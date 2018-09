Proyectan conectar López Mateos con aeropuerto

Con el fin de resolver los problemas de conectividad en la zona Sur, el presidente municipal electo de Tlajomulco, Salvador Zamora, proyecta la construcción de un nuevo libramiento para conectar López Mateos con el Aeropuerto de Guadalajara.

“Pretendemos una vialidad transversal, la cual nos permitirá desfogar el tráfico de López Mateos. Está trazada a través de un derecho de vía por el poliducto (que hay en la zona). Estará entre el Circuito Metropolitano Sur y el Periférico”.

Zamora estima una inversión de mil millones de pesos, que serían gestionados de recursos metropolitanos. Explica que la obra se realizaría en tres etapas: la primera, entre López Mateos y Prolongación 8 de Julio-Jesús Michel; la segunda, entre Jesús Michel y Adolf Horn, y la tercera, entre Adolf Horn y la Carretera a Chapala.

“Conectaría al Oriente con el Poniente de la ciudad. Nos ayudaría a resolver un tema de seguridad por la ordeña de combustibles en esa zona y porque pasa por el corazón de Chulavista y a un lado de Villa Fontana. También conecta al Aeropuerto de Guadalajara con López Mateos. Es una buena alternativa para articular un área importante”.

La última obra similar que se realizó en la zona fue el Circuito Metropolitano Sur, inaugurado en junio de 2011, con Emilio González. Tiene una longitud de 69.5 kilómetros y se ejecutó con una inversión de 688 millones de pesos de recursos municipales, estatales y federales; sin embargo, está subutilizada.

El Circuito Sur, la vía que proyecta Salvador Zamora y el Macrolibramiento serían tres obras fundamentales para reducir el tránsito de carga pesada en la metrópoli, ya que desviarían el parque vehicular que no tiene como destino la ciudad.

También buscará construir un centro de carga en la zona Sur, a la altura del kilómetro 40, que permitirá resolver el problema de tránsito pesado en el área metropolitana y que los transportistas tengan infraestructura para no entrar a la ciudad.

“El Circuito Metropolitano Sur es inseguro porque se registra el robo a transporte de carga. Necesitamos habilitar servicios para los transportistas y la idea es hacerlo a través de un esquema público-privado que permita que algunos inversionistas también puedan aportar recursos”.

Se pretende ampliar la avenida Adolf Horn a cuatro carriles, desde 1 de Mayo hasta el Circuito Metropolitano Sur, a la altura del fraccionamiento Arvento. EL INFORMADOR/Archivo

Reingeniería en movilidad, la gran apuesta en infraestructura

Salvador Zamora detalló que los proyectos más importantes de infraestructura que realizará su administración serán para mejorar la movilidad. En concreto se enfocarán en construir y ampliar vialidades.

“Vamos a conectar la cabecera municipal con la Zona Valles a través de la Prolongación Escobedo. También vamos a conectar el Circuito Metropolitano Sur con esta zona a través del camino a la Cajilota. Además, queremos ampliar Adolf Horn a cuatro carriles, desde 1 de Mayo hasta el Circuito Metropolitano Sur, a la altura del fraccionamiento Arvento”. Estas obras se harán con recursos propios.

Indicó que promoverán la accesibilidad universal: harán banquetas para personas con discapacidad y espacios para la movilidad no motorizada.

El programa de infraestructura de la siguiente administración contempla una inversión total de alrededor de dos mil 100 millones de pesos. Acentúo que también proyectan inyectar recursos a los espacios públicos.

“Hay un programa integral para rescatar espacios públicos y rehabilitar los parques, las áreas de recreación, donde tengamos pistas o bosques urbanos para que la gente pueda apropiarse de esos espacios”. Cada uno tendrá un costo aproximado de cuatro millones de pesos. “En la zona de López Mateos haremos un espacio público que brinde servicios a toda esa comunidad. Sería un centro multidisciplinario parecido al Chivabarrio para tener acceso a programas de ballet folclórico, mariachi, equipo de natación, un estudio de música y hacer un programa con un estudio de grabación. Creo que ahí podemos tener un centro multidisciplinario con todos los programas”.

Añadió que en el terreno de la Presa del Guayabo harán un parque metropolitano. En una parte del predio ya se instaló una unidad de Protección Civil con un helipuerto y un área de capacitación.

“Ahí generaremos un bosque urbano que nos permita captar agua y tener un entorno favorable para la gente que viva en la zona de 8 de Julio, casi en los límites con Tlaquepaque”.

Enfatizó que se deben generar condiciones para que los empresarios inviertan en el municipio mediante infraestructura e incentivos fiscales para acercar las fuentes de trabajo a los fraccionamientos y que la gente no se traslade por grandes distancias para arribar a su empleo.

“Vamos a habilitar un espacio cerca de la Zona Valles que será comercial y de servicios para que se puedan instalar empresas que le permitan a la gente trabajar cerca de sus casas”.

Preparan incentivos para repoblar las casas abandonadas

En Tlajomulco hay 15 mil viviendas abandonadas. Es por eso que el presidente municipal electo prepara una estrategia para repoblar los fraccionamientos, en conjunto con el Infonavit y con desarrolladoras.

“Nos reunimos con el que será el subsecretario de Desarrollo Urbano del Gobierno federal, quien ya prepara una estrategia de redensificación. El 20% de las viviendas abandonadas se encuentran en seis estados de la República, sobre todo en las ciudades fronterizas donde hay mayor índice de inseguridad”.

Una de las estrategias que implementará el Gobierno será rescatar esas viviendas para abatir la demanda y resolver un tema de inseguridad. “Habrá políticas públicas para generar incentivos y rescatar estas viviendas. Tlajomulco está interesado en participar en este programa a través de un convenio con el Gobierno federal y el estatal”.

Acentuó que están explorando las rutas jurídicas para recuperar esas casas, como pueden ser la expropiación o el embargo de aquellas que no tienen dueño, no pagan el agua o el predial.

Subrayó que en Tlajomulco ya existe un programa para recuperar las viviendas abandonadas, que ha permitido rescatar cinco mil mediante un convenio con una desarrolladora y el Infonavit.

De acuerdo con cifras oficiales, en Tlajomulco hay 70 mil casas deshabitadas, 15 mil de las cuales están abandonadas completamente. La mayoría se encuentra en la Zona Valles donde están los fraccionamientos de Chulavista, Santa Fe y Lomas del Mirador.

A principios de marzo de este año se descubrieron dos fosas clandestinas con 21 cuerpos en casas abandonadas en Chulavista y Villa Fontana Aqua.

Indicó que, a la par de esta estrategia, actualizarán los instrumentos municipales de desarrollo urbano, como el Programa de Ordenamiento del Territorio y el Atlas de Riesgo para evitar que se construyan fraccionamientos en presas o lugares de conservación.

Señaló que proyectos como la Línea 4 del Tren Ligero, así como el BRT que circularía por la carretera a Chapala llevarán transporte público masivo de calidad a Tlajomulco.

Reconoció las distancias que deben recorrer para llegar a sus empleos y la falta de medios de transporte son los motivos para abandonar las casas.

El alcalde electo de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, proyecta una bolsa de alrededor de dos mil 100 millones de pesos en infraestructura. EL INFORMADOR/E. Barrera

Promete duplicar número de policías

El presidente municipal electo de Tlajomulco, Salvador Zamora, fijó el objetivo de duplicar el estado de fuerza de la Policía Municipal al término de su administración. Explicó que pretende contar con mil 200 elementos, cuando menos.

Informó que hay alrededor de 700 policías, por lo que en números brutos requerirán de otros 500.

“La idea también es profesionalizar a nuestra Policía y generarle condiciones laborales homologadas al área metropolitana, pero también crear condiciones propias en nuestro municipio para que los policías tengan garantías laborales”.

Precisó que cuentan con un convenio con la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que imparte la carrera de Seguridad Pública y Protección Civil, para atraer a los egresados de esta licenciatura y de Derecho e incrementar el estado de fuerza.

“También planteamos un programa de capacitación permanente. La idea es que, al final de la administración, la gente de Tlajomulco tenga confianza en sus policías y se sienta segura”.

Además, proyecta duplicar el número de cámaras que componen el sistema de videovigilancia del municipio, que actualmente cuenta con 555 instaladas en diferentes puntos del territorio. El C4 de Tlajomulco se inauguró en febrero de este año, con una inversión de 124 millones de pesos.

“Las cámaras nos han ayudado para reaccionar en algunos temas de seguridad. Por ejemplo, se atrapó al asesino del sacerdote en Santa Fe con información proporcionada por nuestro C4, pero no se ha podido utilizar esta herramienta tecnológica para prevenir el delito. Trataremos de utilizar esta herramienta tecnológica para prevenir el delito. Estamos haciendo un trabajo importante de investigación para crear la estrategia”.

Explicó que pretende recuperar la confianza de la gente con la Policía a través de una estrategia de prevención del delito, trabajar en temas de educación y cultura. También fortaleciendo los trabajos de inteligencia que permita adelantarse a los delincuentes.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado, durante agosto se iniciaron 236 carpetas de investigación por robo, en su mayoría de vehículos y a negocio. En ese mismo periodo se registraron 17 homicidios dolosos.

Además, hace algunas semanas se registró un enfrentamiento entre huachicoleros y militares, que dejó como saldo un delincuente muerto. Y se descubrieron tres tomas clandestinas de hidrocarburos.

Por otra parte, a mediados de agosto se descubrió una fosa clandestina con seis cuerpos en la colonia Lomas del Mirador.

“El tema de la seguridad no es un tema que le duele sólo a Tlajomulco, es un tema que sucede en el país, en el Estado y en toda el área metropolitana”.

No habrá más deuda con bancos

El primer edil electo se comprometió a no contratar ningún crédito para el municipio. Actualmente, Tlajomulco tiene una deuda a largo plazo y dos a corto plazo que, a junio de 2018, mantenían un saldo de 453.2 millones de pesos.

En marzo de 2017, la calificadora Standard & Poor’s le otorgó una calificación crediticia al municipio de mxA+ por sus políticas fiscales disciplinadas que han permitido que refuerce su posición de liquidez, mantenga un sólido desempeño presupuestal y continúe disminuyendo su nivel de deuda.

“Durante cada administración, el municipio ha ido mejorando esta calificación crediticia. Eso nos permite tener una capacidad de endeudamiento de hasta 500 millones de pesos”.

Por otra parte, agregó que en Tlajomulco hay un rezago histórico en el cobro del agua porque no cuentan con medidores. Por eso apenas se está trabajando en la apertura de cuentas.

“Todo se ha trabajado con base en la tecnología y la georreferenciación de predios. Eso nos ha permitido ser un municipio que está a la vanguardia de la recaudación, del cobro de predial. Uno de los grandes éxitos de las administraciones de Movimiento Ciudadano ha sido identificar los predios y tener un mejor sistema de recaudación”.

Enrique Alfaro, futuro gobernador, hizo el compromiso de incluir a Tlajomulco dentro del SIAPA. EL INFORMADOR/Archivo

PREGUNTAS RÁPIDAS

El SIAPA, el gabinete, la UdeG y Carlos Lomelí…

–¿Se integrará formalmente el municipio a la red del SIAPA?

–Hay un compromiso del gobernador electo para que así sea. Sin embargo, Tlajomulco, al margen de eso, está en condiciones de resolver el tema del agua con este convenio que se firmó con el SIAPA (por 30 años) y con los proyectos de infraestructura que ya traemos. Vamos a habilitar la planta potabilizadora de Toluquilla, que es del SIAPA, nosotros construiremos una línea de conducción al cerro de las Latillas hasta la altura de San Sebastián el Grande y haremos un macrotanque para distribuir en esa zona de San Agustín, San Sebastián y los fraccionamientos aledaños… y otra parte para abatir el rezago que se tiene en la Zona Valles. Resolveríamos el problema de abasto a 600 mil habitantes.

–¿Qué sucederá con los fraccionamientos campestres que tienen su propio pozo?

–Esto no es legal. La verdad es que uno de los problemas que no se han logrado resolver están en alrededor de 23 fraccionamientos que están en la zona de López Mateos, sobre todo. Ahí las asociaciones de colonos se han hecho cargo de los pozos que los desarrolladores les dejaron y no han entregado legalmente estos pozos al municipio para su operación, ni siquiera tienen cuentas de agua. No utilizan el agua potable, pero sí la red de aguas residuales, entonces se están abriendo cuentas y trabajando en un padrón. El municipio está obligado a cobrar la gestión del agua, aunque en algunos casos no proporcione ese servicio. Es un tema legal que se puede resolver de forma muy sencilla, pero no hubo voluntad política.

–¿Quiénes van a integrar su gabinete? ¿Repetirán algunos?

–No quisiera hablar ahorita de mi gabinete. Lo voy a presentar el próximo 25 de septiembre. Del actual gabinete, ninguno repetirá en una posición importante.

–¿Cuándo se va a concretar la construcción de un centro universitario de la UdeG en Tlajomulco?

–Hay un acuerdo de palabra con el Grupo Universidad para que haya un centro universitario en Tlajomulco. Es un tema que desde 2009 se ha venido manejando. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en el proyecto y hay una muy buena relación con la Universidad de Guadalajara. Lo que demanda la Universidad es un terreno de 40 hectáreas, pero no es fácil encontrarlo. Los terrenos en Tlajomulco han estado sobrevaluados y no es sencillo. La compra más importante de terrenos que hizo el municipio fue la de la Presa del Guayabo de 20 hectáreas, que costó 100 millones de pesos. Habría que explorar la posibilidad de comprar un terreno.

–¿Este centro estaría en la Zona Valles?

–Sería una zona primordial para nosotros porque es la zona más densamente poblada de nuestro municipio y donde tenemos la mayor necesidad. El municipio donó un terreno para que se construyera la primera preparatoria en la zona, que está en Unión del Cuatro. Ahí pensamos hacer además el Centro Administrativo de la Zona Valles, con recurso gestionado por los diputados federales de Movimiento Ciudadano. Sería una unidad administrativa justo al lado de la preparatoria de la Zona Valles. Esa sería una de las primeras obras de nuestra administración.

–¿Cuál es su opinión sobre la figura de coordinador estatal de López Obrador?

–La respeto, respeto las decisiones del Presidente de la República. Hoy en día no hemos visto claridad en las funciones del coordinador estatal (Carlos Lomelí), entonces no lo podría decir (con quién tendrá el trato directo).

