conmigo. Me dice: ‘¡Dame los 38 mil!’. Me quise bajar y me tiró un balazo a los pies que dio en la camioneta. En eso se arrima otro y me dice: ‘¡Dame las llaves!’, y me abre la puerta y las saca. En eso el de la pistola me tira de nuevo, por atrás, y la bala quedó atrás del asiento de mi esposa”.

Llamó a la Policía, a quien señaló que la única persona que sabía que cargaba exactamente 38 mil pesos era el cajero del banco. “Ellos supieron, les dije en qué caja era, el nombre no, porque no tenía gafete”.

Sólo un cajero detenido por robo a cuentahabientes

La tarde del 7 de noviembre de 2016, un cuentahabiente retiró 130 mil pesos de un banco en Boulevard Puerta de Hierro y Patria. Afuera, dos sujetos en motocicleta lo amagaron con pistolas para que les entregara el efectivo. Este hecho provocó que el entonces fiscal, Eduardo Almaguer, anunciara que intervendrían las sucursales para investigarlas.

“Si no tienen las medidas de seguridad elementales, entonces nosotros seguiremos indagando y seguiremos asegurando estas sucursales para recabar todos los indicios y presentando a sus ejecutivos y a sus trabajadores, cajeros, porque presumimos la complicidad de ellos en este tipo de asaltos”.

Sin embargo, y pese al anuncio de investigar a las sucursales bancarias donde se sospecha de colusión con los empleados, las acciones sobre los bancos se relajaron y a la fecha, de acuerdo con una respuesta la dependencia, vía Transparencia, solamente se detuvo, en febrero pasado, a un cajero por su presunta participación en un robo “conejero”.

Voz del experto

Arturo Martín del Campo Casillas, (académico de la Universidad del Valle de Atemajac)

Bancos deben cuidar más la selección de sus trabajadores

Arturo Martín del Campo Casillas, académico de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), destacó que la responsabilidad en caso de que los empleados de los bancos participen como cómplices en robos a cuentahabientes también es de las instituciones, pues son las que los contratan sin establecer controles estrictos.

“Lo más importante desde mi punto de vista es que quienes tienen mayor responsabilidad son las instituciones bancarias. ¿Quiénes son los que contratan, los que deben de investigar a esta persona? Es el banco”.

Los bancos deben investigar la situación socioeconómica, psicológica, antecedentes y demás datos de las personas que contratan para averiguar si son aptas para su trabajo, que es muy delicado pues tiene que ver con el manejo de grandes cantidades de dinero y se van a percatar de cuánto entregan a los clientes.

Incluso, acentuó que deberían tomar acciones automáticas e investigar ellos mismos en los casos donde se presuma que hubo la colusión de uno de sus empleados.

Sobre que se haya presentado solamente una detención de un cajero en seis años, el académico consideró que más que haber sido una excepción o un caso aislado, es muestra de la “incapacidad” de la Fiscalía General para resolver las denuncias.

“Es la autoridad que en un momento dado no tiene la agilidad procesal. Por otro lado, los bancos deberían ser corresponsables, dar la cara al momento de un siniestro con un cuentahabiente y que de inmediato le repongan esa cantidad porque esa persona confió en la institución bancaria para hacer esa operación”.

Robos "conejeros" Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Robo a cuentahabientes 324 282 485 495 611 558 *Hasta agosto

Municipios con más robos a cuentahabientes Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Guadalajara 197 150 280 260 340 296 1523 Zapopan 81 84 126 124 166 130 711 Tlaquepaque 31 16 28 31 34 59 199 Tonalá 9 7 23 18 18 42 117

Personas detenidas por robo a cuentahabientes en el sexenio 17 2013 41 2014 49 2015 38 2016 28 2017 25 2018* *Hasta julio

La Policía de Guadalajara encabeza los acompañamientos a cuentahabientes en la metrópoli. EL INFORMADOR / A. Camacho

Guadalajara y Zapopan, con más servicios de traslado de valores

Guadalajara es el municipio donde más servicios de traslado de valores han solicitado los cuentahabientes en el presente año. La Comisaría de Seguridad Ciudadana informó que hasta el 26 de septiembre se han brindado 881 apoyos.

El servicio de traslado de valores consiste en solicitar a las autoridades, generalmente vía telefónica, que escolten a los usuarios de los bancos a sus domicilios cuando se ven en la necesidad de cargar con una fuerte cantidad de dinero, y también puede ser desde la finca hacia la sucursal. Esta atención es gratuita y no se requiere precisar ni siquiera el monto del efectivo que se va a llevar.

Zapopan le sigue a Guadalajara, pues en lo que va de 2018 llevan 366 servicios de acompañamiento policial a ciudadanos que así lo requieren, indicó la Policía. En estos dos municipios ha aumentado la demanda a partir de la divulgación, toda vez que en años anteriores se contaban por decenas apenas los apoyos que les pedían. Además, son los que concentran las operaciones de retiro de efectivo o depósitos en la Zona Metropolitana.

En Tlajomulco se han solicitado los servicios de acompañamiento en 95 ocasiones en lo que va del año, municipio donde menos robos “conejeros” ocurren.

En contraste, Tlaquepaque sólo ha recibido cinco solicitudes de este tipo vía telefónica, y cinco más directamente con los patrulleros afuera de las sucursales, cuando algún cuentahabiente les pide de manera directa que lo escolten.

Tonalá únicamente ha prestado siete servicios de acompañamiento en todo el año, pese a que la Comisaría de Seguridad emprendió una campaña directamente en las sucursales bancarias para informar a los clientes. Incluso comenzaron a pegar afiches informativos dentro de los bancos con los teléfonos para solicitar el servicio, aunque hubo resistencia de algunos establecimientos.

Teléfonos para solicitar traslado de valores: