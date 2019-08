Prometen actualizar portal de cuotas escolares en dos meses

En un máximo de dos meses reactivarán la transparencia en las cuotas escolares, debido a que el sitio de internet que se lanzó en 2016 no ha sido actualizado, promete el director de Planeación de la Secretaría de Educación en Jalisco, Alfonso Oliva Mojica, quien remarca que impulsan la rendición de cuentas en las visitas que realizan a los planteles.

“Desde hace cinco meses comenzamos las visitas a las escuelas. Verificamos la constitución de los órganos de participación social y de padres de familia. Además, revisamos los libros (donde se documentan los ingresos de las cuotas), entonces eso genera buen ánimo entre las escuelas, que entienden que esta revisión de las aportaciones voluntarias es importante y pertinente por el tema de rendición de cuentas”.

Menciona que no todas las asociaciones de padres de familia reportan oportunamente su información, lo que genera que los datos queden inconclusos. Eso ocurre principalmente por omisión o desconocimiento.

Mientras estima ingresos por 150 millones de pesos por el concepto de las aportaciones voluntarias en cada ciclo escolar, acepta que 7% de los 13 mil planteles no reporta los datos. “Los que manejan los recursos son las asociaciones de padres de familia, ya que tienen sus mesas directivas, que son las que captan los recursos y los administran a través de las necesidades que identifican junto con la dirección de la escuela. Los directores no forman parte del manejo de los recursos”.

Informa que en el ciclo escolar 2018-2019 recibieron 147 quejas por irregularidades por las cuotas, de las cuales 26 están vinculadas con la posibilidad de que algunas autoridades educativas participaron en este tema. Y otras 16 están relacionadas por el desvío de recursos por padres de familia.

Explicó que, cuando son autoridades escolares, se procede a través del órgano de control interno, el cual instaura un procedimiento por la presunción del inadecuado manejo del dinero. Este órgano puede concluir con recomendaciones o hasta el cese cuando se identifica que hay irregularidades. Y si hay anomalías de los papás se procede con denuncias civiles o penales.

El próximo lunes regresan a clases más de 1.7 millones de alumnos de educación básica. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Exigen aportación

Las cuotas escolares aportadas por los padres de familia, con el fin de dotar de insumos básicos a las escuelas públicas, siguen siendo una “petición obligada” de los directivos de planteles. Lo anterior, mientras el Estado reconoce que no tiene recursos para brindar mantenimiento.

La Encuesta de Percepción del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos revela que cuatro de cada 10 de los entrevistados aceptaron que las autoridades educativas les condicionaron la entrega de dinero para que sus hijos recibieran educación.

Ante la pregunta: ¿El director le ha obligado a entregar una cuota cuando inscribe a los estudiantes? El resultado, aunque con variaciones importantes en cada municipio, prueba que esta práctica prohibida sigue, cuando debería ser “voluntaria”; es decir, si el padre de familia no tiene recursos, no se le debe exigir.

Existen municipios, como Tlajomulco, en los que seis de cada 10 personas consultadas respondieron afirmativamente, mientras en El Salto, el porcentaje sólo llegó a uno de cada cuatro.

En la pasada administración, la Secretaría de Educación en Jalisco reconoció que el mantenimiento de las escuelas sí es un “problema específico”, aunque provocado por un desajuste presupuestal “heredado” del sexenio de Emilio González.

Atienden quejas por irregularidades

En los últimos siete ciclos escolares, la Secretaría de Educación en Jalisco atendió 294 quejas por irregularidades en las cuotas escolares. Vía Transparencia, la dependencia contestó que el periodo 2016-2017 fue el que recibió más reportes, con 41 señalamientos. El ciclo 2018-2019 sumó 11 reclamaciones, aunque la cifra podría incrementarse.

Los padres de familia se siguen quejando, pese a que la Ley de Educación del Estado precisa que los fondos o las aportaciones, así como cualquier otro tipo de cuota que se solicite a los integrantes, son totalmente libres y voluntarias; por lo tanto, no podrán requerirse en periodos que comprendan los trámites de solicitudes de recepción y devolución de documentos, así como inscripción, entrega de constancias y certificados que acrediten los niveles o grados de estudios cursados o algún derecho de los educandos. La ausencia en dicha aportación no podrá condicionar ninguno de los derechos de los educandos.

Asimismo, el Artículo 130 de la legislación describe que queda estrictamente prohibido a las instituciones educativas y de sus organismos descentralizados, así como a las instituciones particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, limitar o condicionar el derecho a la educación de los estudiantes, debido a la no integración de los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad a las asociaciones de padres de familia o por falta de pago de las cuotas, fondos o cualquiera otra aportación que con sentido de obligatoriedad sea requerida por estas asociaciones.

“El secretario de Educación del Estado tendrá la obligación de vigilar, respetar y hacer valer lo establecido en la presente fracción. La violación a la misma será causa de responsabilidad para los servidores públicos que la cometan”.

En el estudio “La Escuela que queremos”, presentado el año pasado por la organización “Mexicanos Primero”, se remarca que la aportación voluntaria debe ser ejercida por decisión del cuerpo directivo y docente con las familias.

Para que el gasto sea equitativo, indica que es necesaria la participación de todos en el proceso de decisión sobre el mismo. Destaca que si el administrador colecta las aportaciones de todos (por la vía tributaria) y obtiene ingresos por servicios y ganancias a través de los activos que le confían, es un contrasentido que después los recursos sean gastados a discreción, sin la participación de todos o cooptados por una facción particular debido a la incapacidad, la cobardía o la colusión por parte del administrador. “Para ello, es necesario que la transparencia venga acompañada de conocimiento, compromiso y entendimiento público y cívico sobre la naturaleza y el proceso de asignación de recursos. No es suficiente la participación ocasional, sin seguimiento y enmarcada en buenos deseos”.

Quejas por irregularidades en cuotas escolares Ciclo escolar Quejas 2012-2013 9 2013-2014 18 2014-2015 21 2015-2016 30 2016-2017 41 2017-2018 28 2018-2019 147* Total 294

* Cifra preliminar.

Fuente: Secretaría de Educación Jalisco.

Reporte anomalías al teléfono 3819-2726.

Piden claridad

La maestra jubilada María Teresa Gutiérrez considera que las cuotas escolares son indispensables para mantener en buen estado los planteles.

“Si la Secretaría de Educación Pública no da el dinero, entonces cómo le hacen para las reparaciones. Se hacen eventos como rifas, pero es poco lo que se saca, mucha gente es crítica y dice que las cuotas no se deberían de dar. Yo estaría de acuerdo si el Gobierno otorgara recursos, pero no ocurre así… y una escuela es como una casa: se descomponen las cosas”.

Acepta que antes era muy fácil hacer un uso discrecional del dinero que se recaudaba con las aportaciones escolares. Por ejemplo, recuerda que un tesorero no presentó facturas y después desapareció sin dar explicaciones.

“Hasta algunas directoras se llevaron el dinero. Nosotros las denunciamos, hubo una investigación, pero solamente las cambiaron de zona y ese fue su castigo”.

Sin embargo, considera que en los últimos años mejoró el tema de la transparencia, aunque faltan acciones. Como ejemplo, que el dinero se deposite en cuentas mancomunadas para que la gente no “tenga la tentación” de usarlo.

En su experiencia como vocal de una secundaria técnica, entre 2011 y 2014, acentúa que el manejo del dinero fue bueno, ya que registraban los ingresos y egresos en un libro de notas. Además, había control en el tema de las facturas.

“Las cuotas son muy necesarias, pero que exista claridad. Y como papás hay que participar, nosotros les decíamos que revisaran los libros, pero la gente no preguntaba… muchos quieren desocuparse rápido, y hasta se empiezan a levantar antes de que las reuniones se terminen”.

En 2016, la Secretaría de Educación lanzó un sitio para que los padres de familia revisaran las cuotas escolares, pero la plataforma quedó en el olvido. EL INFORMADOR/Archivo

Preocupan gastos de mesas directivas salientes

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Luis Sánchez, explica que en este nuevo ciclo escolar se deben conformar nuevas mesas directivas, por lo que preocupa la transparencia en el tema de los gastos realizados.

“No se puede condicionar la aportación a que el niño quede inscrito. Por desgracia, muchas escuelas recaban las aportaciones en el periodo de vacaciones. Si la mesa directiva cumplió su periodo, entonces esta mesa directiva hizo gastos y, la nueva, entra con prepuesto bajo”.

Recuerda que en las mesas directivas se decide cuál será el monto de la aportación voluntaria, que puede ser en efectivo, mano de obra o en especie. Actualmente, identifica que en la ciudad las cuotas oscilan entre 200 y mil pesos.

“Deben hacer un informe, las mesas directivas salientes, pero normalmente no se transparenta el recurso. Hay que ver cómo inician las nuevas mesas directivas y mejorar la transparencia en las mesas directivas que salen, que presenten informes financieros”.

Menciona que las cuotas se definen con base en un plan de trabajo relacionado con las carencias del plantel; es decir, si hace falta impermeabilizar, cambiar vidrios, tasas de baño y mezcladoras, entre otras cuestiones.

“Se hace un consenso, y ven lo que se necesita. Se debe calcular por alumnos… y ven cuánto es por papá. La preocupación es manejar la transparencia”.

Aunque normalmente las delegaciones regionales de la Secretaría de Educación revisan las aportaciones a través de un libro de ingresos y egresos, refiere que algunos planteles no llevan registros por falta de conocimiento.

“Por desgracia, algunas mesas directivas no revisan. Si entra una mesa directiva nueva, hace un libro nuevo, sella el acta constitutiva y se pierde el consecutivo. Se pide que en la misma escuela se quede el resguardo de la documentación”.

Agrega que también es importante hacer buenos cálculos de los gastos que tendrán en el ciclo escolar, para que los directivos no estén pidiendo dinero constantemente.

Mesas directivas

El objetivo de las mesas directivas es representar ante las autoridades escolares los intereses educativos de los asociados, colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar y participar en las aportaciones en numerario, bienes y servicios.

Exhiben a los que no pagan

Los hijos de la señora Noemí estudian en la primaria “Francisco Medina Ascencio”, en la Colonia Oblatos de Guadalajara. Afirma que en la escuela exhiben a los niños que no pagan las cuotas escolares.

“Me ha tocado en otros años que paran a los niños y los exhiben cuando pasan lista... y traen al niño de ‘bajada’ todo el ciclo escolar porque no dio la aportación. En mi caso doy la aportación, pero además estoy al pendiente de que no le hagan eso a mis hijos… no me dejo”.

Menciona que en el plantel piden 200 pesos de aportación por niño, más 80 pesos para los exámenes, además de paquetes de hojas blancas. Aunque de manera general explican en qué se gastan el dinero y tienen un libro de cuentas, indica que la mayoría de los papás no se atreve a revisar ni a exigir la transparencia en el recurso.

“Por ejemplo, ahorita que vamos a regresar a clases, hacen una reunión de padres de familia. En un recopilador de hojas dicen que se juntaron tantos pesos en el ciclo escolar pasado, de los cuales 20 mil pesos se fueron en mantenimiento escolar. Luego explican en qué se gastaron todo el dinero, pero nadie se fija bien… les da vergüenza exigir”.

Subraya que, aunque las aportaciones no son obligatorias, les recalcan que el plantel no recibe apoyo de los Gobiernos para realizar las acciones de mantenimiento.

En su caso, ella entrega el dinero porque quiere que sus hijos estudien en buenas condiciones.

“Tratan de concientizarnos que es nuestra responsabilidad el mantenimiento. Incluso, hay papás que dicen que aportan con trabajo de mano”.

Las cuotas han subsanado las fallas que existen en la infraestructura educativa. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Las cuotas tienen sentido social...

Víctor Manuel Rosario Muñoz (investigador del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior del CUCEA)

El académico de la Universidad de Guadalajara expone que el debate en torno a las cuotas escolares debe ampliarse y verse como una política pública, sin que se centre solamente en la visión monetaria. Considera que las aportaciones ayudan a mantener la corresponsabilidad e involucramiento entre los usuarios del sistema educativo y las autoridades. Dice que la cuota escolar tiene “un sentido social y de colaboración” que debe ir acompañado con un pacto educativo, donde se establezcan líneas de colaboración entre escuelas y usuarios del servicio para definir cuál es el rol del padre de familia, de los hijos o de los docentes.

“Me refiero a que es un pacto educativo por la escuela, una herramienta donde todos nos ponemos de acuerdo para establecer códigos… y ver a dónde irían las aportaciones voluntarias”.

Cuando las aportaciones se aplican para proyectos concretos, explica, generan confianza, además de que se necesitan para propiciar autogestión de las escuelas. “En un determinado contexto y necesidades específicas deberían fomentar los espacios más dignos. No es posible que se den clases en espacios improvisados. O qué tal si los niños no llegan desayunados a la escuela, no es solamente para comprar cosas, sino para crear condiciones de equipamiento, nutricionales, de apoyo a la educación de los hijos, sin sustituir la obligación del Estado”.

Para implementar un sistema de transparencia y rendición de cuentas, remarca, se debe contar con un buen liderazgo directivo; de lo contrario, un acto con buenas intenciones cae en una circunstancia que es descalificada como un acto corrupto. Además de que una escuela con malos antecedentes no genera confianza, y eso evita la posible participación de los padres. “El asunto de la transparencia no debe ser verbalizado. Cada escuela debe tener un portal de transparencia y rendición de cuentas”.

Faltan los lineamientos

Juan Carlos Silas (coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación del ITESO)

Para mejorar la transparencia en las cuotas escolares, Juan Carlos Silas recomienda encontrar un mecanismo ágil, que no sea la creación de una ley, sino que cada escuela lo establezca. En ese sentido, opina que la Secretaría de Educación podría mejorar en la orientación de cuáles son los lineamientos al respecto. Es lo que falta.

“Que quede establecido cuál grupo de actores va a participar y que ellos decidan. De lo contrario, si los padres no ven mejoras en los planteles causa suspicacia. No se puede construir una ley que les quede a todos por igual, pero sí difundir ideas para organizarse mejor. La transparencia es el principal antídoto contra la corrupción”.

También opina que es poco probable que las cuotas escolares dejen de cobrarse, ya que las escuelas tienen muchas carencias y no reciben recursos para su mantenimiento.

En ese sentido, es primordial que se garantice que sigan siendo voluntarias y que no se margine a los niños cuyos padres omitan hacer la aportación. También destaca que en la iniciativa de la Ley General de Educación que actualmente discuten los legisladores, se especifica que no se puede condicionar la inscripción o el acceso a los planteles si no se hace la aportación, lo que ayudará a mejorar la situación al respecto.

Agrega que, aunque la educación es laica y gratuita, las cuotas han subsanado las fallas que existen en la infraestructura educativa.

