Raúl Sánchez llega a Fiscalía con Jalisco en tercer lugar en robo con violencia

Un día después de que Eduardo Almaguer renunciara a su cargo como fiscal general para buscar la candidatura al Gobierno del Estado en 2018, el Ejecutivo confirmó a su sucesor por medio de un boletín: Raúl Sánchez Jiménez, quien fungía como titular de la Fiscalía Regional.

Horas atrás, el gobernador Aristóteles Sandoval adelantó que el perfil que buscaba para ese puesto era uno de experiencia en los rubros de seguridad. Por eso confió la dependencia a un ex agente del Ministerio Público con 19 años de experiencia, pero con 32 en distintas áreas del sector público relacionadas con la seguridad.

“En este momento no podemos hacer cambios radicales o cambiar con el modelo que hemos anunciado, donde hay una contención, avances en algunos delitos y en otros reconocer que, en estos momentos, hay un incremento en el tema de violencia, sobre todo en homicidio”.

En ese sentido, el delito de robo con violencia ubica a Jalisco en el tercer lugar nacional, al alcanzar entre enero y septiembre de este año su pico más alto desde 1998: 11 mil 540 carpetas de investigación. Arriba están el Estado de México (43 mil) y la Ciudad de México (20 mil). En contraste, los Estados con menor incidencia son Yucatán, Nayarit y Campeche: los tres suman apenas 263 denuncias.

De acuerdo con el gobernador, Sánchez será un encargado de despacho, por lo que su nombramiento no será enviado al Congreso para su ratificación.

Aristóteles Sandoval añadió en redes sociales que tiene dos tareas prioritarias: establecer contacto con los comisarios de seguridad metropolitanos para el seguimiento de la estrategia conjunta anunciada en septiembre para reducir los delitos y reportarse con el Gabinete de Seguridad Nacional.

Raúl Sánchez fungía como titular de la Fiscalía Regional. ESPECIAL

CLAVES

Jalisco. El Estado registra 14 mil 610 homicidios dolosos desde enero de 1997 y hasta septiembre pasado, lo que significa un promedio al año de 695 asesinatos.

Violencia. Los años 2011, 2012 y 2016 son, en ese orden, los más violentos de las últimas dos décadas. El contraste está en los años 2004, 2005 y 2007, justo antes de que la administración federal de Felipe Calderón comenzara la llamada “guerra contra el narco”.

Clave. El año 1998 marcó una cifra histórica para Jalisco en materia de robos con violencia. Ese periodo tuvo un registro récord de 35 mil 771 hurtos violentos, que prácticamente quintuplicó el indicador de siete mil 223 de apenas un año atrás. El 2002 es el segundo año en los indicadores, con 13 mil 364 atracos. Y sólo en nueve meses del año en curso se han registrado 11 mil 540, que salvo en el caso de 1998, supera todos los robos ocurridos entre enero y septiembre.

Robos con violencia Entidad Delitos Estado de México 43,695 Ciudad de México 20,057 Jalisco 11,540 Puebla 10,617 Baja California 9,213

* En enero-septiembre de 2017.

Al corte de octubre de este año, en Jalisco suman 98 mil 287 delitos denunciados. La tendencia indica que será año récord en ilícitos, principalmente homicidios y robos. EL INFORMADOR/Archivo

Chihuahua evidencia que sí funciona el nuevo sistema de justicia penal

El nuevo modelo de justicia penal y las diversas fallas en su aplicación han sido algunos de los argumentos con los que las autoridades aseguran que la percepción de inseguridad y los delitos están en aumento en Jalisco. Sin embargo, hay otras Entidades en las que su aplicación es exitosa.

Una prueba es Chihuahua, que de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías del País (presentado por las organizaciones Impunidad Cero y Jurimetría), ya ha reportado todos sus asuntos ingresados bajo el sistema acusatorio.

En ese sentido, hoy es el cuarto lugar nacional en cuanto al cumplimiento o ejecución de órdenes de aprehensión, con una efectividad de casi 65%. Jalisco, en contraste, es la posición 28, con apenas un 39.5 por ciento.

“Con el 100% del sistema operando están arriba Chihuahua y Nuevo León, con indicadores de efectividad muy altos en todos los rubros y con baja incidencia. Y así como en el Estado de México no está funcionando el nuevo sistema, también en Jalisco… pero en Guanajuato, Yucatán, Nuevo León, Chihuahua, Baja California va muy bien”, dice Guillermo Zepeda Lecuona, uno de los autores de la evaluación nacional.

El experto del Colegio de Jalisco indica que la mitad de las carpetas de investigación que se analizaron estaba bajo el viejo sistema y, la otra parte, en el nuevo. La efectividad promedio del sistema anterior fue del 10.2% y las del nuevo fueron de 18.1%. “Aunque es un promedio nacional todavía muy alejado de lo deseable, está 80% por encima del indicador promedio del sistema tradicional”, destaca el estudio.

“Y eso es en promedio, pero en los Estados donde está muy alto, como Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato o Baja California, tiene que ver con el nuevo sistema y que funciona el Sistema de Justicia Alternativa. Mientras esos cinco Estados desarrollan el potencial del nuevo sistema, hay otros como Jalisco o el Estado de México que desarrollan excusas”, refiere el académico.

La FGE recibirá seis mil 599 millones de pesos en 2018. FACEBOOK/FiscaliaGeneralDeJalisco

Fiscalía recibirá aumento presupuestal de sólo 2%

Aún con los indicadores históricos en materia de robos con violencia y de homicidios, la Fiscalía de Jalisco recibirá un aumento presupuestal de apenas 2% para el siguiente año.

De acuerdo con el proyecto enviado al Congreso de Jalisco, la dependencia recibirá seis mil 599 millones de pesos en 2018.

Sin embargo, la cifra de 2018 significa un incremento del 41% en comparación con los cuatro mil 648 millones que fueron aprobados en 2012 para las extintas Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia de Jalisco.

El proyecto presupuestal del siguiente año considera una partida de 45.8 millones de pesos para la búsqueda de desaparecidos y para el Centro de Justicia para las Mujeres. Significa el 0.6% del presupuesto general con el que operarán las nueve áreas de la Fiscalía, considerando también un Fideicomiso para Mando Único, de 500 millones.

La Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (Injalreso) será el área con menos recursos, pues tendrá 7.1 millones para el próximo año. Le sigue la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, con 17.1 millones, y la Fiscalía de Derechos Humanos, con 22.2 millones.

El brazo operativo es el que tiene más recursos. La Comisión de Seguridad Pública operará con dos mil 371 millones, y la Fiscalía de Reinserción Social, encargada de las prisiones del Estado, tendrá mil 509 millones de pesos.

Las 11 instituciones que trabajan en el Centro de Justicia para las Mujeres tendrán 28.7 millones de pesos para “proporcionar atención integral a las mujeres víctimas de delitos relacionados con violencia de género”, según su objetivo. Los más de dos mil 371 millones de la Comisión de Seguridad superan esa cifra en 82.6 ocasiones.

De acuerdo con el recopilado estadístico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se da cuenta de dos mil 403 personas relacionadas con averiguaciones previas o carpetas de investigación que permanecen sin localizar, aunque en el listado general, Jalisco reúne dos mil 782 expedientes que colocan a esta Entidad en la cuarta posición nacional.

A detalle… Entidad Presupuesto 2018 de la Fiscalía de Jalisco Comisión de Seguridad Pública 2,371’854,367 Fiscalía de Reinserción Social 1,509’108,973 Fiscalía General 1,285’859,238 Fiscalía Central 588’643,727 Fideicomiso para Mando Único 500’000,000 Fiscalía Regional 268’715,342 Centro de Justicia para las mujeres 28’703,373 Fiscalía de Derechos Humanos 22’228,595 Fiscalía Especializada en personas desaparecidas 17’177,706 Injalreso 7’147,400 Total 6,599’438,721

Presupuesto en general Año Fiscalía de Jalisco 2014 5,561’617,912 2015 6,521’036,226 2016 5,996’246,255 2017 6,450’051,248 2018 6,599’438,721 Total 35,777’181,282



Seis de cada 10 confían en los MP

Aunque el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías ubica a Jalisco por debajo de la media nacional en la probabilidad de que un delito sea resuelto, el 62.5% de la población confía en las agencias del Ministerio Público (MP) del Estado.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017 del Inegi, Jalisco se encuentra en la séptima posición por lo que ve al porcentaje de personas que “conocen y manifiestan ‘alguna’ o ‘mucha’ confianza en el Ministerio Público de competencia local”.

Según la evaluación de desempeño a las procuradurías y fiscalías de todo el país, que Impunidad Cero y Jurimetría presentaron recientemente, la confianza “no únicamente se sustenta en el desempeño de la investigación criminal, sino en la baja incidencia delictiva”, lo que en el Estado no ocurre.

Los Ministerios Públicos de los Estados de Nuevo León y Yucatán lideran la estadística, en tanto que los ciudadanos de la Ciudad de México y del Estado de México son los más críticos con las instituciones de justicia penal. Allí, sólo el 24.7 y 39.7%, respectivamente, dicen confiar en esas autoridades.

Pese a ello, el estudio de Impunidad Cero y Jurimetría revela que Jalisco ocupa la posición 23 por lo que ve a la efectividad en la resolución de averiguaciones previas: cuando el Ministerio Público determina si hay o no un delito qué perseguir y un probable responsable. En este entendido, Nayarit es la Entidad puntera con un 76.7% de efectividad; en Jalisco es del siete por ciento.

Sin embargo, nuestro Estado baja a la posición 28 en el indicador de cumplimiento o ejecución de órdenes de aprehensión, con un 39.5% de efectividad, rebasando únicamente a Yucatán, Chiapas, Tabasco y Guerrero. En contraste, Baja California, la primera posición, presume un 80.6%. Jalisco también se encuentra por debajo del indicador nacional en este sentido, que es del 45 por ciento.

En Jalisco, el porcentaje de impunidad es del 70.2%, pero se encuentra por debajo de la media nacional, que es del 78 por ciento. EL INFORMADOR/Archivo

En el sótano, en esclarecimiento de los delitos

En Jalisco, el porcentaje de impunidad es del 70.2%, pero se encuentra por debajo de la media nacional, que es del 78 por ciento. No obstante, la probabilidad de cometer un delito en la Entidad y que éste sea esclarecido, es del 0.47%. La media nacional es de 0.9 por ciento.

La probabilidad de ganar un doble reintegro en la lotería del Zodiaco es del 0.83%, lo que significa que uno de cada 120 participantes puede ganar. La probabilidad de cerrar el ciclo de justicia en Jalisco es para uno de cada 212 casos.

Junto con Jalisco, 17 Estados del país se encuentran por debajo de la media nacional en la probabilidad de esclarecimiento de los delitos. Entre éstos están algunos de los más poblados, como la Ciudad de México y el Estado de México.

Probabilidad del esclarecimiento de los delitos Entidad Porcentaje 1.- Nayarit 6.33% 2.- Coahuila 3.56% 3.- Guanajuato 3.39% Media nacional 0.9% 24.- Jalisco 0.47%

Fuente: Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías (2017).

TESTIMONIO

“Más molesta que asustada”

Más molesta que preocupada. Así es como Beatriz recuerda aquel martes de octubre en el que esperaba el camión y sintió un golpe en el rostro que la desorientó. En lo inmediato no sintió dolor, pero su adrenalina sí escaló al instante. Después del golpe sintió un jalón en su mochila y, por instinto, se resistió.

Eran dos individuos; ninguno rebasaba los 20 años. “Eran unos mocosos flacos. Me les resistí porque en la mochila llevaba mis útiles y tareas de la escuela. No iba a dejar que se los llevaran. A ellos no les iba a servir para nada, y para mí sí eran indispensables para sacar el grado”.

Y no lo permitió.

A cambio, Beatriz recibió otro puñetazo en el rostro y uno más en las costillas. Esperaba el camión afuera de plaza Las Torres, justo frente a la siempre concurrida Clínica 46, cuando fue atacada por los dos individuos, quienes al final lograron quitarle su teléfono y huir.

Corrieron cuando escucharon un grito dirigido a ellos. “Había mucha gente viendo, pero sólo dos muchachos se fueron detrás ellos… aunque no los alcanzaron. Una señora que los acompañaba se me acercó, me levantó del suelo y me preguntó que si estaba bien. Yo le dije la verdad: estaba más molesta que asustada”.

Revisó su mochila y confirmó que sólo le habían quitado el celular. Checó sus bolsillos del pantalón y recordó que había dejado un billete en el estuche del teléfono con el que pagaría el boleto del camión. Pidió prestado y abordó el vehículo una vez que pasó, con la cara hinchada y un vacío en el estómago. Rompió en llanto una vez que se fue del sitio.

“¿Denunciar, para qué? Si hay miles de delitos que de verdad importan y no se resuelven. ¿Tú crees que alguien de verdad va a mover un dedo por el robo de un celular?”, lamenta.

Ahora ya reemplazó el aparato por uno más barato.

Sigue: #DebateInformador

¿Cuáles son las principales fortalezas y retos del nuevo encargado de la Fiscalía de Jalisco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador