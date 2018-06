Por falta de regulación, repartidores se adueñan de andadores en el Centro

Todos los días es lo mismo. Peatones y personas en sillas de ruedas padecen las obstrucciones continuas de automóviles y camionetas repartidoras de mercancías en andadores del Centro Histórico de Guadalajara. Pedro Moreno, Morelos y Galeana son algunos de los ejemplos. El reclamo es que nadie respeta las zonas, sobre todo los repartidores, que duran decenas de minutos bajando productos, con el consentimiento de los agentes viales.

La Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco establece sanciones “a la persona que conduzca un vehículo de motor en ciclovías, zonas peatonales, jardines, plazas y pistas para uso exclusivo de peatones, a no ser que cuente con la autorización respectiva de la autoridad competente para circular por dichas zonas”. Sin embargo, es letra muerta para algunos, pues durante un recorrido realizado el 24 de mayo se detectó la presencia de 13 vehículos en zonas prohibidas en el primer cuadro.

La Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara responde que cuentan con operativos para invitar a los conductores a retirar los vehículos mal estacionados, de lo contrario, se les levanta una infracción. Por su parte, Daniel Carrión, de la Policía Vial de la Secretaría de Movilidad del Estado, explica que cuentan con un grupo de tres ciclopolicías que recorren exclusivamente los andadores para detectar la presencia de estas unidades infractoras.

Si bien la Ley de Movilidad prohíbe la circulación de vehículos de motor en zonas exclusivas para los peatones, el Ayuntamiento de Guadalajara no cuenta con una norma que regule la carga y descarga en los andadores. Destaca que desde 2013 está pendiente por dictaminar una iniciativa que pretende regular los horarios en el primer cuadro, pero la propuesta está atorada en la Comisión edilicia de Reglamentos.

Hoy, quien se estaciona incorrectamente en andadores peatonales, banquetas o doble fila es multado por tres mil 612 pesos.

Peatones padecen de las invasiones constantes de repartidores en andadores del Centro Histórico. Aun cuando está prohibido utilizar vehículo de motor en zonas peatonales. EL INFORMADOR/E. Barrera

Obstruyen paso peatonal

Los peatones que utilizan los andadores del Centro Histórico han tenido que aprender a convivir con puestos ambulantes y ciclistas. Aunque recientemente otros actores reclaman un lugar: los automovilistas y repartidores.

Es el cuento de todos los días. A todas horas autos, camionetas y vehículos de carga circulan por los andadores de Pedro Moreno, Morelos y Galeana, por ejemplo. La mayoría acude a dejar mercancía o cumplir algún mandado; otros simplemente están perdidos.

Los peatones son quienes resultan más afectados. Algunos automovilistas, acostumbrados a circular a mayor velocidad, les pitan o les echan las luces para que se quiten. Otros bloquean el paso por varios minutos.

Los que van a pie no tienen más opción que quitarse, aunque algunos peatones se hacen respetar y no permiten pasar a los automóviles hasta que llegan a su destino.

La Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco establece sanciones “a la persona que conduzca un vehículo de motor en ciclovías, zonas peatonales, jardines, plazas y pistas para uso exclusivo de peatones, a no ser que cuente con la autorización respectiva de la autoridad competente para circular por dichas zonas”.

Sin embargo, esta regulación es letra muerta para algunos. Durante un recorrido realizado el 24 de mayo se detectó la presencia de 13 vehículos en los andadores del primer cuadro de la ciudad.

“Hay carros todo el tiempo a cualquier hora. No causan muchos problemas, pero sí me parece que no deberían pasar por aquí”, señala doña Mary, quien atiende un puesto de frutas afuera de una tienda de telas.

Elena, quien trabaja en el Centro, señala que el mayor problema se da por la tarde. “Entre las cuatro y seis de la tarde es cuando se ven más carros por aquí por los andadores. No respetan a los peatones, casi le avientan el carro a uno para que nos quitemos”.

La Dirección de Movilidad de Guadalajara, a través de una ficha informativa, indicó que cuentan con operativos de los agentes de movilidad, que consisten en invitar al ciudadano a retirar vehículos mal estacionados (Banquetas Libres) o levantar una infracción si no está o no se quiere retirar.

“En particular, a la zona Centro se destinan ocho agentes en el turno matutino y entre cuatro y seis en el vespertino. Entre las tareas que tiene el personal operativo es supervisar los andadores peatonales”.

Por su parte, Daniel Carrión, de la Policía Vial de la Secretaría de Movilidad (Semov), explica que cuentan con un grupo de tres ciclopolicías que recorren los andadores para detectar la presencia de estos vehículos.

Afirman que continúa la operación “barredora”

El taxi de Mariana tardó 10 minutos en avanzar dos cuadras sobre Juan Manuel. La larga fila de vehículos avanzaba a vuelta de rueda desde Mariano de la Bárcena, donde había un atorón vial de los carros que buscaban dar la vuelta y los que pretendían seguir derecho.

Cuando por fin logró cruzar González Ortega, encontró el motivo del cuello de botella en la arteria: un par de automovilistas se habían estacionado frente a una tortillería invadiendo un carril de circulación. No había señales de agentes viales.

Desde la anterior administración, la Secretaría de Movilidad aplica el operativo conocido como “barredora”, que sanciona a automovilistas que estacionan sus vehículos en lugares prohibidos en calles del Centro de Guadalajara. Éste se endureció luego del cierre de Avenida Alcalde por la construcción de la Línea 3 y se anunció una política de “cero tolerancia” en las vías alternas.

Eran cinco grúas las que diariamente circulaban por el primer cuadro y durante varios meses de 2015 y 2016 se logró inhibir que los automovilistas se estacionaran en lugares prohibidos. Sin embargo, actualmente en las calles transversales de Avenida Alcalde se puede constatar la presencia de decenas de vehículos estacionados que entorpecen aún más el tráfico en el Centro. Durante un recorrido se registraron 10 autos por las calles de Independencia, Mariano de la Bárcena, Juan Manuel, San Felipe y Reforma que complicaban la circulación en la zona.

Daniel Carrión, jefe inspector de la Policía Vial de la Secretaría de Movilidad, asegura que no ha cesado el operativo. “Claro que continúa el operativo. Nos enfocamos a las calles que cruzan como Independencia, que entran desde Calzada Independencia hasta Federalismo. En esas calles hemos enfocado los operativos con personal que va con las grúas. Si un vehículo permanece por mucho tiempo se va, se procede conforme a la ley y el reglamento”.

Precisa que en el Centro diariamente hay 25 elementos a pie, seis unidades con dos policías viales cada una (12) y tres ciclopolicías. Además, cuentan con tres grúas. “En muchas calles cerradas aprovechan el espacio para estacionarse. Nada más que damos mayor importancia a las calles donde circula mayor flujo vehicular, es donde damos mayor importancia, pero se procede igual en todos los lugares”.

Añade que, en lo que va del año, se han levantado 17 mil 871 sanciones a automovilistas mal estacionados en el primer cuadro y 192 vehículos han sido llevados al corralón.

“Fuerza”

Movilidad indica que en el Centro Histórico diariamente hay 25 elementos a pie, seis unidades con dos policías viales cada una y tres ciclopolicías.

Reportes

Los ciudadanos pueden reportar a los autos mal estacionados al teléfono 3819-2400.

CiudAPP.

070

@MovilidadJal

@GdlMovilidad

En el andador Morelos, los peatones ven invadido su espacio todos los días por vehículos repartidores que entregan mercancía a los negocios. EL INFORMADOR/E. Barrera

Sin regulación, carga y descarga

Todos los días y a todas horas, vehículos cargan y descargan mercancía en los andadores peatonales del Centro Histórico impidiendo el paso de las personas. El problema es que no hay una sola disposición municipal que regule esta actividad en esa zona.

Si bien la Ley de Movilidad del Estado prohíbe la circulación de vehículos de motor en zonas exclusivas para los peatones, a menos que se cuente con autorización, el Ayuntamiento de Guadalajara no cuenta con una norma que regule la carga y descarga en los andadores.

El Reglamento de Policía y Buen Gobierno se limita a prohibir la circulación y el estacionamiento de vehículos en lugares exclusivos para el peatón, aunque la solución no es tan simple como prohibir, pues hay cientos de negocios en los andadores como tiendas de tela, de manualidades, bancos, restaurantes y locales de ropa que requieren surtir mercancía e insumos.

En la entrada a la zona peatonal, en Pedro Moreno y Ocampo, hay un desgastado letrero en una luminaria que fija los horarios de 10 de la noche a 10 de la mañana, pero los reglamentos de Giros Comerciales, de Estacionamientos, del Centro Histórico o de Imagen Urbana no contienen reglas para esta actividad.

Desde octubre de 2013 está pendiente por dictaminar una iniciativa que pretende regular los horarios de carga y descarga en el primer cuadro. La entonces regidora del PRI, María Luisa Urrea, planteó una reforma al Reglamento del Centro Histórico para fijar el horario de carga y descarga de las 20:00 horas a las 8:00 horas. Sin embargo, la propuesta no ha avanzado y sigue en proceso de dictaminación en la Comisión de Reglamentos donde esperan el visto bueno a la propuesta por parte de la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad.

La Dirección de Movilidad tapatía confirma a través de una ficha informativa que no existe una regulación específica para los horarios de carga y descarga en la zona. Señala que la Secretaría de Movilidad y los comerciantes tienen un acuerdo histórico no oficializado de permitir esta actividad de las 22:00 a 10:00 horas.

“La Dirección de Movilidad respeta este acuerdo y sólo sanciona si, por los trabajos de carga y descarga, fuera del horario autorizado por Movilidad, alguien se estaciona incorrectamente en andadores peatonales, banquetas o doble fila. La multa asciende a tres mil 612 pesos”.

La dependencia indica que ya tienen listo un proyecto para ordenar las dinámicas de carga y descarga en el polígono central, el cual implementarán una vez concluidas las obras de la Línea 3 del Tren Ligero y el Paseo Alcalde.

Este proyecto fijará horarios, puntos específicos para la carga y descarga e implementará señalética y balizamiento para identificarlos.

GUÍA

Qué dicen las leyes y reglamentos

Artículo 73

Reglamento de Estacionamientos en el Municipio de Guadalajara prohíbe:

Estacionarse en las áreas delimitadas como estacionamiento exclusivo, el cual no le corresponda como usuario, así como en espacios asignados para bomberos, personas con discapacidad o cualquier otra área de uso exclusivo o prohibida por la autoridad competente, así como sobre área de servidumbre, banqueta, ciclo puertos, moto puertos o en sentido contrario.

Ley de Movilidad

Se sancionará al vehículo que se encuentre estacionado en lugar prohibido, en carreteras, frente a cochera, obstruyendo rampa de personas con discapacidad, estacionamiento exclusivo o abandonado en la vía pública, o en donde el estacionamiento del mismo provoque entorpecimiento a la circulación o molestias a los peatones, sin encontrarse en dicho lugar el conductor.

Se multará a la persona que conduzca un vehículo de motor en ciclovías, zonas peatonales, jardines, plazas y pistas para uso exclusivo de peatones, a no ser que cuente con la autorización respectiva de la autoridad competente para circular por dichas zonas.

TELÓN DE FONDO

Sancionan a más por invadir banquetas

El programa Banquetas Libres alcanzó en 2017 su índice más alto de infracciones en Guadalajara con 193 mil 343 multas desde octubre de 2015.

El Ayuntamiento atribuye el aumento principalmente a tres factores: más inspectores, reportes de la ciudadanía y operativos en eventos específicos, como en partidos de futbol, béisbol y centros comerciales.

En Guadalajara los datos son precisos: en 2015 no se superaban las tres mil multas por mes, pero el año pasado se documentaron hasta 13 mil 172 infracciones tan sólo a noviembre.

La Dirección de Movilidad tapatía inició con 15 agentes viales, pero ya cuentan con 110, lo que permite ampliar las zonas de alcance. La Zonas Centro y Minerva son consideradas como las más conflictivas, pero hay una mejora en lugares como Chapultepec, donde los comercios han adecuado sus espacios conforme a la norma.

A pesar de los operativos, conductores invaden andadores como Pedro Moreno, Morelos y Galeana, en pleno Centro Histórico. EL INFORMADOR/E. Barrera

Multan a 15 al día

A un automovilista se le hizo fácil dejar estacionado su vehículo sobre la banqueta en la esquina de Enrique González Martínez y Pedro Moreno. Al no encontrar un espacio para dejar su auto y no querer pagar por un estacionamiento le ganó la lógica de: “Al cabo no me tardo; regreso en cinco minutos cuando mucho”.

Sin embargo, no contaba con que alguien iba a reportarlo en redes sociales. Cuando regresó ya tenía en su parabrisas una infracción de la Dirección de Movilidad de Guadalajara y tal fue su suerte que también lo multó la Secretaría de Movilidad. Los “cinco minutos” le salieron muy caros.

Desde el inicio de la administración, la Dirección de Movilidad de Guadalajara ha levantado alrededor de 15 mil infracciones a vehículos estacionados sobre andadores y espacios exclusivos para peatones. Esta cifra equivale a un promedio de 15 multas al día.

El Reglamento de Estacionamientos en el Municipio de Guadalajara en su Artículo 73 prohíbe “estacionarse en las áreas delimitadas como estacionamiento exclusivo, el cual no le corresponda como usuario, así como en espacios asignados para bomberos, personas con discapacidad o cualquier otra área de uso exclusivo o prohibida por la autoridad competente, así como sobre la servidumbre, banqueta, ciclo puertos, motopuertos o en sentido contrario”.

En noviembre del 2015 se lanzó el programa de Banquetas Libres en Guadalajara, con el objetivo de recuperar los espacios públicos para los peatones al retirar todo lo que estorba en las banquetas, como vehículos mal estacionados o señalética mal instalada u obsoleta. Inició con dos semanas de apercibimientos.

Según la administración municipal, el 39% de los viajes diarios en Guadalajara se hace a pie. Además, en la ciudad existen más peatones que automovilistas.

“Las calles peligrosas e inaccesibles imposibilitan a las personas con discapacidad integrarse al espacio público. Queremos banquetas libres porque la calle es de todos”, señala el Ayuntamiento en el micrositio del programa.

Sigue: #DebateInformador

¿Deben incrementarse las multas para evitar que conductores invadan zonas peatonales?

Participa en Twitter en el debate del día @informador