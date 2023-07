Robert Downey Jr. cambia a “Iron Man” por “Oppenheimer”

Todo está listo para que “Oppenheimer” llegue a los cines de México este 20 de julio. Recientemente Robert Downey Jr. dijo que tras actuar en “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, se quedó pensando en lo importante que es el contexto para comprender momentos significativos de la historia.

Además, durante su estreno en Londres, la estrella de “Iron Man”, de 58 años, reveló que la película es la mejor de su carrera: “Sólo voy a decirlo rotundamente: esta es la mejor película en la que he estado”.

Este filme cuenta la historia del controvertido físico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), quien supervisó el desarrollo de la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, Downey Jr. interpreta al expresidente de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, Lewis Strauss, una figura clave en la revocación de la autorización de seguridad de Oppenheimer.

En entrevista, Robert Downey Jr. da detalles de este filme que se medirá en taquilla con “Barbie”, una de las cintas más esperadas de la temporada de verano.

El elenco que acompaña a Downey Jr. en “Oppenheimer” está conformado por los actores: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon y Florence Pugh.

Robert Downey Jr. El actor interpreta al expresidente de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, Lewis Strauss. AFP/H. Nicholls

—¿Cuál ha sido tu conclusión tras sumergirte en este proyecto histórico?

—El contexto es muy importante. El momento del Proyecto Manhattan, la necesidad del mismo, el despliegue del mismo, necesario o no, puedes leer muchos datos a favor de un argumento u otro, independientemente, el “por qué” puede debatirse, pero el “aquí estamos ahora” es la fría y dura verdad. Bajo la dirección de Chris Nolan, podemos invitar al público a participar en esta reflexión. Todos conocemos películas de los últimos 50 años que han sido importantes en ese sentido, además de entretenidas, emocionantes y geniales de ver. Y supongo que eso es lo trascendente de ciertas películas, ¿sabes? Y yo pude estar en una de ellas.

—Te obliga a pensar filosóficamente. Pero también, es una película muy interesante y entretenida, lo que creo es impresionante dado que tiene únicamente a hombres hablando durante la mayor parte de las tres horas

—Tal vez si más hombres se escucharan unos a otros, en lugar de tener discusiones insignificantes y peleas internas y tratar de destruirse unos a otros, tendríamos más espacio para un diálogo más amplio. Una de las cosas sobre Nolan en particular que ahora es evidente en cine a gran escala, de gran impacto y emocionante, pero también está esta exploración de las sutilezas de todos nosotros, incluidas nuestras debilidades y nuestros defectos y todas estas cosas que son realmente difíciles de describir. Y pintó esta imagen que es histórica y muy personal y también impactante, de una manera genial.

—¿Tuvieron conversaciones sobre las porciones objetivas en oposición a las subjetivas de la película?

—La forma en que Chris la escribió pretendía ser, en la mayoría de los casos, la experiencia subjetiva de Oppenheimer. Creo que esa fue una de las grandes y geniales decisiones que tomó. Al hacer eso, nos pone a todos en la posición de alguien que es sólo un ser humano, pero tiene un cierto conjunto de habilidades y debe llevarse al borde de la extinción para supuestamente salvarnos de otra extinción. Y es increíble que incluso hayamos estado en un lugar donde, como especie, tenemos que tomar este tipo de decisiones debido a la tecnología.

—Volviendo al tema de los hombres que hablan, la naturaleza de cuándo ocurrió esto significa que no había muchas mujeres involucradas en estas conversaciones. La ausencia de mujeres en algunas escenas se sintió aún más deliberada que eso. Tenemos curiosidad si te dejó algún comentario sobre el patriarcado y la guerra

—Los hombres inician las guerras y todo el planeta debería ser un matriarcado.

—¿Crees que hay paralelismos en esta historia con algo que estemos viendo en este momento, políticamente?

—Por supuesto. Creo que el Temor Rojo (anticomunismo) de mediados de siglo ahora se ha dividido en un millón de conjuntos de todo lo que es un “otro”. Pero, de nuevo, creo que esa es la influencia de la era de la información. Y aunque afirmamos que ahora estamos en la era de la información, todavía estamos en la era atómica, porque todavía no hemos descubierto cómo arreglar las cosas. Podríamos discutir si estamos menos seguros ahora que durante el apogeo de la Guerra Fría. Es mucho para asimilar, pero creo que las grandes películas están destinadas a acabar con nuestro orgullo hasta el punto en que podamos tener este tipo de diálogos.

—¿Crees que lo resolveremos? Pareces optimista.

—Sí. Y como siempre, justo a tiempo para no estropearlo todo.

Christopher Nolan. Director de “Oppenheimer”. ESPECIAL

La mancuerna perfecta

El día que Christopher Nolan le habló a Cillian Murphy sobre su nueva película, “Oppenheimer”, Murphy colgó el teléfono con incredulidad. Aunque el actor irlandés es una presencia habitual en las películas de Nolan desde hace casi dos décadas, siempre había tenido papeles secundarios. Esta vez, Nolan quería que estelarizara su filme.

“Es tan discreto y autocrítico y, en su manera muy inglesa, simplemente dijo: ‘Escucha, he escrito este guion, se trata de ‘Oppenheimer’. Me gustaría que fueras mi Oppenheimer”, dijo Murphy, de 47 años, en entrevista.

Para Murphy, nunca deja de ser emocionante recibir una llamada de Nolan. Es difícil predecir si lo hará. Sabe que hay algunas películas para las que es adecuado y otras para las que no.

“Siempre le he dicho a Chris, en público y en privado, que si estoy disponible y quieres que esté en una película, ahí estoy. Realmente no me importa el tamaño del papel”, dijo. “Pero en el fondo, en secreto, estaba desesperado por interpretar un papel principal para él”.

Murphy conoció a Nolan por primera vez en 2003. Hizo una prueba para “Batman”, no sólo para la película, sino también para el personaje. Murphy sabía que no era el adecuado para interpretar al Caballero de la Noche, pero quería conocer al hombre que había dirigido “Insomnia” y “Memento”.

Se cayeron bien y Murphy pudo canalizar una intensidad siniestra para interpretar al psiquiatra corrupto “Scarecrow”, quien aparecería en las tres películas de “Batman” dirigidas por Nolan.

El cineasta también llamaría a Murphy a ser el heredero en conflicto de un imperio empresarial en “Inception” y un soldado traumatizado en “Dunkerque”.

Poco después de la llamada telefónica, Nolan voló a Dublín para encontrarse con Murphy y entregarle una copia física del guion, que el actor devoró allí mismo, en la habitación de hotel de Nolan. Era, dijo, lo mejor que había leído nunca. Entonces comenzó a comprender la escala del filme.

Esta sería una película sobre el carismático y controvertido físico teórico que ayudó a crear la bomba atómica. Oppenheimer y sus colegas de Los Álamos la probaron el 16 de julio de 1945, sin saber qué iba a pasar. Había una pequeña probabilidad de que el calor de la explosión desencadenara una reacción en cadena que incendiaría la atmósfera y literalmente el mundo.

No fue así, pero varias semanas después, Estados Unidos lanzaría esas bombas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, matando a decenas de miles de personas y dejando a muchas con heridas de por vida.

Pronto, Estados Unidos se puso a trabajar para fortalecer su arsenal nuclear, desarrollando planes para crear un arma aún más catastrófica: la bomba de hidrógeno.Como ha dicho Nolan, “nos guste o no, J. Robert Oppenheimer es la persona más importante que jamás haya existido”.

Finalmente, Murphy recuerda que “Oppenheimer” se basa en hechos históricos y transcripciones reales. El libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, ganador del premio Pulitzer es una de sus referencias. También el documental de 1981 “The Day After Trinity”, en The Criterion Channel.

Cillian Murphy participa en una escena de la cinta “Oppenheimer”. ESPECIAL

“El padre de la bomba atómica” a detalle

“Oppenheimer”, la más reciente película de Christopher Nolan, está basada en la biografía de J. Robert Oppenheimer, conocido como “el padre de la bomba atómica”.

J. Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York. Fue un físico estadounidense que dirigió el Proyecto Manhattan, el esfuerzo de los Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

Oppenheimer estudió física en la Universidad de Harvard y en el Trinity College de Cambridge. Después de graduarse, trabajó como investigador en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. En 1942, fue reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para dirigir el Proyecto Manhattan, el cual fue un esfuerzo de colaboración entre los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá para desarrollar la bomba atómica.

Oppenheimer fue responsable de coordinar el trabajo de miles de científicos e ingenieros de todo el mundo.

La bomba atómica fue desarrollada con éxito en 1945; además, estuvo presente en la prueba de Trinity, la primera explosión atómica. Después de la guerra, Oppenheimer se desempeñó como asesor científico del gobierno de los Estados Unidos. También fue profesor de física en la Universidad de California, Berkeley.

Murió en 1967 a la edad de 62 años. Es considerado una de las figuras más importantes del siglo XX.