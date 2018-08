Reestructuran sus deudas 31 municipios de Jalisco

Para buscar disminuir el pago de intereses en los créditos que han contratado, 31 Ayuntamientos de Jalisco renegociaron su deuda durante los últimos dos años, usando la Línea de Crédito Global Municipal que emitió el Gobierno del Estado. Este mecanismo de financiamiento ofreció a los municipios refinanciar, reestructurar sus deudas o contratar créditos para proyectos de inversión.

El mayor monto erogado fue para el municipio de Puerto Vallarta, que accedió a 238 millones para refinanciar sus pasivos. En total, suman mil dos millones de pesos dirigidos a los Ayuntamientos que renegociaron sus créditos.

Héctor Pérez Partida, titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf); señaló que detectaron casos en los que las alcaldías habían contratado créditos con “cláusulas leoninas”, con comisiones altas hasta en el pago anticipado de sus deudas. El funcionario explicó que la Línea de Crédito Global se creó como la vía para apoyar a los Gobiernos municipales sin recurrir al subsidio. “Este mecanismo lo que pretendía era generarles liquidez a los municipios. Les ahorramos todos los gastos de calificación crediticia y de revisión de contratos, porque también los bancos les ponían contratos a veces muy leoninos”.

El director de Apoyo Financiero Municipal de la Sepaf, Jaime Ortiz González, acentuó que este mecanismo no implicó un rescate de los Ayuntamientos, pues comprometieron sus participaciones para garantizar los pagos y el Estado solamente les dio acompañamiento y gestionó mejorar condiciones de los financiamientos. Comentó que de cara al cierre de las administraciones municipales no detectan municipios con “focos rojos”.

“No hemos encontrado ningún municipio que este en una situación de crisis, que venga y nos diga: ‘Me urge’. Hay algunos que, a lo mejor por cerrar algún proyecto, piden anticipo de las participaciones, pero no están pensando en acceder a un crédito a estas alturas, simplemente cubrir sus necesidades de cierre. Creemos que habrá entregas sanas de finanzas en los municipios”.

El funcionario indicó que el Estado fungió como aval limitado. Y se destinaron 117 millones de pesos para crear un fondo de garantía adicional en caso de algún impago, lo que calificó como remoto, pues la cobertura de los créditos se garantiza con las participaciones.

La Línea de Crédito se planteó con un techo de tres mil millones de pesos y fue contratada con Banobras. El esquema estará vigente hasta el término de la administración estatal y se acordó con los actuales Gobiernos municipales comprobar y terminar sus proyectos en los primeros días de septiembre para evitar complicaciones con los cambios de administración.

Liberan 30 nuevos créditos para alcaldías

Para el financiamiento de nuevas inversiones, los municipios utilizaron la Línea de Crédito Global Municipal (LCGM) para concretar 30 nuevos proyectos, que implicaron créditos por 399.4 millones. El empréstito de mayor monto se entregó a Tepatitlán de Morelos, que recibió 100 millones de pesos.

Miguel Turriza Cuevas, director de Egresos de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf), explicó que se apoyó a los municipios en la elaboración de sus proyectos y se privilegiaron las obras con mayor impacto y beneficio social para cada localidad.

Cuestionado de que sólo 40 de los 125 municipios del Estado accedieron a la Línea de Crédito Global Municipal, el director refirió que la Secretaría no promovió que los Ayuntamientos se endeudaran más y sólo se les planteó a los presidentes municipales que se acercaron buscando alternativas para mejorar sus finanzas.

“Si son pocos municipios, que bueno que sean pocos… son todos los que han querido, no hay ninguno que haya resultado no atendido. Algunos no están en posibilidades de cumplir”.

Agregó que aún tienen en proceso alrededor de 360 millones de pesos pendientes de disponer, en casos como Tlajomulco que están en trámite para recibir los recursos.

NUMERALIA

Créditos liquidados

100 millones de pesos contratados el 21 julio 2017 con Santander. Fue liquidado el 30 junio de 2018.

150 millones de pesos contratados el 14 diciembre de 2017 con Banorte. Fue liquidado el 30 junio de 2018.

40 millones de pesos contratados el 20 de diciembre de 2017 con Santander. Fue liquidado el 16 junio de 2018.

Piden ampliar vigencia de contratos

El Congreso del Estado tiene pendiente de aprobar la iniciativa para que los contratos firmados por el actual Gobierno estatal, trasciendan y sean reconocidos por la próxima administración.

Gerardo Castillo Torres, director jurídico de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), aseguró que la petición tiene como objetivo dar continuidad algunos servicios y arrendamientos durante los últimos 26 días de este año. El funcionario precisó que de no darse esta ampliación, la nueva administración tendría que arrancar preocupándose por generar convenios para mantener algunos servicios.

Según el abogado de la Sepaf, la solicitud es un trámite habitual cada seis años en el relevo en Gobierno del Estado. Y negó que pueda usarse para heredar algunos contratos, pues en este caso el reconocimiento sería por menos de un mes.

“De lo contrario, implicaría que la nueva administración en esos 26 días tendría que generar los instrumentos necesarios para prorrogar los contratos que celebró la administración actual, que termina el día 5 de diciembre. Son contratos que se refieren a los servicios básicos y arrendamientos”.

Por su parte, el diputado Salvador Caro Cabrera, presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso estatal, apuntó que a casi cuatro meses de que recibieron la propuesta aún no obtienen información adicional para conocer de qué contratos o servicios se refieren. Reiteró que mientras no se tenga la información completa no podrán aprobarlo.

“Habrá un ejercicio transparente y responsable en función de la información que nos hagan llegar. No podemos aprobar algo que no conocemos, sería muy perverso que no hicieran llegar la información sobre las necesidades que tiene el Ejecutivo”.

Los beneficiarios

En total, 40 municipios accedieron a la Línea de Crédito Global Municipal.

21 administraciones gestionaron refinanciamiento de deuda y nuevos créditos.

10 Ayuntamientos sólo apostaron por la reestructura de sus deudas.

9 alcaldías obtuvieron nuevos créditos.

Los opacos

Los municipios de Villa Corona y Juanacatlán no calificaron para acceder a la Línea de Crédito Global Municipal por no cubrir con la publicación de su información de la deuda.

Reestructuración de deudas

MUNICIPIO MONTO Puerto Vallarta 238’393,008 Zapotlán El Grande 74’461,432 Chapala 72’025,684 La Barca 62’540,994 Ocotlán 59’451,643

Los municipios con nuevos créditos más altos

Tepatitlán 100’000,000 Ocotlán 35’000,00 Zapotlán El Grande 32’838,799 La Barca 26’519,006 Tala 21’552,857

Liquida Guadalajara tres contratos quirografarios

Los tres créditos de corto plazo que contrató el Ayuntamiento de Guadalajara durante 2017 fueron liquidados el pasado mes de junio. En total se cubrieron 290 millones de pesos de endeudamientos contratados con los bancos Santander y Banorte.

La tesorera tapatía, Irlanda Baumbach Valencia, explicó que, para dar cumplimiento a la Ley de disciplina financiera, tres meses antes del cierre de la actual administración los empréstitos de corto plazo debían estar liquidados; es decir, el último día del mes pasado.

“La siguiente administración realmente la recibirán sin ningún endeudamiento de corto plazo, más que los de largo plazo, que ya se tenían desde 2010. Además, la nueva administración recibe la deuda con una mejor tasa, con un saldo menor, no le dejamos compromisos por adelantos de participaciones”.

Subrayó que los tres créditos de corto plazo se invirtieron en varios rubros y ya se dispusieron en su totalidad. Recordó que actualmente el municipio tiene dos créditos a largo plazo, que representan una deuda de mil 157 millones y otro por 753 millones.

Argumentó que con la renegociación que se aprobó en la actual administración consiguieron mejorar las tasas de interés sin alargar los plazos de pago. Destacó que la calificadora Fitch Ratings subió la calificación crediticia al municipio a A+ con una perspectiva estable.

La tesorera comentó que, para refinanciar su deuda, no recurrieron a la Línea Global de Crédito Municipal que abrió la Secretaría de finanzas y apostaron por negociar directamente con los bancos.

GOBIERNO DE JALISCO

Esperan ajustes al crédito de 3,800 millones de pesos

La solicitud para hacer ajustes al crédito de tres mil 800 millones de pesos para el Gobierno de Jalisco, aprobado desde 2015, busca conseguir ahorros en la disposición de los recursos y dar certeza a los bancos con los que se contrató, explicó Miguel Turriza Cuevas, director de Egresos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), quien argumentó que con las medidas de austeridad aplicadas por la actual administración, obtuvieron recursos adicionales con los que consiguieron diferir la disposición de fondos del endeudamiento y pagar menos intereses sin comprometer las finanzas estatales.

El funcionario calculó que se han ahorrado aproximadamente 20 millones de pesos anuales.

Sobre la iniciativa enviada al Congreso del Estado para modificar el crédito, el director de Egresos de la Sepaf aseveró que no implica modificar los montos o los plazos, y también detalló que se trata de dar certeza a los bancos y adecuar las cláusulas de contratación donde se especificaba el destino de los recursos.

“Ni una obra más ni una menos; ni cambio de monto, destino, plazo ni nada. Esta cláusula concreta lo que está diciendo es: ‘Permíteme que en lugar de dejar vivo el aviso que le di yo al banco de que era para esto en específico, ahora puede ser para cualquiera de lo que se me autorizó dentro de los tres mil 800 millones”.

A casi tres años de la aprobación del crédito para obra pública, el Gobierno estatal ha dispuesto de 85% del monto aprobado y el plazo para ejercerlo vence en noviembre.

Cronología de la deuda

• 09 de octubre de 2015

El Congreso del Estado aprobó la contratación de un crédito por tres mil 800 millones de pesos para proyectos de inversión y compra de infraestructura.

• 15 de diciembre de 2015

Sale la primera licitación por 610 millones de pesos para financiar la ampliación de la Línea 1 del Tren Eléctrico Urbano, la remodelación de escuelas y la construcción del Batallón Militar ubicado en el municipio de Tecalitlán.

• 26 de febrero de 2016

Emiten la segunda licitación por mil millones de pesos para adquirir los 12 vagones de la Línea Uno del Tren Eléctrico Urbano.

• 18 de marzo de 2016

Publican la tercera licitación por 535 millones de pesos: 400 millones para 25 obras públicas en Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, y 135 millones a la continuación de la construcción del Conjunto de Artes Escénicas.

• 7 de julio de 2016

Sale la cuarta licitación por 735 millones para la plataforma integral y operación del “Escudo Urbano C5”: 695 millones de pesos para el sistema de video vigilancia y 40 millones de pesos para la continuación del Centro Universitario de Tonalá.

• 22 de septiembre de 2016

Se concreta la quinta licitación por 500 millones de pesos para obras de conservación, construcción, reconstrucción, rehabilitación de caminos y carreteras.

• 28 de octubre de 2016

Publican la sexta licitación por 420 millones de pesos: 200 millones se invertirán en la construcción de tres bases regionales de la Fuerza Única en el interior del Estado. Los 220 millones de pesos restantes son para la rehabilitación del Centro de Readaptación Social en Puente Grande y de Centros Integrales de Justicia Regional.