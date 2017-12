Polémicas del espectáculo en 2017

Los chismes, dimes y diretes nunca faltarán en el mundo de la farándula, pero si se trata de causar controversia, 2017 fue quizá uno de los años en el que los protagonistas del espectáculo robaron cámara porque más de uno terminó en los juzgados para enfrentar demandas familiares, laborales y hasta de acosos que, incluso, impulsaron movimientos mundiales que buscan frenar la violencia.

Y a todo lo anterior se suma el caso de Kate del Castillo, quien ayer se convirtió en la nueva víctima de los hackers, pues se filtraron en internet varias fotografías íntimas suyas. Cabe señalar que hasta la tarde de ayer, Kate no se había pronunciado al respecto. Así que sin más, estos fueron los escándalos VIP del espectáculo en 2017.

¡Ay, Julión!

Justo en el momento más alto de su carrera, el intérprete originario de Chiapas, Julión Álvarez, vio cómo su éxito sufrió un revés, y es que el pasado mes de agosto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló de mantener —supuestamente— vínculos con el narcotraficante Raúl Flores, a quien, acusan, utilizaba al intérprete de “Te hubieras ido antes” como prestanombres para lavar dinero.

Desde entonces, Estados Unidos le negó la VISA a Julión; todas sus redes sociales fueron dadas de baja; así como los ingresos que éste obtenía de plataformas como Spotify y YouTube. Además, no puede establecer contratos directos para sus presentaciones; incluso, amigos y colegas como el cantautor venezolano, Ricardo Montaner, se vieron obligados a dar de baja canciones que realizaron en colaboración con el “rey de la taquilla”, a fin de evitar ser relacionados con la investigación legal que aún no termina para Álvarez.

Amigos y rivales

Lo que parecía ser la gira de la década gracias a la dupla que harían Alejandro Fernández y Luis Miguel, terminó en demandas, amparos y varios millones de pesos en disputa, pues pese a anunciar con bombo y platillo el tour que este dúo ofrecería, “El Sol”, de última, optó por desaparecerse del mapa musical y dejar al “Potrillo” más que alborotado y enfurecido por la cancelación del intérprete de “La incondicional”.

Y aunque nunca hubo fechas establecidas y mucho menos venta de boletos, sí existió un pago de adelanto para “El Sol” por poco más de seis millones de dólares, el cual se le hizo fácil no devolver una vez que anuló su participación en el tour que llevaría por nombre: “Alejandro Fernández and Luis Miguel Worldwide Tour”.

Por ello, los representantes legales de Alejandro Fernández no dudaron en demandar a Luismi y tras varios meses de juntas, hace unas semanas los abogados de ambos cantantes llegaron a un acuerdo, del cual no se dieron los detalles, pero prácticamente obligaría a “El Sol” a pagar en “cómodas” mensualidades su deuda.

Pese a todo lo anterior, hace algunos días trascendió, en el programa de Tv, “De primera mano”, que la gira de estos cantantes podría retomarse para mediados del 2018; la veracidad de este trascendido fue cuestionado por EL INFORMADOR a Carlos de la Torre, mánager de Alejandro Fernández, quien sin más respondió con un “jamás”…

Cuento de horror

Si había una pareja que hacía creer en el amor después del truene de Angelina Jolie y Brad Pitt, era la integrada por Geraldine Bazán y Gabriel Soto, dupla de actores mexicanos que tras 10 años de relación en unión libre (casados en 2016) y dos hijas de por medio, anunciaron, cada quien por su lado y a su modo, que habían optado por el divorcio luego de que Gabriel Soto fuera señalado de infidelidad; primero, con la actriz Marjorie de Sousa —peleada con su ex pareja, el también actor Julián Gil— y finalmente vinculado a la actriz Irina Baeva, con quien compartió protagónico en la telenovela “Vino el amor”.

Aunque Soto negó relación alguna con Marjorie de Sousa y aceptó realizarse una prueba de ADN para demostrar que el hijo de la actriz no es suyo, en entrevista televisiva Soto aceptó haber cometido infidelidad pero no con quién. A las pocas horas, Geraldine Bazán compartió en redes sociales comentarios referentes hacia las declaraciones de su ex pareja y posteriormente señalando a Beava como la tercera en discordia.

La cloaca de Hollywood

No fueron ni una, ni dos, ni tres las acusaciones de acoso y violencia sexual que lanzaron actores y actrices contra otros colegas de Hollywood.

Unos de los casos más polémicos y que ocasionó una bola de nieve fue el de Harvey Weinstein, señalado por actrices como: Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Rose McGowan, Lucia Evans y Cara Delevingne, entre otras, que admitieron haber sido agredidas por parte del productor, ganador del Oscar por “El paciente inglés”.

A partir de estos testimonios e investigaciones publicadas por The New York Times, se desató el llamado “Efecto Winstein” teniendo a más figuras públicas señalados de acoso y agresiones sexuales como: Brett Ratner y Dustin Hoffman, hasta llegar a uno de los actores más respetados de la industria como Kevin Spacey (“Belleza Americana”), quien fue acusado por el actor Anthony Rapp de haber sido acosado por el veterano actor cuando Rapp tenía 14 años.

Tras las declaraciones, Spacey no negó que la acusación fuera falsa, argumentó que en ese momento estaba un poco alterado por el alcohol y la fiesta, además de declararse “gay” como medio de justificación, a lo que los medios de comunicación y colegas consignaron como vergonzoso y una escapatoria victimista para desviar la atención de la gravedad de las acusaciones sexuales.