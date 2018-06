Renovarán semáforos en 52 cruces conflictivos

Para mejorar el flujo vehicular y la seguridad de conductores y peatones, la Secretaría de Movilidad tiene una lista de 52 cruceros en donde renovará los semáforos. De momento, cuatro están programados para intervenirse en los próximos dos meses en la carretera a Colotlán en su cruce con el fraccionamiento Los Molinos; en Ejido Copalita y carretera a Colotlán; en López Mateos y Andrómeda, así como Gobernador Curiel y Artesanos, en Tlaquepaque.

Del total, 31 cruceros están en Guadalajara, 13 en Zapopan, cuatro en Tonalá y el resto en Tlaquepaque y Tlajomulco. “Están dictaminados como factibles o necesarios de semaforizar”, informa Rubén Godoy Sánchez, director de Control de Tráfico.

Algunos de los cruceros incluyen nuevos semáforos peatonales, como en Mariano de la Bárcena y Maestros, Vallarta y Yaquis, 16 de Septiembre y Madero, 16 de Septiembre y López Cotilla, Felipe Ángeles y Federación, Circunvalación y Alcalde, López Cotilla y Chapultepec, entre otros.

El costo para cada semáforo puede variar de los 100 mil hasta un millón de pesos, dependiendo del equipo de control, cables de comunicación en la zona, estructura y obras civiles a realizar.

También se contempla la modificación en la operación de los semáforos que están en Lázaro Cárdenas y Fuelle, López Mateos y Las Fuentes, San Luis Gonzaga y Manuel Clouthier, además de Río Nilo y avenida Central.

En lo que va del año ya intervinieron otros 24 cruceros conflictivos con la instalación de semáforos normales o peatonales en 16 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Puerto Vallarta. En total, se han instalado 111 aparatos en puntos como carretera a Saltillo y Caciano Torres, Revolución y Colegio Militar, 8 de Julio y España, Periférico y Enrique Díaz de León, Periférico y Camino al Bosque de San Isidro, Juan Pablo II y Boulevard del Rodeo, entre otros.

“Una buena cantidad de cruceros intervenidos se hicieron para equipar las rutas alternas por la pavimentación de Periférico Norte; ahora empezaremos a trabajar en Periférico Sur para mejorar la eficiencia”, explicó Godoy Sánchez.

La dependencia suele trabajar a partir de las peticiones ciudadanas, ya que cualquier persona puede solicitar la instalación de un semáforo, aunque también evalúa constantemente los cruces e intersecciones para determinar si es necesario instalar un dispositivo.

Las principales fallas en los semáforos se atribuyen a la Comisión Federal de Electricidad, a las luces fundidas y por los daños en los controles. EL INFORMADOR/Archivo

Registra la Semov reducción de fallas en semáforos en la ciudad

Si bien las fallas en los semáforos de la Zona Metropolitana de Guadalajara son una constante a lo largo del año, entre el 2013 y el cierre del año pasado, la cifra de desperfectos en los aparatos de control de tráfico tuvo una reducción de 16%, al pasar de 11 mil 349 dispositivos dañados a nueve mil 526.

Este año, los principales problemas son por fallas en el suministro de la Comisión Federal de Electricidad (42%), luces fundidas (29%), daños de controles (18%) y afectaciones causadas por choques y obras (11%), de acuerdo con la Dirección de Control de Tráfico de la Secretaría de Movilidad (Semov).

Rubén Godoy, director de Control de Tráfico, explica que en los últimos dos años la dependencia ha logrado reducir el número de reportes de fallas al cambiar los focos por tecnología LED, los cuales tienen mayor tiempo de vida. Antes del año pasado, las principales fallas eran por focos apagados.

“Un alto porcentaje de reportes era por focos fundidos, pero es lo que más hemos logrado bajar y eso está haciendo que bajen bastante los reportes, a todo le hemos bajado con base en trabajo de mantenimiento preventivo”.

Detalla que también se registran desperfectos por cortos circuitos, robo de cables, daños en la tarjeta electrónica o fallas generales en los componentes electrónicos del controlador, “todo el tiempo están dañándose y todo el tiempo estamos reparándolos”.

Desde 2013 a la fecha suman 61 mil 152 reportes por diversos desperfectos en los aparatos, lo que significa que, en promedio, anualmente se registran 11 mil 536. Al día, la cifra es de 31 fallas.

Sin embargo, al inicio del temporal de lluvias se presentan con mayor frecuencia las anomalías en los aparatos de tráfico. Históricamente, el mes de junio suele ser uno de los que registran más daños.

Así, en el sexto mes de 2017 hubo mil reportes (que pueden corresponder a uno o más semáforos de un crucero), mientras que, por ejemplo, en diciembre del mismo año, la cifra se ubicó en 556. Esto significa que las fallas se duplican en el mes en que comienza el temporal.

Sin embargo, Rubén Godoy asegura que los problemas se incrementan sólo con las primeras lluvias y no durante todo el temporal. Pone como ejemplo las lluvias que azotaron la ciudad en los primeros días de mayo.

“Eso hizo que las lluvias de junio no fueran tan graves porque las fallas que tuvo la Comisión Federal de Electricidad se repararon en mayo y ahora se generan otro tipo de fallas… para la siguiente lluvia fuerte ya no vamos a tener tantas fallas”.

Además del cambio a tecnología LED, la dirección realiza acciones de mantenimiento preventivo y limpieza para reducir las fallas, como la instalación de conectores especiales que impiden la formación de sarro.

“Eso bajó mucho las fallas al inicio de las lluvias porque cuando el sarro se mojaba, se generaba una mala conexión eléctrica y eso generaba que se apagaran los semáforos”.

A pesar de que muchos automovilistas critican lo que consideran una reacción “lenta” de las cuadrillas que arreglan los semáforos, en realidad todos los desperfectos se corrigen, “hay unos que tardan días o semanas, depende del tipo de reporte es la fecha de atención… no todos son urgencias”.

La prioridad ahora es atender las fallas de los focos apagados.

Avanza el cambio por luces tipo LED

Al concluir este año, las luces de todos los semáforos en el Área Metropolitana de Guadalajara serán renovadas con tecnología LED, confirma la Semov.

El plan de la Dirección de Control de Tráfico es cambiar tres mil 400 focos incandescentes que están llegando al límite de su vida útil.

“Este año ya no vamos a tener ningún incandescente en la ciudad, ese es el plan”, precisa Rubén Godoy, a cargo de la dependencia, quien detalla que mientras la vida útil de un foco incandescente es de dos años, las luces LED van a durar hasta cinco años.

Sobre la diferencia entre contar con semáforos de focos incandescentes y luces LED, destaca que los primeros generan calor; por lo tanto, si se mojan con las lluvias se dañan con mayor facilidad; consumen 69 watts de energía y tienen una durabilidad de ocho mil a 10 mil horas, lo que se traduce entre uno y dos años.

En cambio, en el caso de las luces LED son más durables, pueden tener hasta cinco años de vida útil, esto es, hasta 48 mil horas. No generan calor, consumen 16 watts, la luminosidad es mayor y se pueden ver a un kilómetro y medio de distancia.

Cada nuevo foco tiene un precio de 120 pesos y cuenta con una base de aluminio para aumentar su vida útil. El año pasado se adquirió un lote de cinco mil LEDs, “de esos debe haber como dos mil en almacén y estamos haciendo la última requisición por mil 400 focos. Con esos ya no debe haber incandescentes”.

La ventaja es que este tipo de tecnología permite reducir las fallas, principalmente en el temporal de lluvias, “no le afecta que se moje o los cambios de la temperatura, no me genera fallas de focos, salvo los que son incandescentes que no hemos terminado de cambiar”.

Esto ha permitido reducir las fallas por luces fundidas de 47% en 2014, a 29% en lo que va de este año.

De acuerdo con el Godoy, era muy común que los focos incandescentes se fundieran por las filtraciones del agua, por lo que tenían hasta 100 reportes diarios.

La reducción de las fallas no sólo ha mejorado los tiempos de atención, también permite concentrar al personal en la instalación de semáforos adicionales, principalmente en las zonas donde la visibilidad de las luces es obstruida por el follaje de los árboles que crece con el temporal de lluvias.

Entre enero de 2013 y mayo de 2018 se han reportado 61 mil 152 fallas en semáforos. EL INFORMADOR/Archivo

Intervienen los puntos conflictivos

Aunque la ciudad no tiene un sistema inteligente de semáforos con sensores, pues la renovación de todo el sistema costaría 80 millones de dólares, la Secretaría de Movilidad ha computarizado 800 cruceros, de un total de mil 974.

Esto permite que los ciclos de los aparatos de control de tráfico, comportamiento y fallas sean detectados desde la central de la dependencia para intervenir en tiempo real. El resto no han sido centralizados por cuestiones presupuestales, pues el sistema actual tuvo un costo de 40 millones de dólares, que aún no se finiquitan.

Actualmente, la Secretaría aprovecha la habilitación de mapas satelitales y otras herramientas para ubicar e intervenir los puntos congestionados de la metrópoli y regular la circulación de vehículos en caso de un percance vial.

“Nos toma segundos hacer un movimiento, si hay un congestionamiento en cierto punto, podemos hacer algún ajuste o si detectamos un accidente quitamos tiempo del alto para dar más capacidad y evitar bloqueos”, explica Rubén Godoy, a cargo de la Dirección de Control de Tráfico.

Aunque un sistema inteligente haría los ajustes automáticamente, la dependencia ha optado por invertir en capacitación y personal técnico para operar el sistema actual, pues un semáforo bien sincronizado puede cumplir la misma función que el dispositivo inteligente, “mejor tenemos personal que se dedica a sincronizarlos”.

Pone el ejemplo de avenida Fray Antonio Alcalde, en el tramo de Periférico, hacia el Centro Histórico: “De las siete a las 10 horas tiene muy buena sincronía para dar preferencia a ese sentido, todos se van poniendo en verde conforme llegas; después de esa hora se equilibra porque el tráfico se normaliza”.

Otro ejemplo es Juan Gil Preciado, “puedes transitar más de cinco kilómetros sin que te pare un alto, a menos que esté por encima de su capacidad”. Admite que todas las vialidades tienen buena sincronía, aunque no en todas se puede intervenir en tiempo real.

Es el caso de Servidor Público y Santa Margarita, así como Aviación y Santa Margarita, entre otros que no están centralizados (mil 174 cruceros) y aunque tienen un programa que asigna los repartos de tiempo, las autoridades optan por enviar un tránsito cuando se reporta una situación atípica.

Con ese contexto, la Dirección de Control de Tráfico asegura que el mayor reto para la próxima administración será invertir en la centralización de más cruceros para tener mayor eficiencia en la gestión del tráfico.

Al respecto, los candidatos a la gubernatura coinciden en la necesidad de mejorar el sistema de semáforos. Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, se ha comprometido a renovar el sistema con una inversión de 500 millones de pesos.

“Me comprometo a renovar a renovar el sistema integral de semáforos de la ciudad, con la tecnología más avanzada del mundo para lograr una velocidad de desplazamiento promedio por kilómetro en Guadalajara. En este proyecto invertiremos 500 millones de pesos”, dijo en el primer debate.

PERFIL

El hombre detrás de las luces…

Rubén Godoy Sánchez, director de Control de Tráfico de la Semov, ha dedicado toda su vida al estudio y aplicación de los conceptos de la ingeniería industrial en los sistemas de semaforización.

A principios de la década de los noventa, cuando sólo tenía 20 años, Rubén ya estaba obsesionado con los aparatos de control de tráfico cuando lo contrató una empresa para desarrollar el proyecto de semaforización del sistema computarizado de la ciudad.

“Tenía 20 años, estaba haciendo un mapa de los semáforos para el Ayuntamiento de Guadalajara, necesitaban un plano y me contrató la empresa para montar en ese plano todo el sistema de semáforos de la ciudad”.

Detalla que les tomó tres años el desarrollo del sistema, que se inauguró en 1994.

Previo a este sistema sólo existían cuatro avenidas sincronizadas: Juárez, Hidalgo, calzada Independencia y Fray Antonio Alcalde.

“Me tocó la implementación del sistema, después les ayudé a hacer la ingeniería de tráfico y me quedé a cargo de la capacitación del personal del Estado”.

Rubén también puso en marcha la implementación del sistema satelital de Guadalajara, “en 1998, Guadalajara se convirtió en la primera ciudad del mundo que tuvo un sistema sincronizado por GPS, fue pionera porque el sistema se inventó en la ciudad”.

Tras esta experiencia fue contratado por una empresa privada y fungió como asesor de diferentes ciudades para la implementación de sistemas centralizados en Buenos Aires, Lima, Bogotá, Guayaquil, Honduras y Costa Rica. También implementó el sistema de León, en Guanajuato, y se hizo cargo de la supervisión del sistema centralizado de Nuevo León.

“Siempre me interesó cómo adaptar los semáforos al tráfico y otras situaciones, apliqué técnicas de ingeniería que funcionaron y me especialicé en sincronizarlos, anduve por todo el país y Sudamérica aplicando tecnología de ingeniería industrial”.

Rubén Godoy Sánchez (de pie) encabeza la Dirección de Control de Tráfico de la Semov. Es de los expertos más reconocidos en México. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

“Transitar a un sistema inteligente”

Saúl González (secretario técnico del Observatorio de Movilidad)

Para el secretario técnico del observatorio ciudadano de Movilidad y Transporte, uno de los retos actuales del sistema de semaforización de la ciudad es la necesidad de transitar a un sistema integral inteligente para mejorar y agilizar la movilidad urbana.

El problema, a decir del especialista, es que aunque existen avenidas sincronizadas en las que se pueden cruzar hasta 10 calles sin detenciones, “luego nos topamos con corredores que tienen una serie de problemáticas dadas no sólo por la semaforización”.

Las ventajas de tener un sistema inteligente es que se genera un control en tiempo real de todos los dispositivos, sin necesidad de sostener un ejército de controladores que no tienen el mismo margen de maniobrar cuando se presenta un percance vial, un embotellamiento o inundación.

“En el corto plazo puede ser muy costosa la aplicación de la tecnología, pero es redituable en el mediano plazo porque dejas de gastar lo que actualmente gastas en personal de monitoreo, supervisores, así como en el mantenimiento de la tecnología obsoleta”.

Además, la ventaja de adecuar la tecnología de los semáforos es que, al ser más resistentes, existe una tendencia a la reducción de las fallas con focos de mayor duración, fibra óptica en lugar de cableado de cobre, cámaras y sensores que podrían funcionar con energía solar. De igual forma, las fallas pueden ser atendidas de manera expedita.

El otro reto a considerar es la integración del peatón, por lo que sugiere que la renovación de cualquier sistema debe tener como centro la seguridad peatonal, “si no pensamos en el sistema de semaforización a partir de las necesidades del peatón estaremos pensando de manera equivocada”.

Lamenta que sigan predominando los cruceros conflictivos sin semáforos peatonales y universales, pues se pone en riesgo la seguridad de los transeúntes al privilegiar la seguridad de los conductores o vehículos.

