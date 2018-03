Profesionistas de Jalisco, a media tabla en sueldos

Con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Laura Ortiz no ha podido obtener un trabajo dentro de su área profesional, y su máximo sueldo ha sido de seis mil pesos mensuales. A sus 28 años, se siente frustrada por el poco empleo en su área y los sueldos poco competitivos.

Pese a generar 93 mil nuevos empleos formales en 2017, primer lugar nacional en el rubro, los sueldos que se pagan en el Estado a los profesionistas o egresados de una licenciatura y/o ingeniería, no corresponden a este liderazgo laboral.

Los profesionistas de Jalisco ocupan el lugar 15 o la media tabla entre los mejor pagados del país, con un ingreso promedio mensual de 10 mil 978 pesos, de acuerdo con los datos del Observatorio Laboral del Servicio Nacional del Empleo (SNE).

Los profesionistas recién egresados, es decir, aquellos que tienen entre 20 y 26 años de edad, ganan un salario promedio de ocho mil 161 pesos mensuales.

“Existe una enorme oferta de profesionistas, y la circunstancia del puesto hace que, a veces, este se abarate”, aseguró Daniel de Loera Robles, profesor del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara.

El secretario de Trabajo, Luis Carlos Nájera, señaló que buscará mejorar los salarios de los jóvenes jaliscienses.

Maestros, psicólogos, enfermeros, periodistas y trabajadores del campo, los peor remunerados. NOTIMEX/Archivo

Ingenierías y medicina, entre las profesiones mejor pagadas

Los ingenieros y los médicos son los profesionistas con mejor sueldo promedio del Estado, con pagos de hasta casi seis salarios mínimos diarios, de acuerdo al Observatorio Laboral.

Con 15 mil 620 pesos mensuales, los trabajadores egresados de carreras en Construcción e Ingeniería Civil son los que tienen el salario más alto de Jalisco, seguido por los ingenieros en Tecnologías de la Información y Comunicación (14 mil 365 pesos mensuales), y los egresados en medicina, (13 mil 660 pesos).

En contraparte, los maestros de nivel preescolar y primaria, los psicólogos, los enfermeros, los comunicadores y periodistas, o los trabajadores del campo, son los profesionista peor remunerados de Jalisco, con sueldos menores a los 10 mil pesos mensuales.

Las empresas de Jalisco sí están pagando buenos sueldos, pero no se han podido cubrir esos empleos ofertados, aseguró Ricardo Parra, gerente divisional del área de ventas de Manpower Group, una compañía internacional de colocación de talento.

“A pesar de que si hay talento en la plaza, se ha complicado cubrir las vacantes o posiciones porque muchas de las empresas solicitan que los candidatos sean bilingües”, comentó. “Hay posiciones muy bien pagadas, pero no hay mucho talento disponible que tenga las habilidades y experiencia”.

En Jalisco, por ejemplo, hay un déficit de tres mil ingenieros, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, (CANIETI) sede Occidente. Sin embargo, hay casos como administración, contaduría o psicología, donde los puestos de trabajo son pocos para la cantidad de egresados que salen de las carreras.

“Todas las universidades ofertan contaduría o administración, y esto genera que cada semestre o cuatrimestre salgan muchos profesionistas nuevos egresados, y sea mucho mayor que la oferta laboral que se genera en todo el año”, señaló el investigador Daniel de Loera, de la Universidad de Guadalajara.

Con 82 mil 754 profesionistas ocupados (13.5% del total de profesionistas en Jalisco), la carrera de administración y gestión de empresas es la que más demanda laboral presenta. Sin embargo, ocupa el puesto 14 de 21 entre las carreras mejor pagadas, con un sueldo promedio de 10 mil 496 pesos mensuales.

“Estamos batallando para encontrar ingenieros mecánicos, mecatrónicos o electrónicos, y es una posición muy demandada por el sector automotriz”, manifestó Ricardo Parra, de Manpower Group.

Como medidas para incrementar la expectativa salarial, los expertos recomiendan buscar una especialización que genere valor agregado.

Bajo nivel escolar

El crecimiento del empleo en Jalisco se da principalmente en trabajos donde se necesita un nivel de escolaridad inferior a la universitaria, por lo cual la oferta de trabajo a profesionistas no crece y las bajas remuneraciones se desplazan a las personas con escolaridad superior, aseguró Luis Ignacio Román, economista del ITESO.

El liderazgo de Jalisco en generación de empleos no es consecuente con los salarios que paga a sus profesionistas. EL INFORMADOR/Archivo

Las profesionistas y la brecha salarial

De los más de 610 mil profesionistas jaliscienses ocupados, apenas 42.1% son mujeres, lo que coloca a Jalisco en el sitio 29 de 32 estados (incluyendo la Ciudad de México) con menor porcentaje de mujeres con licenciatura o ingeniería con un trabajo, según el Observatorio Laboral.

Solo Chiapas, Coahuila y Tabasco manejan porcentajes inferiores a los de Jalisco, de acuerdo al panorama profesional por estados del portal.

Además, las profesiones peor remuneradas son ocupadas por mujeres. Por ejemplo, la formación docente preescolar, que paga el salario más bajo (siete mil 464 pesos al mes), está ocupada 100% por mujeres.

Igualmente, 87.5% de las enfermeras, segunda profesión con menor remuneración de Jalisco con ocho mil 863 pesos mensuales, son mujeres.

En contraparte, apenas 6.9% de los profesionistas de construcción e ingeniería civil (la carrera con mejores salarios) son del sexo femenino.

“Nunca me han aumentado el sueldo”, aseguró la comunicóloga Laura Ortiz, quien no ha durado más de ocho meses en un empleo. Junto a su esposo, sacan adelante su manutención, sin contemplar la posibilidad de tener hijos.

“Ahorita no quiero (…) porque el gasto económico y el gasto emocional son fuertes, y ahorita no se puede más”, manifestó.

En las ingenierías ubicadas en el top 10 de mejores sueldos en Jalisco (como electrónica, mecánica o de Tecnologías de la Información), el porcentaje de representación de la mujer suele ser menor al 20%. Por ejemplo, apenas 2.2% de los ingenieros en mecánica y metalurgia son mujeres.

Recién egresados, condenados a ganar poco

Laura Ortiz, licenciada en Ciencias de la Comunicación, asegura que la vida del recién egresado se complica por la falta de confianza de las empresas hacia el talento joven, por lo que le resultó difícil asimilarlo emocionalmente.

“En todos lados te piden experiencia. Me llegaron a pedir que fuera una persona soltera y sin compromisos, sin posibilidad de tener hijos en el futuro”, recordó. “Pero si no te abren las puertas, ¿cómo vas a adquirir experiencia?”.

El recién egresado de una carrera profesional, por lo general, tiene dificultades de hacerse con un buen salario. En promedio, un trabajador entre 20 y 26 años de edad obtiene ocho mil 161 pesos mensuales, 25.6% menos que el de un profesionista con más experiencia.

Además, en apenas cinco de las 21 carreras profesionales medidas por el Observatorio Laboral en Jalisco se le pagan a un recién egresado sueldos por arriba de los 10 mil pesos mensuales.

Por ejemplo, una joven profesora de nivel preescolar gana cinco mil 392 pesos al mes, es decir, apenas dos salarios mínimos diarios, o un novel ingeniero en electrónica recibe solo seis mil 231 pesos.

Los jóvenes recién egresados suelen tener altas expectativas al momento de pensar en su primera percepción laboral, “pero cuando ven la realidad, que son sueldos más bajos, de mucho menos de la mitad, les genera una frustración terrible”, dijo Miguel Ángel Álvarez, de Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL).

A eso se le añade una mayor inestabilidad laboral, con una erosión de los derechos laborales.

“Se discrimina a los recién egresados porque no se les dan todas las condiciones laborales que establece la ley, se simulan los contratos mediante la subcontratación, o mediante la figura de contrato y prestación de servicios cuando en realidad es un empleado”, afirmó Álvarez.

Por otro lado, “en el mismo puesto, un profesionista de 45 o 50 años es despedido por ganar por encima de 20 o 25 mil pesos, porque para la empresa no es rentable (...) y es suplido por alguien más joven, que haga las mismas funciones, pero pagándole sueldos de 8 mil pesos mensuales”, complementó Álvarez.

Además, la oferta laboral a los jóvenes suele reducirse a trabajos monótonos o repetitivos, lo que genera una menor percepción salarial.

En Jalisco hay un déficit de tres mil ingenieros, según información de la CANIETI. EL INFORMADOR/Archivo

Se emplean en otra cosa

Debido a la falta de oferta laboral relacionada con su área, los profesionistas deben trabajar en empleos no relacionados con la carrera en la que egresaron. En 11 de las 21 carreras medidas por el Observatorio Laboral, el porcentaje de personas que trabajan en lo que estudiaron es igual o menor a 50 por ciento.

Es decir, menos de la mitad de los egresados en una carrera se dedican a algo relacionado en lo que pasaron tres, cuatro, cinco o más años estudiando en su juventud.

“Estuve en copias e impresiones; vendedora en una tienda de cosméticos, auxiliar administrativo en agencia de video, y en tienda de decoración. Actualmente, trabajo como auxiliar de recursos humanos en una empresa de outsourcing”, señaló Laura Ortiz.

“Ya intenté durante cuatro años encontrar un empleo en mi área, y mejor busqué un trabajo que, aunque no sea de mi área, me llene personalmente y me guste”.

Administración y Gestión de Empresas es la carrera con menos egresados haciendo algo relacionado con su profesión, con apenas 5.5%, seguido de la carrera de Negocios y Comercio (18.4%), y Producción y Explotación Ganadera y Agrícola (21.9 por ciento).

Luis Ignacio Román Morales, economista del ITESO, recomienda ampliar los horizontes y generar muchas habilidades ante la incertidumbre laboral que viven los trabajadores en todo el mundo.

“No se educa a una persona en una carrera para tener empleo al día siguiente, sino para trabajar durante 30, 40 o 50 años posteriores al egreso, y es muy probable que en ese tiempo tenga muchísimos empleos, muchísimos puestos y hará muchas cosas distintas a lo largo de la vida”, explicó.