¿Quién fue Daniel Urquiza, el rey de las extensiones?

Este lunes por la noche celebridades mexicanas como Mónica Noguera dieron a conocer la muerte de Daniel Urquiza, también conocido como el rey de las extensiones. De inmediato, sus seguidores comenzaron a compartir el pésame en redes sociales y más tarde, por medio de su cuenta oficial de Instagram se confirmó el deceso por medio de este mensaje: "Nos enseñaste que cuando se lucha por lo que se quiere, los sueños se hacen realidad. Siempre perseverante, honesto y con un gran corazón, lograste poner tu nombre y el de Stars en alto. Una gran estrella brilla ahora en el cielo, junto con los gratos recuerdos de quienes tuvimos la oportunidad de conocerte".

Su amiga Mónica Noguera aseguró que el estilista e influencer padecía depresión.

"Estabas profundamente triste, desolado, destrozado, abandonado... ahora estás donde siempre quisiste, buen viaje Dani querido", fueron las palabras de la conductora.

Daniel Urquiza logró construir un imperio con su salón Stars; también contaba con una serie de secadoras, planchas y tenazas con joyería Swarovski incrustada; además de tener su línea de pestañas postizas y fabricar pelucas oncológicas para mujeres que habían sufrido cáncer.

En el capítulo 11 titulado "Al borde de la muerte", de su canal de YouTube Stars is Daniel Urquiza comentó que: no tenía carencias económicas; sin embargo, la complicada relación con sus padres debido a su orientación sexual; la muerte de su papá y un mal momento en el terreno sentimental desencadenaron una fuerte depresión con la que luchaba.



Daniel Urquiza: campeón mundial

Daniel Urquiza no supo que quería ser estilista desde su niñez, ya que a él le gustaba patinar y lo hacía desde los 3 años. Su papá intentó meterlo a hockey, no obstante, él estaba interesado en el patinaje artístico, donde se desarrollaba mejor. A los 6 años comenzó un curso de verano en Estados Unidos en donde descubrió su verdadera pasión por el patinaje, convirtiéndose en uno de los mejores patinadores de la International Skating Union, ya que a los 14 años ganó una competencia a nivel mundial.

Una enfermedad, una oportunidad

A los 15 años Daniel Urquiza viajó a Ámsterdam. En donde la leucemia lo obligaría a cambiar sus patines por visitas a hospitales y tratamientos. No obstante, el futuro rey de las extensiones nunca se dejó vencer, su mentalidad no era de muerte, según unas declaraciones que hizo en su programa Hair Empire. Las extensiones llegarían por casualidad de su vida, su mejor amiga le habló un día para preguntarle si sabía colocarlas. Daniel Urquiza no tenía idea, pero cerca de su casa había un lugar donde lo hacían, así que fue, observó y compró todo lo necesario para comenzar a experimentar.

Aprender a poner extensiones fue una salida para Daniel, ya que aún se encontraba luchando contra la leucemia, esta actividad le ayudaba a combatir un poco sus padecimientos, de acuerdo con una entrevista realizada por Adela Micha. Este sería el inicio de un gran imperio, lo que lo llevaría a ser reconocido como rey de las extensiones.

"Soy homosexual, me gustan los hombres"

Daniel Urquiza nació en una familia muy conservadora, no obstante, él decidió hablar sobre su orientación sexual abiertamente. A su padre se lo dijo de frente: "soy homosexual, me gustan los hombres. No te estoy pidiendo tu permiso ni tu autorización", aunque él lo entendió y quería que su hijo fuera feliz, su relación se tornó complicada.

Su madre dejó de hablarle y las críticas de sus hermanos comenzaron. A pesar de todo Urquiza salió adelante haciendo lo que le gustaba; aunque confesó que por mucho tiempo fue una situación desgastante. Formó su familia con amigos y personas cercanas.

Daniel Urquiza, el rey de las extensiones

Cuando Daniel Urquiza comenzó su trabajo prefería no salir en cámaras y tener a una persona que fuera la imagen de su marca, de esta forma su trabajo hablaría por él. No obstante, una amiga le hizo ver que era importante que todos conocieran quién hacía el trabajo, es así que decidió salir y comenzar a promocionar su marca. Las Kardashian, Paris Hilton, Niurka, Lorena Herrera y Galilea Montijo son algunas de las celebridades con las que trabajó. Su fama se hizo muy grande, ya que colocaba las extensiones en 10 minutos, además de tener un método probado en el que duraban 1 año y no provocaban caída de cabello.

Al haber padecido leucemia, Daniel Urquiza entendía la importancia del pelo en la autoestima y lo difícil que es pasar por un tratamiento oncológico, es por esto que desarrolló una serie de pelucas de cabello natural. Se esforzaba para que nadie notara que eran pelucas y no obtenía ganancia alguna al venderlas. "Yo hago hasta lo que no te imaginas por una mujer que tiene cáncer", afirmó en su programa Hair Empire.

La gota que derramó el vaso

Daniel Urquiza se describía como un hombre trabajador, responsable y muy lioso. Le gustaban las cirugías plásticas, las joyas y el lujo. En cámara siempre mostraba una gran sonrisa, no obstante, llevaba mucho tiempo luchando con la depresión que se detonó en 2015. Tomaba de 12 a 14 pastillas para combatir la depresión y trató de quitarse la vida en cuatro ocasiones diferentes.

Una complicada situación sentimental, el hecho de que sus padres no lo aceptaban del todo y la muerte de su papá lo llevaron a tomar la decisión de acabar con su vida. Fue hasta que se dio cuenta que no quería que todo por lo que había trabajado se derrumbara y, por medio de una recomendación, acudió con una nueva terapeuta quien lo ayudó a salir adelante.

En 2018 Daniel Urquiza se dijo recuperado. Este lunes 19 de octubre, según el reporte policial, dado a conocer en el programa Telediario, fue encontrado muerto en el baño de su habitación presuntamente tras un suicidio, pues fue hallado suspendido de un cinturón.