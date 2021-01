Previo al coronavirus, México ya padecía desabasto en seis vacunas

En 2019 se registró el desabasto en seis de 10 vacunas en México, de acuerdo con un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Previo a la pandemia, se trata del peor escenario desde 2013. Y en 2020 continuó, sobre todo en niños menores de un año.

Según la OMS, hubo problemas para abastecer los biológicos de BCG (contra la tuberculosis), DPT (difteria, tos ferina y tétanos), hepatitis B, sarampión, Tdap (tétanos, difteria y pertussis acelular) y Tb (tétanos y difteria), en diversas edades.

Como consecuencia, en ese año aumentaron los casos de tuberculosis, tos ferina y tétanos, además de eventos de sarampión.

Hubo problemas para suministrar vacunas contra la tuberculosis, difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B y sarampión. EL INFORMADOR/Archivo

A la baja, vacunación en bebés en México; Jalisco se recupera

Aunque las vacunas protegen a los bebés de las enfermedades graves, el porcentaje de menores que recibieron los biológicos siguió a la baja el año pasado en el país, luego de una caída en 2019.

De acuerdo con datos del Segundo Informe de la Secretaría de Salud Federal, en 2020, el esquema completo de vacunación en niños de un año de edad fue de 78.2% a nivel nacional, que representa un porcentaje menor al 79.9% registrado un año antes.

“Los esfuerzos realizados para cumplir con el esquema de vacunación se vieron afectados por la situación internacional del abasto por los problemas de producción de vacunas, lo que generó un retraso en la entrega y el desabasto de algunos biológicos para México”, argumentó la Secretaría de Salud respecto a la baja en la vacunación.

Sin embargo, no explicaron la baja de la cobertura en 2020, aunque aclararon que este programa se mantuvo pese a la contingencia por el COVID-19.

La diferencia es que Jalisco documentó una recuperación en ese rubro, al pasar de un promedio de vacunación en menores de un año de edad de 64.7% en 2019, a 91.5% en 2020.

Este medio publicó que en los primeros seis meses de 2019, los centros de salud en Jalisco presentaron desabasto en diferentes grados en las vacunas de sarampión y rubéola (SR) y contra el sarampión, parotiditis y rubéola (SRP), confirmó el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren.

Detalló que la cobertura actual del biológico SRP es de 91% en niños de un año, de acuerdo con el esquema de vacunación. Eso significa que 9% de los bebés que nacieron en los últimos meses no habían recibido esa vacuna; es decir, alrededor de 30 mil menores de edad.

Tras un recorrido por distintos hospitales se constató que no existía abasto al 100 por ciento. Por ejemplo, en el centro de salud número 3, en Guadalajara, reportaron que una veintena de personas acudía todos los días por la SRP sin respuesta. Y en el centro de salud número 4, personal médico respondió: “Vuelva a finales de mes… a ver si ya llegó”, le comentaron a Tatiana, quien refirió que había buscado el biológico en otros cuatro lugares. Lo mismo ocurrió en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las dosis incluidas en los bebés de un año o menos son las siguientes: BCG (contra la tuberculosis), hepatitis B, pentavalente acelular (contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y la influenza del tipo B), rotavirus, neumocócica conjugada y la SRP.

Situación Nacional

Antes de la actual pandemia

BCG (contra la tuberculosis): Desabasto.

DPT (contra difteria, tos ferina y tétanos): Desabasto.

HepB (antihepatitis B): Desabasto.

Sarampión: Desabasto.

Tdap (contra tétanos, difteria y pertussis acelular): Desabasto.

TD (contra tétanos y difteria): Desabasto.

Antineumocócica conjugada: Sin desabasto.

Influenza: Sin desabasto.

IPV (contra la polio): Sin desabasto.

Rotavirus: Sin desabasto.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Sistema de inmunización, según la OMS

Hay un plan multianual de inmunización exhaustivo en el periodo 2019-2024.

Existe un comité nacional de prácticas de inmunización con términos de referencia escritos. El grupo se reunió tres veces en 2019.

El 100% de los gastos de inmunización de rutina son financiados con fondos del Gobierno.

El 100% de los gastos en compra de vacunas son financiados con fondos del Gobierno.

Está implementado un registro nominal de vacunación electrónico.

Autoridades estatales y federales afirman que los laboratorios son los que provocan el desabasto de vacunas en México. EL INFORMADOR/A. Camacho

GUÍA

Revelan desabasto

En 2019 se registró un desabasto en seis de 10 vacunas en México, de acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata del peor escenario desde 2013, ya que en ese año y en 2015 existió abasto en todas las vacunas.

En 2014 y 2017 documentaron desabasto sólo de un biológico, mientras en 2016 y 2018 reportaron problemas en tres vacunas.

Según el análisis de la OMS, en el país existieron problemas para abastecer los biológicos de BCG, contra la tuberculosis; DPT, que protege contra la difteria, tos ferina y tétanos; hepatitis B; sarampión; Tdap, contra tétanos, difteria y pertussis acelular; y Tb, que sirve contra tétanos y difteria.

Como consecuencia, en ese año aumentaron los casos de tuberculosis, tos ferina y tétanos, además de eventos de sarampión.

En el país se registraron casos de sarampión en 2019, luego de que en 1995 se había registrado el último evento. Aunque se explicó que las personas se contagiaron en viajes al extranjero, la mayoría no contaba con antecedentes de vacunación.

También aumentaron los casos de tuberculosis pulmonar, al registrar 47 mil 597 eventos en el país, la cifra más alta desde 1995, y con una tasa de mortalidad de 15 por cada 100 mil habitantes, que es la más elevada desde 2002, según el último informe de la Secretaría de Salud.

Y en 2020 se registraron 31 mil 287 casos de tuberculosis respiratoria en el país, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología. La cifra sigue siendo elevada, ya que representa casi el doble de los eventos de 2018.

La tuberculosis afecta principalmente los pulmones, pero también puede presentarse en el sistema nervioso, los huesos, la piel, los intestinos, los genitales y los ganglios. De todas las formas de tuberculosis, únicamente la pulmonar es contagiosa y de mayor interés para su prevención y control debido al riesgo de contagio cuando las personas enfermas tosen, platican y estornudan.

Sobre casos de tos ferina, en 2019 subieron a 789, que son 132 más que el año anterior. Y en 2020 acumularon 233, de los cuales 37 fueron en Jalisco.

En cuanto a tétanos, se documentaron 38 casos en 2019, cuando en 2018 sumaron 21. El año pasado bajaron a 12.

Presumen avances contra la influenza

La Secretaría de Salud Federal comunicó en su Segundo Informe que, a través de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), produjo la totalidad de la vacuna antipoliomielítica bivalente oral suministrada para la Jornada Nacional de Salud Pública de noviembre de 2019 y las actividades de vacunación en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia en 2020.

Destaca la producción de 45.4 millones de dosis producidas e importadas por BIRMEX para el abasto y uso en los programas de vacunación en México, con alto impacto social y económico, protegiendo la vida y salud de los mexicanos, “especialmente de los grupos históricamente discriminados y la población en condición de vulnerabilidad, principalmente embarazadas, niños y niñas, adolescentes, y adultos mayores”.

Por otro lado, remarca que con la autorización de procedimientos de automuestreo, en 2019 se logró reducir en 30% los tiempos en la liberación de la vacuna contra la influenza, favoreciendo la vacunación oportuna de la población.

Y en total, se afirma que BIRMEX comercializó y distribuyó 70.1 millones de dosis de vacunas, medicamentos, sueros y reactivos, con productos propios y de terceros. Las instituciones públicas beneficiarias de las vacunas y medicamentos fueron la Secretaría de Salud, con 89.4 por ciento, y las Secretarías de Salud de las Entidades, a través de sus Organismos Públicos Descentralizados, así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Defensa Nacional, con 10.6 por ciento.

“La operación de la Asociación Público-Privada de BIRMEX con Sanofi asegura el suministro de vacunas contra la influenza y los combos pediátricos, generando la posibilidad de contar con la infraestructura que permitiría al Gobierno Federal atender las contingencias sanitarias, como una pandemia por la influenza”.

Regresa el sarampión

Hasta el 14 de agosto de 2020 se contabilizaron 196 casos confirmados de sarampión, de los cuales 73.5% se concentraron en la Ciudad de México, 25% en el Estado de México y 1% en Tabasco.

La Secretaría de Salud informó que la identificación del brote fue el día 28 de febrero, con el reporte de un resultado PCR positivo y el denominado caso índice.

A partir de este caso y derivado de la investigación del brote, se localizaron y confirmaron tres casos adicionales, con inicio de exantema del 12 y 13 de febrero.

La Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud precisó que, si bien la falta de nuevos casos supone el alta sanitaria del brote de sarampión en el país, es imprescindible mantener en alerta al sistema de vigilancia para la identificación de casos probables de manera oportuna.

En el Segundo Informe indica que, al inicio de 2020, derivado del brote de sarampión en un reclusorio, se aplicaron más de siete mil vacunas a la población interna.

Los países más ricos acaparan las vacunas contra la COVID-19. AFP/J. Saget

En primer semestre, otras cuatro vacunas contra el COVID-19

En el mundo se desarrollan cerca de 200 vacunas experimentales contra el COVID-19 de diversos tipos, de las cuales seis han superado la fase 3 experimental, que evaluó su seguridad y eficacia, y cuatro están a la espera de los resultados de esa misma fase.

Según un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, las vacunas que entraron en circulación en diciembre de 2020 son la BNT162b2 del laboratorio Pfizer, la cual está basada en ARN mensajero; la mRNA-1273 del laboratorio Moderna, basada en ARN mensajero; la Sputnik V del Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que es una versión no replicante de dos adenovirus; la Ad5-nCoV del laboratorio CanSino Biologics y el Instituto de Biotecnología de Beijing, que es una versión no replicante de un adenovirus; la AZD1222 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, basada en una versión no replicante del virus que causa el refriado común; y la vacuna del Instituto de Wuhan, con una versión inactivada del virus.

México firmó convenios de precompra para proteger hasta 116 millones de personas, según dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y hasta el momento tiene convenios con AstraZeneca, Pfizer, CanSinoBio y el mecanismo COVAX, de la Organización Panamericana de la Salud.

Mientras que las vacunas que estarán listas en el primer semestre de 2021 son cuatro: la Covaxin, del laboratorio Bharat Biotech, y que está conformada por una versión inactivada del virus; la NVXCoV2373 basada en proteínas del SARS-CoV-2, del laboratorio Novarax; la Coronavac, de Sinovac y Biotech, con una versión inactivada del virus; y la JNJ-78436735 de Jansen (Johnson & Johnson), basada en una versión no replicante de un adenovirus.

De acuerdo con el análisis, la mitad de las vacunas que producirán AztraZeneca, Pfizer, Moderna y Gamaleya ha sido reservada por 32 países: los 27 de la Unión Europea y cinco países ricos que, en conjunto, representan alrededor del 13% de la población mundial.

Si se consideran las vacunas con los resultados no anunciados, la proporción que comprarán esos países se mantiene en el 50% a nivel internacional.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de la cobertura de todo tipo de vacunas en Jalisco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador