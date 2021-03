Incumplen contrato al entregar tarde notificaciones de fotomultas

Aracely fue a pagar el refrendo vehicular de este año y le avisaron que debía fotomultas por más de 14 mil pesos, pero algunas son de 2019. El problema es que no le llegaron a su domicilio y tampoco tienen datos del lugar en el que se cometieron. Por eso le recomendaron que metiera un recurso de inconformidad ante la Secretaría de Transporte; sin embargo, aunque gane el juicio, el porcentaje máximo de descuento será de 50 por ciento.

“Está muy raro. Lo peor es que ahora por la pandemia no tengo dinero ni trabajo”.

Las multas de Aracely no traen datos de las calles y sólo registran que fueron en Guadalajara, según documentos que mostró.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco (que tiene a su cargo a la Policía Vial) respondió que en 2020 los ciudadanos ganaron seis mil 972 recursos de inconformidad por fallas en la notificación de las fotomultas. El 98% fue porque el recibo no llegó a tiempo.

Lo anterior evidencia que muchos no reciben los avisos en el tiempo que marca la ley. Algunos afirman que se enteran hasta que acuden a ponerse al corriente con el refrendo vehicular.

Lo grave es que el proveedor, Repartos Rápidos de Jalisco, está obligado a notificar a los ciudadanos en tiempo y forma. Y en caso de retraso podría incurrir en una penalización o hasta la rescisión del contrato, lo cual no ocurre, confirma la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, encargada de supervisar al proveedor, que el año pasado recibió 34.1 millones de pesos para realizar los avisos.

El Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte establece que la cédula deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los 60 días naturales posteriores al levantamiento de la misma, en el domicilio que tenga registrado ante la secretaría en materia fiscal en el Estado, lo cual tampoco se cumple.

Pese a las fallas, el Gobierno estatal consiente al notificador de fotomultas

ANOMALÍAS. Conductores exigen al Gobierno notificar a tiempo las fotomultas para aprovechar los descuentos (oficinas de la Secretaría de Transporte). EL INFORMADOR • G. Gallo

La autoridad tolera las irregularidades de la empresa Repartos Rápidos de Jalisco, responsable de noticiar las sanciones por exceso de velocidad

Estefanía Martínez señala que las dos fotomultas por las que interpondrá una inconformidad no tenían datos, además de que tampoco le llegaron a su domicilio. “Como tuve que pagar lo del refrendo me di cuenta que las tenía. Si te fijas dice sin información y no me llegaron a mi casa. Antes sí llegaban, pero muy tarde... hasta cuatro meses después, pero ahora ni siquiera llegan”.

La Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco informa por Transparencia que, desde 2018, el proveedor Repartos Rápidos de Jalisco es el encargado de la “impresión y distribución de las cédulas de notificación de las fotoinfracciones”.

El contrato del año pasado para la “adquisición del servicio de mensajería para la Secretaría de Transporte” estipula que la compañía recibió 34.1 millones de pesos para laborar de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, para emitir hasta dos millones 040 mil folios, que cubre las 1.5 millones de las infracciones detectadas en ese periodo.

Según el contrato, uno de los requisitos a cumplir es que la entrega de las notificaciones sea de forma física, con un mínimo de dos intentos para que la reciba el infractor. Si el proveedor visita el domicilio y no encuentra a nadie que pueda recibir, “deberá realizar la entrega en buzón, bajo la puerta o en un lugar seguro, anotando las características del domicilio”, se remarca.

Destaca que en caso de que el proveedor no preste en tiempo y forma el servicio objeto de este contrato o no realice las entregas de las cédulas en tiempo y forma, por cualquier causa que no sea imputable a la Secretaría, podrá descontar al proveedor el 3% cuando el retraso se encuentre de 1 a 5 días naturales; el 6% cuando el atraso sea entre seis y 10 días naturales, así como el 10% de penalización si el retraso es de 11 días naturales en adelante.

Si el atraso supera los 21 días, se puede hacer efectiva la cláusula, “la Secretaría puede hacer efectiva la pena y podrá rescindir el contrato”.

Sin embargo, a través de una solicitud de Transparencia, la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad precisa que es la encargada de supervisar al proveedor de la impresión, el ensobretado y la distribución de las cédulas de notificación de las fotoinfracciones, pero “en los años 2019 y 2020 no se impuso alguna penalización por incumplimiento”, pese a las quejas por la falta de notificación.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco, la cédula deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores al levantamiento de la misma.

Los recursos para pagar al proveedor Repartos Rápidos de Jalisco salen del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, en el cual concentran los ingresos por la recaudación de las mismas fotomultas.

Siempre ganan

Aunque los ciudadanos ganen las inconformidades ingresadas por las fallas en la emisión de las fotomultas, se ven obligados a pagar porque sólo hacen descuentos del 25% al 50 por ciento.

Aracely, quien tiene una cuenta de 14 mil pesos por infracciones sin datos, acentúa que le da desconfianza que los folios aparezcan sin especificaciones.

“A lo mucho me van a hacer el 50% de descuento. Y en caso de que me fuera a juicio (donde sí hay condonaciones), el abogado pide el 30%. En otras palabras, a fuerzas pagas”, lamenta.

El encargado del módulo de inconformidades de la Secretaría de Seguridad, que está ubicado al interior de la Secretaría de Transporte (Setran), confirmó que solamente otorgan hasta el 50% de descuento a los que ganan las quejas.

Por otro lado, no todos los ciudadanos toman la decisión de interponer un recurso de inconformidad, ya que les quita tiempo o porque corren con “suerte”.

Así lo considera Jesús Trinidad, quien se enteró que su auto tenía una fotomulta cuando acudió a pagar su refrendo vehicular a la Setran, y aunque la notificación de la infracción no le llegó a su domicilio, tuvo la fortuna de percatarse a tiempo y alcanzó a pagar la multa con descuento. Por ese motivo no pensó en interponer un recurso de inconformidad.

Pero hay otros ciudadanos que sí deciden hacerlo porque se enteran demasiado tarde. Por ejemplo, Armando reclama que el folio no apareció en una consulta realizada en internet, sino hasta que fue a pagar el refrendo vehicular.

“Debería existir una página en la que todos nos quejemos y sea visible porque es demasiado común y no es justo. El que seamos tantas personas a las que no nos llegan, te habla de una mala gestión. Y somos los que pagamos por ello”.

EL INFORMADOR documentó que hay ciudadanos que deciden irse a juicio, como el caso de Diego Guerrero, que demandó porque la infracción no tenía datos. Acepta que se animó a hacerlo porque es abogado. La demanda ingresó en un juzgado federal debido a que los juzgados estatales estaban cerrados por la pandemia.

Aumentan los ingresos

La gestión de las fotomultas está dividida en tres dependencias.

Por un lado, la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad tiene a su cargo la Gerencia de Control de Velocidad, que atiende los 40 radares de velocidad activos en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque y El Salto.

También es la encargada de vigilar al proveedor de la impresión, ensobretado y distribución de las cédulas de notificación de las fotoinfracciones, según precisa por Transparencia.

De acuerdo con la Agencia, todos los radares de velocidad están activos y ninguno presenta fallas. “Cabe mencionar que algunos dispositivos de control de velocidad tuvieron que ser retirados temporalmente debido a los trabajos del nuevo Macro Periférico”.

El recurso para pagar a la empresa sale del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, sectorizado a la Setran, y del cual también se subsidia a los transportistas para que adquieran máquinas de prepago y nuevas unidades de transporte. El fideicomiso se alimenta con el mismo dinero que ingresa de las fotomultas.

Por otro lado, desde 2019 es la Secretaría de Seguridad quien recibe los recursos de informidad por las fotoinfracciones.

Sobre los ingresos, la Secretaría de Hacienda estatal informa que en 2019 recaudó 386.5 millones de pesos por fotoinfracciones, tomando en cuenta los descuentos, mientras en 2020 los ingresos aumentaron a 420.1 millones de pesos.

¿Qué dice el contrato?

Adquisición de servicio de mensajería para la Secretaría de Transporte:

En caso de que el proveedor tenga atraso en la entrega de los bienes por cualquier causa que no sea derivada de la Secretaría o la dependencia requirente, se le aplicará una pena convencional de conformidad a la siguiente tabla.

Días de atraso (naturales) y porcentaje de la sanción sobre el monto de la parcialidad total:

De uno hasta cinco días, 3%.

De seis hasta 10 días, 6%.

De 11 hasta 20 días, 10%.

De 21 días de atraso en adelante se rescindirá el contrato a criterio de la Secretaría.

Pagos al proveedor por notificación de fotomultas

Periodo Monto Proveedor 2020 34’170,749 Repartos Rápidos de Jalisco 2019 15’985,498 Repartos Rápidos de Jalisco 2018 6’154,243 Repartos Rápidos de Jalisco

Fuente: Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad y Secretaría de Administración.

Recursos de inconformidad procedentes:

2020: 6,972.

Recursos de inconformidad interpuestos:

2021: 1,352 (al 19 de enero).

Le llegan multas... del auto vendido

Héctor Plascencia cuenta que hace dos años vendió su automóvil, pero hace unos días le llegó a su domicilio la tarjeta de circulación 2021 del mismo vehículo, la cual estaba a su nombre.

“Cuando me doy cuenta que no hicieron el cambio de propietario vengo para hacer la baja, para quitarme la responsabilidad del coche. Y al intentar hacer la baja me dicen que el coche tiene fotomultas. Les cuestioné: ¿Cómo es que tengo multas si ya me dieron la nueva tarjeta de circulación? Se supone que debes de dejarlo en ceros para poder otorgar el nuevo permiso para conducir de este año”.

Después tendrá que generar una baja administrativa para desvincularse del vehículo.

Sandra López, otra afectada, relata que le pasó algo parecido, ya que adquirió un auto usado que traía fotoinfracciones.

“Me acaban de decir que la inconformidad salió a mi favor porque efectivamente pude demostrar que cuando revisé en la página no aparecía ningún adeudo y hasta que fui a hacer el pago del refrendo me salió todo lo que debía”.

Afirma que le dijeron que la plataforma tuvo un error, y por eso le harán el 50% de descuento del monto total.

Récord

Alicia Hernández, Alberto Varela y Diego Guerrero tienen en común que en este año recibieron fotomultas sin datos sobre dónde cometieron las infracciones viales por exceder la velocidad. Incluso, ni siquiera les llegaron las notificaciones a sus domicilios.

Aunque la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad informó que en los primeros días de enero se presentaron irregularidades técnicas, las reclamaciones por notificaciones tardías no son excepcionales.

Por otro lado, aunque la movilidad en la ciudad es menor que en años anteriores debido a la crisis sanitaria, la Agencia informa por Transparencia que en 2020 se emitieron un millón 557 mil fotomultas. La cifra es la más alta de los últimos tres años.

Justificó el récord por el “aumento de la velocidad en los vehículos, al circular por las vialidades con menor tráfico”, ya que del total, en una de cada cuatro se superaron los 80 kilómetros por hora. En los primeros dos meses de 2021 van 218 mil 785 fotoinfracciones por exceden la velocidad permitida.

TESTIMONIO

“Si me hubieran notificado a tiempo, con gusto pago”

Arturo Santiago Soto, quien vive en Teuchitlán, descubrió que tiene siete fotomultas de junio de 2020, pero no le llegaron las notificaciones.

Explica que ingresará una inconformidad porque no tuvo la oportunidad de pagar con descuentos y ahora le quieren cobrar recargos.

“No estoy pidiendo que me las anulen, porque es una ruta que sí transito seguido porque voy a trabajar. Viene con datos, foto y todo, pero nunca se me notificó y estamos hablando de casi ocho mil pesos… no estoy de acuerdo con eso. Si me hubieran notificado a tiempo, con gusto voy y las pago, una infracción es una infracción”.

Detalla que en Teuchitlán hay una recaudadora, pero que solamente en el módulo de la Secretaría de Seguridad ubicado en la Setran (Avenida Alcalde y Circunvalación) aceptan los recursos de inconformidad.

“Le dediqué todo el día, pedí permiso en mi trabajo para poder venir a meter una queja y no te la resuelven ahorita, sino hasta en otros 30 días”.

Sin personal

A través de distintas solicitudes de Transparencia, la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad y la Coordinación Estratégica de Seguridad informaron que no cuentan con personal para realizar actos de notificación por infracciones.

Jalisco

Impugnaciones

La Secretaría de Seguridad de Jalisco respondió que el año pasado los ciudadanos ganaron seis mil 072 recursos de inconformidad por fallas en la notificación de las fotomultas.

