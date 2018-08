Reducir desigualdad, reto de Lemus

La prioridad para la administración de Pablo Lemus será continuar con la reducción de la desigualdad en el municipio. El presidente municipal reelecto explica que impulsará la consolidación de cinco ejes para lograrlo: educación, cultura, deporte, empleo y salud. Y la mejora de los servicios públicos es la otra apuesta.

Dentro de las estrategias, han llevado talleres a colonias con altos índices delictivos. También han implementado un programa denominado “Escuelas con Estrella” mediante el cual remodelan las banquetas, las bardas perimetrales, el área deportiva e instalan una lona sobre los patios para proteger a los niños del Sol y la lluvia. El próximo trienio intervendrán 100 planteles.

“Tenemos también el programa de Zapopan Presente, que apoya a 200 mil niños y niñas del municipio con uniformes, que en nuestro caso son pants, zapatos deportivos y mochilas con útiles. Pero los útiles no se los compramos nosotros, les damos un vale para que lo cambien en las papelerías del municipio. Así la derrama económica baja a la base de la pirámide”.

Explica que cuentan con un programa de becas para estudiantes de preparatoria para que puedan acceder a sus estudios profesionales. Éste se encuentra dividido en dos: subsidian con 500 pesos a quienes tengan un promedio de seis a 7.9. Y mil pesos mensuales a los que tengan ocho o más. Los apoyos se entregan en una tarjeta.

En el ámbito de cultura, precisa que este año alcanzarán la cifra récord de tres millones de personas que han participado en actividades culturales gratuitas en el municipio, contra un millón 200 mil en el trienio pasado.

Además, explica, han rehabilitado 35 de las 86 unidades deportivas que hay en el municipio. En algunas se aplicaron modelos financieros, que incluyen participación de la iniciativa privada. El Ayuntamiento pone la inversión inicial y empresas se responsabilizan del mantenimiento. Y espera concluir el resto en el próximo trienio. Además, construirán “parques de bolsillo” y lineales.

Las políticas públicas que se tenían para el empleo se fortalecieron y las sectorizaron para atender las necesidades de cada uno de los nichos de mercado. Tienen programas para mujeres empresarias, para niños emprendedores y personas con discapacidad, entre otros.

Por su parte, en el tema de salud, renovaron el Hospitalito y todas las unidades de la Cruz Verde. En la Mesa Colorada hicieron una nueva clínica y construirán dos más en la Carretera a Colotlán y en la Venta del Astillero.

Pobreza

De acuerdo con la última medición de la pobreza municipal realizada el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2015, en Zapopan, 30.2% de su población tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar. Esto equivale a 484 mil 657 personas que no ganan lo necesario para vivir dignamente.

Zapopan brinda paquetes escolares a más de 200 mil niños de 795 escuelas de educación básica en cada ciclo escolar. EL INFORMADOR/Archivo

Construyen “colmenas” para mejorar tejido social

Para reducir los índices delictivos en colonias marginadas, el Gobierno de Zapopan aplica una estrategia denominada “colmenas”, que lleva talleres contra las adicciones y la violencia intrafamiliar, deportivos, culturales y para aprender oficios a los habitantes de zonas lastimadas por la inseguridad.

La estrategia, explica el presidente municipal Pablo Lemus, la replicó de la ciudad de Medellín en Colombia donde la comenzaron a aplicarlas tras la muerte de Pablo Escobar en los noventa. Para recuperar los espacios donde el narcotraficante dejaba los cuerpos de sus enemigos, el municipio construyó parques-biblioteca.

En Zapopan, rebautizaron a la estrategia como “colmenas”, que inició en la colonia Miramar porque registra los más altos índices delictivos del municipio. En esa colonia imparten 67 talleres dependiendo de la orientación y el momento que se vive.

“A la ‘colmena’ de ahí le pusimos Rogelio Padilla en honor al fundador de Mamá A.C. Es todo un modelo de prevención del delito. En las ‘colmenas’ se dan talleres contra adicciones, contra la violencia intrafamiliar. También se dan talleres de danza, de box, de futbol americano, de futbol soccer y, principalmente, de oficios, para reintegrar a la vida productiva a las personas. Damos desde fontanería, cultura de belleza, cursos para chavos que quieren poner su propio negocio de luz y sonido. La cosa es alejarlos de la drogadicción y del pandillerismo para meterlos en una vida productiva”.

Acentúa que la ‘colmena’ en la colonia Miramar atiende a mil 700 personas. Este año entregarán otras dos en la Mesa Colorada (Villas de Guadalupe) y San Juan de Ocotán.

“Pero este programa no va solo, todo esto está planteado con ONU Hábitat. A la par de que construyes la ‘colmena’, renuevas la unidad deportiva de la zona y luego haces un espacio público donde la gente pueda convivir. Todo va enfocado al espacio público y a la convivencia social”.

Explica que otro ejemplo es el caso de la colonia Constitución, donde se construyó un centro cultural que atiende a seis mil 500 personas mensualmente con clases de teatro, danza, escultura, pintura y todos los instrumentos que forman parte de una orquesta sinfónica. Cuentan con apoyo de Fundación Azteca.

“Estos modelos son extraordinariamente caros. Lo que hacemos es poner la infraestructura, la construcción el modelo, pero buscamos a distintos entes para que nos ayuden a operar. Los 67 cursos que se dan en las ‘colmenas’ son impartidos por las universidades como un servicio social. Con 12 funcionarios públicos nada más operamos”.

Indica que tan sólo en la ‘colmena’ de Miramar se requirió de una inversión inicial de 40 millones de pesos. “Esto es un modelo que se tiene que dar a conocer”.

Va por inversión de 4 mil millones en infraestructura

Para el siguiente trienio, el compromiso de Pablo Lemus es lograr una inversión de cuatro mil millones de pesos en infraestructura. Esto representa un aumento de 647 millones en comparación con la bolsa destinada en esta administración.

Lemus explica que este monto se destinará para el arreglo de calles, drenaje, remodelación de escuelas y rehabilitación de unidades deportivas, entre otros. Si bien no dio a conocer una cifra para las obras de repavimentación, remarca que dividen las obras de vialidades en conectividad e infraestructura social. De esa bolsa, al menos 600 millones serán para movilidad sustentable e incluyente. “No es lo mismo la avenida Universidad, que ya estamos terminando, a una calle en la Mesa Colorada. Aquellas tienen una lógica social… lo de acá, una lógica más conectividad y de competitividad”.

Serán varias vialidades que recibirán renovación de la carpeta asfáltica en algunos tramos, como Vicente Guerrero, avenida Inglaterra, avenida Zoquipan, avenida San Jorge y avenida Vallarta. También construirán soluciones viales en Aviación y Vallarta para conectar hacia el estadio de futbol, en Servidor Público y Santa Margarita y en Patria y Avenida Universidad.

Señala que una de las obras más emblemáticas que dejará su administración será el Parque Zapopan Central, que estará cercano al Estadio de los Charros. “Estoy muy clavado con el tema del espacio público. Van a ser 47 mil metros de parque, será el nuevo entorno urbano cercano al Centro Histórico y al Centro Cultural Universitario. Creo que el Parque Zapopan Central va a ser la obra más emblemática. Ya vamos muy adelantados”.

Explica que dentro de este espacio habrá un edificio de oficinas administrativas de seis mil metros cuadrados, que ya está por concluirse. La mudanza de dependencias comenzará en noviembre. “Vamos a pasar primero todas las oficinas que tenemos en Calle 2, como Catastro, Ordenamiento del Territorio y Obras Públicas. A la UdeG se las tenemos que entregar el último día de diciembre, porque ahí va a ser el centro de cinematografía de Guillermo del Toro. Nosotros necesitamos movernos antes de ese día. Por eso hicimos ese edificio, para dejar de pagar renta en todas las oficinas… a la UdeG le pagamos 400 mil pesos de renta mensual. Mientras que la construcción del espacio público, que estamos empezando la socialización en las colonias, iniciará en diciembre…”.

En la “colmena” de la colonia Miramar dan 67 cursos entre deportivos, contra adicciones y violencia. También para aprender oficios. ESPECIAL

La inversión de este parque y para el edificio administrativo es de 520 millones de pesos, que se financió con la venta de siete predios propiedad municipal. El área verde contará con plaza pública, lagos artificiales, jardines, zona infantil y gimnasio al aire libre.

Otra importante obra que buscarán promover junto al Gobierno del Estado será una línea de autobús de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés) desde el final de la Línea 3 del Tren Ligero, en Periférico y Juan Gil Preciado, hasta Tesistán, con un ramal hacia Valle de los Molinos.

Principales proyectos

Parque Zapopan Central

BRT en Periférico

Pavimentación de vialidades como Vallarta, San Jorge e Inglaterra

Rehabilitación de 65 unidades deportivas.

No habrá intermediarios…

Lemus recalca que su trato con el Gobierno federal será directo y sin necesidad de intermediarios. Menciona que la figura de coordinador estatal, que Carlos Lomelí aseguró controlará el presupuesto federal en Jalisco, no ocurrirá. “Eso no va a suceder, no me preocupa en lo absoluto. Nosotros vamos a mantener comunicación con el Gobierno federal como lo hemos demostrado hasta hoy”.

Aseguró que su postura es la misma del gobernador electo Enrique Alfaro para tener una interlocución directa con el Gobierno federal, sin intermediarios. “Creo que hubo una confusión importante del modelo que quiere seguir Andrés Manuel (López Obrador). Lo que yo he logrado investigar en la Ciudad de México es que va a ser una coordinación para los programas sociales, única y exclusivamente… es que el programa de 65 y más es una verificación del padrón y depositar directo al beneficiario desde México. Habrá una coordinación aquí de los desayunadores, de los comedores, de las despensas y de todo lo que ya hay a nivel federal. A nosotros ni siquiera nos llegan esos recursos”.

Añade que no está preocupado por el papel de Lomelí.

Descarta más deudas

Durante la siguiente administración, el Gobierno de Zapopan no contratará crédito alguno a largo plazo. Así lo asegura Pablo Lemus. “No he contratado ni un centavo de deuda, ni voy a contratar por los próximos tres años. Ni a corto ni a largo plazos”.

Indica que cuando les entregaron la administración en 2015, les heredaron dos mil 300 millones de pesos de deuda, de los cuales mil 300 eran a largo plazo y mil, a corto plazo. “Hoy, la deuda a largo plazo vale menos de mil millones; es decir, que hemos logrado pagar más del 30% de la deuda bancaria y la deuda a corto plazo prácticamente ya no existe. Lo que tenemos es el corriente de proveedores normal”.

Sobre el impuesto predial, el primer edil informa que la cartera vencida del municipio era del 33% al iniciar la administración y, actualmente, es de apenas el 23 por ciento. “Lo que hicimos fue cobrarles a los grandes deudores, esa fue la estrategia”.

En total, la recaudación propia del municipio aumentó de 43% a 49.3% del total de los ingresos. También incrementaron la recaudación del impuesto predial de 752 millones a mil millones de pesos.

Contra la delincuencia, mil policías adicionales

Pablo Lemus asegura que en los siguientes tres años contratará a mil elementos para reforzar a la Policía de Zapopan y llegar a un estado de fuerza de casi tres mil policías.

“Somos la Policía mejor pagada a nivel municipal de toda la República Mexicana. Es un problema, aún así con los sueldos y prestaciones, contratar policías”.

Indicó que esperan captar a jóvenes que realizaron su servicio militar. “Después de que tengan esa educación castrense, nosotros los queremos jalar para que hagan carrera en la Policía”. En el trienio que está por concluir, la administración municipal contrató a 554 nuevos elementos más que el Gobierno anterior.

El primer edil de Zapopan enfatiza que su estrategia de seguridad contempla tres etapas: el fortalecimiento de la policía municipal, la estrategia de prevención a largo plazo y estar ligados al plan estatal.

Respecto al primer punto, señala que planea una nueva adquisición de patrullas mediante un esquema de arrendamiento. Indica que la meta es llegar a una unidad por cada una de las casi mil colonias que conforman al municipio.

“Al inicio de la administración recibimos sólo 115 patrullas funcionando. En los tres años de Gobierno compramos 537 nuevas unidades. Las otras 115 las jubilamos porque ya no servían para nada. Ahorita tenemos una patrulla por cada dos colonias y la apuesta es llegar a una por colonia; es decir, estaríamos adquiriendo el mismo número de unidades”.

Considera que comprar las unidades no es una opción, pues por el uso que tienen estos vehículos, su tiempo de vida apenas rebasa los cuatro años. “El modelo es rentar. Aquí lo rentas, lo usas y lo desechas”, señaló.

Zapopan cuenta con una patrulla por cada dos colonias, el objetivo del alcalde es tener una por cada colonia. EL INFORMADOR/Archivo

Respuestas rápidas

—¿Cuándo terminarán de reemplazar las luminarias?

—La concesión del alumbrado público se entrampó por el pleito legal de dos empresas que participaron en la licitación de la concesión y nos mantienen atorados, pero no nos hemos cruzado de brazos. Hasta este momento hemos comprado 16 mil nuevas luminarias LED. Las que tenemos que sustituir son 82 mil en todo el municipio.

—¿Van a licitar las demás o será adjudicación directa?

—(No), porque más te atora. Como ya tienen derechos adquiridos, nos meteríamos en una bronca que no podría solucionar en tres años. Lo que sí cabe como una posibilidad es que algún día se resuelvan esos juicios en los próximos tres años y que una empresa le gane a la otra o que se pongan de acuerdo. Pero volver a hacer un proceso de concesión del alumbrado público, eso no lo voy a hacer. Ni de ningún otro servicio.

—¿Cuándo habrá nuevos planes parciales en Zapopan?

—En febrero próximo. Ya hicimos la consulta pública, recibimos alrededor de dos mil 600 observaciones y aceptamos mil 800. Habrá sorpresas, sí vienen datos interesantes. El Programa de Desarrollo Urbano municipal lo vamos a tener entre diciembre y enero, y el Plan de Ordenamiento Ecológico y los planes parciales, los tendremos en febrero del próximo año.

—¿Habrá cambios en el gabinete?

—Se queda el comisario de Seguridad Pública. Roberto Alarcón se queda. Espero que Enrique Alfaro no me lo vaya a pedir (para el Estado). Juan José Frangie repite como jefe de Gabinete y repite Sergio Ramírez como comandante de Protección Civil y Bomberos… Tostado se va de secretario general. Todos los demás puestos cambian.

