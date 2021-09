Reportan récord en fotomultas e ingresos

La baja movilidad reportada el año pasado por el confinamiento del nuevo coronavirus no impactó en la recaudación por multas viales y fotomultas. Se captaron 506.7 millones de pesos por los dos conceptos, por arriba de los 468.1 millones que ingresaron en 2019, según la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco.

“La notificación me llegó la semana pasada y la multa está desde mayo. Y tenemos sólo dos semanas para que nos hagan el 50% de descuento”, denuncia Carlos Castro.

En los primeros siete meses de este año ya ingresaron 350.3 millones por multas viales, de los cuales 276.1 millones son por fotoinfracciones. Son las cifras más altas.

Los conductores se quejan de que las notificaciones llegan tarde y la autoridad responde que los retrasos son por las fallas en el servidor de las fotomultas.

Los inconformes también reclaman multas inexistentes o por los cambios repentinos en los límites de velocidad que hay en avenidas como Patria: según la señalética, en algunos tramos marca 60 kilómetros por hora, pero en otros 50. Eso causa confusión.

César Aguilar dice que le llegó una notificación de una fotomulta que supuestamente cometió, pero su carro estaba descompuesto.

El año pasado se documentaron 1.5 millones de fotomultas, cuando en 2019 fueron poco más de un millón.

De todas las infracciones viales, la mayoría son captadas por el sistema de fotomultas. EL INFORMADOR/A. Camacho

Aplican en Zapopan seis de cada 10 fotoinfracciones

Tras sostener una conversación con un amigo que se quejaba sobre las multas viales, Alejandro Lugo decidió ingresar las placas de sus vehículos al portal del Gobierno estatal para confirmar que no tenía adeudos, pues aseguraba que durante el año no le habían aplicado infracciones. Fue así como se enteró que debía seis mil pesos por seis fotomultas.

“Nunca me llegaron las notificaciones a mi casa. Las vi en línea. Supuestamente ellos tienen fotos y evidencias de que sí las hice, pero nunca me llegó el documento... es lo que se me hace muy raro”, denunció Lugo.

Comenta que las fotomultas se aplicaron por radares ubicados en Zapopan.

“No las he pagado porque se me hace injusto. Cómo es posible que el Gobierno quiera que las pague si ni siquiera me llega la infracción a mi casa”.

Entre enero y julio de este año, los conductores han cometido 769 mil 119 infracciones por exceder en más de 10 kilómetros por hora los límites de velocidad permitidos en las vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara.

De éstas, 59.5% fueron detectadas por radares instalados en el municipio de Zapopan. Los dispositivos que se encuentran en Guadalajara captaron 18.6% de las multas, seguido por 11.5% en Tlajomulco. Las demás fueron aplicadas por los aparatos ubicados en Tlaquepaque y Tonalá.

Las cinco vías en donde se han captado más vehículos correlones son las avenidas Del Tule, Felipe Zetter, Miguel Ángel, El Tigre y Santa Margarita.

Alejandro Lugo acentuó que tiene otro vehículo. Hace tres semanas recibió la notificación de una fotoinfracción que cometió sobre Vallarta.

“En cuanto me llegó la fui a pagar. No tuve ningún problema porque me avisó”.

Los dispositivos

El sistema de fotoinfracciones cuenta actualmente con 40 puntos de monitoreo activos, distribuidos en seis municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

Dentro del Sistema Inteligente de Gestión de la Movilidad (SIGA) se tiene proyectado el incremento de 20 radares para fortalecer los corredores de control de velocidad metropolitanos, alcanzando un total de 60 puntos activos: Guadalajara (10) Zapopan (19) San Pedro Tlaquepaque (3) Tonalá (3) Programa SIGA (20) Tlajomulco (4) El Salto (1).

La Gerencia del Sistema de Control de Velocidad detectó durante el año pasado un total de cinco millones 235 mil 420 incidencias por el exceso de velocidad, de las cuales se generaron un millón 557 mil infracciones por exceder el límite permitido. El resto fue descartado, principalmente porque los autos circulan con placas foráneas.

De acuerdo con el Programa anual de trabajo 2021, el plan de infraestructura para el control de la velocidad busca sensibilizar a los conductores acerca de las implicaciones de conducir a exceso de velocidad, mediante un nuevo esquema de control de velocidad que prioriza la educación vial sobre el enfoque de sanciones y la mejora del uso de dispositivos tecnológicos para intervenir corredores y puntos viales con un alto índice de accidentes de tránsito

NUMERALIA

Las fotomultas

769 mil 119 entre enero y julio de 2021.

1 millón 557 mil 965 en 2020.

1 millón 017 mil 777 en 2019.

Con más fotoinfracciones en este año:

86 mil 149 Avenida del Tule.

73 mil 107 Calle Felipe Zetter.

55 mil 810 Avenida Miguel Ángel.

36 mil 814 Avenida El Tigre.

32 mil 485 Avenida Santa Margarita.

Recaudación por multas viales en Jalisco (incluyendo las fotomultas):

350.3 millones de pesos en 2021 (con corte a julio).

506.7 millones de pesos en 2020.

468.1 millones de pesos en 2019.

Ingresos sólo por fotoinfracciones

276.1 millones de pesos en 2021 (con corte a julio).

420.2 millones de pesos en 2020.

386.5 millones de pesos en 2019.

Conductores cuestionan al Gobierno por cambiar los límites de velocidad en avenidas. En Patria hay cambios de 60 a 50 kilómetros por hora. EL INFORMADOR/A. Camacho

SABER MÁS

Fallas en el servidor

De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, las inconformidades por los retrasos en la notificación de las fotomultas no son una responsabilidad del proveedor. Se debe a las fallas en el servidor de las fotoinfracciones.

Según la Ley de Movilidad y Transporte, se tiene un plazo de 60 días para hacer la entrega de la notificación al ciudadano que cometió una falta por el exceso de velocidad. Este medio reportó que el año pasado seis mil 972 propietarios de vehículos ganaron recursos de inconformidad porque no les llegaron los folios de las fotomultas a sus domicilios.

Sin apercibimientos ni avisos

Sin previo aviso y tras más de cuatro décadas estacionando sus vehículos frente a sus domicilios, la semana pasada, vecinos de la colonia Villaseñor en Guadalajara fueron sorprendidos con multas aplicadas a todas las unidades que se encontraban estacionadas sobre la acera derecha de la calle Ramos Millán.

“Están haciendo como una operación de multas selectivas y evidentemente ventajosas en la calle en la que supuestamente estamos mal estacionados. Los vecinos tienen hasta 40 años viviendo ahí”, denunció Guillermo Ruiz, quien tiene 25 años en este sector.

Informó que la multa es de 90 pesos, “pero multan una cuadra sí y otra no, una cuadra sí o dos cuadras no. Entonces nada más es como la búsqueda de estar generando infracciones para generar recursos públicos”.

En su caso, le aplicaron dos infracciones porque tenían estacionados un automóvil y una motocicleta.

“Pagamos para poder aprovechar el descuento porque no nos dan ninguna oportunidad de dialogar. Como pasó apenas esta semana, los vecinos sí están muy enojados y estamos pensando que si vuelve a ocurrir, haremos algo y presentaremos una queja”.

Entre enero y julio de este año, el Gobierno estatal ha recaudado 74.2 millones de pesos por multas viales (sin incluir las fotomultas). Al cierre del año pasado se captaron 86.1 millones de pesos, por arriba de los 81.5 millones ingresados en 2019.

Ruiz destacó que la mayoría de las casas de esta colonia no cuentan con espacio para estacionar los vehículos. “Es un barrio tradicional y las casas no tienen cochera. Ahí estacionamos nuestros vehículos, es una calle amplia, estamos hablando de Ramos Millán, antes de entrar al barrio de Santa Tere. No tiene complicaciones de que, porque estén estacionados los vehículos en ambos lados de la calle, se dificulte la circulación. Es un solo sentido”.

Añadió que la mayoría de los vecinos son personas mayores, “han hecho su vida ahí en el barrio, pero evidentemente estamos acostumbrados a una situación que era totalmente normal y que ahora están viniendo a hacer ese tipo de multas que no le vemos sentido”.

Insistió en que estos operativos sólo tienen fines recaudatorios. “Incluso, llegaron y estaban imprimiendo las multas sin mediar palabra, sin pedir que nos moviéramos. Era multar por recaudar. No hubo apercibimientos ni avisos, no timbraron en las casas”.

TELÓN DE FONDO

Afectaciones por la crisis

Los primeros meses de la pandemia impactaron a la baja en la recaudación estatal. En el primer semestre del año pasado se recaudaron seis mil 105 millones de pesos, por debajo de los seis mil 197 millones captados en el mismo periodo de 2019.

Durante junio del año pasado se observó una mejoría en la recaudación, pero los meses más críticos provocaron que los ingresos presentaran una disminución.

El rubro más golpeado fue el de impuestos (hospedaje, nóminas y vehículos usados). Se recaudaron 245 millones menos, con respecto al año pasado (pasó de dos mil 898 millones a dos mil 653 millones). Pero los ingresos por las multas viales sí aumentaron.

GUÍA

Las recomendaciones

El Gobierno estatal reporta que si los ciudadanos desean tramitar un recurso de inconformidad por fotoinfracción, es importante que sea debidamente llenado por el propietario del vehículo (el formato).

Para realizar el trámite deberá presentar: documento fundatorio, con original y copia (cédula de notificación de la infracción), la cual no debe exceder 20 días hábiles de la notificación o expedición de la misma.

Copia por ambos lados de identificación oficial con fotografía vigente del propietario del vehículo o el infraccionado (licencia, credencial IFE o INE, así como pasaporte).

Copia de la tarjeta de circulación o del recibo del pago del refrendo del vehículo infraccionado. Las pruebas que estime necesarias para desvirtuar la infracción.

En caso de no ser el propietario del vehículo, quien presente la inconformidad deberá presentar un poder notarial firmado por el dueño o la persona infraccionada, el representante legal y dos testigos (además de los requisitos antes mencionados). .

Si es persona moral, deberá anexar el acta constitutiva y copia de identificación del representante legal. Para las multas de estacionómetros es necesario consultar con la instancia municipal correspondiente.

Contacto

Para más información se pueden comunicar al 33-3668-1700. Y vía electrónica al correo contribuyente@jalisco.gob.mx.

Siguen las quejas de conductores, quienes afirman que no cometieron las infracciones viales en la zona metropolitana. EL INFORMADOR/A. Camacho

CLAVES

Educación vial

Programa. Para los dueños de vehículos correlones, la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad tiene el Subprograma de Educación Vial para la Prevención del Exceso de Velocidad.

Curso. En este se establece que el propietario del vehículo que reciba una multa económica por haber circulado a exceso de velocidad, tendrá oportunidad de acceder a un descuento al realizar el curso de educación correspondiente que variará en función del tipo de la multa, equivalente a la gravedad de la acción cometida y el riesgo que ésta involucra.

Reincidencia. “El ciudadano, a partir de recibir la primera infracción por exceder los límites de velocidad, deberá tomar un curso básico de 60 minutos. Los infractores con incidencias mayores a dos multas deberán tomar cursos de mayor nivel de sensibilización vial”.

Niveles. Para estos últimos, a través del programa se pone a disposición de los infractores un conjunto de materiales, “elaborados para quienes no toman en serio todas las consecuencias de rebasar los límites de velocidad”.

Descuento. Para tener derecho al descuento, el propietario del vehículo podrá recibir un descuento del 50% en su infracción, siempre y cuando apruebe la sanción administrativa correspondiente al nivel de la multa alcanzado. En caso de que no desee tomar este curso, deberá cubrir el monto total de su infracción.

