A poco más de dos años de haberla inaugurado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer la ceremonia de inicio de producción de la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco. Acompañado por Claudia Sheinbaum, presidenta electa, el jefe del Ejecutivo federal calificó de “histórico” el inicio de producción de combustibles de esta refinería, además de destacar el tiempo en su construcción y costo.

“Es un día especial, histórico porque se concluye esta obra y empieza a producir gasolinas, diésel y combustibles. Se construyó en un tiempo récord, no se hace en tan poco tiempo en ningún país, no hay nada que se le parezca en cuanto al tiempo de construcción, tampoco en cuanto al costo”, afirmó el Presidente.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, señaló que muchos de los detractores del Presidente López Obrador afirmaban que su Gobierno no podría construir magnas obras, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya o la refinería Olmeca, obras que, a dos meses de concluir su Gobierno, ya operan.

“Decían que no se podía construir una refinería y hoy inicia operaciones esta majestuosa obra de ingeniería civil petroquímica, petrolera, con voluntad, con tesón, sin corrupción y mucha convicción”, afirmó Sheinbaum.

Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, indicó que la refinería comenzará con una capacidad de 170 mil barriles diarios de petróleo crudo, lo cual equivale al 50% de su capacidad, pero para el 21 de agosto se alcanzará la capacidad máxima de 340 mil barriles diarios.

El economista Luis Miguel González afirma que la producción de petróleo crudo no tendrá repercusiones considerables en el precio de la gasolina. “La refinería se está inaugurando de manera simbólica, no está en plena capacidad y en buena medida no mueve la aguja en las variables importantes, no cambia la balanza de energéticos de México y habrá que ver en detalle, yo diría en los próximos meses, años, cuáles son sus costos de producción”, agregó.

Por otra parte, el presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana AC, Alejandro Sierra Peón, afirma que Dos Bocas tiene la capacidad para procesar los barriles de petróleo para satisfacer el abasto de gasolina del país, pero se debe reestructurar Pemex para que deje de ser una carga para el Estado.

“Se suma el precio de producir un barril de gasolina y también pagar esos grandes costos de la ineficiencia; es un grave error para el país.”

Según datos de la misma paraestatal,la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, tuvo un costo de construcción de 16 mil 816 millones de dólares y se espera que eleve considerablemente el procesamiento de crudo para que el país se acerque un poco más a la autosuficiencia energética.

Claudia Sheinbaum y López Obrador en el evento ayer en Dos Bocas. La refinería buscará contribuir a la autosuficiencia energética que busca implementar este Gobierno. EFE/Presidencia de México

“No hay nada que se parezca a Dos Bocas”: López Obrador

Proyecto polémico, considerado interminable y hasta inviable por los detractores de su gobierno. Pero al fin, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pudo cortar el listón inaugural de la refinería Dos Bocas Olmeca en Paraíso, Tabasco.

No es la primera ocasión que se anuncia la inauguración de este proyecto, aunque ahora promete que entrará en funciones y comenzará a contribuir a la producción nacional de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo.

En el acto de apertura estuvieron presentes, además de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, los secretarios de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán; Luisa María Alcalde, de Gobernación; Miguel Ángel Maciel, de Energía; Manuel Bartlett, titular de la CFE, así como el Gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino.

López Obrador aseguró que el complejo petroquímico tiene el mérito de haberse construido en “poco tiempo” y con una inversión menor a otras refinerías.

Recordó que se construyó en un tiempo récord. “No se hace en tan poco tiempo en ningún país, no hay nada que se le parezca en cuanto al tiempo de construcción”.

Durante el acto de apertura, agradeció primero a los obreros y trabajadores que hicieron posible su edificación, al tiempo que recordó que no se construía una refinería así “desde 1982, la de Salina Cruz. Coincide esa fecha con el inicio del periodo neoliberal, que terminó en 2018”.

El Presidente no dejó pasar la oportunidad de recorrer un poco la historia de México, en especial aquel lapso que él llama “periodo neoliberal”, donde considera que se desmanteló el aparato productivo del Estado.

Recordó las múltiples críticas que surgieron alrededor de la construcción de la refinería Dos Bocas, aunque agradeció que sus “adversarios” hayan encausado generalmente su molestia de forma civilizada. “Esta transformación la estamos llevando a cabo de manera pacífica. Agradezco a los conservadores de que aunque todos los días nos están golpeando políticamente, han actuado con responsabilidad, no se han pasado de la raya. No pasan de insultos, se enojan, informan, calumnian pero no pasa de allí”.

Rodeado de sus partidarios, el Mandatario recordó que la construcción de la refinería se enmarca en la transformación que su proyecto político aboga, una que afirma apostó por ser profunda pero a la vez pacífica.

“Pero no por ser pacífica es superficial, por ‘encimita’. Es profunda, radical, arrancamos de raíz el régimen de corrupción, injusticias, privilegios que se habían establecido en los últimos tiempos”.

Rocío Nahle, secretaria de Energía durante la construcción de Dos Bocas y ahora gobernadora electa de Veracruz, señaló en sus redes que era un honor estar en el inicio de actividades de la refinería y agradeció el apoyo que tuvo del Presidente.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, recordó que el terreno sobre el que está construido Dos Bocas no le costó nada a la empresa, pues ya era propiedad de Pemex.

De acuerdo al director de la petrolera, gracias a la nueva refinería, construida con mano de obra mexicana, permitirá la creación de 44 mil empleos directos y más de mil indirectos, provenientes de distintos lugares del país.

La refinería buscará contribuir a la autosuficiencia energética que busca implementar este Gobierno. X/GobiernoMX

Sheinbaum promete mantener precios de luz y gasolina

En la ceremonia de apertura de la refinería Olmeca, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la destacó como una “majestuosa obra” de ingeniería civil, petroquímica y petrolera.

Sin detallar el mecanismo, prometió que seguirá fortaleciendo a Pemex, “herencia del general Lázaro Cárdenas. Vamos a seguir avanzando en la reducción de importaciones de gasolina y diésel, además de fortalecer a la CFE. Esto ayuda, pues no aumentarán en términos reales los precios de ningún combustible ni la electricidad durante nuestro Gobierno”.

Sheinbaum Pardo anotó que la construcción de la refinería Olmeca es un triunfo sobre “los 36 años del modelo neoliberal, cuyo objetivo fue la privatización de nuestro petróleo, de Pemex y la CFE”.

Recordó que esos gobiernos explotaron al límite yacimientos importantes como Cantarell (en Campeche), pero “con el objetivo de venderlo al extranjero, mientras abandonaban la refinación, y en un acto de irresponsabilidad, comenzaron además a importar gasolina, diésel e incluso gas LP”.

La presidenta electa recordó a los presentes que en su sexenio se apostará por una política que “procese el crudo en nuestro país”, a diferencia del pasado, donde las ganancias del “oro negro” no se veían reflejadas en “ninguna obra pública importante”.

Además de la intención de robustecer Pemex y la CFE, explicó que tiene en mente un “plan de largo aliento para aumentar la producción de energías renovables sin dejar de defender la soberanía nacional”.

Justo en el campo de la soberanía nacional, recordó que el movimiento al que pertenece tiene entre sus bases la defensa de los recursos naturales y energéticos de la patria. “Recuerdo con orgullo que en 2008 nos movilizamos con las brigadas de mujeres para evitar la privatización de Pemex y la CFE”.

Remató asegurando que continuará el legado marcado por el Presidente López Obrador, impulsando y defendiendo al país. “México camina por una senda que está sustentada en nuestra grandeza e historia, en la economía moral, el humanismo mexicano y la filosofía de primero los pobres”.

Arranques en falso

Fueron múltiples las ocasiones que el Presidente colocó una fecha en el calendario para cortar el listón inaugural de la refinería Dos Bocas, una fecha que resultó ser más escurridiza de lo que imaginó el líder de la 4T, quien este fin de semana al fin ve concretado uno de los grandes proyectos de este sexenio.

Arranques parciales, fases de prueba y fechas que pasaron sin que ocurriera nada forman parte de la historia de un proyecto polémico.

2018. Llega al poder Andrés Manuel López Obrador, quien ya en campaña había prometido que construiría una refinería en Dos Bocas, Tabasco. Ese mismo año el Consejo de Administración de Pemex aprueba la construcción del complejo.

2019. Mayo. Se declara desierta la licitación para construir la refinería. Se pronosticó en aquel momento que el costo de edificarla sería de 8 mil millones de dólares y se esperaba que terminara de ser construida en 2029.

Julio. Inicia el acondicionamiento del sitio donde será construida la refinería. La construcción se emprende con la Secretaría de Energía al frente.

Diciembre 2019. La refinería Olmeca, cuando era terreno llano. SUN/Archivo

2020. Septiembre. La compañía Kellogg Brown & Root (hoy KBR) se retiró de la segunda fase de construcción de Dos Bocas. ¿La razón? Los enormes sobrecostos del proyecto.

2022. Mayo. Es la primera fecha de conclusión de la obra, según el plan inicial presentado en diciembre de 2018.

Julio. Se inaugura por primera vez Dos Bocas, o al menos una de sus etapas, sin que esté lista para producir nada aún.

Agosto. El Presidente López Obrador afirma que el complejo “producirá a su máxima capacidad en diciembre próximo”.

Septiembre. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, promete que en diciembre de ese año se obtendrá el primer barril de combustible y se comenzará con la inyección de gas”.

2023. Enero. AMLO promete que terminará la refinería y será capaz de procesar 170 mil barriles diarios. Da como fecha de apertura el mes de junio.

Mayo. El Presidente afirma que la refinería Olmeca será inaugurada en junio y lo hará operando al 100% de su capacidad.

Agosto. Se aplaza la apertura del complejo hasta noviembre de ese año. El Gobierno promete que arrancará produciendo 170 mil barriles diarios y en diciembre o enero de 2024 alcanzará la meta de 340 mil barriles por día.

Septiembre. AMLO asegura que la refinería ya comenzó a destilar gasolina, pero solamente en fase de prueba.

Diciembre. Se aplaza la fecha para que Dos Bocas alcance la producción de 340 mil barriles diarios, ya no será ese mes, sino en enero o febrero de 2024.

Febrero de 2023. Las obras avanzaban a toda velocidad. SUN/Archivo

2024. Enero. El arranque de actividades estaba proyectado este mes, pero se postergó a marzo del mismo año. AMLO asegura que la refinería ya está a punto de producir, yo creo que para abril”.

Mayo. Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, afirma que Dos Bocas comenzará a operar al 100% en junio de este año. Explica que “faltan semanas, pues son miles de componentes, siempre falta un tornillo que apretar o una tuerca”.

Junio. Se vuelve a aplazar la fecha... ahora para julio.

Julio. Romero Oropeza anuncia que la refinería abrirá en agosto de este año, pero el plazo para que la planta comience a producir 340 mil barriles llegará hasta finales de este mes.

LA VOZ DEL EXPERTO

Sanar Pemex, fundamental

Alejandro Sierra, Presidente de la Federación de Colegios de Economistas.

Tras la inauguración de la Refinería Olmeca, conocida como Dos Bocas, Alejandro Sierra Peón, Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C., señaló que este proyecto tiene la capacidad para producir los barriles de petróleo necesarios para solventar el abasto de gasolina de México, sin embargo, primero es necesario reestructurar Pemex para que deje de ser una empresa que le cuesta dinero al Estado.

“No ha sido (Pemex) en 20, 30 años una empresa paraestatal con mucha honestidad en el manejo de los recursos. Yo creo que el tema financiero tendrá que ser fundamental, el manejo administrativo”.

Agregó que “yo tengo la convicción de que sí se puede lograr en tanto se haga un reingeniería profunda en términos de Pemex”.

Celebró que el sureste mexicano reciba este tipo de inversiones y proyectos de infraestructura. “Habían dejado olvidado el sureste, es decir, solamente el Gobierno Federal volteaba a verlos para sacar recursos naturales y dejarlos en el olvido”.

Balanza energética sigue igual

Luis Miguel González, director editorial de El Economista.

Luego de que la Refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos insignia de la administración de Andrés Manuel López Obrador, comenzará sus operaciones, Luis Miguel González, economista y director editorial de El Economista, señaló que la producción de petróleo crudo no tendrá repercusiones considerables en el precio de la gasolina en el país.

Apuntó que “hay que distinguir lo que es la mercadotecnia de la refinería de lo que es la realidad”.

El experto destacó que tampoco cambiarán los precios de la gasolina en el sexenio de Claudia Sheinbaum, pues las variables dependen de la política de ingresos de Hacienda, por lo que Dos Bocas no cambiará nada en México.

“Yo soy muy escéptico respecto a la capacidad de Dos Bocas de cambiar una realidad. Vamos a seguir dependiendo del petróleo que se refine en Texas […] Tiene más que ver con marketing político que con política económica o política energética”, sentenció.