¡Que 85 años no son nada!: Xavier López "Chabelo"

"Que 20 años no es nada", dice Carlos Gardel en el tango Volver, pero también, al parecer, 85 años son nada para Xavier López "Chabelo", quien este 17 de febrero los cumple con cabal salud.

"Estoy muy agradecido con todas y cada una de las personas que se toman la molestia de sacar un meme con respecto a un servidor”

La edad del actor, conductor y comediante ha sido motivo de comentarios en los últimos años a través de decenas de memes que, prácticamente a diario, circulan en las redes sociales y más aún cuando muere alguna celebridad.

"¿Es cierto que la abreviatura A. C., significa antes de Chabelo?", "Cuenta la leyenda que 'Los Picapiedra' ya veían `En Familia con Chabelo´", "Antes de votar, piensa en la clase de país que le vamos a dejar a Chabelo", "Y cuando Dios dijo: Que se haga la luz, Chabelo ya debía dos recibos", son algunos de los memes más afamados.

Dentro de este universo, no pueden faltar aquellos de entrevista como cuando supuestamente dijo: "8.1 grados de temblor no es nada. Al caer el meteorito que acabó con los dinosaurios, ahí sí me asusté". Incluso, existen en Internet las selfies de "Chabelo" con los dinosaurios y durante la construcción de la Torre Eiffel en París.

Chabelo vivió más que Grumpy Cat, celebridad del internet y el rostro detrás de un sinfín de memes. pic.twitter.com/rXckiBYnpe — Chabelo vivió más que (@chabeloviviomas) May 17, 2019

Que no se pierda la bonita costumbre del meme de Chabelo cuando alguien muere jajajaja ahora le tocó a Camilo Sesto. pic.twitter.com/Cvntx7w2JB — CHARLIE EL MIRREY �� (@MirreyCharly) September 8, 2019 Chabelo se vuelve tendencia y las redes sufren un colapso. Ver más memes aquí: https://t.co/PqFW919Ouc . #chabelo pic.twitter.com/H2iIf4Y5ff — Show News (@ShowNews20) June 23, 2019

También se observan fotomontajes de cuando "ayudó" a labrar el calendario maya; al lado del militar alemán Adolf Hitler; como mesero en la Última Cena; siendo el quinto integrante de The Beatles o informando que ahora él corregirá los libros de historia.

Para quienes se preguntan el porqué de su "eternidad" y de la Reina Isabel II, existe otro meme que refiere a que el secreto está en los nombres: Chabelo y Chabela.

"Estoy muy agradecido con todas y cada una de las personas que se toman la molestia de sacar un meme con respecto a un servidor. Posiblemente piensan que algunos son ofensivos, pero yo los tomo como un homenaje", comentó hace dos años quien, por costumbre, cada domingo es tendencia nacional entre los cibernautas que se refieren a su edad.

El inicio de "El amigo de todos los niños"

Fue hace más de medio siglo, en 1956, cuando no asistió el actor que interpretaría a un niño mediante un "sketch" para el programa "Carrusel musical", de Ramiro Gamboa, que Xavier López Rodríguez, quien en aquel tiempo ya trabajaba en Televicentro como ayudante de producción, camarógrafo y de floor manager, tuvo su primera oportunidad.

"Cuando yo muera, ´Chabelo´ se irá conmigo”

A sabiendas de su talento para doblar voces, Ramiro Gamboa, después conocido como "El tío Gamboín", le solicitó que ante la ausencia del actor, "salvara" la emisión. Ya con el tiempo encima, le pidió que se pusiera unos shorts y que memorizara un texto para entrar al aire.

Xavier no tuvo tiempo de pensarlo ni de ensayar, tenía que entrar de inmediato al foro. Así que corrió al camerino para ponerse el vestuario que le habían dado y muy nervioso, salió a cuadro para contar un chiste con la voz y ademanes de niño.

"Fueron diez minutos eternos", declaró alguna vez, pero mismos que transformarían su vida por completo, pues aquel joven de 21 años, estudiante de Medicina, iniciaba el camino hacia una carrera sólida y de éxito.

Lo haría a través de un personaje que marcaría su vida: "Chabelo, el amigo de todos los niños", quien durante más de seis décadas, ha conquistado a tres generaciones a través del cine, la radio, la televisión y el teatro.

Más allá de la televisión

Nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois, pero siempre ha dicho que México, de donde son sus padres, es el país que forjó sus sueños e ilusiones, pues aquí construyó lo más importante de su vida: su familia y su carrera.

Ya involucrado en la industria del entretenimiento, el también cantante tuvo su programa de radio: La media hora de Chabelo y participó en películas como Chabelo y Pepito contra los monstruos (1973); Pepito y la lámpara maravillosa, (1971); El aviso inoportuno (1968); Santo y Chabelo contra los malos de la catafixia (1985); Club eutanasia (2005) y Cartas a Elena (2011).

Ha grabado más de 30 discos de corte infantil y algunas de sus canciones más afamadas son: "El reino del revés", "Mamacita", "¿dónde está Santa Claus?", "Adiós Superman", "Si los niños gobernaran el mundo", "Perro lanudo", "Yo soy Chabelo", "El león", "Pantalón cortito" y "Garabato colorado".

Los programas de televisión también han sido fundamentales en su carrera, como "La criada bien criada" (1970); "El show del Loco Valdés" (1971); "Detective de hotel" (1973); "La carabina de Ambrosio" (1978); "La Cuchufleta" (1995); "La Güereja y algo más" (1998) y "La escuelita VIP" (2004), por citar algunos.

Sin embargo, el espacio que más lo tiene identificado y que le permitió ser el rey del "rating" los domingos, fue "En familia con Chabelo", que el 20 de diciembre de 2015 concluyó sus transmisiones tras 48 años al aire.

Xavier López ha contraído nupcias en dos ocasiones. Su primera esposa fue Angelita Castani y la segunda Teresita Miranda. Con ella procreó a tres hijos: Óscar, Javier y Juan Gabriel.

En varias ocasiones, su vida ha corrido peligro de muerte. La primera vez fue hace 45 años cuando se envenenó al comer una almendra descompuesta y su corazón se detuvo durante un minuto y medio. En otro momento, un carro pasó a gran velocidad cerca de él y lo atropelló provocándole un esguince y fractura de dos costillas.

En 2018 el artista anunció que se encontraba escribiendo un libro biográfico. A finales de 2019, su hijo Xavier López dijo que su padre estaría alistando su regreso al entretenimiento para este año, pero aún no podía revelar los detalles.

Por lo pronto, fue en enero pasado cuando se le vio muy divertido conduciendo un carrito de supermercado con la productora Carla Estrada a bordo, aunque no tienen planes de trabajar en conjunto.

"Cuando yo muera, Chabelo se irá conmigo. Quizá el día que deje de hacerlo, seguiré viviendo como Xavier, y no será fácil. Claro que esa situación ha pasado por mi mente, pero es algo natural; es como un paso que se tiene que dar, porque un día tendré que terminar con algo que amo y no me da miedo, pero me provoca un enorme dolor", declaró hace 19 años.

