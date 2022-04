Tras considerar como una simulación los cambios al dictamen de la reforma eléctrica, legisladores de MC, PAN y PRI por Jalisco insisten en que votarán en contra y no se alcanzará la mayoría calificada, por lo que darán un revés a la iniciativa impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Señalan que la reforma favorece al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reduce las inversiones e incumple acuerdos internacionales, entre otras afectaciones.

Para que se apruebe, se requiere que dos terceras partes del total de diputados avalen el dictamen (334 votos de 500 legisladores). Hoy se discutiría el dictamen en la Cámara de Diputados, pero Morena lo aplazó al domingo.

“Morena, el Verde y el Partido del Trabajo tienen 277 diputados. Si el PRI se mantiene en la posición, con el PAN, PRD y nosotros (MC), no se estaría aprobando esta propuesta enviada por el Ejecutivo”, destaca Mauro Garza, diputado por MC.

La reforma, explica, aumentaría el consumo del combustóleo, dañando más la calidad del aire; se daría preferencia a las energías fósiles, dejando de lado las energías limpias, y se incumplirían acuerdos internacionales con sanciones superiores a los 80 mil millones de dólares. “Esto sería pésimo para nuestro país”.

Manuel Herrera Vega, también diputado emecista, acentúa que la iniciativa inhibió inversiones. “Atenta contra la sustentabilidad, el medio ambiente, la competitividad, la inversión y el desarrollo del mercado eléctrico”.

Sergio Barrera, diputado del mismo partido, agrega que hay incertidumbre jurídica y, de aprobarse, podría generar una ola de demandas.

Laura Haro, legisladora priista, considera que no hay manera de que la reforma pase porque no se hicieron cambios. “Esta reforma huele a rancio y será sepultada”.

Gustavo Macías, diputado panista, apunta que en lugar de rescatar a la CFE, se debería invertir “en generar proyectos de energía solar para los que menos tienen en el país”.

Por su parte, Hamlet García, diputado de Morena, rechaza que los cambios representen algún riesgo. Y Rocío Corona Nakamura, legisladora del Verde, indica que votará a favor porque se garantiza una transición energética.

Diputados de oposición estiman que no bajarán los precios de la electricidad, además de que se rompen tratados internacionales. EL INFORMADOR/Archivo

VOCES

En la Cámara de Diputados

"Estamos rompiendo los tratados internacionales y no vamos a cumplir con las metas; por ejemplo, del Acuerdo de París. La inversión extranjera caería a niveles muy fuertes".

Sergio Barrera, diputado de MC.

"Son muy tramposos, no le mueven ni una sola coma. No atendieron a las voces de expertos que vinieron a los parlamentos abiertos, no atendieron a las voces de los diputados".

Laura Haro, diputada del PRI.

"Morena, el Verde y el Partido del Trabajo tienen 277 diputados. Si el PRI se mantiene en la posición, con el PAN, PRD y nosotros (MC), no se estaría aprobando esta propuesta".

Mauro Garza, diputado de MC.

"La alianza Va por México pide que esos 70 mil millones de pesos que hoy se le inyectan a Comisión Federal de Electricidad (…) se inviertan en generar proyectos de energía solar".

Gustavo Macías, diputado del PAN.

"Como Partido Verde vamos con la reforma eléctrica para garantizar una transición energética que cuida el medio ambiente y promueve el uso de energías limpias y renovables".

Rocío Corona, diputada del PVEM.

"Atenta contra la sustentabilidad, contra el medio ambiente, contra la competitividad, contra la inversión y contra el desarrollo del mercado eléctrico en nuestro país. Es muy nociva".

Manuel Herrera, diputado de MC.

"Van a bajar las tarifas. Eso tiene que ver con la energía como un derecho humano y con la propuesta de tarifas sociales que con distintas acusaciones de los grupos parlamentarios".

Hamlet García, diputado de Morena.

Difieren en impacto a las tarifas de la CFE por reforma eléctrica

Mientras el Partido Morena asegura que de aprobarse la reforma eléctrica se reducirán las tarifas de electricidad, diputados de oposición señalan que en realidad se dispararán, afectando el bolsillo de los que menos tienen.

“De aprobarse esta reforma se incrementarían las tarifas de luz y también podrían ocurrir apagones, por lo cual, muchas de las industrias que hoy están establecidas en nuestro país estarían evaluando permanecer en nuestro país o inclusive dejar de lado sus inversiones”, destaca el diputado Mauro Garza Marín.

Recuerda que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generan energía más cara que la producida por el sector privado, “porque lo hacen a través de plantas obsoletas que tienen más de 35 años de antigüedad y además tienen un contrato sindical que no le permite ser eficientes, por lo tanto tienen unos costos mayores”.

El legislador rechaza que se tenga la posibilidad de que ésta disminuya. “Es el mismo gobierno que ha mencionado que la gasolina costaría 10 pesos, es el mismo que ahora menciona que van a bajar los precios de las tarifas eléctricas”.

Sergio Barrera Sepúlveda, diputado emecista, indica: “estamos rompiendo los tratados internacionales y no vamos a cumplir con las metas; por ejemplo, del Acuerdo de París. La inversión extranjera caería a niveles muy fuertes y para muchos empresarios que han hecho inversiones grandes en el país, su inversión se vería comprometida y vendría una ola de demandas”.

Por su parte, Hamlet García Almaguer, diputado de Morena, asegura que sí se reducirá el cobro. “Eso tiene que ver con la energía como un derecho humano y con la propuesta de tarifas sociales que con distintas acusaciones que han hecho los diferentes grupos parlamentarios”.

Comenta que si avanza como está planteado, la reducción tendría que entrar en vigor antes de que concluya el año. “Y lo que se establece desde la reforma es la obligación de que la CFE pueda dictar esta reducción en acuerdo con la Secretaría de Hacienda”.

Manuel Herrera Vega, diputado por Movimiento Ciudadano, agregó que se favorecería un monopolio de la CFE que provocaría un aumento de las tarifas.

“Hoy tenemos que aspirar a tener energías baratas y limpias, y con ese proyecto de reforma no se logra ninguna de estas dos. La CFE pasaría a ser de una empresa productiva del Estado a un órgano del Estado, y nadie sabe qué es eso”.

Planta hidroeléctrica La Yesca. El Gobierno pretende mantener el control de la industria eléctrica y reducir su precio para la población. EL INFORMADOR/Archivo

VISIÓN

Los objetivos según el Ejecutivo federal

El Gobierno de México asegura que con esta reforma se mejoraría la economía de las familias con la reducción de los costos de los recibos de la luz y el gas. “Al tener gas más barato se podrán producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos”.

También promete que aumentaría la inversión y los empleos: “Se crearán nuevos trabajos en los próximos años. Con las nuevas empresas y menores tarifas habrá cerca de medio millón de empleos más en este sexenio, y dos y medio millones más para 2025, en todo el país”.

El objetivo más cuestionado es que se proyecta reforzar a Pemex y a la CFE, ya que afirman que “se le dará mayor libertad a cada empresa en sus decisiones para que se modernicen y den mejores resultados. Pemex y CFE seguirán siendo empresas 100% de los mexicanos y 100% públicas”.

Alertan sobre impacto en proyectos de Jalisco

Por factores como su alto consumo y baja producción energética, el sector productivo de Jalisco sería uno de los más afectados con la reforma eléctrica que impulsa el Gobierno Federal, consideraron especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Graciela Domínguez López, titular de la Coordinación de Sostenibilidad de la UdeG, advirtió que las restricciones a la participación de la iniciativa privada y a la producción de energías limpias frenarían las inversiones y pondrán en riesgo el sustento de unas mil familias que dependen del mercado eléctrico, que incluye la operación de centrales eólicas y huertos fotovoltaicos.

Los cambios en la política energética afectan proyectos de once parques eólicos y fotovoltaicos en Jalisco, advirtió la Agencia de Energía del Estado (AEEJ). Refirió que esas obras son necesarias para reducir el déficit que tiene la Entidad en materia de producción de energía, pues actualmente 80% del consumo energético de Jalisco se produce en otras Entidades.

Transición a energías limpias quedará estancada: IMCO

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en los términos en los que la impulsa el gobierno federal, implicaría cambios sustanciales que generan riesgos en el sector, comentó Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Explicó que la prioridad federal es inyectar electricidad que se produce en plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) donde usan combustibles más caros y contaminantes.

El segundo cambio es la forma en que se asignan los Certificados de Energías Limpias, ya que advirtió que eso inhibirá la transición del país hacia un sector eléctrico sustentable, por lo que consideró que provoca incertidumbre jurídica para quienes buscan invertir en México.

“Se privilegian las fuentes tradicionales de generación eléctrica, en especial, el carbón y el combustóleo usados en plantas termoeléctricas, sobre otras alternativas más limpias. Hay que subrayar que el combustóleo es un petrolífero tan contaminante que la Organización Marítima Internacional prohibió su uso a partir de enero de 2020”, precisó.

Añadió que un foco de alerta es que el plan de negocios de la CFE contempla agregar capacidad de generación a partir de fuentes renovables hasta 2027, lo que evidencia que la transición a energías limpias no es una prioridad.

EMPRESARIOS

Cámara de Comercio tapatía rechaza iniciativa; pide que no se apruebe

La Cámara de Comercio de Guadalajara emitió un comunicado en el que rechaza la iniciativa de reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética, debido a que consideran que existen riesgos de incapacidad para cubrir la demanda; se desplaza de forma desleal a la competencia del mercado; hay mayor opacidad, falta de vigilancia y de regulación; provocará una caída drástica de las inversiones en el sector, y se traduce en falta de credibilidad y confianza en el Estado de Derecho.

“Exhortamos a los legisladores, particularmente a las y los diputados federales por Jalisco, a que no aprueben esta iniciativa en estos términos, considerando las complejas consecuencias negativas que puede traer la misma para el futuro económico de nuestro país”, destacó la agrupación.

La discusión en el pleno de la Cámara de Diputados del dictamen de reforma constitucional se aplazó al domingo 17 de abril. EFE/Cámara de Diputados

CLAVES

Precio de la generación

Costo. Especialistas del México Evalúa y Baker Institute coincidieron en que la reforma energética propuesta por el Ejecutivo aumentaría el costo de la generación de electricidad, mermaría la calidad del servicio, ahuyentaría la inversión y quebraría al erario. El costo promedio de generación de la CFE actualmente es dos veces mayor que el promedio de generación privada.

Subsidio. En 2022, el Gobierno Federal destinará 72 mil millones de pesos para cubrir los subsidios a las tarifas eléctricas. Los fondos que transfiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la CFE, para cubrir la diferencia entre el costo de generación eléctrica y la tarifa que pagan los consumidores, es el cuarto mayor programa de subsidios en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Comparación. El subsidio a la CFE supera los recursos etiquetados a los programas de becas o al programa Sembrando Vida. El sector eléctrico debe fortalecerse en distintos ámbitos para enfrentar los desafíos del cambio climático, la transición a energías limpias y hacer frente al incremento de la demanda de electricidad que se verificará en los próximos años.

La discusión se pospone al domingo

Por mayoría de votos, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó posponer el debate de la reforma eléctrica en el pleno hasta el próximo domingo 17 de abril, lo anterior bajo la promesa de no convocar a sesión antes.

Así lo informó el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira: “Estamos en contra de que se haya pospuesto el debate. También se votó bajo el acuerdo de que no puede haber sesión antes para evitar algún albazo”.

Previamente, diputados de oposición comenzaron a llegar con maletas en mano para dormir en sus oficinas, para evitar que, derivado de las manifestaciones, se les impidiera el paso. Rubén Moreira adelantó que lo harán para el sábado en la noche.

