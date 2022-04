Luego del rechazo a la reforma eléctrica, representantes de la Iniciativa Privada (IP) felicitaron a la oposición en la Cámara de Diputados, ya que dieron certidumbre a la inversión nacional y extranjera, una señal positiva ante la crisis económica.

Mientras el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que los diputados actuaron con responsabilidad y pidieron al Gobierno federal trabajar unidos para impulsar la innovación y las inversiones, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció el trabajo de los legisladores que votaron contra la reforma, ya que atentaba contra la economía de las familias, el medio ambiente, la libre competencia, el cumplimiento de los tratados internacionales contraídos por México en materia económica y ambiental.

“México ganó. Es un paso muy positivo para la generación de confianza para las inversiones. Estamos desaprovechando las oportunidades, con una caída en la inversión del 17% en el último año. Ahora esperamos más inversión y empleo, pero debemos trabajar juntos”, acentuó José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex.

Explicó que la reforma no fue aprobada porque la mayoría parlamentaria desestimó el diálogo, les faltó voluntad y generosidad. “Reiteramos el llamado de la Coparmex para que, a partir del diálogo, no se reforme la Constitución. Que se impulsen mejoras que son viables a través de las leyes secundarias. Para ello se requiere visión a largo plazo, donde se tenga una Comisión Federal de Electricidad fortalecida, un país con energías limpias, donde se respete el Estado de Derecho, se mejore el servicio a la sociedad, se respeten los acuerdos internacionales, se fomente la inversión para contar con suficiente energía para el crecimiento que requiere el país”. Mostró su preocupación de que pretendan seguir impulsando maniobras desde el Gobierno para impedir la operación de los generadores privados y se obstaculice la libre competencia.

José Medina Mora, presidente de Coparmex. EL INFORMADOR/R. Tamayo

Jalisco es uno de los Estados clave para explotación de litio

Jalisco se coloca como una de las Entidades clave de la Secretaría de Economía para la posibilidad de encontrar este recurso en sus yacimientos geológicos.

En octubre pasado, la directora del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp, anunció que se destinaría una inversión de 55 millones de pesos para realizar diversas exploraciones en el país con el objetivo de localizar más yacimientos.

Según los avances y resultados del Programa Institucional del Servicio Geológico Mexicano, se han evaluado siete zonas de exploración, de las cuales cuatro están en nuestro Estado: dos por litio y dos polimetálicos.

Las otras tres se avizoran para Sinaloa, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Según el reporte correspondiente al año 2020, fue entonces cuando se contempló la investigación de un posible depósito de litio en arcillas en la cuenca de Teocaltiche y Jalostotitlán en Jalisco, para una Asignación Minera (AM) denominada Alondra, cuya superficie abarca 49 mil hectáreas, estimando 380 millones de toneladas de depósitos de sedimento para el trabajo geológico.

Entonces se realizó el levantamiento de columnas estratigráficas, identificando las tres asociaciones de litofacies de sedimentos y rocas que contenían mayor contenido de litio, con 444 muestras “para progresivamente modelar y evaluar la variación de ese elemento y generar el modelo del depósito mineral del mimos, el cual es crítico requerido para transición a energías limpias”, indicó el Servicio Geológico Mexicano.

Lo anterior, luego de que diversas empresas inversionistas nacionales y extranjeras mostraran interés en extraer dicho material en la zona, así como en Agua Prieta y Nogales, Sonora, y en Piaxtla, Puebla.

Las cuatro asignaciones fueron reservadas a la espera de llevar a cabo las exploraciones mencionadas en un inicio, de las cuales no se han informado sus avances o resultados.

Hasta noviembre de 2020, el Servicio Geológico Mexicano tenía identificadas manifestaciones de litio en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Puebla.

Para los especialistas en el tema, México no está en condiciones de impulsar la nacionalización del litio, en primer lugar porque el país no es uno de los principales generadores del recurso, como China, Japón o Corea del Sur, además de que no cuenta con la experiencia que tienen Bacanora Lithium, que tiene la única autorización para operar.

“No creo que el Estado mexicano tenga la posibilidad de invertir millones de dólares en desarrollar o explorar concesiones mineras”, dijo Jorge Ruiz, socio de las oficinas en Ciudad de México y Ciudad Juárez del estudio jurídico Baker McKenzie, a BNamericas.

Aumenta el precio

El costo del litio a nivel internacional va en aumento. De acuerdo con datos estadísticos de Trading Economics, en el último año el precio del litio se ha disparado en 436 por ciento. Para la segunda quincena de abril de 2020, la tonelada de carbonato de litio se cotizaba en los mercados internacionales en 10 mil 938 dólares, pero la semana pasada se reportaba en 75 mil 731 dólares. El costo del litio para el mercado global se basa en los precios al contado comercializado en China.

GUÍA

¿Qué es el litio?

Es el metal más liviano, de color blanco plateado.

Está contenido dentro de minerales estables, entre rocas duras o en solución de cuerpos de salmueras en lagunas de sal y en agua de mar.

Está en etapa de exploración en México.

Se encuentra en países como Australia, Chile, Argentina, México, Bolivia y Estados Unidos; sin embargo, Chile y Australia son los países que más producen.

¿Qué se puede hacer con el litio?

Se usa en la fabricación de aviones y baterías de las computadoras portátiles, teléfonos y otros dispositivos.

Sirve para los vehículos eléctricos, juguetes y relojes.

El carbonato de litio se utiliza como medicina en el tratamiento del trastorno bipolar.

Una vez que se combina con aluminio y magnesio, se convierte en un material más resistente y ligero.

El cloruro de litio se utiliza en sistemas de aire acondicionado y secado industrial.

Sirve para aplicaciones nucleares.

El litio se encuentra en la naturaleza bajo la forma de sales o minerales, y se caracteriza por su color blanco o plata. En la imagen un complejo de extracción del material, en la zona sur del Salar de Uyuni, Bolivia. AFP/P. Cozzaglio

CONCESIONES EN EL PAÍS

Capital extranjero

Hasta ahora México no produce litio. De acuerdo con lo expresado en diversas ocasiones por la directora del Servicio Geológico Mexicano (SGM), Flor de María Harp Iturribarría, México cuenta con 36 concesiones en la industria del litio, 27 de éstas activas y controladas por 10 empresas de capital extranjero.

Hasta ahora el mayor avance lo reporta la empresa inglesa Bacanora Lithium y su socio en China Ganfeng Lithium, quienes proyectan comenzar a explotar este recurso en 2023 en Sonora. Pero no hay información de qué pasará tras la reforma avalada ayer.

Advierten por afectación a inversiones

La reforma a la Ley Minera se aprobó ayer para darle al Gobierno federal la tutela de la explotación del litio, provocando críticas de diputados federales jaliscienses de los partidos de Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

Mientras la Cámara Minera de México lamentó que nacionalizar este metal representa un riesgo para la industria minera del país, el diputado emecista Manuel Herrera Vega pidió hacer ajustes al proyecto de reforma y advirtió que su ambigüedad inhibe la inversión privada. Su compañero de bancada Mauro Garza Marín propuso enriquecer la reforma con un plan de acción para estipular cuánto se invertirá y cuál será el retorno de la inversión para beneficiar al país, pero ambos planteamientos fueron rechazados. También por la fracción naranja, Horacio Fernández, aseveró que no hay que nacionalizar nada pues los recursos minerales ya pertenecen a la nación, pero cuestionó el monopolio.

Por mayoría, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que agrega diversos preceptos de la Ley Minera en materia de exploración, explotación y aprovechamiento del litio y otros minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética. En lo particular, fueron 275 votos a favor, 24 en contra de los diputados de MC, y 187 abstenciones del PRI, PAN y PRD, quienes salieron del recinto por las inconformidades previamente planteadas. Por lo pronto, ni los diputados ni el dictamen mencionan que es lo que pasará con las 27 concesiones activas que estudian la explotación del litio, lo que abona a la incertidumbre a la inversión privada.

CLAVES

Daños al sector

Riesgo. De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), nacionalizar el litio representa un riesgo para la industria minera, ya que las expectativas que se tienen al respecto “son poco realistas” y el país podría enfrentarse a diversos problemas técnicos, legales y financieros, pues según los especialistas, las producciones no son tan grandes.

Sonora. De acuerdo con la Camimex, en la propuesta del senador Alejandro Armenta Mier, presentada en febrero de 2021, se menciona que Sonora alberga el depósito de litio más grande del mundo; sin embargo, esto no es así, según señaló Eric Carter, director del proyecto Bacanora Lithium, en un webinar impulsado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y geólogos de México.

Proyección. El metal empleado en la fabricación de baterías se ha detectado en 57 ubicaciones a nivel nacional, pero las perspectivas de desarrollar operaciones de litio económicamente viables son débiles por sus bajas concentraciones y la presencia de impurezas, reconoció la directora del Servicio Geológico Mexicano (SGM).

Ganancia. El presidente del directorio de la Sociedad Química Minera, Alberto Salas, señaló que las expectativas económicas han sido poco realistas, pues si bien la tonelada de litio tiene costos significativos, todavía no alcanzan las solicitudes de producción de otros recursos, como lo mencionaba la propuesta de Armenta Mier. “Es una cosa impresionante, pero la verdad es que, si lo comparamos con el mercado del cobre, no tiene relación”.

Según la Camimex, habría problemas geológicos para conseguir la extracción del litio. SUN/C. Mejía

VOCES

Reacciones a la reforma minera

Están cumpliendo un capricho. Seguramente ya tienen destinatarios para entregar a sus empresarios favoritos la explotación del mineral

Gustavo Macías Zambrano, diputado del PAN.

Hay incertidumbre y genera falta de seguridad para los inversionistas. En el futuro, el Gobierno federal puede plantear que un mineral ya es estratégico y afectaría las inversiones.

Manuel Herrera Vega, diputado de MC.

Lo que buscan es monopolizar la explotación del litio. Sin embargo, necesitas tecnología e inversiones. Es un acto desesperado de Morena para cambiar el discurso ante la derrota de la reforma eléctrica.

Laura Haro Ramírez, diputada del PRI.

No hay que nacionalizar nada, eso es una mentira, el litio ya es propiedad de la nación. La explotación es el tema. Estamos de acuerdo en la rectoría del Estado, en lo que no creemos es en los monopolios.

Horacio Fernández, diputado de MC.

No se van a permitir concesiones, ni permisos, ni licencias para que los privados exploten el litio en México, es el mineral del futuro.

Hamlet García Almaguer, diputado de Morena.

Se debe buscar el beneficio nacional con la explotación de este material, pero hay que ser realistas en que todas las paraestatales, como CFE o Pemex, son insostenibles y no tienen la capacidad.

Sergio Barrera, diputado de MC.

Deben permitir que los privados puedan participar, porque se requiere mucha inversión. Debemos permitir que participen los que tienen experiencia. Esto sí puede limitar la inversión.

Mauro Garza Marín, diputado de MC.

