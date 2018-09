Regidores ofrecen ser una oposición responsable en Guadalajara

Aunque aún se esperan los resultados finales de la elección del pasado 1 de julio, el próximo Cabildo de Guadalajara estará conformado por cuatro fuerzas políticas: Movimiento Ciudadano, que tendrá mayoría con 10 regidores; la coalición PES-PT-Morena se convertirá en la segunda fuerza, con cuatro ediles; el PRI tendrá dos y el PAN sólo uno. Las últimas tres fuerzas se comprometen a ser una oposición responsable, sin anteponer los intereses partidistas.

Claudia Delgadillo González, regidora electa por la coalición PES-PT-Morena y quien se perfila para ser la coordinadora de la fracción, comenta que serán una oposición que pondrá la lupa al trabajo que realice el próximo Gobierno municipal, que será encabezado por Ismael del Toro Castro. “Vigilaremos de manera puntual el actuar de cada uno de los servidores públicos del Ayuntamiento, en beneficio de los habitantes de Guadalajara”.

Por su parte, la priista Verónica Flores Pérez destaca que, junto con Eduardo Almaguer, serán una oposición que contribuya a mejorar la ciudad apoyando iniciativas o proyectos que generen beneficios para los tapatíos. Sin embargo, aclara que habrá temas en los que no estarán de acuerdo, pero siempre se fijará una postura clara del por qué no se respaldará alguna propuesta.

El regidor electo del PAN, Miguel Zárate, también se comprometió a ser una oposición responsable, “creo que negarse a todos los proyectos que se pongan sobre la mesa, es de risa. La ciudad no lo merece. Seré una posición firme, que analice los temas, que proponga”.

El constructor, quien será el único panista en el Cabildo, acentúa que hará equipo con quienes impulsen proyectos en favor del municipio, “cuando exista una iniciativa que beneficie a la ciudad, no creo que alguien se vaya a oponer si hay las justificaciones necesarias”. Se compromete para apoyar a los comerciantes que se han visto afectados por las obras desarrolladas en el municipio. Impulsará también los proyectos de movilidad y los espacios urbanos. Coincide en que el tema de seguridad es prioritario.

Eduardo Martínez Lomelí, regidor electo de MC, declara que en los próximos tres años se consolidarán las políticas públicas implementadas en la presente gestión. “Es importante darle continuidad a lo realizado durante la actual administración, pero también seguir impulsando una agenda que priorice los temas de la ciudad y que atienda la necesidad de sus habitantes”.

Apunta que priorizarán los ejes de trabajo presentados por Ismael del Toro en campaña para lograr una Guadalajara tranquila, incluyente y participativa, y un buen Gobierno, así como una agenda de orden para potencializar los aspectos económicos, culturales y de desarrollo urbano sustentable. “Como fracción empezamos a trabajar sobre temas generales que tienen que ver en cada uno de estos ejes presentados (por Del Toro)”, sobre todo en materia de seguridad y servicios municipales. Una vez que inicie la próxima administración, explica, se establecerá una mesa amplia con las demás fracciones para construir una agenda de Gobierno.

CLAVES

Propuestas de Ismael del Toro

Se destinarán dos mil 200 millones para unidades deportivas, parques, vialidades, banquetas, mercados y, sobretodo, generar actividades culturales y deportivas en todos los espacios públicos.

Se contratarán 400 policías adicionales, 300 de éstos en lo que resta de 2018.

Invertirán 124 millones en tecnología y cámaras para reforzar el Centro de inteligencia y vigilancia del municipio.

Se contratará un grupo de abogados que apoyen a los policías en los procesos de detención para evitar fallas.

Invertirán 600 millones de pesos en programas sociales para evitar que niños y jóvenes vean a la delincuencia como una alternativa de trabajo o de vida.

El alcalde también se compromete a encabezar una administración pública funcional y alejada de la política. Para lograrlo se hará una reingeniería que reduzca áreas innecesarias para mejorar los servicios públicos y que los trámites sean ágiles.

Se ampliará el uso de plataformas en línea, como Ciudapp, Visor Urbano y Mapa Guadalajara para lograr la digitalización total de los trámites de licencias y permisos, así como el cobro y pago de multas.

Se fortalecerán los canales de denuncia para casos de violencia contra las mujeres. Las víctimas o testigos podrán denunciar de forma anónima.

Mejorarán el servicio de los Centros de Mediación.

Pleno

Entre los perfiles ciudadanos del próximo Ayuntamiento destacan dos de Morena, Araceli Avilés, integrante de una organización feminista, y Benito Albarrán Corona, quien se ha dedicado a la comunicación, aunque ya fue regidor suplente por MC.

Miguel Zárate, el único panista, se había dedicado al sector de la construcción hasta antes de buscar la alcaldía

Priistas, obligados a dar resultados

Pese a que la próxima fracción priista estará conformada sólo por dos regidores, tanto Verónica Flores como Eduardo Almaguer se comprometen a dar resultados debido a que tienen una trayectoria política de muchos años y ya fueron regidores del Ayuntamiento de Guadalajara.

Flores considera que era importante contar con más regidores; sin embargo, esto no deberá limitarlos para atender las demandas que realiza la ciudadanía, “podemos ser una fracción, aunque pequeña, que pueda aportar y hacer un trabajo en beneficio de la ciudad”.

La regidora electa subraya que tienen muy claro que deberán ser una oposición productiva, “y creo que tenemos la gran responsabilidad de realizar un buen trabajo, pues tenemos la experiencia. Sería muy lamentable que no lo hiciéramos. Es nuestro objetivo, estamos analizando temas para en los próximos días, o en el momento que asumamos, podamos presentar una serie de planteamientos que contribuyan a solucionar problemas”.

La priista fue regidora en la administración 2012-2015 encabezada por Ramiro Hernández García, mientras que Almaguer Ramírez formó parte del Cabildo en la administración de Aristóteles Sandoval.

Además, ambos trabajaron juntos en la Fiscalía General del Estado (FGE). Cuando Almaguer fue nombrado como titular de la dependencia, Flores Pérez comenzó a trabajar como directora de Proyectos Especiales, cargos que ambos dejaron este año para iniciar la campaña electoral, en la que el ex fiscal contendió por la alcaldía tapatía.

Descarta participar en la contratación de obras públicas

Para evitar un posible conflicto de interés, las empresas del regidor electo por el PAN, Miguel Zárate, no participarán en adjudicaciones o licitaciones de obra pública del Ayuntamiento de Guadalajara, asegura el también ex candidato a la alcaldía tapatía.

Apunta que, por lo menos, en los últimos tres años no han participado en los concursos del municipio tapatío. “Así se van a mantener. Tengo más de ocho años dedicándome a hacer vivienda y no he hecho vivienda en Guadalajara. He hecho vivienda en otros municipios del Estado”.

Una de sus obras realizadas en el interior del Estado fue la construcción del “Nuevo Temaca”, tras la construcción de El Zapotillo.

El panista aclara que tras la decisión de no participar en la obra pública tapatía, estará en posibilidades de formar parte de las comisiones edilicias relacionadas en esta materia, pues tiene experiencia ya que fue presidente de la Cámara de la Construcción y de Empresas de consultoría, por lo que considera que puede aportar. “Si bien he representado esos sectores, también sé qué es lo que necesitan y de qué adolecen… y qué es lo que pretenden. La mayoría de los constructores lo que quiere es una transparencia absoluta en la asignación de los contratos y de los recursos de obra pública. Pretendemos que se tomen en cuenta a los profesionales de la construcción, gente que tenga las credenciales necesarias para ejecutar esa obra pública”.

Regidores de Movimiento Ciudadano Alcalde: Ismael del toro Castro Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas

Abogado.

Maestría en Derecho Constitucional.

Secretario de la Preparatoria de Amatitán de la UdeG (2016-2017).

Director operativo en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco (2013-2014).

Director general del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara (durante cuatro meses en 2011). Luis Cisneros Quirarte

Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno.

Maestría en Filosofía Política.

Secretario técnico de la Comisión de Hacienda en Guadalajara (2015-2018).

Director general del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor (2013-2015).

Director Bienestar Comunitario en Guadalajara (2010-2012).

Dos veces regidor suplente del PRI (de 2004 a 2009). El próximo Cabildo Patricia Guadalupe Campos Alfaro

Abogada.

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo.

Doctorado en Derecho Constitucional y Amparo.

Titular de Evaluación en la Agencia Metropolitana de Seguridad (2017-2018).

Asesora de regidores de MC en Guadalajara (2015-2017). Rosalío Arredondo Chávez

Pasante de Ciencias y Técnicas Comunicación.

Regidor de MC en Guadalajara (2015-2018).

Diputado local de MC (2012-2015).

Regidor del PRD (2003-2006).

Jefe de Vinculación Social de la Secretaría de Desarrollo Social de Guadalajara (2009-2012). Claudia Gabriela Salas Rodríguez

Licenciada en Derecho.

Maestría en Políticas Públicas.

Directora general de Igualdad y Desarrollo (2013-2016).

Directora general del Instituto Nacional de las Mujeres (2007-2013).

Secretaria ejecutiva del Instituto Jalisciense de las Mujeres (2001-2007).

Asesora del Congreso del Estado (1998-2001). María Cristina Estrada Domínguez

Licenciada en Derecho.

Se ha desempeñado como técnico “A” en el Ayuntamiento de Guadalajara (2000-2018).

Ejecutiva senior Servicio a Clientes de Seguros Monterrey New York Life (1997-2011). Rocío Aguilar Tejeda

Licenciatura en Trabajo Social.

Maestría en Psicoterapia Gestal.

Directora del Programa Hecho por Mujeres en el Ayuntamiento de Guadalajara (2015-2018).

Suplente de regiduría (2015-2018).

Trabajadora social en el Ayuntamiento de Guadalajara (2003-2014). Eduardo Fabián Martínez Lomelí

Abogado.

Director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara (2015-2017).

Colaborador de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Guadalajara (2013-2014).

Regidor de MC en Guadalajara (2017-2018). Alicia Judith Castillo Zepeda

Licenciatura en Psicología.

Asesora del Centro de Capacitación Jalisco del IMSS (2004-2018).

Selección de Personal de Sorteos Tec de Monterrey (2003-2004).

Ha colaborado en el Consejo Estatal de la Familia. Rosa Elena González Velasco

Licenciada en Mercadotecnia.

Coordinadora de servicios del Sistema DIF Guadalajara (2015-2018).

Administradora de la empresa Unique ART (1995-2015). José de Jesús Hernández Barbosa

Licenciatura en Educación y Desarrollo Humano.

Coordinador general de Gestión Gubernamental de la Secretaría de Planeación de Jalisco (2007-2013).

Director de Vinculación Política en el Ayuntamiento de Guadalajara (2000-2007).

Coordinador general de Asuntos de la Secretaría de Gobierno de Jalisco (1997-2000).

Asesor de la Asociación Nacional de Alcaldes en 2001.

Alianza Morena, PT y PES Claudia Delgadillo González

Licenciada en Derecho.

Diputada local (2015-2018).

Diputada federal (2012-2015).

Secretaria de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Guadalajara (2009-2012).

Regidora del PRI en Guadalajara (2006-2009). Benito Albarrán Corona

Licenciado en Finanzas.

Director de ventas de la empresa Albarrán (1975-1981).

Director general de Leyendas del Rock (1982-2018). Eva Araceli Avilés Álvarez

Licenciatura en Contaduría Pública.

Formó parte del Consejo administrativo de la empresa Aval de Vinos (1992-2018).

Presidenta fundadora de la organización G-10 por Jalisco (2012-2018). Víctor Manuel Páez Calvillo

Licenciado en Derecho.

Prestador de servicios profesionales (2006-2018).

Secretario general del PRD (2011-2014).

Partido Revolucionario Institucional Eduardo Almaguer

Licenciado en Derecho.

Fiscal general (2015-2017).

Secretario del Trabajo y Previsión Social (2013-2017).

Delegado encargado del Despacho de la Presidencia (2012-2013).

Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI Guadalajara (2008-2010).

Regidor del PRI en Guadalajara (2009-2012). Verónica Gabriela Flores Pérez

Licenciada en Derecho.

Regidora del PRI en Guadalajara (2003).

Directora general del Sistema DIF Guadalajara (2010-2012).

Regidora del PRI en Guadalajara (2012-2015).

Directora de Proyectos Especiales de la Fiscalía General del Estado (2015-2018).

Pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), desde 1989.

Acción Nacional Miguel Zárate Hernández

Licenciado en Derecho.

Maestría en Política de Gestión Pública.

Empresario. Coordinador de PVZ Ingenieros y Arquitectos.

Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Jalisco en 2011.

Presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (2014-2018)

Morena pondrá la lupa en seguridad

El combate a la delincuencia será el tema principal a analizar una vez que inicie la próxima administración, debido a los altos índices que se presentan tanto en el municipio de Guadalajara como en la metrópoli, subraya la regidora electa por la coalición PES-PT-Morena, Claudia Delgadillo González.

La actual diputada independiente comenta que conversarán con el alcalde electo Ismael del Toro para analizar las propuestas que tiene en esta materia y, sobre todo, conocer el perfil de quien será el próximo comisario de Seguridad. “Se debe acordar cómo desde el Cabildo nosotros vamos a apoyar las iniciativas, porque no podemos permitir que Guadalajara siga con estos temas tan graves: robos y homicidios. Es el primer tema y me parece que es el tema central”.

Destaca que el próximo jefe policial deberá contar con experiencia en corporaciones de seguridad y tener una buena reputación, “y por supuesto una experiencia clara en los espacios en los que haya participado para garantizar que se iniciarán trabajos en búsqueda de tener tranquilidad en Guadalajara”.

Debido a que apenas iniciaron los trabajos formales del proceso de transición, Delgadillo González contesta que aún no han conversado con el alcalde electo, pero buscarán una reunión previa al arranque de Gobierno.

Ismael del Toro adelantó en días pasados que la seguridad se encuentra dentro de las primeras acciones a implementar. Antes de cerrar 2018, se comprometió a contratar a 300 policías para cubrir el déficit de elementos que se tiene en la corporación. Tan sólo en el primer mes se contará con 100 nuevos uniformados.

Sobre la designación del próximo comisario, declaró que ya analiza tres perfiles que cuentan con carrera policial y conocimientos técnicos para estar al frente de la corporación.

LA VOZ DEL EXPERTO

Necesario, replicar los ejercicios de evaluación

Augusto Chacón (coordinador de Jalisco Cómo Vamos)

Porque los Ayuntamientos no están representados sólo por los presidentes municipales sino también por los órganos de Gobierno que son integrados por los regidores, el coordinador de Jalisco Cómo Vamos remarca que es necesario evaluar el trabajo que desarrollan los Cabildos.

Los regidores, explica, son los responsables de proponer a los alcaldes las obras y los servicios que necesita la gente, “no lo que ellos creen, sino ser la voz de la gente en la sesión del Ayuntamiento y, la verdad, no lo vemos. Los conocemos como oposición, los conocemos alzando la voz cuando algo no conviene a los intereses de sus grupos o propios, pero no es tan común verlos en acción respecto a las necesidades de las personas”.

Por lo menos en Ciudad Juárez, recuerda, ya se aplica un mecanismo de evaluación de regidores a través de una figura ciudadana denominada “Regidor 19”, que consiste en revisar el trabajo que realizan los ediles. “Está constantemente poniendo el dedo en el renglón y evalúan el trabajo tanto del presidente como de los regidores. Es un trabajo muy intenso el que hacen allá porque están en todas las sesiones del Cabildo y han hecho que se vuelvan públicas. Han conseguido cosas muy interesantes, pero sobre todo evidencian cómo está trabajando todo el Ayuntamiento”.

Debido a que se trata de un trabajo muy arduo, considera que las evaluaciones podrían realizarse desde la academia, como ya lo aplica el ITESO a través del Observatorio Legislativo, que vigila el trabajo del Congreso del Estado.

El trabajo de los presidentes municipales, subraya, ya se analiza a través de “Qué has hecho, alcalde”, a cargo de Jalisco Cómo Vamos.

Añade que también se requiere rediseñar el Ayuntamiento, porque se tiene una figura antigua, “antes los regidores eran honorarios, eran interlocutores para llevar a cabo las obras que el alcalde desarrollaba, pero hace no tanto les empezamos a pagar y se convirtieron en una posición política”.

EL ANÁLISIS

¿Y la austeridad?

Jaime Barrera

Sin duda, el tema de la seguridad deberá ser la prioridad número del Gobierno de Guadalajara y es bueno que el futuro alcalde Ismael Del Toro y sus regidores y los de oposición así lo compartan en sus agendas.

Pero sin duda otro de los claros mandatos de la ciudadanía expresados en los resultados de la pasada jornada electoral es el rechazo a los excesos, prebendas, despilfarros y corruptelas en los Gobiernos y la exigencia de autoridades austeras y transparentes.

En ese sentido, lo primero que tendrían que cumplir los futuros regidores y regidoras tapatías es en presentar su declaración 3de3 que ninguno presentó en campaña, según lo revela hoy EL INFORMADOR.

Aunque ninguno de los y las ediles que integrarán el Ayuntamiento de Guadalajara a partir del primer día del mes próximo lo plantean en su agenda, los reclamos de austeridad los obligan a hacer algo para reducir la nómina y el gasto corriente de la comuna.

Habrá que recordar que, desde hace al menos una década, se ha denunciado el uso clientelar de los presupuestos públicos y la utilización de la nómina para pagar favores políticos. Pero la burocracia municipal en Jalisco ha seguido engordando en los 125 Ayuntamientos de Jalisco.

La prueba de ello es que nuestra Entidad está entre las 10 que más gastan en empleados municipales, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales que hizo el Inegi desde su primera edición en 2010.

En ese año había 62 mil 739 empleados municipales; en 2014 se elevó a 71 mil 750, mientras en la última medición apareció con 78 mil 903 en el 2016.

Jalisco tiene así una tasa de personal empleado en administraciones municipales de 984 burócratas por cada 100 mil habitantes, por arriba de la media nacional, que es de 828. En Nuevo León tiene 607, Veracruz, 556, y Puebla, 541.

Nuestros Ayuntamientos además están entre los que más dependencias municipales tienen, así como edificios para oficinas, incluso más que el Gobierno de la Ciudad de México.

Es claro que urge hacer una revisión de las estructuras administrativas de los Ayuntamientos para reducir el gasto corriente e invertir más en la mejora de los servicios públicos, que es su obligación constitucional brindar a los ciudadanos.

Sería ejemplar que el Ayuntamiento de la ciudad capital de Jalisco les ponga la muestra al resto de los 124 municipios, para dejar de ser los campeones en despilfarros municipales.

Ismael del Toro no tiene contemplada la reducción de salarios de regidores y funcionarios durante su administración, pues en la actual gestión ya se hicieron algunos ajustes, argumenta. EL INFORMADOR/Archivo

Prometen menos gasto en la sala de regidores

El próximo Cabildo tendrá menos presupuesto a su disposición tras los ajustes realizados al gasto que se ejercía en años anteriores. Además, los regidores contarán con menos colaboradores para realizar su trabajo debido al recorte de personal que se realizó también durante la actual administración.

A partir de abril pasado, la nómina de los ediles se redujo en alrededor de 21 trabajadores con respecto a la que se tenía en los primeros meses del año.

Los 19 regidores tenían a su disposición una plantilla de 94 empleados, entre colaboradores, asistentes, auxiliares y personal de soporte técnico que, al mes, representaban un gasto de 3.9 millones de pesos. Actualmente tienen alrededor de 70 personas a su cargo con un costo de 3.3 millones de pesos al mes.

Tan sólo el sueldo de los ediles y sus equipos de trabajo, sin contar los apoyos de despensa y transporte, así como otras prestaciones, era de alrededor de 47.9 millones de pesos cada año. Con la disminución se tendrá un ahorro superior a los siete millones de pesos.

Ésta fue una de las medidas de reducción de gastos que más se tardaron, pues se realizó a tan sólo medio año de concluir el actual ejercicio de Gobierno. Sin embargo, desde el inicio de la administración, tanto el exalcalde Enrique Alfaro como los coordinadores de las diferentes fracciones edilicias, presentaron un plan de austeridad. A través de éste, a partir de 2016 se dejaron de etiquetar recursos por concepto de gastos de oficina de regidores o gestión del cuerpo edilicio que anteriormente se utilizaban, por ejemplo, para el pago de asesorías. Estas últimas, representaban pagos por 425 mil pesos mensuales, aunque en los meses de agosto y septiembre, justo antes de la salida de la pasada administración, se elevaron a 2.6 millones.

Cuestionado con relación a si hará una reducción de salarios de regidores y funcionarios durante su administración, Ismael del Toro responde que no se tiene contemplado porque en la actual gestión ya se hicieron algunos ajustes.

