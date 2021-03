Registra metrópoli récord en gasto de agua

El gasto promedio de agua por habitante registró un récord durante 2020, año en que comenzó la pandemia por el nuevo coronavirus. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) documentó un consumo de 212 litros diarios por habitante (otras anualidades era de 209); es decir, que cada ciudadano gastó 11 garrafones de 20 litros al día.

Jamás se había documentado ese consumo, con picos de hasta 221 litros por poblador, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el uso óptimo por persona es de 100 litros al día.

El alto gasto continúa y coincide con una etapa crítica en la Presa Calderón, que abastece a colonias de la zona Nororiente del Área Metropolitana de Guadalajara. Por esa situación, el SIAPA anunció que durante el estiaje aplicará cortes de agua durante algunas horas del día en 213 colonias.

Mientras el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco opina que la solución de abasto para la ciudad es la infiltración y recarga de acuíferos, así como la captación y aprovechamiento del agua de lluvia (que serían los complementos del agua que proviene del Lago de Chapala), en mayo próximo se tendrá una solución al problema con la consolidación del circuito multifuncional (acuaférico) que se construye en Avenida Las Torres en Zapopan.

“Con esto podremos proporcionar agua que se produce en la planta de Miravalle o en Chapala, darle la vuelta a la zona metropolitana” para el área Nororiente de la ciudad que se verá afectada por la crisis de la Presa Calderón, acentuó Carlos Torres Lugo, director del SIAPA.

Debido a los cortes de agua anunciados, hay posturas encontradas en las redes sociales del organismo operador. Magaly López, considera que “es un desperdicio porque los niños juegan en alberquitas o hay gente que lava sus cocheras con chorros de agua”.

José Cadenas recuerda que “hace unos años se llevó a cabo el mismo procedimiento, se llamaban tandeos. Deberían leer e informarse del grave problema del abasto que se nos viene en los próximos años… no es sólo pagar una cuota”.

La Presa Calderón tiene el nivel más bajo desde su construcción

Ante la sequía en el embalse, el SIAPA cortará el servicio en colonias durante algunas horas en el estiaje

La Presa Calderón registró un almacenamiento del 17% el pasado 3 de marzo, el nivel más bajo desde 1991, cuando fue construida, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A principios de mes, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció el cierre de las compuertas del sistema, ante los bajos niveles que presentaba.

Entre 2016 y 2018, la presa mantuvo un almacenamiento superior al 90%, en 2019 bajó al 66% y el año pasado cerró con apenas el 24 por ciento.

Por otro lado, del total del volumen de agua suministrado a la zona metropolitana, entre 2016 y 2019, la Presa Calderón aportaba el 11%, pero en los últimos dos años su subió al 13 por ciento.

Debido a que ya no se podrá utilizar agua de la Presa Calderón, se anunció que habrá cortes de agua en distintas colonias de la ciudad. Una solución al problema podría ser la consolidación del circuito multifuncional (acuaférico).

En días pasados, el Gobierno estatal publicó en redes sociales un mensaje de Jorge Gastón González, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, quien comunicó que, con esta obra, se podría abastecer de agua a cualquier colonia, independiente de la fuente de abastecimiento.

“Este es un gran éxito, pues es el control de toda la infraestructura hidráulica que por muchos años se había estado planeando y que ahora nos toca en este año completarla para tener más eficiencia en el control del uso del agua”.

La obra quedará lista en el próximo mes de mayo, pero también trabajan en la modernización de las plantas potabilizadoras de Miravalle, San Gaspar y Las Huertas para mejorar los laboratorios y tener un mayor control de calidad. Sobre la inversión de la obra, dijo que suman 218 millones de pesos.

CLAVES

Los niveles

Histórico

Los años en que se han registrado los niveles más bajos de almacenamiento en la Presa Calderón (con un volumen entre 18.1% y 35% de su capacidad) fueron 1996, 1997, 2000, 2001, 2011, 2012 y 2014, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua de las Principales Presas de México.

Afectación

El SIAPA reporta por Transparencia que el sistema está conformado por mil 892 colonias: 796 en Zapopan, 455 en Guadalajara, 332 en Tonalá y 309 en Tlaquepaque. La afectación a 213 colonias representa el 11% del total. Hasta enero de 2021 registraban un millón 236 mil cuentas en la red.

Chapala

La capacidad máxima del Lago de Chapala es la cota 97.80. El lago tiene un almacenamiento máximo de siete mil 897 millones de metros cúbicos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nivel de almacenamiento actual es del 56% de su capacidad.

Atención

El SIAPA pone a disposición de los usuarios la línea de SIAPATEL, que es el teléfono 33-3668-2482, las 24 horas del día para la atención de reportes. Atienden solicitudes de pipas, quejas y aclaraciones, así como en la web, a través de las cuentas de Twitter: @siapagdl y Facebook: SiapaGdl.

PUNTEO

Más calor y menos lluvias

El año pasado la temperatura en el país incrementó más rápido que en el resto del planeta, con un aumento de 1.4 grados con respecto al periodo de referencia 1981-2010, cuando a nivel global el alza fue de 0.98 grados, de acuerdo con el Reporte del Clima en México 2020, presentado en días pasados por la Conagua.

De esta manera, se informa, el año pasado se ubicó junto a 2017 y 2019 como el más cálido de acuerdo con el registro histórico desde 1953.

También se analizó que, por segundo año consecutivo, la lluvia total anual fue deficitaria a nivel nacional durante 2020.

Los 722.5 milímetros de lluvia anual representaron un 2.7% por abajo del promedio anual (que es de 742.2 milímetros).

Aunque se destaca que hubo contrastes en varias regiones del país, con lluvias arriba del promedio en el Sur, particularmente en los Estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de porciones de Veracruz y Oaxaca.

“Otras zonas con lluvias por arriba del promedio se observaron en regiones puntuales de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco y Colima”, subrayó la Conagua.

El día más lluvioso del año fue el 26 de julio de 2020. Ese día, el ciclón tropical “Hanna” se encontraba sobre el Noreste del país, con categoría de depresión tropical.

TELÓN DE FONDO

Infiltración y recarga de acuíferos, otra solución en la ZMG

El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua consideró que la solución de abasto para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es la infiltración y recarga de acuíferos, así como la captación y aprovechamiento del agua de lluvia, complementado con el agua del Lago de Chapala y el reciclaje tratado en usos industrial, en parques y jardines.

Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio, dijo que el organismo no tiene información sobre la obra del acuaférico. Sin embargo, explicó que sería una tubería, una línea troncal con derivaciones para las redes de distribución de la zona Oriente.

“Una obra bien diseñada puede llevar el agua a diferentes puntos. Desde ese colector se puede llegar a las zonas, ir surtiendo el agua para la ciudad, que no sea un círculo cerrado. Depende de qué punto se alimentaría”.

Sobre de qué fuente surtirán a las colonias que se abastecían con la Presa Calderón, explicó que podría usarse el sistema que se tenía antes, aunque no se tiene información al respecto. “Puede ser que existan algunos pozos conectados, pero hay mucha opacidad para estar evaluando cómo se están haciendo las cosas, se desconoce cómo es el conocimiento de los circuitos. Es probable que el agua sea de pozos, en el supuesto caso de que ya no estén trayendo nada de agua”.

Terminarán los cortes con el inicio del temporal

Además del acuaférico, los cortes de agua en las 213 colonias de la metrópoli terminarían con el inicio del temporal, afirmó Carlos Torres Lugo, director general del SIAPA.

Indicó que los afectados serán principalmente habitantes que viven en las partes más altas o quienes no cuentan con cisterna o aljibe, quienes podrán solicitar el servicio de pipas de forma gratuita, reforzado con ayuda de los municipios de la zona metropolitana.

También proyectan comenzar a colocar cisternas en puntos estratégicos, para colonias en las que es bajo el nivel de presión.

“Muchos de ellos, aunque sí tengan agua, no tienen presión. Estamos renovando equipos que tienen años que no se renovaban, no solamente los de las distribuciones internas, sino en las mismas plantas de bombeo: Acueducto-Chapala-Guadalajara. Y con esto hacer más eficientes los bombeos y un mejor tema ambiental en cuanto al ahorro de combustible”.

En lo que llega el temporal, enfatizó que las condiciones climáticas seguirán siendo secas, por lo que hacen una invitación a que la ciudadanía racionalice el uso del agua, sin descuidar las medidas sanitarias por la pandemia.

“Pero no actividades secundarias, como lavar un carro o la mala costumbre de barrer con la manguera... estaremos atentos a los reportes que nos hagan”.

Confirmó que el acuaférico tiene un avance general del 80% y que estará concluido en tres meses.

“Son obras que está terminando el SIAPA en la Avenida Las Torres. Con esto podremos proporcionar agua que se produce en la planta de Miravalle o en Chapala, darle la vuelta a la zona metropolitana, a las zonas que pueden ser vulnerables, como en este año: la zona Nororiente de la ciudad”.

TESTIMONIOS

Opiniones ciudadanas

Entiendo la situación, pero todos parejos. Quiero saber cuándo cortan el servicio para prevenir

- Gabriela Rodríguez Avelar.

Hemos tenido el programa de tandeos en otros años, no veo cuál es la dificultad de que avisen antes de suspender el suministro

- Alinne López.

Es necesario que den más información sobre los cortes

- Martha Ramírez.

GUÍA

Zona del Bajío, donde más se consume agua

Aunque los tapatíos gastaron más agua entre abril y junio de 2020, con 221 litros por habitante al día, el consumo de todo el año promedió 212 litros.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) contestó por Transparencia que, en junio pasado, el mayor consumo de agua se dio en la zona comercial 36, ubicada en la zona del Bajío.

Aunque solamente hay 33 cuentas, en promedio cada una gastó 18 mil 254 litros al día. En el mapa proporcionado, la zona colinda con Periférico, Prolongación Santo Tomás de Aquino y Avenida Vallarta, en el municipio de Zapopan.

Otro punto con gasto elevado fue la zona 50, en el municipio de Guadalajara, con mil 332 litros al día en cada una de las siete mil 077 cuentas. Este espacio se ubica en la zona industrial Sur y es el cuadrante que colinda con Lázaro Cárdenas y las calles Juan de la Barrera, Pedro García y Colón.

En contraste, en la zona de Santa María Tequepexpan reportaron el menor consumo, con un aproximado de 251 litros diarios por domicilio, así como 282 litros de agua al día por cuenta en Toluquilla.

Este medio publicó que la pasada administración fracasó en su intento de reducir las pérdidas de agua en la metrópoli. El organismo mencionó en su plan institucional que uno de sus objetivos era mejorar la eficiencia física, pero las pérdidas de agua representaron 33% del volumen extraído.

