Esta mañana personas trabajadoras del Monte de Piedad adscritas al Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad hicieron un plantón en las instalaciones de la sucursal de R. Michel, en Guadalajara, como parte de la huelga establecida para inconformarse por lo que consideraron, el mal actuar de la empresa, que ha llevado al cierre de sucursales y "cientos de despidos injustificados".

De acuerdo con Florentino Zúñiga, secretario general de la Sección I del Sindicato de Nacional de Empresas y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, todo comenzó cuando las personas trabajadoras agremiadas solicitaron un aumento del 5% en sus salarios, pues desde hace cuatro años laboran con los mismos sueldos.

Dijo, Nacional Monte de Piedad, además de no ceder al aumento ha procedido con despidos injustificados en todo el País. "Empezaron despidiendo a 20 secretarios generales a nivel nacional. Nos despidieron a mí de aquí de la sección uno hace 15 meses, al de Monterrey, de Durango, de Chihuahua, de diferentes partes. Y luego empezaron y cerraron 18 sucursales, y ahorita hay un despido de más de 400 empleados sin justificación", aseveró Zúñiga Arévalo.

Señaló, a nivel nacional son alrededor de 330 sucursales y dos mil 300 personas empleadas las que se verían afectadas por la situación, que dijo, todo apunta a que Nacional Monte de Piedad desea declararse en quiebra para trasladas las sucursales con las que cuenta a un sistema de empresa financiera. Además, lo que buscarían es despedir a todas las personas empleadas para comenzar de cero con nuevas y nuevos trabajadores, basando los contratos en prestaciones de ley base, cuando dijo, el sindicato ya ha alcanzado prestaciones superiores, como 25 días de vacaciones y poco más de 100 días de aguinaldo.

"Ellos dicen que el monte está casi a quiebra, pero no es cierto. Hay muchos millones de ganancias. La prueba está que compraron una financiera en mil millones de pesos y no produce esa financiera, puras pérdidas. Todo lo que ellos pretenden es cambiar todos los montes a financiera. O sea, desaparecer el monte de piedad que Francisco Villa, Pancho Villa dijo en la guerra que era el banco de los pobres. Ellos quieren hacer los bancos para los ricos nada más cuando ocupen dinero", aseveró el secretario.

De esta manera, explicó, en lugar de que las personas puedan dejar sus prendas empeñadas a cambio de pequeños préstamos con interés bajo, la financiera estaría prestando altas cantidades con intereses más altos. "Por ejemplo, una persona que ocupara 100 mil pesos y que se los prestaran, pero al ser financiera ya no vendría la gente con su licuadora o su relojito a empeñar para tener para la comida o para algo. Ya sería para puro rico, con intereses más altos", señaló Florentino Zúñiga.

Mantendrán el plantón hasta que se solucione

La huelga/plantón, en la que también participan mujeres madres de familia, se mantendrá en las sucursales hasta que exista una solución por parte de Nacional Monte de Piedad, aún cuando persista el frío o la lluvia que en los últimos días ha sosprendido a la ciudad, y pese a que, señaló el secretario, algunas de las sucursales se encuentran en sitios inseguros, indicó el secretario.

"Hay mucho peligro de delincuencia y pues nos la tenemos que sortear. Nosotros las indicaciones que le dimos a los empleados es que no se metieran con la gente. Si llegaban a agredirlos, que se retiraran inmediatamente, se resguardaran; y que si se robaban las banderas, que no había problema, que se llevaran lo que quisieran y al día siguiente poner otra vez banderas y estar pendiente de la guardia y nada más", explicó Florentino Zúñiga, quien dijo, solo se informó al secretario de Seguridad del Estado que se llevaría a cabo tal huelga, pero no se solicitó protección especial.

Hasta el momento, indicó, no se tiene un estimado de cuánto pueda durar la huelga, pero dijo, ya incluso han solicitado la intervención del Presidente, Andrés Manuel López Obrador para que se pueda dar la negociación y se les dé el 5% de aumento salarial, además de que se solventen los despidos injustificados.

Recordó que ha habido otras huelgas a lo largo de la historia de Nacional Monte de Piedad, pero que, la que más ha durado, fue la de 1997 a 1998, la cual comenzó también por injusticias en los contratos, y que tuvo una duración de seis meses. Por último, dijo, a las personas que tienen alguna prenda empeñada y quieren refrendar el préstamo o solicitar de vuelta su prenda, acudan a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con su boleta, la cual incluye su número de contrato, y será ahí donde les podrán orientar para su proceder. Por el momento, aseveró, todos los bienes se encuentran bajo resguardo.

También recordó que en la huelga de 1997-1998 cuando la huelga se prolongó no se cobró intereses a las personas y pudieron recuperar sus prendas, esperando que en esta ocasión pueda ocurrir de la misma forma. Aunque ya se solicitó comunicación a Nacional Monte de Piedad para que explique la situación por la que pasa la empresa respecto del sindicato, las personas trabajadoras, y los bienes empeñados, hasta el momento no se ha tenido respuesta.

