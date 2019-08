Dejan sin vacunas a 30 mil bebés en Jalisco

Carlos González, Mónica Prado y Luis Muñoz comparten la misma historia: intentaron vacunar a sus hijos contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), pero no encontraron el biológico conocido como triple viral en centros de salud ni en hospitales del IMSS. Y en el caso de Carlos, la búsqueda inició en enero pasado y terminó pagando más de dos mil pesos en una farmacia privada por la dosis completa.

Desde hace seis meses, los centros de salud en Jalisco presentan desabasto en diferentes grados en las vacunas de sarampión y rubéola (SR) y SRP, confirma el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren.

Detalla que la cobertura actual del biológico SRP es de 91% en niños de un año, de acuerdo con el esquema de vacunación. Eso significa que 9% de los bebés que nacieron en los últimos meses no ha recibido la vacuna de SRP; es decir, alrededor de 30 mil menores de edad.

Tras un recorrido por distintos hospitales se constató que no hay abasto al 100 por ciento. Por ejemplo, en el centro de salud número 3, en Guadalajara, reportaron que una veintena de personas acude todos los días por la SRP y no tienen respuesta. Y en el centro de salud número 4, personal médico responde: “Vuelva a finales de mes… a ver si ya llegó”, le comentaron a Tatiana, quien refirió que ya buscó el biológico en otros cuatro lugares.

Lo mismo ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En una visita a la Clínica 2 se confirmó que desde hace dos meses no tienen las vacunas mencionadas.

Ante esta situación, Petersen Aranguren remarcó que en Jalisco no se han presentado casos de sarampión en muchos años, por eso pidió a la población sentirse segura. Confió en que el trabajo de vacunación será suficiente para que no existan contingencias. “Podemos estar tranquilos. La población que está en mayor riesgo está vacunada. Tenemos la seguridad de que, para diciembre, a más tardar, las vacunas doble y triple estarán cubiertas”.

Mientras el área de Comunicación Social del IMSS contestó que el desabasto es nacional, la semana pasada, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud de la Federación, Hugo López-Gatell, confirmó esta situación por problemas con el anterior proveedor, pero ya se compraron 3.9 millones de dosis que estarán disponibles hasta noviembre.

Este año, en México suman seis casos confirmados de sarampión importado (los enfermos regresaron de un viaje a otro país).

La Secretaría de Salud del Estado vigila las áreas de acceso de aeropuertos y puertos marítimos para evitar contagios de sarampión. NOTIMEX/Archivo

Jalisco reforzará vigilancia sanitaria contra sarampión

Aunque Jalisco no presenta casos endémicos de sarampión, se reforzarán las acciones ante la presencia de casos detectados en otras Entidades.

El secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, remarcó que tendrán énfasis especial en las áreas de acceso, principalmente en los aeropuertos y los puertos marítimos, desde el área que se llama sanidad internacional.

“Toda la gente que llega con fiebre es detectada desde su entrada, se le da un seguimiento para ver si se desarrolla o no (la enfermedad). Hacemos mucho hincapié en nuestras áreas de regulación sanitaria internacional para identificar a todos los pacientes o viajeros con fiebre”.

Acentuó que, en lo que va del año, en Jalisco detectaron 63 casos sospechosos de sarampión, que resultaron negativos en las pruebas. En México, por otra parte, se han reportado seis casos de sarampión importado, lo que significa que esas personas contrajeron el virus en otro país.

“Los casos registrados son importados, gente que, de alguna manera, tuvo contacto con alguien de fuera. Lo que se hace en estos casos es un cerco sanitario alrededor del paciente, con la finalidad de que sean vacunados y monitoreados”.

Otra acción será suministrar las “megadosis” de vitamina A para todos los niños menores de cinco años, con el objetivo de fortalecer el sistema inmunológico.

Sobre el desabasto en otras vacunas, prevén que contarán con los biológicos suficientes. “El tercer grupo de vacunas son las estacionales, como la influenza, pero no es que no las tengamos, es que la vacuna se va haciendo de acuerdo con las cepas más comunes que tuvieron en los años previos, a fin de darle una mayor cobertura”.

Mencionó que, por ejemplo, la vacunación contra la influenza comienza en octubre. “Estamos seguros de que la vacunación llegará en el momento de necesitarla”.

Acerca de la posibilidad de que Jalisco pudiera comprar vacunas doble y triple viral, explicó que no hay muchos fabricantes. “El tema es que una de las principales productoras de vacunas fue suspendida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)… era la que había estado surtiendo en años anteriores. Y la otra cosa es que, para poder importar, no es un asunto que la Secretaría (de Jalisco) quiera, debe existir un permiso de la Cofepris. No es un tema estatal”.

La Secretaría de Salud informó que, en 2019, aplicaron 106 mil 363 dosis contra sarampión, rubéola y parotiditis en niños menores de 10 años. Y como medida de prevención se tienen otras 207 en el almacén central.

“Estamos a la espera de la entrega del biológico por parte de la Federación, ya que es del presupuesto federal”, se añadió a través de una ficha informativa.

Recomendaciones

Antes de iniciar un viaje debe verificar su estado de vacunación para prevenir el contagio del sarampión.

Si requiere aplicarse la vacuna triple viral deberá hacerlo con un mínimo de 14 días antes del viaje (recomiendan 21).

Durante su estancia o tránsito en países con epidemia por sarampión debe lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse los ojos, nariz o boca, y cubrirse estos dos últimos al estornudar o toser.

Contar con los datos de contacto del consulado o la embajada de México más cercano.

Omiten casos importados en reporte epidemiológico

Aunque a nivel nacional se han registrado seis casos de sarampión importado, en los boletines del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica no se registran estos contagios, debido a que no son endémicos.

De acuerdo con el último informe, de la semana del 18 de julio al 3 de agosto, no hay casos de sarampión. Tampoco en 2018 registraron esta enfermedad.

El primer caso de sarampión importado se registró en Nuevo León. Después, detectaron la enfermedad en una mujer que viajó a Cancún, proveniente de Inglaterra. El tercer evento fue el de un bebé de la Ciudad de México, que contagió a su tía.

“Como parte de las acciones del protocolo de vigilancia epidemiológica, el caso ha permanecido aislado desde su detección como un caso probable. También se inició la investigación de sus contactos durante el periodo de transmisibilidad, a quienes se les realizará un seguimiento hasta el 27 de agosto”, informó la Secretaría de Salud federal sobre el caso.

Otra mujer, de San Luis Potosí, contrajo la enfermedad en un vuelo internacional. El último contagiado es un joven de 18 años, proveniente de Austria, quien viajó a Quintana Roo. “Se obtendrá y dará seguimiento al 100% de las personas que estuvieron en contacto con este joven durante el periodo de transmisibilidad (del 30 de julio al 9 de agosto)”, indicó la Secretaría.

En el informe de esta semana se detectaron 145 nuevos casos de parotiditis infecciosa, conocida como paperas, en todo el país. De esa cifra, tres son de Jalisco.

Hasta el 3 de agosto no hay enfermos de rubéola en México, de acuerdo con el boletín epidemiológico.

Desde hace seis meses, los centros de salud presentan desabasto en las vacunas de sarampión y rubéola (SR) y sarampión, rubéola y parotiditis (SRP). EL INFORMADOR/A. Camacho

Ante escasez, compran vacunas en las farmacias privadas

Carlos González contó que desde enero pasado comenzó a buscar la vacuna triple viral para su hija de un año de edad.

Acudió a distintos centros de la Secretaría de Salud y a varias clínicas del IMSS; sin embargo, en ningún lado encontró el biológico.

Por ese motivo decidió adquirir la dosis en un laboratorio privado en mayo. “Nos salió en más de dos mil pesos. Fuimos a distintos centros de salud, en diferentes horarios… hasta marcábamos y nos decían que no la tenían”.

También buscaron la vacuna pentavalente, pero corrieron con la misma suerte. “Las tuvimos que administrar por fuera, pero nos tardaron 10 días en conseguirla. Gastamos casi siete mil pesos en esas dos vacunas. Nosotros conseguimos los recursos con sacrificios, pero hay gente que no tiene”.

Mónica Prado también subrayó que tuvo problemas para conseguir la vacuna de neumococo. “Mi niña es prematura, entonces tengo que estar al pendiente de todas sus vacunas. Le hace falta la del neumococo… el lunes pasado fui al centro de salud en mi colonia en Tlaquepaque, pero me dijeron que fuera a la Clínica 54 del IMSS y, al día siguiente, me dicen que no hay. No me dijeron cuándo”.

Luis Muñoz, otro afectado, afirmó que en febrero pasado comenzó a buscar la vacuna triple viral (sarampión, rubeola y parotiditis) para su hijo de un año y medio de edad, pero no la encontró. Detalló que en ese entonces el menor acababa de cumplir un año, por lo que le correspondía recibir la inyección. Sin embargo, explicó que varios centros de salud presentaban desabasto. “Por ejemplo, en el centro de salud La Palmita, en Zapopan, y en la Clínica 2 del IMSS, ubicada en Guadalajara. Me decían que estaba escasa a nivel nacional, que estaba complicado encontrarla. Estaba muy preocupado por los brotes de sarampión”.

Relató que hasta la primera semana de agosto pudo encontrar la vacuna. Agregó que un hermano, con un hijo de la misma edad, no ha tenido la misma suerte.

Esperan abasto federal

Cristina Reynoso Bautista, titular de la Coordinación estatal del programa de vacunación universal de la Secretaría de Salud en Jalisco, comunicó que tienen escasez en las vacunas de tuberculosis (BCG), difteria, tos ferina y tétanos (DPT), y neumococo, las cuales forman parte del esquema de vacunación. “Estamos batallando con los biológicos. Todavía tenemos algunas dosis, y estamos a la espera de que nos llegue el abasto por parte de la Federación. Esperamos que lleguen el próximo mes (septiembre)”.

Precisó que los biológicos programados que están pendientes son 17 mil 377 dosis de BCG, nueve mil 861 biológicos de DPT y 27 mil 33 vacunas de neumococo 13 valente.

Indicó que en el caso de las vacunas doble y triple viral les notificaron que llegarían entre noviembre y diciembre. El rezago lo tienen principalmente los menores de tres años.

Remarcó que no hay problema en que los menores desprotegidos reciban la vacuna hasta finales de 2019. “Es uno de los biológicos que no se pierden. Si el niño tiene un año y cumple dos, todavía se puede recuperar sin problemas… hasta que cumpla los cinco años. Ya pasando de esta edad, la triple viral se le puede recuperar hasta los nueve años. Cuando tengamos la existencia del biológico se puede completar el esquema”.

Aunque es normal que los padres de familia se asusten o sientan que sus hijos están en riesgo, recordó que en la Entidad no hay casos endémicos. “Por parte de Jalisco, gracias a nuestras coberturas, no tenemos el riesgo. Sin embargo, en casos sospechosos se hace el bloqueo. Tenemos algunas dosis específicas para realizar los bloqueos. Todos los casos han sido negativos, afortunadamente. La población está protegida”.

Enfatizó que los insumos llegan al almacén estatal y la Secretaría se encarga de la distribución en las 13 regiones.

GUÍA

Enfermedad contagiosa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el sarampión es una de las principales causas de muerte entre los niños y niñas.

Es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus, que se puede adquirir en cualquier edad, incluso en la vida adulta si una persona no la padeció en la infancia.

Se contagia a través de gotas invisibles que salen de la nariz o boca de personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire.

El primer síntoma es la aparición de fiebre durante, por lo menos, tres días. Produce enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, manchas pequeñas dentro de la boca y exantemas (ronchitas) en cara y cuello, que después se extienden a todo el cuerpo.

La fiebre puede alcanzar los 40 grados y, en pacientes con un sistema de defensa debilitado, puede derivar en neumonía.

No hay un tratamiento específico o terapia para el sarampión. La mayor parte de los pacientes sin complicaciones se recuperarán con descanso y tratamiento.

El manejo para los pacientes graves es según las complicaciones.

La mejor protección contra el sarampión en los niños es la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis). Para adolescentes y adultos, la doble viral (sarampión y rubéola).

La productora de vacunas que surtía al Sistema de Salud fue suspendida por la Cofepris. EL INFORMADOR/A. Camacho

LA VOZ DEL EXPERTO

Deben garantizar todas las dosis

Héctor Raúl Pérez Gómez (director de la División de Disciplinas Clínicas de la UdeG)

Ante el serio problema del sarampión a nivel mundial, el Gobierno federal debe garantizar las vacunas doble y triple viral, apuntó Héctor Raúl Pérez Gómez.

Comentó que en los últimos dos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el riesgo del sarampión, debido a que ha notado un incremento progresivo en el número de casos en todo el mundo.

Recordó que se acaba de publicar que, entre el 1 de enero al 31 de julio de este año, detectaron 364 mil 808 casos en 180 países del mundo. “Si comparamos, en 2018 se habían reportado 129 mil casos en ese mismo periodo. La OMS lanzó una alerta epidemiológica en todo el mundo. Uno de los aspectos más importantes es que cerca de 90% no tuvo vacunas contra el sarampión”.

Indicó que la Organización Mundial de la Salud atribuyó el fenómeno a grupos antivacunas, que señalan efectos secundarios de los biológicos, incluyendo la creencia de que pueden causar autismo. “En México son casos aislados. Se considera que desde hace 20 años no tenemos sarampión nativo”.

Con ese contexto, remarcó que es fundamental el abasto de las vacunas en todo el país, sobre todo de la triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. El biológico se pone los primeros 12 meses de vida, y luego el reforzamiento a los seis años de edad.

“Lo ideal es una cobertura al 100% en ambas modalidades. Es fundamental tener cobertura, no es alarmante, pero sí de riesgo, por lo que se está viviendo a nivel mundial, sobre todo en personas que van a hacer algún viaje en lugares donde el brote es más intenso. Es conveniente que exista un abasto urgente en el país para que ningún niño se quede sin su vacuna y refuerzo”.

Añadió que los padres deben estar en alerta, sobre todo porque en países como Estados Unidos hay un fuerte movimiento en contra de las vacunas. “Deben revisar la cartilla de vacunación, deben asegurarse que los hijos quedaron vacunados en tiempo y forma. En niños de seis años de edad hay que poner el refuerzo. Y más cuando hay un viaje a las zonas en riesgo, como Nueva York (Estados Unidos)”.

