Registra metrópoli baja en muertes por alcohol-volante

En los primeros siete meses del año suman 33 personas que fallecieron por la combinación del alcohol-volante, de forma directa o indirecta. Del total, solamente dos fallecimientos se registraron en la zona metropolitana, por lo que es la cifra más baja en el histórico; el resto fue en el interior del Estado.

Sobre las dos muertes en la metrópoli, se trata de la historia de María Fernanda Peña Álvarez-Ugeda, de 26 años, y Alejandro Castro Martínez, de 33, una pareja que se casó un día antes y tendría la celebración de su boda el 23 de junio pasado. Sin embargo, fallecieron tras ser impactados por el auto que conducía el futbolista Joao “N”. El juicio continúa en proceso en el Poder Judicial.

Gracias a los programas estatales, como Salvando Vidas, hay una reducción en la estadística fatal. En 2012, cuando inició este programa, se documentaron 365 muertes en las que se relacionó el binomio alcohol-volante; es decir, un fallecimiento al día en promedio.

Desde entonces, los decesos van a la baja y el año pasado la estadística se redujo a 100 muertes.

Elsa López casi formó parte de las cifras cuando estaba embarazada. “Íbamos saliendo de una boda en la madrugada por Periférico, en Tonalá. Yo traía una camioneta, estábamos en un alto y vi que otra camioneta venía a toda velocidad. Me alcanzó a pegar en la parte de atrás y quedó destruida. Cuando nos bajamos a reclamar vimos que estaba muy alcoholizado el chofer. Llamé y el seguro llegó rápido junto con una patrulla, pero resultó que, el que nos pegó, era hermano de un policía vial, entonces no se lo llevaron a la cárcel”.

Yannick Nordín Servín, secretario técnico del Consejo Estatal Para la Prevención de Accidentes, indica que antes de Salvando Vidas ya trabajaban con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que el número de muertes por esta sustancia bajara gradualmente, aunque es imposible llegar a cero. Además, tienen campañas de concientización.

Misión

El operativo Salvando Vidas tiene como objetivo prevenir accidentes viales con consecuencias fatales, por medio de la detección y detención de personas que conducen bajo los efectos de las bebidas embriagantes.

Este operativo es itinerante y permanente, el cual se implementa por medio de filtros que se instalan en diferentes avenidas y puntos clave donde se realizan las pruebas de alcoholemia de manera aleatoria a los conductores en general.

Accidentes en Jalisco Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* Accidentes en general 48,994 46,180 41,293 34,229 25,440 17,560 18,834 7,611 Muertos por accidentes 1,351 1,278 1,251 1,218 1,300 1,294 1,124 414 Muertos por alcohol-volante 365 279 220 246 256 146 100 33

* Al 15 de julio.

Resultados de Salvando Vidas (diciembre 2018-julio 2019) Pruebas aplicadas Pruebas positivas Conductores retenidos Vehículos retenidos 1’041,991 9,181 5,754 5,841

Impulsan aumentar sanciones

El 13 de marzo de 2018, Jesús Antonio Cervantes, de 27 años, regresaba en su moto de un partido de futbol junto con su novia, Alejandra. Transitaban por la calle Ejido, en la colonia San Andrés. En su cruce con Pensador Mexicano, cuando el semáforo se puso en verde, avanzaron, pero también lo hizo una camioneta que no vio el alto. El conductor iba alcoholizado y el motociclista falleció tras el impacto. Alejandra estuvo en coma nueve meses.

A pesar de ello, no hubo sanción para el conductor: “Habló con la Policía en cuanto llegaron y ni siquiera le dijeron nada, como que tenía ‘palancas’. De hecho, la familia lo quiso demandar, pero lo pusieron en libertad porque fue homicidio no culposo, ya que, afirmaron, al semáforo no se le veían bien los colores”, explicó Alejandrina Mayorga, amiga de “Tony”, como le decían.

Para evitar que esto siga sucediendo, desde el Poder Legislativo se trabaja en reformar la ley. Jonadab Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco, señala que, pese a que ya tenían lista una iniciativa para aumentar las multas, la modificarán luego del accidente en el que Joao “N” mató a una pareja.

“Nos quedamos cortos en la iniciativa, vamos a replantearla para aumentar las sanciones a quienes conducen bajo los influjos del alcohol. No sólo será en cuestiones monetarias, eso no lo vamos a tocar, sino en las consecuencias. Para que ni siquiera tengan la oportunidad de fianza y paguen las consecuencias en la cárcel”.

En lo que va del año, por lo menos dos personas en el Área Metropolitana de Guadalajara fallecieron por culpa de la combinación alcohol-volante.

En el Congreso del Estado se busca que quienes sean detenidos por conducir ebrios no tengan derecho a fianza. EL INFORMADOR/Archivo

Concientizan a la población

Jóvenes Salvaguarda es una asociación civil que se dedica a capacitar a los jóvenes para que lleven el mensaje de los riesgos de manejar alcoholizado.

Aunque son para toda la población, de acuerdo con Yéssica Hernández, presidenta de la organización, sus principales voluntarios son los jóvenes, “para darles las herramientas y que ellos puedan transmitirlas por medio de talleres desde escuelas, secundarias y universidades”.

Además, también les enseñan cómo se absorbe y se elimina el alcohol del cuerpo, sobre todo para ignorar los mitos que existen.

Desde 2011, cuando se constituyeron como asociación, han tenido más de 100 voluntarios a nivel nacional y más de 50 mil jóvenes han recibido una capacitación. “Actualmente somos siete personas las que participamos y estamos asesorando a un grupo de Cancún”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Somos corresponsables

Noemí Gómez (investigadora del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO)

“Qué fácil es culpar a una persona cuando todos, sociedad y Gobierno, somos corresponsables por los accidentes en los que está involucrado el alcohol”, lamenta la académica Noemí Gómez. Esto porque, de acuerdo con los diversos estudios realizados, llega a la conclusión de que hay un culto y una permisión al consumo de alcohol y drogas, aunado a una falta de “cuidado del otro”, que provocan más accidentes y muertes.

Aunque acciones como el operativo Salvando Vidas dan buenos resultados, como la disminución de muertes, considera que también desde la familia y los amigos debemos hacer más, pues la ingesta de alcohol, en su mayoría, viene acompañada por otras drogas. “Nos sale barato buscar síntomas y riesgos, pero hay más. Hay una cierta permisión o cultura donde el consumir drogas o alcohol en eventos es permitido. Es parte de la construcción de un bienestar de la felicidad. El problema es que no sólo es eso, sino que también se involucran más drogas. Vamos lentos en el entendimiento de este tema, que ya es de salud pública”.

Recuerda que de los 330 centros de rehabilitación que tienen contados, sólo cuatro son gubernamentales.

Agrega que no se trata de que no se consuma una gota de alcohol o “volvernos moralistas”, sino que hay límites sociales y biológicos, y el cuidado del otro que debemos respetar.

CLAVES

Alcoholímetro permanente

Estrategia. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, desde que comenzó la administración de Enrique Alfaro, el 6 de diciembre de 2018, se implementó el Operativo Salvando Vidas en dos turnos.

Despliegue. El operativo se instala actualmente en cuatro puntos durante el día, así como en siete zonas en las noches (toda la semana). Y cambian de ubicación.

Motivo. La nueva estrategia comenzó con motivo de las fiestas decembrinas pasadas, pero se decidió que se quedara de manera permanente.

Saldo. Tan sólo el 31 de diciembre se aplicaron siete mil 146 pruebas durante el día y se logró que, en esa temporada, los accidentes por personas que manejan bajo los influjos del alcohol se redujeran a cero.

Compartir las ubicaciones de los operativos Salvando Vidas pone en riesgo a toda la población. EL INFORMADOR/Archivo

Hacen negocio

Aunque desde la asociación Jóvenes Salvaguarda perciben que la población está de acuerdo con el operativo Salvando Vidas, hay casos en los que logran “burlarlo”. Por ejemplo, luego que un joven falleció en un accidente a cuatro cuadras de donde estaba instalado uno de los operativos, se descubrió que en su celular tenía mensajes donde se leía que pagaba 100 pesos por el servicio de “brincar al Torito”.

“Hay gente a la que le marcas para que pasen las ubicaciones de los operativos y, una vez que lo hacen, te devuelven las llaves de tu auto”, informó Yéssica Hernández, de Jóvenes Salvaguarda. “Sus papás (del joven que murió) decían que hubieran preferido que estuviera en el Centro de Alcoholimetría unas horas o pagar una multa, en lugar de haberlo perdido. Queremos que la gente entienda el objetivo del programa. Lo más sencillo es: si tomas, no manejes, pero tampoco te subas con una persona alcoholizada”. Resalta que desde la asociación también quieren que la gente tenga en cuenta que circular en redes sociales los lugares donde se instalan los operativos, “nos ponen en riesgo a todos. Nos encantaría incentivar a la gente sobre esto. En todos los cursos les decimos que no los compartan porque podríamos toparnos con esa persona alcoholizada”.

Aumenta consumo entre mujeres

En México, la cantidad de mujeres que consume alcohol pasó de 1.7% en 2011 a 3.5% en 2016.

En cuanto al “abuso” del alcohol, el aumento también fue significativo, alertó la Encuesta de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del Inegi.

