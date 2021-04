Reportan fallas para subir declaraciones anuales en el SAT

Internautas señalaron fallas en la plataforma para presentar las declaraciones anuales al Servicio de Administración Tributaria (SAT). “No están actualizando los datos. Tienen que dar una prórroga”, pidió Carlos Zaragoza en las redes sociales del organismo federal.

Elba Rodríguez comentó que “la aplicación de la declaración anual para las personas morales no funciona bien. No se pueden enviar los formularios llenos”. Mientras que Jano Ramírez aseguró que la aplicación no permite modificar el coeficiente de utilidad en caso de requerirlo.

Ante estos problemas, el SAT extendió al 31 de mayo el plazo para que las personas físicas presenten su declaración 2020.

Más contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales, pese a la crisis

En este mes vence el plazo para presentar las declaraciones anuales de los contribuyentes.

Las nuevas disposiciones fiscales y la pandemia no han afectado la presentación de las declaraciones anuales

Pese a la pandemia, el año pasado fueron más contribuyentes los que cumplieron con la presentación de sus declaraciones anuales. Según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), recibieron 9.8 millones de declaraciones de personas físicas y morales, una cifra más alta que en 2018 y 2019, cuando registraron 9.6 y 9 millones, respectivamente.

La cifra de declaraciones anuales contempla el total de los documentos presentados sin importar el ejercicio fiscal al que corresponda, así como las declaraciones complementarias.

De acuerdo con el SAT, “la percepción de la justicia fiscal y el combate a la corrupción contribuyó en 2020 a que se presentaran, pese a la crisis económica, 207 mil 244 declaraciones anuales más que en 2019”.

Con el cambio de la administración federal aumentó la percepción de los ciudadanos que consideran que recibirán una sanción si incumplen con sus obligaciones fiscales. Durante los últimos tres años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, tres de cada 10 contribuyentes creían que había riesgo por algún incumplimiento; sin embargo, en los últimos dos años, subió a ocho de cada 10 usuarios los que temen que serán sancionados si incumplen con sus obligaciones.

El problema actual es que la plataforma presenta fallas constantes. De acuerdo con el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, el programa tiene inconsistencias relacionadas, principalmente, con la amortización histórica de las pérdidas fiscales.

La agrupación explicó que, cuando en un ejercicio una persona moral presenta mayores deducciones que ingresos, obtiene como resultado una pérdida fiscal, la cual puede ser incrementada por los pagos de la participación de los trabajadores en las utilidades, las cuales podrían ser usadas para disminuir utilidades hasta en los siguientes 10 ejercicios.

Debido a que las personas morales que están teniendo complicaciones para presentar su declaración anual son aquellas que desean amortizar las pérdidas del 2019 o anteriores, el SAT propuso como solución la presentación de una declaración complementaria.

Arrastran fallas en las citas

El problema por la falta de citas en el SAT todavía no se soluciona, de acuerdo con reportes de usuarios en las redes sociales.

Lourdes Navarro pidió una mejoría en el portal, debido a las pocas oportunidades que tiene para que la atiendan de forma presencial. “No es posible que den tan poquitas citas, me urge sacar una firma electrónica de primera vez… deberían trabajar en un horario más amplio, yo entiendo que es por la pandemia, pero se debe dar una solución”, escribió el pasado 30 de marzo.

Moisés Téllez solicitó que ya solucionen el asunto. “No puede ser posible que sólo las pagadoras tengan acceso a las citas para la e-firma. Desde el año pasado intenté realizar mis trámites y no hay”.

Por otra parte, Abril Navarro indicó que es urgente mejorar el sistema de citas. “Sin la firma electrónica no se puede facturar y si no se factura no hay ingresos, por lo tanto no se enteran impuestos que el Gobierno está dejando de percibir… es un verdadero caos”.

Desde que comenzó la pandemia, los usuarios han padecido por la reducción de las citas presenciales. Los números en las atenciones brindadas van a la baja, lo que genera la molestia de los contribuyentes.

El SAT precisó por Transparencia que, entre enero y noviembre pasados, registró 225 mil 951 citas en las tres sedes que tiene en Guadalajara y Zapopan. Sin embargo, el año pasado fueron 448 mil 179 atenciones para todo tipo de trámites. Ante esta situación, los usuarios crearon cuentas en las redes sociales, como Twitter, para avisar sobre los breves momentos en los que hay disponibilidad de citas. Por ejemplo, el usuario “¿Ya abrió citas el SAT?”, informa cuándo hay espacios de atención.

Ante la falta de soluciones de la autoridad, se constató que en la página siguen apoyando y avisando a los usuarios para que tarden menos tiempo en agendar citas. En los 10 primeros meses de este año, el SAT recibió mil 666 quejas por falta de citas, lo que representa un crecimiento.

“ORIENTA SAT”

Lanzan sistema de asistencia virtual

En días pasados se lanzó “Orienta SAT”, un chatbot que funciona a través de inteligencia artificial, que funge como un asistente virtual y primer filtro de atención para los contribuyentes que requieren orientación fiscal.

En su primera etapa, la herramienta está entrenada para asistir a los contribuyentes en el llenado de su declaración anual de personas físicas en 2020. Para utilizar el recurso, los usuarios deben ingresar al sitio o al portal de la declaración anual de personas físicas podrán hacerlo desde su equipo de cómputo, tableta o dispositivo móvil.

Primero, deben proporcionar su clave del RFC o nombre. En caso de que requiera recibir la conversación que se generará con el asistente, deberá proporcionar su correo electrónico personal.

Después debe formular la pregunta referente al llenado de la declaración. Y al finalizar, contestar una breve encuesta sobre el uso de “Orienta SAT”. Si los contribuyentes requieren de mayor información, podrán solicitar la asistencia de un agente de atención especializada en un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 18:30 horas.

Este nuevo servicio se proporciona de forma gratuita y estará disponible las 24 horas, los 365 días del año, en la página electrónica http://omawww.sat.gob.mx/declaracionanual2020/Paginas/index.html .

TESTIMONIOS

Las quejas

La plataforma tiene errores. No actualiza la información. No aparecen los campos para pérdidas. El campo de retenciones del ISR pagado al extranjero se habilita y deshabilita sin razón.

Y seguimos encargando citas para personas morales

- Zoyla Pérez.

Quiero cambiar mi clave interbancaria y no me ayudan los responsables

-Jonathan Sánchez.

Declaraciones anuales

AÑO PERSONAS FÍSICAS MORALES TOTAL 2018 7’951,260 1’105,421 9’056,681 2019 8’460,275 1’195,093 9’655,368 2020 8’769,775 1’092,837 9’862,612

Fuente: SAT.

Reducción del ISR

El beneficio que representa la reducción del Impuesto sobre la Renta (ISR) se concentra en los contribuyentes de mayor capacidad económica. De acuerdo con las declaraciones anuales de personas físicas para el ejercicio fiscal 2018, los contribuyentes ubicados en el décimo decil de ingresos concentraron 79.9% del total de deducciones personales, mientras que aquellos del primer decil sólo representan 0.1% del monto total deducido, según analizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su Presupuesto de Gastos Fiscales 2020.

Lo anterior es resultado de la alta concentración de los conceptos de gasto deducibles entre las personas de mayores ingresos y que estos contribuyentes tienen un mayor interés en presentar su declaración anual, “mientras que en su mayoría las personas con ingresos menores no están obligados a presentarla, por lo que no ejercen su derecho aunque hubieran podido aplicar las deducciones personales”.

La deducción con mayor concentración es la relacionada a los donativos, seguida por la de primas de seguros de gastos médicos y por la de transportación escolar obligatoria. “En todos esos casos, más del 90.4% del monto deducido corresponde al decil de mayores ingresos”, subraya Hacienda.

Las disposiciones fiscales del ISR de las personas físicas contemplan deducciones, exenciones, regímenes especiales o sectoriales y diferimientos.Y en el caso de la exención, las personas morales que tributan en el “Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras” de los seis primeros deciles de ingreso no efectúan pago alguno por concepto del ISR, ya que sus ingresos no exceden el monto de la exención.

RECAUDACIÓN

Aplican estrategias

Ante la pandemia, se implementaron estrategias de cobro y fiscalización para sostener la recaudación tributaria, con una recaudación de tres billones 338.9 mil millones de pesos, que implicó un aumento nominal de 136.3 mil millones de pesos y un crecimiento de 0.8% real respecto a lo recaudado el año anterior.

De acuerdo con el SAT, “esto evitó endeudamiento, garantizó finanzas públicas sanas y permitió cubrir los gastos en salud y en los programas prioritarios en el país”.

Se explica que gracias al esfuerzo recaudatorio se obtuvieron 496.2 mil millones de pesos de ingresos adicionales, lo que representó 2.2% del PIB de 2020. “Por acciones de eficiencia y cobranza coactiva se obtuvieron 110.4 mil millones de pesos, mientras que a través de las estrategias de fiscalización se obtuvieron 385.8 mil millones de pesos”.

Reforma fiscal, después de elecciones

La Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria confirman que el Gobierno federal está en conversaciones con los gobernadores sobre las necesidades fiscales. Las conclusiones servirán para tomar una decisión e impulsar una reforma tributaria en el país.

Sin embargo, la decisión final sobre la reforma se tomaría después de las elecciones del 6 de junio de este año, explicó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. “Estamos entrando en un proceso electoral. Eso impedirá que tengamos una discusión abierta de este proceso (sobre la posible reforma) en los próximos meses. Más bien tendremos una discusión técnica. Justo después de las elecciones tendremos que valorar en conjunto, cuál es el contexto y si las condiciones permiten que planteemos algún cambio a la estructura tributaria”.

Analistas han estimado que una reforma fiscal podría dejarle a México hasta tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en recaudación extra.

GUÍA

Los compromisos de los contribuyentes

Régimen de salarios

Son los contribuyentes de un solo patrón, que dejaron de recibir salarios antes del 31 de diciembre.

Adicionales

Son los que obtuvieron ingresos distintos de salarios. Si trabajaron para dos o más patrones de manera simultánea. Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener. Si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación. Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400 mil pesos.

Servicios profesionales

Aquellos que obtienen ingresos por su cuenta y emiten comprobantes de honorarios.

Actividades empresariales

Están incluidos los que tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal y optaron por hacer pagos provisionales bimestrales aplicando el coeficiente de utilidad. Y las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares, que no optaron por realizar pagos definitivos.

Rentas y bienes

Los que cobraron rentas por algún bien inmueble o reciben intereses o dividendos.

Los que enajenaron bienes o vendieron algún bien.

Extra

Todas las personas físicas están obligadas a informar sobre los préstamos, donativos y premios obtenidos, siempre que éstos excedan 600 mil pesos. Están obligadas a informar sobre los ingresos por la enajenación de casas, herencias, legados y premios superiores a los 500 mil pesos.

