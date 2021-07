Recaudan más por predial en Jalisco, pero menos en agua potable y multas

A principios de 2020, Arturo Pérez acudió a pagar el predial de su casa. Dice que en ese entonces la libró porque aún no empezaba la pandemia, pero este año le costó más trabajo juntar el dinero.

Por la situación complicada, Laura Hernández todavía no cubre el refrendo vehicular. “Son varios meses difíciles... y el apoyo del Gobierno estatal sólo fue de un mes. Apenas me sale para comer y pagar lo esencial”.

Paula Flores comenta que tiene adeudos con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). “Desde agosto del año pasado no he podido liquidar. Aunque nos dejaron trabajar, la gente no tiene dinero. No ajusta para las deudas”.

En Jalisco, durante 2020 se recaudó más por concepto de predial, comparado con 2019, con un aumento de 450 millones de pesos (MDP) entre los 125 municipios: ingresaron cuatro mil 528 MDP.

De manera contraria, cayeron los ingresos por los servicios de agua, el resto de impuestos y derechos (principalmente las multas viales), según el análisis de la recaudación local realizada por Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda. La diferencia fue una caída de 305 MDP entre los tres conceptos en el Estado.

Esto demuestra el impacto de la pandemia, ya que el Gobierno estatal aumentó el cobro de derechos y servicios estatales por arriba del parámetro inflacionario del 3%. Por ejemplo, el refrendo incrementó 10 por ciento.

Recaudación en Jalisco Concepto 2020 2019 Agua 5 mil133 millones 495 mil 793 5 mil 357 millones 059 mil 179 Derechos 3 mil 773 millones527 mil 873 3 mil 838 millones 231 mil 983 Impuestos 5 mil 581 millones 876 mil 837 5 mil 598 millones 679 mil 724 Predial 4 mil 528 millones 279 mil 647 4 mil 077 millones 661 mil 532

Jalisco está a media tabla a nivel nacional en recaudación per cápita

El año pasado, el promedio nacional de recaudación local fue de dos mil 224 pesos per cápita, menor al promedio de 2019 y 2018. El cálculo incluye las contribuciones municipales del predial y los derechos por el suministro de agua, así como impuestos y derechos estatales.

Jalisco tuvo un promedio de dos mil 278 pesos per cápita o por persona, que aunque supera al promedio nacional, lo ubica a media tabla, en el lugar número 15, de acuerdo con datos de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En las Entidades donde los ciudadanos pagan más impuestos locales son la Ciudad de México (seis mil 096 pesos por persona), Quintana Roo (cuatro mil 299 pesos), Nuevo León (cuatro mil 099 pesos), Baja California (tres mil 925 pesos) y Chihuahua (tres mil 830 pesos).

La Secretaría de Hacienda explica que estos ingresos se consideran para la distribución a las Entidades federativas y los Ayuntamientos en los fondos de Participaciones Federales establecidos en el Capítulo I de la Ley de Coordinación Fiscal, “y son revisados y validados por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, por lo que pueden no coincidir con las cifras reportadas en la cuenta pública oficial de las Entidades federativas y Ayuntamientos”.

En este sentido, la dependencia destaca que la información de la recaudación local total no considera otros ingresos propios de las Entidades y municipios, como los aprovechamientos, los productos y las contribuciones de mejoras.

“Es importante destacar que los recursos que se transfieren a los Estados y municipios mediante las participaciones, no forman parte del gasto programable del Gobierno federal; es decir, que no se encuentran dirigidos desde el presupuesto federal para fines específicos, como salud, educación, vivienda o transporte, sino que cada Gobierno local establece su destino y ejercicio”.

La Secretaría resalta que el dato de la recaudación local total en términos per cápita a nivel estatal, en el año de referencia, se realiza con base en la información del Censo General de Población y Vivienda 2000, el Conteo de Población y Vivienda 2005, el Censo de Población y Vivienda 2010, la Encuesta Intercensal 2015 y el Censo de Población y Vivienda 2020, según corresponda el año. “Dichas fuentes de información contienen las cifras de población de cada municipio del país, por lo que hacen posible el cálculo de la recaudación per cápita del impuesto predial y de los derechos por suministro de agua, a nivel municipal. Por esta razón, las mismas se utilizan para obtener los indicadores per cápita por Entidad federativa. Adicionalmente, los Estados realizan el cálculo de las participaciones a sus municipios con base en dicha fuente”.

Los que recaudan más al año Estado Per cápita Ciudad de México 6 mil 096 pesos Quintana Roo 4 mil 299 pesos Nuevo León 4 mil 099 pesos Baja California 3 mil 925 pesos Chihuahua 3 mil 830 pesos

Nota: Jalisco recauda dos mil 278 pesos por persona.

TELÓN DE FONDO

Aumentos por arriba de la inflación

Aunque en 2020 no se crearon nuevos impuestos, aumentaron algunos el cobro de los derechos y servicios estatales por arriba de la inflación, como el refrendo vehicular o la renovación de las licencias de conducir, además de las infracciones por manejar sin licencia.

El diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso estatal, reconoció en ese entonces que en la Ley de Ingresos 2020 incluyeron aumentos por arriba de la inflación, pero justificó la medida.

“Hay algunas actualizaciones que rebasaron el 3%. Todas tienen una justificación. Por ejemplo, en Jalisco, el costo de las licencias es bajo. Los Estados vecinos que se parecen a Jalisco en su tamaño cobran mucho más”. La previsión era recaudar un 16% más.

Los cobros municipales también tuvieron ajustes, ya que en Guadalajara y Zapopan se avalaron esquemas de aumento diferenciado del predial, según el valor catastral de las fincas.

Por otro lado, este 2021 se creó un impuesto del 6% a quienes participen en juegos de apuestas. Este gravamen aplica a quienes frecuentan giros como casinos y deberán pagarlo en cada apuesta que hagan, independientemente de que ganen o no. Se incluyó el juego en las máquinas que utilicen imágenes electrónicas con números, símbolos, figuras y cartas; así como los que utilicen algoritmos y apuestas remotas.

AFECTADOS

“No me alcanzó para el agua”

Paula Flores es comerciante y desde el año pasado arrastra una deuda de casi dos mil pesos con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Explica que, a mediados de 2020, dejó de percibir ingresos con el cierre de comercios debido a la pandemia por el COVID-19.

Afirma que se inscribió para el programa emergente de protección al ingreso y que fue elegida. “Pero sólo me ayudaron con cinco mil pesos en un mes y se cayeron las ventas por más tiempo. No me alcanzó para el agua ni para el gas, aunque el gas no lo pagas y no te surten, pero con el SIAPA se va juntando con los recargos”.

A finales del año pasado, la situación mejoró un poco, indica, pero las deudas aumentaron también en otros rubros, como las tarjetas bancarias.

“La verdad, faltaron estrategias de apoyo para las personas que nos vimos afectadas en nuestros ingresos. Con un solo mes de ayuda no es suficiente para todas las afectaciones”.

Considera que no sólo los Gobiernos deben dar apoyos, sino también las instituciones privadas, como los bancos. “Apenas pude renegociar mi deuda porque ya no pude pagar y debía más de 10 mil pesos. No fue justo porque estaban viendo todo y todavía así me estuvieron amenazando durante muchos meses”.

Hace unos días, el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) compartió que en junio de 2021, el 80.7% de los establecimientos refiere que las ventas del primer trimestre de este año fueron menores comparadas con las que tuvieron en el primer trimestre del año anterior.

Por otro lado, para el segundo semestre del año, 40.7% de los negocios esperan que las ventas aumentarán en comparación con las que tuvieron en el segundo semestre de 2020. Pero 36.8% de los negocios opina que pasará más de un año para que las ventas regresen a su nivel normal de ventas.

“Multas exageradas”

Laura Hernández cuenta que este año aún no paga el refrendo vehicular debido a que acumuló varias deudas por la situación económica.

El problema, resalta, es que ya debe más de dos mil pesos por ese concepto y eso que apenas es junio. “Son exageradas las multas. Te juro que acabo de ver, pero incrementó de forma rápida, cuando se supone que tienes que pagar 688 pesos. Se me hace que el Gobierno debería dar más meses para pagar sin recargos, sobre todo porque estamos arrastrando una pandemia”.

Dice que el automóvil que tiene es su herramienta de trabajo, por lo que no puede prescindir de éste.

“El tener carro no significa que automáticamente ya tengas la vida resuelta. Hay que pagar gasolina y muchas otras cosas. Además, si tuvieran bien al transporte público... pero cómo esperan que lo tomes, si todos los días van llenos y la pandemia no ha terminado. Es peligroso. Por donde le veas, no se ponen en los zapatos de uno”.

En el documento compartido por Laura se puede ver que a partir del pasado 8 de junio le cobraron una multa de 896 pesos por no pagar el refrendo, y el 23 de junio añadieron otra cuota de 538 pesos por gastos de ejecución. En total, suma un adeudo de dos mil 227 pesos solamente por no pagar el refrendo de este año.

Este medio publicó que en 2019 estaban registrados un millón 301 mil vehículos que debían más de dos años de adeudo. Según la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, en ese entonces documentaron tres millones 999 mil 609 vehículos con la obligación de pagar el refrendo, lo que significa que un tercio no estaba al corriente.

HACIENDA

La Federación mantiene ingresos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, en el primer trimestre de 2021, los ingresos presupuestarios del sector público fueron mayores en 82 mil 841 millones de pesos a lo previsto en el programa y en 2.8% real respecto a lo registrado en el primer trimestre de 2020.

En lo referente a los ingresos tributarios, fueron mayores en 28 mil 273 millones de pesos respecto a lo programado, aunque menores en 2% real anual, “como resultado de la reactivación económica y de los cambios al marco tributario para maximizar la recaudación sin crear nuevos impuestos ni aumentar los ya existentes”, destacó la Secretaría de Hacienda.

Pero en ese mismo periodo, las participaciones a las Entidades federativas fueron menores en 3.3%, en línea con la evolución de la recaudación federal participable.

La recaudación federal participable es el conjunto de recursos que percibe la Federación por el concepto de impuestos federales, derechos de minería y una parte de los ingresos petroleros provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo.

Esa bolsa es importante para los Estados y municipios, ya que de allí se desprenden los principales fondos de las participaciones que les transfiere la Federación, acotó el Gobierno de México.

