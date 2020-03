Previo a la pandemia, la diabetes cobró 15 vidas al día en Jalisco

En México, el primer fallecido por coronavirus fue un hombre de 41 años que padecía diabetes. Eso evidencia el riesgo que tiene esta población ante la actual pandemia.

En Jalisco, entre 2010 y 2018 murieron 51 mil 384 personas por esta enfermedad: 15 al día, en promedio.

José Antonio Castañeda, cirujano bariatra, destaca que este sector es vulnerable a sufrir infecciones como el COVID-19.

Roberto Barrientos Ávalos, especialista del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, descarta que este grupo tenga defensas bajas y por ello sea más propenso a ser afectado por el virus. Sin embargo, reconoce que el COVID-19 es una infección aguda que agrava rápido el estado de salud de estos pacientes.

Aumentan hospitalizaciones de los diabéticos en Jalisco

Durante 2019, con corte al tercer trimestre del año, en Jalisco fueron hospitalizadas dos mil 457 personas por diabetes tipo 2 (de inicio en la edad adulta); es decir, un promedio de nueve al día. Es una cifra récord en el Estado.

De acuerdo con información de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, en septiembre pasado ya se habían superado los ingresos hospitalarios que se tuvieron en la Entidad por este padecimiento (en 2018 se registraron dos mil 272).

En ambos años, el Estado se ubicó sólo por debajo de Tabasco. En este último se atendieron a tres mil 025 personas por este padecimiento (entre enero y septiembre pasados).

Roberto Barrientos Avalos, especialista del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, indica que Jalisco se ubica en segundo lugar, en parte, porque se está haciendo un mejor diagnóstico y se están reportando los casos en las instituciones de salud.

“Porque la diabetes está asociada en nuestro país al sobrepeso y obesidad. Estamos un poco por arriba de la media, pero no somos el Estado más obeso del país. Estar en el segundo lugar sí nos tiene con preocupación”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el coronavirus parece causar una enfermedad más grave en ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados o enfermedades crónicas, como la diabetes, el cáncer o las neumopatías crónicas.

“Hasta que se tenga más conocimiento sobre el COVID-19, las personas con diabetes, insuficiencia renal, neumopatías crónicas o inmunodepresión se consideran en riesgo de padecer una enfermedad grave en caso de infección por (este virus)”.

En México, 8.6 millones de personas (de 20 años y más) reportan haber recibido un diagnóstico médico de diabetes. En el listado de riesgos se incluye que 15 millones de mexicanos han sido diagnosticados con hipertensión, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut).

El doctor Barrientos Ávalos subraya que la Secretaría de Salud cuenta con un programa de prevención en la materia, que es considerado como prioritario y tiene acciones en todos los municipios para que la gente acuda a consulta. “No son programas que estén sueltos u olvidados, porque la diabetes genera muchos gastos y complicaciones, como son el infarto y la insuficiencia renal. En ese sentido están preocupados. Como cualquier tipo de programa o estrategia que ven que les da resultados, se siguen porque saben que es un hoyo sin fondo el estar gastando en complicaciones de la diabetes”.

Reconoce que en México falta una cultura para que las personas se realicen chequeos médicos de rutina para detectar padecimientos con tiempo. “En el tema de la diabetes le hacemos más caso al vecino o lo que opina la comadre...”.

Expertos recomiendan mejorar la alimentación y practicar ejercicio para no formar parte de la estadística. EFE/T. Soki

GUÍA

¿Qué es la diabetes?

• Es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

• La diabetes tipo 1 es llamada como insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual. Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita.

• La diabetes tipo 2 (insulinodependiente o de inicio en la edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física.

• ¿Cuáles son las consecuencias frecuentes?

Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios.

Prevención

Para ayudar a prevenir la diabetes de tipo 2 y sus complicaciones se recomienda:

Alcanzar y mantener un peso corporal saludable.

Mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular la mayoría de los días de la semana.

Consumir una dieta saludable, que evite el azúcar y las grasas saturadas.

Evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).

Principales causas de mortalidad en México en 2018* Lugar Enfermedad Muertes 1.- Enfermedades del corazón 149 mil 368 2.- Diabetes mellitus 101 mil 257 3.- Tumores malignos 85 mil 754

* Es el último informe que se tiene por parte de la Secretaría de Salud Federal. Los datos de 2019 están en proceso.

Muertes por diabetes en México Año Muertes 2018 101 mil 257 2010 82 mil 964 2000 46 mil 614 1990 25 mil 782 1980 140 mil 626

Principales muertes en Jalisco en 2018 Lugar Enfermedad Muertes 1.- Enfermedades del corazón 9 mil 061 2.- Tumores malignos 5 mil 916 3.- Diabetes mellitus 5 mil 461

El primer mexicano que murió por COVID-19 padecía diabetes y tenía 41 años. Esta enfermedad y el coronavirus representan un alto riesgo para los pacientes. Por eso expertos recomiendan reducir la obesidad. EL INFORMADOR/F. Atilano

CLAVES

Avance

Obesidad. En México, las prevalencias de sobrepeso y obesidad se han incrementado en los últimos años. De 1980 a la fecha, éstas se han triplicado y, en la actualidad, más de 70% de la población de adultos mexicanos tiene un peso por arriba de lo recomendado. El exceso de peso es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de padecimientos crónicos, como diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.

Enfermedades. Según estudios del Inegi, desde hace 20 años las enfermedades crónicas no transmisibles pasaron a ocupar los primeros lugares como causas de muerte general: enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus (primer, segundo y tercer lugar nacional, respectivamente), debido al aumento de la esperanza de vida de los mexicanos, de 50.7 años en 1950 a 74 años en 2000.

Afectaciones. En menos de medio siglo, la diabetes se convirtió en uno de los principales problemas de salud en México. Además, es el motivo más frecuente de incapacidad prematura, ceguera y amputaciones de extremidades no causadas por traumatismos.

Gasto. Es una de las cinco enfermedades con mayor impacto económico al sistema de salud. La diabetes es el resultado de un proceso iniciado varias décadas antes. La mayoría de los casos tiene otros miembros de su familia afectados.

Proyección. La Federación Internacional de Diabetes estima que, en México, habrá nueve millones de personas con diabetes para 2025.

TELÓN DE FONDO

La mitad ignora el padecimiento

En Jalisco, alrededor de 300 mil personas desconocen que tienen diabetes. Esto representa la mitad del total de la población que vive en el Estado con esta enfermedad, señala Ricardo García Gaeta, jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud.

“De esos 300 mil, hablamos que 150 mil tienen acceso a un tratamiento o van a un área médica y, de ellos, sólo 75 mil tienen un control metabólico de forma correcta”.

Tras recordar que en la Entidad mueren alrededor de cinco mil 500 personas al año por diabetes, señaló que es importante la sensibilización en el tema.

Y que las personas acudan a la atención médica porque “estamos llegando entre cinco y ocho años tarde al diagnóstico”.

En el marco del Día Mundial de la Obesidad y Día Mundial de la Diabetes, Alberto Ocampo Chavarría, coordinador estatal de los Programas de diabetes y riesgo cardiovasculares, destacó que el Tipo 2, que se desarrollaba en los adultos, creció exponencialmente en niños y adolescentes.

Explicó que el fenómeno se debe a que también la obesidad aumentó en la etapa infantil, lo que detona la enfermedad a más temprana edad, por lo que la diabetes tipo 2, que se presentaba a partir de los 30 años, ahora también se registra en adolescentes que sufrieron obesidad cuando eran niños.

Jalisco, a nivel nacional, se encuentra en el sitio 16 en diabetes y obesidad, según informaron los especialistas. De cada 10 pesos que recibe el sector salud, siete son para acciones de prevención y tratamiento de estas enfermedades en el Estado.

Por ejemplo, desde 2015 se cuenta con 16 módulos de bienestar familiar en todo el Estado, en los que tienen médico, psicólogo y nutriólogo cada uno tanto para pacientes con hipertensión, diabetes y obesidad, como para familiares.

LA VOZ DEL EXPERTO

Crecen alternativas contra enfermedad

José Antonio Castañeda (cirujano bariatra)

El aumento en personas con diabetes obedece a la falta de una cultura de la gente para buscar diferentes alternativas que permitan a los pacientes estar bien informados para disminuir el avance de esta enfermedad, considera José Antonio Castañeda. Sin embargo, hay un incremento en el número de cirugías. “Aumentaron muchísimo las cirugías de baypass gástrico para control de obesidad; inclusive, para control de diabetes”.

Todas las cirugías que hay para el control de la diabetes y de la pérdida de peso “son métodos efectivos, pero que no son curativos. Permiten al paciente diabético y con obesidad controlarse de su problema, que dejen de tomar medicamentos y que el problema crónico-degenerativo no avance, pero hay que seguir una dieta como tal, una actividad física”.

Acentúa que también hay avances en materia preventiva que comienzan desde las escuelas, en donde se están promoviendo los desayunos escolares sanos.

Subraya que se requiere una dieta sana, pero sobre todo ejercicio. “Se les pide media hora para que vayan a caminar al parque (en los niños)… y una hora mínimo al día a un adulto”.

Déficit de camas hospitalarias

En medio de la pandemia, el sector salud en México arrastra un déficit de camas hospitalarias y equipo básico para enfrentar las eventuales fases más agudas.

De acuerdo con evaluaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se identificó que en el país hay 1.5 camas de hospital por cada mil habitantes, lo que representa un grave déficit, pues la recomendación del organismo internacional es de 4.7 unidades por cada mil personas.

El deficiente número de camas hospitalarias a nivel nacional es igual al escenario que se presenta en países como Siria o Laos. Naciones como Argelia, Botsuana o Jamaica tienen mayor disposición de camas.

Otros faltantes son en los rubros como el número de profesionales de la salud. Se recomiendan 3.4 médicos por cada mil habitantes, pero en México hay 2.4.

En lo referente al personal de enfermería en el país, la recomendación internacional es de nueve; sin embargo, actualmente el promedio nacional es de 2.8 por cada mil personas.

En México hay 1.5 camas de hospital por cada mil habitantes; la recomendación de la OCDE es de 4.7 unidades por cada mil personas. AFP/S. Rousseau

El Estado encabeza las muertes por influenza

Jalisco se mantiene en el primer lugar a nivel nacional en número de muertes por influenza. De acuerdo con el último informe semanal de vigilancia epidemiológica (con corte al 26 de marzo), la Entidad registra 31 defunciones.

A Jalisco le siguen Sonora (25) y Ciudad de México (24). Son los tres Estados más afectados en fallecimientos durante la temporada de la influenza estacional en los tipos A-H1N1, A-H3N2, A o B (entre octubre de 2019 y marzo de 2020).

A pesar de ocupar el primer sitio en defunciones, Jalisco se posiciona en el quinto lugar en casos positivos, con 338. La lista la lidera la Ciudad de México, con 743.

Según la Secretaría de Salud Federal, desde el inicio de la semana 40 de 2019 se han notificado 45 mil 988 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), de los cuales, cinco mil 983 se confirmaron positivos a influenza.

Se destaca también que en la actual temporada se ha reportado un predominio de influenza A-H1N1 en la mitad de casos positivos.

