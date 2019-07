Recolección de basura, el servicio mejor evaluado

La recolección de basura es el servicio mejor calificado por la población, principalmente en Guadalajara y Tlajomulco, revela la Evaluación de Servicios Municipales que realizó la consultora Ice Mercadotecnia en junio pasado. En una escala del 0 al 10 obtuvo la puntuación más alta en la metrópoli: 7.3. Sin embargo, en la medición por municipio Tlaquepaque reprobó (5).

De siete servicios evaluados con una visión metropolitana, los servicios médicos quedaron en la segunda posición, con 6.6 puntos. Los cinco restantes reprobaron: limpieza y mantenimiento en parques y camellones, obras públicas, pavimentación y bacheo, alumbrado público y áreas recreativas.

La principal causa de la mala calificación en Tlaquepaque, de acuerdo con el titular de Aseo Público, Jesús Gabriel Padilla, es la falta de unidades nuevas.

Por su parte, en Guadalajara la frecuencia del paso de los camiones, por algún problema en éstos, es la principal dificultad, afirma Óscar Villalobos, coordinador de Servicios Públicos del Ayuntamiento. Para mejorarlo, la empresa Caabsa Eagle ya trabaja para renovar la flota. “No podemos tener camiones de más de nueve años (de antigüedad). A finales de 2018, ellos (Caabsa) subieron al Cabildo la solicitud de un crédito por más de 200 millones de pesos para la adquisición de alrededor de 100 nuevos vehículos, para sustituir los que ya no tengan esta vigencia. Con esto tendremos un parque vehicular nuevo y con más capacidad de carga, pues se pretende que en lugar de ocho toneladas carguen entre 12 y 14 cada uno”.

José Miguel de Lachica, director de Mantenimiento de Tlajomulco, subraya que, para resolver el problema por la falta de unidades, derivado por las fallas que provocan las lluvias, el Ayuntamiento cuenta con aproximadamente cinco unidades de inventario para no dejar de brindar el servicio. También buscan reemplazar algunos vehículos, aunque se encuentran en pláticas entre el municipio y la concesionaria.

En Tonalá, el secretario general, Manuel Salvador Romero, responde que se encuentran en constante comunicación y mesas de trabajo con Caabsa para pasar los reportes de la ciudadanía y buscar soluciones con los camiones que tienen en Aseo Público.

En Zapopan, donde el municipio se encarga de la recolección, Francis Bujaidar, coordinador de Servicios Públicos, contesta que de los 210 camiones disponibles sólo 155 funcionan. Al igual que en Tlaquepaque, en Zapopan tienen unidades de más de 20 años de antigüedad, lo que hace más deficiente el servicio. Sin embargo, buscan comprar 135 vehículos.

La recolección de basura en Tlaquepaque obtuvo una calificación reprobatoria de 5 puntos (en la foto, colonia Los Meseros). Tlajomulco (8.6) y Guadalajara (8.2) fueron los mejores. EL INFORMADOR/F. Atilano

Tlaquepaque, reprobado en recolección de basura

En general, la recolección de basura es el servicio mejor evaluado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, tras una evaluación que también se aplicó en las unidades de servicios médicos, limpieza y mantenimiento de parques y camellones, obras públicas municipales, pavimentación y bacheo, alumbrado público y áreas verdes y recreativas. Sin embargo, Tlaquepaque es el único municipio reprobado en el servicio de recolección de basura, con una calificación de 5. Lo anterior, de acuerdo con la Evaluación de Servicios Municipales aplicada en junio pasado por la empresa Ice Mercadotecnia.

Aunque 34% de los habitantes de Tlaquepaque opinó que mejoró el servicio de recolección de basura, 43% respondió lo contrario, que empeoró. Es el municipio en donde existe la mayor desacreditación sobre este servicio.

Ante la pregunta: ¿Cuáles tres servicios públicos son, en su opinión, los más importantes para el bienestar de la población? En Tlaquepaque destaca que el primero fue la recolección de basura, ante las fallas y los problemas que se provocan en los barrios o las colonias. En este municipio, 39% contestó que es el más importante para su bienestar, mientras que en segundo lugar fue la vigilancia policial, con 20 por ciento.

Sobre la anterior pregunta, el servicio de recolección de basura en Guadalajara es tan bien calificado y eficiente, que los encuestados opinaron que el alumbrado público es el principal servicio que requieren para el bienestar, con 65 por ciento.

Jesús Gabriel Padilla, director de Aseo Público de Tlaquepaque, explicó que esto se debe, principalmente, a la falta de unidades o, más bien, a las unidades viejas y en mal estado, ya que algunas tienen hasta 30 años.

“En 2015, cuando entró la administración (de María Elena Limón), 39% de las unidades eran de 1980 y 1990, lo que causa que se descompongan e imposibilita una recolección constante por la logística” en las calles del municipio.

Señaló que, para resolver este problema, ya se compraron seis unidades nuevas y se tienen estimadas, para este año, otras 11, con lo que se disminuiría en más de la mitad ese 39% de unidades antiguas, las cuales se darían de baja para renovar la flota.

“El servicio que se da es directamente proporcional a las herramientas de trabajo y a la disposición que tenemos de éstas. Muchas veces no es tanto que el personal no está haciendo bien su trabajo, sino que no hay herramientas con qué hacerlo”.

Además, Jesús Gabriel Padilla remarcó que el Sureste del municipio es el que más sufre por esto, pues los camiones, que recolectan 10 toneladas al día, no pueden ingresar a las colonias de este lugar ya que es una zona donde los cables están muy abajo y las condiciones geográficas de terracería (y lodo en tiempo de lluvias) les impide el paso. “Lo que hacemos en esos casos es meter camionetas de 3.5 toneladas y, aún así, muchas veces se dificulta el ingreso”.

Por su parte, Tlajomulco (8.6), Guadalajara (8.2), Tonalá (7.1) y Zapopan (7) obtuvieron mejores calificaciones en recolección de basura.

De los siete servicios evaluados en Tlaquepaque, se remarca que la población reprobó todos. Y el peor fue para las áreas verdes y recreativas, con 2.9 puntos.

Caabsa Eagle impulsa la renovación de unidades

Con el fin de mejorar cada vez más el servicio que brinda Caabsa Eagle a Guadalajara, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga en la recolección de basura, Antonio Villada Navarro, director de la empresa, acentuó que este año ya buscan la adquisición de aproximadamente 135 nuevas unidades para los municipios.

Además, pretenden unidades de transferencia a los diferentes vertederos, pues, junto con la geografía de las colonias, han hecho que los camiones tengan cada vez más descomposturas.

“Tenemos varios años saliendo en primer lugar como servicio (público) y mejor calificado. Lo hemos logrado con trabajo, constancia y ayuda de los ciudadanos, que nos han dado sus quejas para atenderlas. Además, siempre certificamos nuestros procesos”.

Apuntó que Caabsa Eagle tiene la certificación ISO-9001:2015, la más nueva de las certificaciones.

También explicó que, a largo plazo, el reto es que toda la ciudadanía separe los residuos, lo cual han trabajado dando clases en las escuelas para que los niños y niñas tengan esa educación.

Agregó que, entre las ventajas de tener el servicio concesionado están que el municipio se deslinda del pago de la nómina y de la compra y mantenimiento de los camiones. También es más barato y sólo tiene que supervisar la autoridad.

“No podemos estar dejando la basura tirada, nos pagan por la recolección de basura. Todo el tiempo estamos corrigiendo rutas, cambiándolas, creciéndolas, entre otras cosas, por las nuevas modificaciones en cuanto a las casas y los fraccionamientos”.

Por otro lado, entre los logros que refirió Villada se encuentran que ya no hay basura domiciliaria tirada en las calles y que en las unidades ya están instalando GPS para saber el recorrido de cada una.

“Seguimos tratando de cumplir con nuestro trabajo, siempre pensando en eficientar y mejorar la experiencia de los usuarios”.

RADIOGRAFÍA

Las colonias

De acuerdo con Aseo Público del Ayuntamiento de Guadalajara, las colonias que más generan basura son: Miravalle, Hermosa Provincia y Talpita.

En estas se realizan dos visitas al día para recolectar 13 toneladas de desperdicios.

Las colonias

Las zonas donde más se concentra basura en las calles son: El Deán, Santa Cecilia y Ferrocarril

Los principales desechos que tira la gente en las calles son: Chicles, colillas de cigarro y envolturas de alimentos y bebidas

Puntos Limpios

En la ciudad hay 181 Puntos Limpios, los cuales recolectan 8.1 toneladas diarias, en promedio.

De estos Puntos Limpios, 25 forman parte de la ruta de la Pureza, cuyos residuos van a una planta de tratamiento.

Estos tienen una eficacia de 67%; es decir, que se depositó en el bote adecuado.

Otros servicios

En promedio, de enero a mayo de 2019, se han recolectado mil 963 animales muertos.

En el mismo periodo se han retirado dos mil 367 piezas de propaganda.

Falta de vigilancia y alumbrado, principal queja

Según la encuesta de Ice Mercadotecnia, siete de cada 10 de los encuestados en la Zona Metropolitana de Guadalajara mencionó la falta de vigilancia policial como el principal servicio que requiere más atención. En segundo lugar está la falta de alumbrado público, con 57%, y en tercero la pavimentación y el bacheo, con 39 por ciento.

Lo anterior impacta en la inseguridad que se percibe, sobre todo por el “asalto en la vía pública”, el cual, junto con el “robo a casa habitación”, fueron señalados como los principales problemas de inseguridad.

De acuerdo con Marcos Vargas, encargado de despacho de la Agencia Metropolitana de Seguridad, para reducir lo anterior se trabaja en un plan de trabajo de 10 políticas públicas, con base en estudios y programas que tienen indicadores, al igual que en el fortalecimiento a los policías municipales para construir seguridad y atacar a los delitos del fuero común, como robo a transeúntes y el vandalismo.

Sin embargo, apuntó, la Agencia es una instancia administrativa que debe coordinarse con las Policías municipales, por lo que el Sistema de Captura Delincuencial Metropolitano, próximo a estar disponible en la web, les permitirá tener más datos de los delitos y ayudará a encontrar focos rojos que la Policía podrá atacar en cada municipio.

“Mientras tanto, desde la Agencia se ha identificado el problema para proponer soluciones a esos problemas. El plan de trabajo se está adecuado para coadyuvar con todas las acciones y primero ofrecer protección a la labor del policía para que tenga todo el respaldo del sistema de justicia, pero también que se castigue el posible abuso. Llevará tiempo, pero se está avanzando”.

Por otra parte, Tlaquepaque y Guadalajara fueron los municipios con la cantidad más alta de encuestados que refirieron este servicio (vigilancia) como el que requiere mayor atención.

El comisario regional de Guadalajara, Juan Pablo Sánchez González, explicó que una de las causas es la falta de elementos para realizar patrullajes en todas las colonias, por lo que se enfocan en zonas con mayor incidencia delictiva que localizan mediante hotspots.

“Cada lunes tenemos una cita para analizar la estrategia de seguridad que seguimos con el alcalde, Ismael del Toro, y para darle seguimiento a los avances y donde hay una mayor afectación”.

Expresó que una parte importante para saber los lugares que deben vigilar es que la ciudadanía denuncie.

La comisaría de Tlaquepaque, en cambio, contestó que, a pesar de la percepción, en lo que va de 2019, los índices delictivos como robos a personas, vehículos y negocios, así como en planteles educativos, en conjunto han disminuido (en comparación con 2018). Según detallaron, se debe a los despliegues, operativos y programas implementados en las diferentes colonias.

El ejercicio remarca que siete de cada 10 entrevistados afirman que la falta de vigilancia policial es el servicio que requiere más atención. En segundo lugar está la falta de alumbrado público. EL INFORMADOR/G. Gallo

Víctimas del crimen, en 1 de cada 3 hogares

En uno de cada tres hogares visitados, alguno de sus integrantes fue víctima del delito durante los últimos tres meses, principalmente por asalto en la vía pública y robo en casas.

De quienes fueron víctimas en Guadalajara, por ejemplo, 75% lo fue por asalto. En Tlajomulco de Zúñiga, la mitad fue por robo en casas.

Además de la inseguridad pública, otros problemas asociados a los servicios municipales que preocupan a la población son el alumbrado público, las calles en mal estado, la escasez de agua y la falta de áreas verdes y recreativas.

Piden más policías en las colonias

La falta de policías municipales provoca que la vigilancia sea uno de los servicios públicos que más atención requieren en la Zona Metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la evaluación de Ice Mercadotecnia.

Para atacar el problema, en Zapopan ya se busca la contratación de 250 elementos para este año. Además, de acuerdo con el comisario del municipio, Roberto Alarcón, para finales de la administración pretende que sean mil policías más, aunque tienen un déficit de cuatro mil.

En Tonalá, por otro lado, trabajan en coordinación con Fiscalía del Estado en diferentes zonas donde tienen localizados los diferentes crímenes. Al mismo tiempo buscan una homologación del salario de los policías con los sueldos de Zapopan y Guadalajara para que sea más personal el que se integre, ya que tienen percepciones menores.

Pese a esto, los comisarios aseguraron que, según la Fiscalía del Estado, los delitos han disminuido.

Para saber las acciones que tomarán en Tlajomulco de Zúñiga se buscó al comisario; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Conclusiones

Ejercicio. Tras una evaluación sobre el nivel de satisfacción por los servicios municipales en general, se observa que la mitad de la población en la metrópoli se dice satisfecha o muy satisfecha.

Guadalajara. En el municipio destaca la preocupación por la falta de áreas verdes y recreativas, además de la inseguridad.

Zapopan. Los encuestados refieren problemas de alumbrado público y las calles sucias.

Tlaquepaque. Los vecinos perciben un problema en general de servicios públicos. Fue el único que reprobó en el servicio de recolección de basura.

Tonalá. La población acentúa la falta de alumbrado público y las calles en mal estado.

Tlajomulco. Sobresalen los problemas asociados a la escasez de agua potable y el transporte público.

Prioridad. Se concluye tras el estudio que, para los residentes de la metrópoli, los cuatro servicios más importantes para tener bienestar son el alumbrado, la seguridad, la Policía y la recolección de basura.

Evaluación. En resumen, el mejor servicio de recolección de basura se presta en donde existe una concesión con Caabsa Eagle: Guadalajara, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de la recolección de basura en su colonia?

Participa en Twitter en el debate del día @informador